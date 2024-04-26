Україна відводить з фронту танки Abrams через загрозу російських дронів, - Associated Press
З лінії фронту Україна відводить американські танки Abrams M1A1. Однією з причин є використання окупантами БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Associated Press з посиланням на свої джерела.
ЗСУ у січні 2023 року отримали від США 31 Abrams. Їх використовували для прориву оборони ворожої армії. Проте з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема, через повсюдне використання Росією розвідувальних та ударних дронів. Ця зброя ускладнила для України захист танків: дрони їх швидко виявляють і полюють на них - п’ять танків вже було втрачено внаслідок російських атак, йдеться в матеріалі.
Поширення безпілотників означає, що "немає відкритої місцевості, якою можна просто проїхати, не боячись бути виявленим", заявив журналістам у четвер високопоставлений представник оборонного відомства.
"Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як можна це використати в такому зміненому середовищі, де все видно відразу", - повідомив сказав віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді.
Про це сказав також і третій представник американських військових, який на умовах анонімності підтвердив переміщення.
"Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою", — пояснив Грейді, зауваживши, що танки все ще важливі.
Нагадаємо, на початку року фахівці наголошували, що на танки Abrams варто встановити додаткову броню, щоб захистити їх від вибухівки, яку можуть скидати російські безпілотники.
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Чи тому що у ворога є гармати?
нарешті смартфоном навчили користуватись?
Госдепартамент США обеспокоен тем что в Украине нет свободы слова,нет демократических принципов работы со СМИ,есть жёсткая цензура и т.д.
Японський сором. В той час, коли на американських складах на зберіганні сотні цих танків саме цієї моделі. Які з часом або спишуть і здадуть на металобрухт, або передадуть в голівудські кінознімальні павільйони. Тільки б #небулоескалації.
у Заходу завжди свої інтереси і тут вони не будуть конфліктувати сильно ні з ресурсною країною орками ні з їх промисловою площадкою Китаєм...
дають те що їм не треба в рамках оновлення озброєння..... це логічно як не крути... а який у нас вихід??
Добре що і те дали треба було хоч сітки на них наварити ... ми ж це могли зробити....
Блин, ни в одной войне такого не было, чтобы всё, что происходило в армии сразу же становилось всем известно...
до чого тут Юлька? чи вона тобі в труси насрала?
Цю всю західну техніку треба застосовувати комплексно - наступальні дії на амбрамсах мають прикриватись з повітря літаками (хоча б ф-16), попереду -мінні тральщікі, на всій техніці має стояти реб.
В інших випадках буде як під Роботиним у червні 2023...
Про мангали на руснявих танках таке саме.
Зараз гиги з їхніх ізбушок на танках,може варто робити висновки?
Якщо його використовувати як САУ без прикриття ( десь на цьому сайті бачив як один Абрамс без підтримки довбав піхоту) то його швидко знищать.
Для того і передають Бредлі. Щоби підтримувати танки.
Інакше танки безпорадні.
добавимо мінні поля і шансів там ніяких.... саме тому контрнаступ і провалився....
а наступи орків бронетехнікою успішні тільки там у нас нехватка дронів і *********** до арти .... або взагалі самої артилерії тому що вона зараз вражається досить часто...
або орки просто зносять всі укріплення та роблять голе поле і тоді займають позиції
І де ви мотивацію збираєтесь у людей знайти? Ви думаєте вам той закон про мобілізацію допоможе? Люди вже не бачать за що воювати (інше важливо є зброя чи нема)