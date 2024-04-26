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Україна відводить з фронту танки Abrams через загрозу російських дронів, - Associated Press

Танки Abrams виводять з поля бою

З лінії фронту Україна відводить американські танки Abrams M1A1. Однією з причин є використання окупантами БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Associated Press з посиланням на свої джерела.

ЗСУ у січні 2023 року отримали від США 31 Abrams. Їх використовували для прориву оборони ворожої армії. Проте з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема, через повсюдне використання Росією розвідувальних та ударних дронів. Ця зброя ускладнила для України захист танків: дрони їх швидко виявляють і полюють на них - п’ять танків вже було втрачено внаслідок російських атак, йдеться в матеріалі.

Поширення безпілотників означає, що "немає відкритої місцевості, якою можна просто проїхати, не боячись бути виявленим", заявив журналістам у четвер високопоставлений представник оборонного відомства.

"Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як можна це використати в такому зміненому середовищі, де все видно відразу", - повідомив сказав віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді.

Про це сказав також і третій представник американських військових, який на умовах анонімності підтвердив переміщення.

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"Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою", — пояснив Грейді, зауваживши, що танки все ще важливі.

Нагадаємо, на початку року фахівці наголошували, що на танки Abrams варто встановити додаткову броню, щоб захистити їх від вибухівки, яку можуть скидати російські безпілотники.

Автор: 

танк (2058) ЗСУ (7496) Абрамс (27)


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Топ коментарі
+19
Думаю, что их перекинут в Киев для того, что бы сотрудники 95 квартала в рамках службы в армии могли бы учиться на них, для получения водительского удостоверения категории Т
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26.04.2024 08:04
+16
Чавити демократію, як пропонує багутская
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26.04.2024 08:01
+15
В ******** війні танк, це гроб на колесах. Що ми їх дронами палимо, що вони наші хоч челенджери, хоч абрамси. #єрово, але так є. Дрони, ракети та літаки, ось що потрібно. Тут вже і артилерія під питанням, нажаль...
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26.04.2024 07:59
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І куда їх? В сервант?
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26.04.2024 07:52 Відповісти
Банкову патрулювати.
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26.04.2024 07:57 Відповісти
Чавити демократію, як пропонує багутская
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26.04.2024 08:01 Відповісти
Думаю, что их перекинут в Киев для того, что бы сотрудники 95 квартала в рамках службы в армии могли бы учиться на них, для получения водительского удостоверения категории Т
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26.04.2024 08:04 Відповісти
А може тому що просто зливають?

Чи тому що у ворога є гармати?
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26.04.2024 07:52 Відповісти
Відведуть від фронту і скажуть кацапам де ці танки знаходяться. Ермак це зробить за пару дерев'яних рубчиків
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26.04.2024 07:56 Відповісти
Потрібно на танки РЕБи - бо 5 дронів і танк горить
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26.04.2024 07:57 Відповісти
Через рік кожен другий дрон буде з машинним зором. Тут скоріше буде потрібно вчитись збивати дрони на підльоті
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26.04.2024 08:04 Відповісти
Треба розробляти турелі які картеччю стріляють, АІ наведення по камерах і Lidar
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26.04.2024 08:18 Відповісти
Думаю, що раніш ніж за рік.
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26.04.2024 08:18 Відповісти
Люди важливіші за залізо. Чи може ні?
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26.04.2024 07:57 Відповісти
пипець який розумний?

нарешті смартфоном навчили користуватись?
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26.04.2024 08:01 Відповісти
=>
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26.04.2024 08:18 Відповісти
Це він вас так послав - ідіть прямо, і опинетесь далеко. Насправді, якийсь троль з під vpn'у постить. Не звертайте уваги
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26.04.2024 08:51 Відповісти
правильно розтлумачив напрямок, тільки не розумію чому бидлоту підтримуєш?
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26.04.2024 08:54 Відповісти
В ******** війні танк, це гроб на колесах. Що ми їх дронами палимо, що вони наші хоч челенджери, хоч абрамси. #єрово, але так є. Дрони, ракети та літаки, ось що потрібно. Тут вже і артилерія під питанням, нажаль...
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26.04.2024 07:59 Відповісти
з фронта пишеш? ну так, людина міцніша за танк. а танк ще й грошей багато коштує.
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26.04.2024 08:09 Відповісти
А ще у танку 3-4 людини. Ні, не з фронту, я вже застарий. Хоча, тікати не буду, як і в 22-у, коли по Оболоні мтлб вже їздили.
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26.04.2024 08:47 Відповісти
Так тоді все треба відводити - і челенджери, і леопарди, і бредлі, і мардери, і SV-90. Ну бо зараз жодний танк або БМП не захищені від атак дронів.
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26.04.2024 08:07 Відповісти
розумне рішення, поки боротьба з дронами не досягне достойного рівня
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26.04.2024 08:12 Відповісти
https://youtu.be/bkuwqfepPSo?si=8MRaJNwoGRAzvdCx ...

Госдепартамент США обеспокоен тем что в Украине нет свободы слова,нет демократических принципов работы со СМИ,есть жёсткая цензура и т.д.
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26.04.2024 08:14 Відповісти
Госдеп це лише через два роки помітив, і то це не точно.
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26.04.2024 08:58 Відповісти
31 танк надано. Застарілої модифікації. Дякуємо, "союзнички".

Японський сором. В той час, коли на американських складах на зберіганні сотні цих танків саме цієї моделі. Які з часом або спишуть і здадуть на металобрухт, або передадуть в голівудські кінознімальні павільйони. Тільки б #небулоескалації.
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26.04.2024 08:15 Відповісти
30 років голосували за тих цитую Обаму в своїй книзі "Вони прийшли заробляти грош і зброя їм не потрібна" а тепер нити на західних союзників....

у Заходу завжди свої інтереси і тут вони не будуть конфліктувати сильно ні з ресурсною країною орками ні з їх промисловою площадкою Китаєм...

дають те що їм не треба в рамках оновлення озброєння..... це логічно як не крути... а який у нас вихід??

Добре що і те дали треба було хоч сітки на них наварити ... ми ж це могли зробити....
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26.04.2024 08:23 Відповісти
До ср@ки ті сітки.
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26.04.2024 08:53 Відповісти
Не знаю.... знайомі військові кажуть... якщо правильно наварені позаду башти і інших вразливих місцях принаймі в русі допомагає від FPV
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26.04.2024 09:58 Відповісти
Бо вони вразливі та здатні воювати тількі проти бармалєїв у шльопках.
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26.04.2024 08:15 Відповісти
Голобородько зна що робе...,дЕрмак теж...
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26.04.2024 08:17 Відповісти
Війна стає дистанційною і перевагу, схоже, отримує той у кого більше дронів та далекобійних засобів. Виходить що піхота має виходити на вже зачищені дистанційно рубежі другої лінії?
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26.04.2024 08:20 Відповісти
Вона давно дистанційна... медики волонтери пишуть в мережах що 80% поранень та втрат це не від стрілецької зброї....
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26.04.2024 08:25 Відповісти
Главное сразу обо всём растрындеть, максимально оперативно! ))
Блин, ни в одной войне такого не было, чтобы всё, что происходило в армии сразу же становилось всем известно...
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26.04.2024 08:26 Відповісти
******* онлайн війна - 21 століття надворі, от тільки #уйли не перевелись.
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26.04.2024 08:55 Відповісти
А остальные таки не уязвимые? Или уже других нету? Сейчас все танки без дополнительной защиты ввиде решеток ето легкая мишень для дронов. Мы же над рашистами смеемся а сами тупо поставили танки без защиты посреди поля как нарошно чтобы их уничтожили.
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26.04.2024 08:27 Відповісти
Розробити антидронову систему і танки знову стануть в нагоді
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26.04.2024 08:29 Відповісти
У Юльки нужно скоммуниздить ту защиту, бо ее никакая зараза не берет.
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26.04.2024 08:41 Відповісти
Це тому, що у неї низький центр ваги
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26.04.2024 08:57 Відповісти
ще одне...
до чого тут Юлька? чи вона тобі в труси насрала?
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26.04.2024 10:57 Відповісти
Та там не лише в дронах проблема, ще багаторядні мінні поля та ударні Ка-52.
Цю всю західну техніку треба застосовувати комплексно - наступальні дії на амбрамсах мають прикриватись з повітря літаками (хоча б ф-16), попереду -мінні тральщікі, на всій техніці має стояти реб.

В інших випадках буде як під Роботиним у червні 2023...
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26.04.2024 08:45 Відповісти
Дрони також серйозна проблема.... FPV у орків дуже багато .... і ще є більш небезпечні Ланцети та Куби .... ми в цьому плані серйозно програємо зараз
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26.04.2024 10:00 Відповісти
Абраму нужна Сара для прикрытия сверху.
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26.04.2024 08:49 Відповісти
Коли з'явились перші шахеди,було смішно,називали їх мопедами з гівна та палок,тепер вже ні.
Про мангали на руснявих танках таке саме.
Зараз гиги з їхніх ізбушок на танках,може варто робити висновки?
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26.04.2024 08:54 Відповісти
От, до речі, шахед навіть виглядає ******* - як реактивний літак. А наші "бобри" виглядають як дикі качки, чи літачки першої світової. Кажуть, що гарно виглядає, те гарно й літає
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26.04.2024 09:00 Відповісти
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26.04.2024 09:02 Відповісти
Потрібне інженерне рішення проблем з дронами, бо танки та інша броньована техніка стала легковразлива. Те що московити обвішають свої танки сітками та сараями теж дає свій результат але потрібне більш досконаліше рішення.
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26.04.2024 09:03 Відповісти
Танк це протитанкова зброя на відстані до 5 км.
Якщо його використовувати як САУ без прикриття ( десь на цьому сайті бачив як один Абрамс без підтримки довбав піхоту) то його швидко знищать.
Для того і передають Бредлі. Щоби підтримувати танки.
Інакше танки безпорадні.
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26.04.2024 09:07 Відповісти
******* війна це в першу чергу війна технологій і іновацій. Тут перевагу отримає той, хто перший впровадить передові ідеї і зможе їх масово застосувати. Старі теденції і методи відходять на другий план.
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26.04.2024 09:31 Відповісти
я не військова, але не думаю, що 31абрамсом можна було пробити якусь лінію оборони. Ще було три десяики леопардів (половина з яких не робочі), але для настільки довгої лінії фронту, то є дуже мало. В Курській битві участь брали тисячі танків з обох сторін. Не вірю, що 'союзники' насправді сподівалися на успішний контрнаступ України з такою допомогою.
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26.04.2024 09:36 Відповісти
Забудьте уже про досвід 2 світової чи афгану чи навіть АТО.... рух колони аерозвідка виявляє ще далеко до лінії зіткнення.... і ці танки рострілює як артилерія так і дрони просто як в тирі...

добавимо мінні поля і шансів там ніяких.... саме тому контрнаступ і провалився....

а наступи орків бронетехнікою успішні тільки там у нас нехватка дронів і *********** до арти .... або взагалі самої артилерії тому що вона зараз вражається досить часто...

або орки просто зносять всі укріплення та роблять голе поле і тоді займають позиції
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26.04.2024 10:07 Відповісти
А ведь зебилу говорили, когда оно канючило дать не менее 100-150 танков, шо не танки играют роль во время глубокой защиты, когда, прежде чем подумать о наступлении предстоит, защищаясь, перемолоть основные силы цапорылых..
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26.04.2024 09:51 Відповісти
Потрібно прикриття фронтовою авіацією - ударними гелікоптерами та штурмовиками (Апачі та Тандерболт). Без цього танки як голі хокеїсти в хокейній коробці.
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26.04.2024 10:12 Відповісти
Акуїти, полководці.... Тобто людей нам не жалко, а техніку будемо відводити. Я так розумію за таким принципом і наступали в минулому році: на мінні поля солдат ножками відправляли з тієї ж причини? Тіпа нових на вулиці нахапаємо, з ногами?
І де ви мотивацію збираєтесь у людей знайти? Ви думаєте вам той закон про мобілізацію допоможе? Люди вже не бачать за що воювати (інше важливо є зброя чи нема)
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26.04.2024 10:49 Відповісти
за кацапів будете воювати. Побачте швидко все
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26.04.2024 23:55 Відповісти
Пізно всрались вони зі своїми танками.Вони були потрібні в 2022 році і в сотнях штук.А зараз з розвитком дронів їх ефективність впала в рази Коли ці західні ідіоти зрозуміють що чим довше вони затягують з поставками техніки тим більше вона втрачає свої переваги на полі бою.
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26.04.2024 11:32 Відповісти
Та все вони розуміють. Просто ************ нас до "мирних переговорів".
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26.04.2024 11:47 Відповісти
Уявляю , як кацапи радіють таким новинам - вони і так весь час кричать , що захід скидує Україні лише застарілий металобрухт ... ((
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26.04.2024 12:10 Відповісти
Переделать Abrams'ы в Т-64?
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26.04.2024 12:43 Відповісти
Давно слід було прибрати танки і поберегти для контрударів, в обороні вони істотної ролі не грають
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26.04.2024 19:00 Відповісти
 
 