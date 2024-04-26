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Украина отводит с фронта танки Abrams из-за угрозы российских дронов, - Associated Press

Танки Abrams виводять з поля бою

С линии фронта Украина отводит американские танки Abrams M1A1. Одной из причин является использование оккупантами БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на свои источники.

ВСУ в январе 2023 года получили от США 31 Abrams. Их использовали для прорыва обороны вражеской армии. Однако с тех пор поле боя существенно изменилось, в частности, из-за повсеместного использования Россией разведывательных и ударных дронов. Это оружие усложнило для Украины защиту танков: дроны их быстро обнаруживают и охотятся на них - пять танков уже было потеряно в результате российских атак, говорится в материале.

Распространение беспилотников означает, что "нет открытой местности, по которой можно просто проехать, не боясь быть обнаруженным", заявил журналистам в четверг высокопоставленный представитель оборонного ведомства.

"Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно это использовать в такой измененной среде, где все видно сразу", - сообщил сказал вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.

Об этом сказал также и третий представитель американских военных, который на условиях анонимности подтвердил перемещение.

Также читайте: Украина будет использовать танки Abrams для хорошо спланированных прорывных операций, - Буданов

"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой", - пояснил Грейди, отметив, что танки все еще важны.

Напомним, в начале года специалисты отмечали, что на танки Abrams стоит установить дополнительную броню, чтобы защитить их от взрывчатки, которую могут сбрасывать российские беспилотники.

Автор: 

танк (2248) ВСУ (6543) Абрамс (21)


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Топ комментарии
+19
Думаю, что их перекинут в Киев для того, что бы сотрудники 95 квартала в рамках службы в армии могли бы учиться на них, для получения водительского удостоверения категории Т
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26.04.2024 08:04
+16
Чавити демократію, як пропонує багутская
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26.04.2024 08:01
+15
В ******** війні танк, це гроб на колесах. Що ми їх дронами палимо, що вони наші хоч челенджери, хоч абрамси. #єрово, але так є. Дрони, ракети та літаки, ось що потрібно. Тут вже і артилерія під питанням, нажаль...
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26.04.2024 07:59
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Правила форума Совет форумчан
І куда їх? В сервант?
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26.04.2024 07:52 Ответить
Банкову патрулювати.
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26.04.2024 07:57 Ответить
Чавити демократію, як пропонує багутская
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26.04.2024 08:01 Ответить
Думаю, что их перекинут в Киев для того, что бы сотрудники 95 квартала в рамках службы в армии могли бы учиться на них, для получения водительского удостоверения категории Т
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26.04.2024 08:04 Ответить
А може тому що просто зливають?

Чи тому що у ворога є гармати?
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26.04.2024 07:52 Ответить
Відведуть від фронту і скажуть кацапам де ці танки знаходяться. Ермак це зробить за пару дерев'яних рубчиків
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26.04.2024 07:56 Ответить
Потрібно на танки РЕБи - бо 5 дронів і танк горить
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26.04.2024 07:57 Ответить
Через рік кожен другий дрон буде з машинним зором. Тут скоріше буде потрібно вчитись збивати дрони на підльоті
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26.04.2024 08:04 Ответить
Треба розробляти турелі які картеччю стріляють, АІ наведення по камерах і Lidar
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26.04.2024 08:18 Ответить
Думаю, що раніш ніж за рік.
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26.04.2024 08:18 Ответить
Люди важливіші за залізо. Чи може ні?
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26.04.2024 07:57 Ответить
пипець який розумний?

нарешті смартфоном навчили користуватись?
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26.04.2024 08:01 Ответить
=>
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26.04.2024 08:18 Ответить
Це він вас так послав - ідіть прямо, і опинетесь далеко. Насправді, якийсь троль з під vpn'у постить. Не звертайте уваги
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26.04.2024 08:51 Ответить
правильно розтлумачив напрямок, тільки не розумію чому бидлоту підтримуєш?
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26.04.2024 08:54 Ответить
В ******** війні танк, це гроб на колесах. Що ми їх дронами палимо, що вони наші хоч челенджери, хоч абрамси. #єрово, але так є. Дрони, ракети та літаки, ось що потрібно. Тут вже і артилерія під питанням, нажаль...
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26.04.2024 07:59 Ответить
з фронта пишеш? ну так, людина міцніша за танк. а танк ще й грошей багато коштує.
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26.04.2024 08:09 Ответить
А ще у танку 3-4 людини. Ні, не з фронту, я вже застарий. Хоча, тікати не буду, як і в 22-у, коли по Оболоні мтлб вже їздили.
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26.04.2024 08:47 Ответить
Так тоді все треба відводити - і челенджери, і леопарди, і бредлі, і мардери, і SV-90. Ну бо зараз жодний танк або БМП не захищені від атак дронів.
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26.04.2024 08:07 Ответить
розумне рішення, поки боротьба з дронами не досягне достойного рівня
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26.04.2024 08:12 Ответить
https://youtu.be/bkuwqfepPSo?si=8MRaJNwoGRAzvdCx ...

Госдепартамент США обеспокоен тем что в Украине нет свободы слова,нет демократических принципов работы со СМИ,есть жёсткая цензура и т.д.
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26.04.2024 08:14 Ответить
Госдеп це лише через два роки помітив, і то це не точно.
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26.04.2024 08:58 Ответить
31 танк надано. Застарілої модифікації. Дякуємо, "союзнички".

Японський сором. В той час, коли на американських складах на зберіганні сотні цих танків саме цієї моделі. Які з часом або спишуть і здадуть на металобрухт, або передадуть в голівудські кінознімальні павільйони. Тільки б #небулоескалації.
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26.04.2024 08:15 Ответить
30 років голосували за тих цитую Обаму в своїй книзі "Вони прийшли заробляти грош і зброя їм не потрібна" а тепер нити на західних союзників....

у Заходу завжди свої інтереси і тут вони не будуть конфліктувати сильно ні з ресурсною країною орками ні з їх промисловою площадкою Китаєм...

дають те що їм не треба в рамках оновлення озброєння..... це логічно як не крути... а який у нас вихід??

Добре що і те дали треба було хоч сітки на них наварити ... ми ж це могли зробити....
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26.04.2024 08:23 Ответить
До ср@ки ті сітки.
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26.04.2024 08:53 Ответить
Не знаю.... знайомі військові кажуть... якщо правильно наварені позаду башти і інших вразливих місцях принаймі в русі допомагає від FPV
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26.04.2024 09:58 Ответить
Бо вони вразливі та здатні воювати тількі проти бармалєїв у шльопках.
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26.04.2024 08:15 Ответить
Голобородько зна що робе...,дЕрмак теж...
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26.04.2024 08:17 Ответить
Війна стає дистанційною і перевагу, схоже, отримує той у кого більше дронів та далекобійних засобів. Виходить що піхота має виходити на вже зачищені дистанційно рубежі другої лінії?
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26.04.2024 08:20 Ответить
Вона давно дистанційна... медики волонтери пишуть в мережах що 80% поранень та втрат це не від стрілецької зброї....
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26.04.2024 08:25 Ответить
Главное сразу обо всём растрындеть, максимально оперативно! ))
Блин, ни в одной войне такого не было, чтобы всё, что происходило в армии сразу же становилось всем известно...
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26.04.2024 08:26 Ответить
******* онлайн війна - 21 століття надворі, от тільки #уйли не перевелись.
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26.04.2024 08:55 Ответить
А остальные таки не уязвимые? Или уже других нету? Сейчас все танки без дополнительной защиты ввиде решеток ето легкая мишень для дронов. Мы же над рашистами смеемся а сами тупо поставили танки без защиты посреди поля как нарошно чтобы их уничтожили.
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26.04.2024 08:27 Ответить
Розробити антидронову систему і танки знову стануть в нагоді
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26.04.2024 08:29 Ответить
У Юльки нужно скоммуниздить ту защиту, бо ее никакая зараза не берет.
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26.04.2024 08:41 Ответить
Це тому, що у неї низький центр ваги
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26.04.2024 08:57 Ответить
ще одне...
до чого тут Юлька? чи вона тобі в труси насрала?
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26.04.2024 10:57 Ответить
Та там не лише в дронах проблема, ще багаторядні мінні поля та ударні Ка-52.
Цю всю західну техніку треба застосовувати комплексно - наступальні дії на амбрамсах мають прикриватись з повітря літаками (хоча б ф-16), попереду -мінні тральщікі, на всій техніці має стояти реб.

В інших випадках буде як під Роботиним у червні 2023...
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26.04.2024 08:45 Ответить
Дрони також серйозна проблема.... FPV у орків дуже багато .... і ще є більш небезпечні Ланцети та Куби .... ми в цьому плані серйозно програємо зараз
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26.04.2024 10:00 Ответить
Абраму нужна Сара для прикрытия сверху.
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26.04.2024 08:49 Ответить
Коли з'явились перші шахеди,було смішно,називали їх мопедами з гівна та палок,тепер вже ні.
Про мангали на руснявих танках таке саме.
Зараз гиги з їхніх ізбушок на танках,може варто робити висновки?
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26.04.2024 08:54 Ответить
От, до речі, шахед навіть виглядає ******* - як реактивний літак. А наші "бобри" виглядають як дикі качки, чи літачки першої світової. Кажуть, що гарно виглядає, те гарно й літає
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26.04.2024 09:00 Ответить
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26.04.2024 09:02 Ответить
Потрібне інженерне рішення проблем з дронами, бо танки та інша броньована техніка стала легковразлива. Те що московити обвішають свої танки сітками та сараями теж дає свій результат але потрібне більш досконаліше рішення.
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26.04.2024 09:03 Ответить
Танк це протитанкова зброя на відстані до 5 км.
Якщо його використовувати як САУ без прикриття ( десь на цьому сайті бачив як один Абрамс без підтримки довбав піхоту) то його швидко знищать.
Для того і передають Бредлі. Щоби підтримувати танки.
Інакше танки безпорадні.
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26.04.2024 09:07 Ответить
******* війна це в першу чергу війна технологій і іновацій. Тут перевагу отримає той, хто перший впровадить передові ідеї і зможе їх масово застосувати. Старі теденції і методи відходять на другий план.
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26.04.2024 09:31 Ответить
я не військова, але не думаю, що 31абрамсом можна було пробити якусь лінію оборони. Ще було три десяики леопардів (половина з яких не робочі), але для настільки довгої лінії фронту, то є дуже мало. В Курській битві участь брали тисячі танків з обох сторін. Не вірю, що 'союзники' насправді сподівалися на успішний контрнаступ України з такою допомогою.
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26.04.2024 09:36 Ответить
Забудьте уже про досвід 2 світової чи афгану чи навіть АТО.... рух колони аерозвідка виявляє ще далеко до лінії зіткнення.... і ці танки рострілює як артилерія так і дрони просто як в тирі...

добавимо мінні поля і шансів там ніяких.... саме тому контрнаступ і провалився....

а наступи орків бронетехнікою успішні тільки там у нас нехватка дронів і *********** до арти .... або взагалі самої артилерії тому що вона зараз вражається досить часто...

або орки просто зносять всі укріплення та роблять голе поле і тоді займають позиції
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26.04.2024 10:07 Ответить
А ведь зебилу говорили, когда оно канючило дать не менее 100-150 танков, шо не танки играют роль во время глубокой защиты, когда, прежде чем подумать о наступлении предстоит, защищаясь, перемолоть основные силы цапорылых..
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26.04.2024 09:51 Ответить
Потрібно прикриття фронтовою авіацією - ударними гелікоптерами та штурмовиками (Апачі та Тандерболт). Без цього танки як голі хокеїсти в хокейній коробці.
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26.04.2024 10:12 Ответить
Акуїти, полководці.... Тобто людей нам не жалко, а техніку будемо відводити. Я так розумію за таким принципом і наступали в минулому році: на мінні поля солдат ножками відправляли з тієї ж причини? Тіпа нових на вулиці нахапаємо, з ногами?
І де ви мотивацію збираєтесь у людей знайти? Ви думаєте вам той закон про мобілізацію допоможе? Люди вже не бачать за що воювати (інше важливо є зброя чи нема)
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26.04.2024 10:49 Ответить
за кацапів будете воювати. Побачте швидко все
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26.04.2024 23:55 Ответить
Пізно всрались вони зі своїми танками.Вони були потрібні в 2022 році і в сотнях штук.А зараз з розвитком дронів їх ефективність впала в рази Коли ці західні ідіоти зрозуміють що чим довше вони затягують з поставками техніки тим більше вона втрачає свої переваги на полі бою.
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26.04.2024 11:32 Ответить
Та все вони розуміють. Просто ************ нас до "мирних переговорів".
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26.04.2024 11:47 Ответить
Уявляю , як кацапи радіють таким новинам - вони і так весь час кричать , що захід скидує Україні лише застарілий металобрухт ... ((
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26.04.2024 12:10 Ответить
Переделать Abrams'ы в Т-64?
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26.04.2024 12:43 Ответить
Давно слід було прибрати танки і поберегти для контрударів, в обороні вони істотної ролі не грають
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26.04.2024 19:00 Ответить
 
 