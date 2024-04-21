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ЗСУ втратили п’ять танків Abrams за два місяці, - New York Times

Втрати техніки від союзників

Росіянам вдалося вивести з ладу 5 із 31 американського танка M1 Abrams, які Пентагон надіслав в Україну восени минулого року. Це сталося протягом двох останніх місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The New York Times із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Окрім цього, принаймні ще три танки отримали серйозні пошкодження після відправки у бій цьогоріч. Також не менше 30 німецьких танків Leopard різних модифікацій було знищено відтоді, як вони почали брати участь у бойових діях в Україні.

Видання зауважує, що M1 Abrams вважається одним з наймогутніших танків у світі, але після появи на фронті FPV-дронів він стає усе вразливішим, оскільки безпілотники можуть поцілити у найуразливіші місця частини бойової машини. Це, переважно, там, де його броня найтонша: зверху, в задньому блоці двигуна і в просторі між корпусом і баштою.

"Протягом багатьох років піхота протидіяла танкам, використовуючи міни, вибухові пристрої, гранатомети та протитанкові керовані ракети.

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Але безпілотники є не тільки безпечнішим, але й точнішим засобом знищення танків. Оператор може спрямувати БПЛА у найуразливіше місце танка точніше, ніж будь-яку протитанкову ракету. Окрім цього, FPV-дрони можуть добити пошкоджені та покинуті танки, щоб бойові машини було неможливо відновити, витягнувши з поля бою", – йдеться у матеріалі.

Військові експерти, з якими поспілкувалося видання, зазначають, що цей фактор "може змінити саму суть сучасної війни".

За інформацією аналітичного сайту оборонної тематики Oryx, який публікує матеріальні втрати на основі візуальних підтверджень та розвідданих із відкритих джерел, за час повномасштабного вторгнення РФ  Україна втратила 796 танків, 140 із яких іноземного виробництва.

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Автор: 

США (22455) танк (2057) New York Times (54)


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Топ коментарі
+20
І шо з цього? Так на війні, нехай навіть "Абрамс" - витратний матеріал. Головне шоб екіпажі вціліли.
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21.04.2024 08:41
+20
Ну ти ж віриш, що ті 3 склада снарядів взірвав особисто Порошенко. А сотні взірваних складів за останні 2 роки - це абсолютно не Зеленський, він бубочка і ще й хороші гроші тобі платить за комментарі тут. Ну і хто з нас сектант?
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21.04.2024 08:43
+18
У ******** війні танк - це труна на колесах. Коштує великі гроші, живе у бою 15 хвилин.
Війна майбутнього - це дистанційна війна дронів, ракет, артилерії і авіації. Посилати живих людей на тупі м'ясні штурми - це дикість із середньовіччя.
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21.04.2024 08:50
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Отже....Росіянам вдалося вивести з ладу 5 із 31 американського танка M1 Abrams, які Пентагон надіслав в Україну восени минулого року. Це сталося протягом двох останніх місяців.
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21.04.2024 11:23 Відповісти
отже хочаб танками почали піхоту підтримувати
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21.04.2024 14:55 Відповісти
і як підтримали ,чи ні??А чи дозволили куйлу знищити п'ять одиниць техніки вартість по 6 млн зелених кожна ???
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21.04.2024 16:45 Відповісти
танки треба комплектувати ребами на всі випадки життя. вигадувати засоби які юудуть протидіяти дронам з донаведенням на основі компютерного зору.

московити це вже роблять. поки ідеї обмежились шифером але все так не буде. ДУМАЙТЄ
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21.04.2024 09:38 Відповісти
Чого знищіли бо на них ніхто не ставив антидронові решітки і Реб, тупість, лінивість і жадібність призвели до втрат
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21.04.2024 09:41 Відповісти
Казали, що на Абрамс неможливо решітку поставити. Тужилися-тужилися, але не виходить
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21.04.2024 11:09 Відповісти
Не вірю, а вони хоть на Леопард чі Челенджер поставили? Чі на Бредлі, того шо комбригам пох..юю, їх тасують по бригадам, щоб ні людей ні техніку не жаліли і виконували прикази всі, вірні не вірні нікого не хвилює, а без дозволу ген.штаба ніхто нічого не робе, в ген.штабі похє.у скільки втрачають техніки,
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21.04.2024 12:38 Відповісти
бо використовувати їх стали частіше, підвищився ризик знищення
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21.04.2024 14:57 Відповісти
Без Реба і решіток, вся техніка приречена
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21.04.2024 09:44 Відповісти
Це в першу чергу війна іновацій і перемагати буде той, хто більше і швидше їх використовує. Старі норми відсуваються на другий план. Для танків потрібно найшвидше вирішувати і впроваджувати системи захисту від дронів ворога, тоді зніметься питання втрат.
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21.04.2024 09:59 Відповісти
Україна втратила 796 танків, 140 із яких іноземного виробництва

За 2 роки війни. В принципі, терпимо. Кацапських при цьому спалили 7 з гаком тисяч.
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21.04.2024 10:00 Відповісти
Мабуть прокацапська помийка NYT вважає що на війні танки мають не втрачатися, а розмножуватися простим діленням!
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21.04.2024 10:04 Відповісти
Дали 30 несчасных танков для такой войны, а теперь блеют с намёком что украинцы не правильно воюют. Позорники.
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21.04.2024 10:11 Відповісти
без прикриття з воздуху (де Ф-16?) це просто купа заліза і гарна мішень
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21.04.2024 10:12 Відповісти
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21.04.2024 10:16 Відповісти
Це ті Абрамси які модернізували спеціально для України, модернізували так, що вигребли всю ******* броню та начинку, перетворивши їх на допотопне лайно.
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21.04.2024 10:31 Відповісти
Якщо хочемо, щоб зброю активніше давали, треба її втрачати.
Втрати означають активне використання. А щодо правильності використання- рівень дебільності визначає рівень відповідальності.
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21.04.2024 10:43 Відповісти
Якщо уже дуже хочемо, то треба свою зброю виробляти і мати. А не вижебрувати на чужих мусорках. Україна виробляла одні з найкращих танків і БМП у світі. Та й наш "Оплот" зараз в першій десятці БМ. Робити треба а не пи.діти і жебрати.
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21.04.2024 13:13 Відповісти
Ага, і мотори для БМП вироблялись у Токмаку. Той завод розпиляли на метал ще у 2010-х
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21.04.2024 14:36 Відповісти
нада пиндосам сказать - пусть зад укрепляют Амбрамсам
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21.04.2024 10:47 Відповісти
кацапня за сутки теряет по 20 танков
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21.04.2024 10:48 Відповісти
Концепція бою для яких він вироблявся не передбачає а так з боків і ззаду
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21.04.2024 19:00 Відповісти
Млять. А саму статью не хотите прочитать?
Можно нажать кнопочку и включить перевод!
https://www.nytimes.com/2024/04/20/world/europe/tanks-ukraine-drones-abrams.html
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21.04.2024 10:56 Відповісти
Пьяный Медведь не читатель , Пьяный Медведь писатель
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21.04.2024 11:18 Відповісти
у Меня Гугл транслэйт стоит , выделяешь текст и он переводит с любого языка Ю даже с бурятского
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21.04.2024 11:20 Відповісти
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21.04.2024 11:22 Відповісти
Додаток TWP - Translate Web Pages набагато функціональніший.
Може автоматично перекладати не лише виділений текст, а й усі сайти з вибраними мовами. Або просто вибрані сайти. Досить натиснути на значок вгорі, і вибрати необхідний варіант.

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21.04.2024 12:05 Відповісти
Наче хром так в базовій комплектації може саме тому його і вткистовую, бо в іншому повне г.
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21.04.2024 18:22 Відповісти
Дійсно. Майже те саме. Але Хромом рідко користуюся. Сила звички.
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21.04.2024 19:35 Відповісти
А если человек не понимает мовы оккупанта?
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21.04.2024 13:21 Відповісти
Пенсіонери переможці взагалі не в курсі що там відбувається.
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21.04.2024 11:14 Відповісти
Це - мізер. Сміхотворна цифра , як і загальна кількість абрамсів так і їх втрат за 2 місяці, та й ще в такій великій і інтенсивній війні.
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21.04.2024 12:02 Відповісти
Ну нормальный результат. Это же не против арабов в шлепанцах и с палками воевать
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21.04.2024 14:40 Відповісти
Этот танк плохо подходит для войны в Украине. Для какой войны он хорошо подходит? Сложно сказать. Видимо для какой то такой, где по капитальным дорогам (ну или хотя бы пустыне без грязи) надо гонять обезьян без серьёзного оружия и дронов.

Слишком тяжёлый, большой, капризный. А защита не на много лучше чем у советских.
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21.04.2024 14:49 Відповісти
як мінімум, захист екипажу кращє, а це вирішальний фактор
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21.04.2024 15:03 Відповісти
Лучше, но на сколько? И в принципе снаряды спрятаны от экипажа в специальный отсек за дверцу. Но эту дверцу постоянно открывают при стрельбе чтоб достать снаряд. Есть немалая вероятность что она будет тупо открыта в момент прилёта. Да если и закрыта, она не защитит от одновременной детонации большого количества фугасных снарядов (а в боекомплекте скорее всего будут они, поскольку дуэли танков на этой войне редки, с чего бы тягать с собою "ломы").

Погибнуть можно и в Абрамсе (хотя и с несколько меньшей вероятностью)
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21.04.2024 15:18 Відповісти
Танки це головна ударна сила, використовуються в основному при наступі."Абрамси" слід було зберегти для контрнаступу, а не втрачати в обороні. Втрата 5-ти з 30-ти це вже забагато
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21.04.2024 16:41 Відповісти
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