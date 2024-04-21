ЗСУ втратили п’ять танків Abrams за два місяці, - New York Times

Росіянам вдалося вивести з ладу 5 із 31 американського танка M1 Abrams, які Пентагон надіслав в Україну восени минулого року. Це сталося протягом двох останніх місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Окрім цього, принаймні ще три танки отримали серйозні пошкодження після відправки у бій цьогоріч. Також не менше 30 німецьких танків Leopard різних модифікацій було знищено відтоді, як вони почали брати участь у бойових діях в Україні.

Видання зауважує, що M1 Abrams вважається одним з наймогутніших танків у світі, але після появи на фронті FPV-дронів він стає усе вразливішим, оскільки безпілотники можуть поцілити у найуразливіші місця частини бойової машини. Це, переважно, там, де його броня найтонша: зверху, в задньому блоці двигуна і в просторі між корпусом і баштою.

"Протягом багатьох років піхота протидіяла танкам, використовуючи міни, вибухові пристрої, гранатомети та протитанкові керовані ракети.

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Але безпілотники є не тільки безпечнішим, але й точнішим засобом знищення танків. Оператор може спрямувати БПЛА у найуразливіше місце танка точніше, ніж будь-яку протитанкову ракету. Окрім цього, FPV-дрони можуть добити пошкоджені та покинуті танки, щоб бойові машини було неможливо відновити, витягнувши з поля бою", – йдеться у матеріалі.

Військові експерти, з якими поспілкувалося видання, зазначають, що цей фактор "може змінити саму суть сучасної війни".

За інформацією аналітичного сайту оборонної тематики Oryx, який публікує матеріальні втрати на основі візуальних підтверджень та розвідданих із відкритих джерел, за час повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила 796 танків, 140 із яких іноземного виробництва.

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