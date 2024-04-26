Украина отводит с фронта танки Abrams из-за угрозы российских дронов, - Associated Press

С линии фронта Украина отводит американские танки Abrams M1A1. Одной из причин является использование оккупантами БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на свои источники.

ВСУ в январе 2023 года получили от США 31 Abrams. Их использовали для прорыва обороны вражеской армии. Однако с тех пор поле боя существенно изменилось, в частности, из-за повсеместного использования Россией разведывательных и ударных дронов. Это оружие усложнило для Украины защиту танков: дроны их быстро обнаруживают и охотятся на них - пять танков уже было потеряно в результате российских атак, говорится в материале.

Распространение беспилотников означает, что "нет открытой местности, по которой можно просто проехать, не боясь быть обнаруженным", заявил журналистам в четверг высокопоставленный представитель оборонного ведомства.

"Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно это использовать в такой измененной среде, где все видно сразу", - сообщил сказал вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.

Об этом сказал также и третий представитель американских военных, который на условиях анонимности подтвердил перемещение.

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"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой", - пояснил Грейди, отметив, что танки все еще важны.

Напомним, в начале года специалисты отмечали, что на танки Abrams стоит установить дополнительную броню, чтобы защитить их от взрывчатки, которую могут сбрасывать российские беспилотники.