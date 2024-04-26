Украина отводит с фронта танки Abrams из-за угрозы российских дронов, - Associated Press
С линии фронта Украина отводит американские танки Abrams M1A1. Одной из причин является использование оккупантами БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на свои источники.
ВСУ в январе 2023 года получили от США 31 Abrams. Их использовали для прорыва обороны вражеской армии. Однако с тех пор поле боя существенно изменилось, в частности, из-за повсеместного использования Россией разведывательных и ударных дронов. Это оружие усложнило для Украины защиту танков: дроны их быстро обнаруживают и охотятся на них - пять танков уже было потеряно в результате российских атак, говорится в материале.
Распространение беспилотников означает, что "нет открытой местности, по которой можно просто проехать, не боясь быть обнаруженным", заявил журналистам в четверг высокопоставленный представитель оборонного ведомства.
"Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно это использовать в такой измененной среде, где все видно сразу", - сообщил сказал вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.
Об этом сказал также и третий представитель американских военных, который на условиях анонимности подтвердил перемещение.
"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой", - пояснил Грейди, отметив, что танки все еще важны.
Напомним, в начале года специалисты отмечали, что на танки Abrams стоит установить дополнительную броню, чтобы защитить их от взрывчатки, которую могут сбрасывать российские беспилотники.
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Чи тому що у ворога є гармати?
нарешті смартфоном навчили користуватись?
Госдепартамент США обеспокоен тем что в Украине нет свободы слова,нет демократических принципов работы со СМИ,есть жёсткая цензура и т.д.
Японський сором. В той час, коли на американських складах на зберіганні сотні цих танків саме цієї моделі. Які з часом або спишуть і здадуть на металобрухт, або передадуть в голівудські кінознімальні павільйони. Тільки б #небулоескалації.
у Заходу завжди свої інтереси і тут вони не будуть конфліктувати сильно ні з ресурсною країною орками ні з їх промисловою площадкою Китаєм...
дають те що їм не треба в рамках оновлення озброєння..... це логічно як не крути... а який у нас вихід??
Добре що і те дали треба було хоч сітки на них наварити ... ми ж це могли зробити....
Блин, ни в одной войне такого не было, чтобы всё, что происходило в армии сразу же становилось всем известно...
до чого тут Юлька? чи вона тобі в труси насрала?
Цю всю західну техніку треба застосовувати комплексно - наступальні дії на амбрамсах мають прикриватись з повітря літаками (хоча б ф-16), попереду -мінні тральщікі, на всій техніці має стояти реб.
В інших випадках буде як під Роботиним у червні 2023...
Про мангали на руснявих танках таке саме.
Зараз гиги з їхніх ізбушок на танках,може варто робити висновки?
Якщо його використовувати як САУ без прикриття ( десь на цьому сайті бачив як один Абрамс без підтримки довбав піхоту) то його швидко знищать.
Для того і передають Бредлі. Щоби підтримувати танки.
Інакше танки безпорадні.
добавимо мінні поля і шансів там ніяких.... саме тому контрнаступ і провалився....
а наступи орків бронетехнікою успішні тільки там у нас нехватка дронів і *********** до арти .... або взагалі самої артилерії тому що вона зараз вражається досить часто...
або орки просто зносять всі укріплення та роблять голе поле і тоді займають позиції
І де ви мотивацію збираєтесь у людей знайти? Ви думаєте вам той закон про мобілізацію допоможе? Люди вже не бачать за що воювати (інше важливо є зброя чи нема)