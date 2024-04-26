Україна відводить з фронту танки Abrams через загрозу російських дронів, - Associated Press

З лінії фронту Україна відводить американські танки Abrams M1A1. Однією з причин є використання окупантами БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Associated Press з посиланням на свої джерела.

ЗСУ у січні 2023 року отримали від США 31 Abrams. Їх використовували для прориву оборони ворожої армії. Проте з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема, через повсюдне використання Росією розвідувальних та ударних дронів. Ця зброя ускладнила для України захист танків: дрони їх швидко виявляють і полюють на них - п’ять танків вже було втрачено внаслідок російських атак, йдеться в матеріалі.

Поширення безпілотників означає, що "немає відкритої місцевості, якою можна просто проїхати, не боячись бути виявленим", заявив журналістам у четвер високопоставлений представник оборонного відомства.

"Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як можна це використати в такому зміненому середовищі, де все видно відразу", - повідомив сказав віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді.

Про це сказав також і третій представник американських військових, який на умовах анонімності підтвердив переміщення.

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"Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою", — пояснив Грейді, зауваживши, що танки все ще важливі.

Нагадаємо, на початку року фахівці наголошували, що на танки Abrams варто встановити додаткову броню, щоб захистити їх від вибухівки, яку можуть скидати російські безпілотники.