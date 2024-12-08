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Танки Abrams, которые США передали Украине, были недоукомплектованы, - Салливан

Передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані

Американские танки Abrams, предоставленные Украине после полномасштабного вторжения России, были недоукомплектованными и оказались недостаточно эффективными на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время форума национальной обороны в США заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Когда дело доходит до танков Abrams, мы отправили в Украину танки Abrams. Эти танки Abrams подразделения фактически не используют, потому что это не самая полезная часть оборудования для них в этой борьбе", - сказал Салливан.

Он добавил, что такая оценка полностью сходится с выводами американских военных.

Относительно разрешения США Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ, Салливан отметил, что это "не панацея для этой войны", а лишь еще одна дополнительная возможность для украинской армии.

Напомним, первые танки "Abrams прибыли в Украину в сентябре 2023 года.

В апреле 2024 года издание Associated Press сообщило, что Украина отводит американские танки Abrams M1A1 с линии фронта из-за угрозы российских дронов

В октябре 2024 года правительство Австралии объявило о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн).

Читайте также: 47-я ОМБр опровергла информацию о якобы отводе танков Abrams с поля боя

Автор: 

Абрамс (21) Салливан Джейк (255)


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Топ комментарии
+20
Охрініти:танки недоукомплектовані , винищувачів нуль, ракет до них нуль, гелікоптерів нуль і ще й при цьому кажуть, щоб ми мобілізували більше людей! Оце так союзнички, *****!
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08.12.2024 13:50
+19
тобто в нас повітряні сили вже коментують оснащення танків?! хоча, в принципі, нічого дивного для країни із клоуном-їбанатом на посаді президента...
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08.12.2024 13:41
+16
З тексту зрозуміло що це заявив Салліван, а не Повітряні сили, які, очевидно, взагалі ніяким боком до танків.
Хтось Миколая пересвяткував?
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08.12.2024 13:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто в нас повітряні сили вже коментують оснащення танків?! хоча, в принципі, нічого дивного для країни із клоуном-їбанатом на посаді президента...
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08.12.2024 13:41 Ответить
Мабуть заголовки і самі новини пишуть різні люди, щоб було більше хайпу.
А так про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
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08.12.2024 14:03 Ответить
Не критикуйте, бо я за це вже три доби в бані просидів
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08.12.2024 14:44 Ответить
Вже виправили заголовок
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08.12.2024 15:09 Ответить
А текст читати пробували? Чи клоуни не дають?
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08.12.2024 14:41 Ответить
З тексту зрозуміло що це заявив Салліван, а не Повітряні сили, які, очевидно, взагалі ніяким боком до танків.
Хтось Миколая пересвяткував?
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08.12.2024 13:42 Ответить
пишуть із посиланням на РБК-Україна, а там ні слова про повітряні сили: https://www.rbc.ua/rus/news/amerikanski-tanki-abrams-viyavilisya-duzhe-1733653251.html Американські танки Abrams виявилися не дуже корисними для України, - Салліван

+ що цікаво: Коментуючи навчання українських пілотів на винищувачах F-16 радник з національної безпеки президента США заявив, що є обмежена кількість пілотів, які проходять навчання. За словами Саллівана, причина цього не в тому, що США не готові їх навчати, а тому що "українці не мають пілотів, щоб створити повний потенціал F-16 вчасно".
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08.12.2024 13:58 Ответить
ще 2 року тому речник ВПС заявляв, що у нас по 5 пілотів на кожен боєздатний літак, що залишився
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08.12.2024 14:06 Ответить
це ж дилема кому вірити, речнику ВПС, котрому текст диктувала єрмОПа чи нікому не відомому Саллівану?
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08.12.2024 14:18 Ответить
продовжують святкувати.... - за цей час уже могли би помітити помилку...
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08.12.2024 13:59 Ответить
Повітряні сили і танки - як це в"яжеться?
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08.12.2024 13:42 Ответить
Іл-2 був літающий танк
Мі-24 теж вважають що це літающий танк...
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08.12.2024 13:45 Ответить
Та є цих літаючих танків - вертоліт Апач
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08.12.2024 13:47 Ответить
АН-64
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08.12.2024 13:48 Ответить
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08.12.2024 13:49 Ответить
пілот - механік водій
штурман - навідник
бортмеханік - заряджаючий
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08.12.2024 13:51 Ответить
"Команда А" мастер класс полєта на танке!!!
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08.12.2024 13:55 Ответить
повітряні танки Abrams
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08.12.2024 14:13 Ответить
Навіть танки некомплектні?
Янкі, фу!
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08.12.2024 13:42 Ответить
"Абрамси" нам поставили без додаткової броні... Вона на них - зі збідненого урану... Крім того - була відсутня і система РЕБ... Це тільки те, що на даний час, відомо...
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08.12.2024 13:49 Ответить
уранові прокладки то на М1А2, а на поставлених нам М1А1 вони були керамічні і нікуди не ділись. РЕБ там і не було ніколи - янкі хіба що СУВ роздерибанили
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08.12.2024 14:15 Ответить
В той час багато писали що додаткову броню зі збідненого урану американці перед відправленням демонтували.
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08.12.2024 19:42 Ответить
Некомплект, - разом із "Абрамсами" забули поставити негрів.
І Бабченко ще не вповні готовий для проїзду по красній площі.

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08.12.2024 14:14 Ответить
Владу в США захопив "Комітет 20-ти".
https://www.youtube.com/watch?v=63p_je_jIiM&t=10s
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08.12.2024 14:19 Ответить
Це були літаючі танки!
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08.12.2024 13:42 Ответить
незрозуміло, як корелюються "Повітряні сили ЗСУ" в заголовку з текстом в самій інфі від Саллівана...
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08.12.2024 13:42 Ответить
"...Танки Abrams, які США передали Україні, були недоукомплектовані, - Повітряні сили ..." - танки виявилися нелітаючими? без крил?
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08.12.2024 13:44 Ответить
Тому все ж краще мати своє, бо обслуговування, ремонтна база, запчастини, модернізація...
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08.12.2024 13:44 Ответить
Старик, Байден, что же ты творишььььь?
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08.12.2024 13:44 Ответить
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08.12.2024 13:48 Ответить
Охрініти:танки недоукомплектовані , винищувачів нуль, ракет до них нуль, гелікоптерів нуль і ще й при цьому кажуть, щоб ми мобілізували більше людей! Оце так союзнички, *****!
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08.12.2024 13:50 Ответить
ще й замороження вимагають по "лінії путлєра"
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08.12.2024 13:53 Ответить
Без *****!
Это вы ещё президента Трампа не слышали
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08.12.2024 15:57 Ответить
саме цей прорашистський агент при "байді" і закадичний "дружбан" єрмака мабуть лобіював постачання не дуже якісної війскової техніки в Україну ,не кажучи,що цей членосос куйла заявляє відверту куйню, яка пару словами оправдує американських помічників рашистському окупанту-"Щодо дозволу США Україні бити ракетами ATACMS по території РФ, Салліван зазначив, що це "не панацея для цієї війни", а лише ще одна додаткова можливість для української армії. Абрамси - одна куйова не панацея,далекобійні ракети - друга куйова не панацея.і підготовка пілотів- третя американська не панацея для України.але пасивна допомога 3,14дерації...
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08.12.2024 13:51 Ответить
Все значно простіше. Нам скинули все, що потрібно було утилізувати. А виділені гроші пустили на випуск ******** зброї, яку поклали й кладуть на склади.
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08.12.2024 14:45 Ответить
але списали за непотріб повну суму
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09.12.2024 00:58 Ответить
Ахеренные у нас союзники и гаранты. Сколько уже раз нас обманули даже трудно посчитать. Начиная с 91-го года когда у нас разоружили в обмен на какую то бумажку с обещаниями. Потом в 2014 помогли нам сдать крым и дамбас на очередные обещания что ***** дальше не пойдет. Потом в 2022 обещали нам помочь перед контрнаступлением но дали 10% от обещанного, с опозданием на год, и еще и недоукомплектованного старья. И теперь США в лице Тампона обещает что если Украина капитулирует то гарантирует нам какую то безопасность. Ага. Видимо такую же безопасность как обещала афганцам когда США выводили оттуда войска
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08.12.2024 13:51 Ответить
А що було б зараз без американської зброї і грошей? Більше Абрамсів змінило б лише кількість підбитих Абрамсів. Це така війна. І сміялися б не над Україною, а над американськими танками.
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08.12.2024 14:02 Ответить
Практически все Абрамсы как и другие западные танки были подбиты фпвишками. Нужно было меньше чесаться и давать танки когда на фронте дроны еще не применялись в таком количестве
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08.12.2024 14:24 Ответить
США еще потянут резину надеясь что все само рассосется и ихние Тамагавки и Атакамсы будут такие же бесполезные против ПВО Сосии, Китая и даже северной кореи
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08.12.2024 14:26 Ответить
у всьому винні США, навіть 73% зебілів-вавививерженців- це найняті ними та передислоковані корисні ідіоти? Вірно?
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08.12.2024 14:42 Ответить
А що мішає дати дієве ППО проти кацапольотів, що швиряють КАБи? Щоб вони й на 150 км не могли підлетіти. Ф-16 за дронами шугають, бо ракет немає. Це ганьба в першу чергу сша.
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08.12.2024 14:51 Ответить
А що було б зараз без американської зброї і грошей.
То же самое что нам сейчас обещает Трамп, и на что согласен Зеленский.
Только целая энергетика, и тысяч 300 живых воинов
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08.12.2024 16:01 Ответить
а що б було якщо б кляті американі не роззброїли Україну?
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09.12.2024 01:00 Ответить
Араби тікають від Абрамса, а кацапи шукають де б його знайти.
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08.12.2024 14:07 Ответить
От всегда злой чужой дядька только и гадит! И никогда ни в чем не виноваты чистые, белые, пушистые избиратели ************ Украины.
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08.12.2024 23:42 Ответить
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна, про це під час форуму національної оборони у США заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

============
Він трохи не так сказав. Точніше, взагалі не те говорив. А до чого тут Повітряні Сили до танків?
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08.12.2024 13:53 Ответить
цензорята перевіряють нас на увагу і на адекватність..
Або ще самі не проснулися у вихідний!
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08.12.2024 13:55 Ответить
Вазелінові вже на неукомплектованих абрамсах літати зібрались😀 он воно що, амера абрамсами контрнинаступ зірвали🤣😂😂🤣😀🤣😂😂😂🤣😀😀🤣😂
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08.12.2024 13:58 Ответить
а ще Україна немає підготовлених танкістів тому танки більше не дають . бити по території ворога це не по стандартам нато . найкориснішими методами цієї війни є бусифікація , лобові бої і наступ на мінних полях на чотири лінії суровікина . це наші союзники чи кацапів ?
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08.12.2024 13:58 Ответить
Добре ,що не сказали це до передачі((А то на радість москалям і танки *****" ,і міни неякісні...(((
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08.12.2024 14:00 Ответить
Танки Abrams, які США передали Україні, були недоукомплектовані, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3524007

Чекаємо на наступний заголовок -
"Літаки F16, які передані Україні, були недоукомплектовані, - ВМС"
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08.12.2024 14:02 Ответить
Таке уже писали.
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08.12.2024 14:18 Ответить
Угу...

Літаки F16, які передані Україні, були недоукомплектовані, - Тернопільський хлібзавод...
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08.12.2024 14:23 Ответить
Так ракет же немає. Так воно і є.
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08.12.2024 14:52 Ответить
Нема ракет, значить дійсно недоукомплектовані. Але питання не цьому, а в тім хто про це доповість - Мінздрав, Мінсільгосп чи МНС?

Але вже виправили. Добре що хоча і не читают своє перед публікацією, то хочаб коменти читають
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08.12.2024 15:26 Ответить
Тут всё просто:
Альтернатива.
Или стрелять нельзя, но есть ракеты.
Или стрелять можно, но нет ракет.
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08.12.2024 16:06 Ответить
А ви ще сміялися, що Уйло, після України, націлився захопити пів Європи...
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08.12.2024 14:08 Ответить
З них броню познімали.Але наприклад з Челленджера,ніхто ніде не казав,що секретна броня знята.
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08.12.2024 14:11 Ответить
Ця "секретна броня" тільки на передній частині башти. Вона ніяк би не допомогла.
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08.12.2024 14:30 Ответить
Танки вже літають або хтось знову щось наплутав
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08.12.2024 14:21 Ответить
Погано літали?
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08.12.2024 14:27 Ответить
ОООО..... Замінили ПС на Салліван! Салліван - цомандувач Повітряних Сил? Не знав...
дЄрмак призначає своїх людей!
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08.12.2024 14:28 Ответить
Цинічний мерзотник.
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08.12.2024 14:34 Ответить
Справа в іншому. За відсутності переваги в повітрі та наянсті у супротивника засобів РЕБ, хвалений Абрамс ніяк не кращий за Леопард або наш Т-64
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08.12.2024 14:35 Ответить
Недоумок, який весь час боявся ескалації, щось там розповідає про ефективність зброї, в чому не має жодного поняття.
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08.12.2024 14:40 Ответить
Сраліван
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08.12.2024 14:44 Ответить
Салліван почав щиросердні зізнання
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08.12.2024 14:48 Ответить
А де він був такий ''вумний'' до того як нам почали передавати не укомплектовані танки?
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08.12.2024 14:51 Ответить
Американці спочатку самі зробили ці танки недоукомплектованими, познімавши з них уранову броню, ******* бойові блоки. А тепер цинічно заявляють, що 31 танк виявився неефективним.
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08.12.2024 15:02 Ответить
Виникає риторичне запитання.А на... агент ФСБ тов.Сєліванов про це розповідає?Нас...и демам,так їи і так торба.Засучила совість? Сумніваюсь.А може для того,щоби показати ,США ,як країну падлюк,брехунів та моральних уродів...?
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08.12.2024 15:11 Ответить
Тільки хотів написати
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08.12.2024 15:46 Ответить
це взагалі не новина і коментувати тут нічого. 36 танків, це для якої війни?
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08.12.2024 17:08 Ответить
Україні передають все те , що іде як застаріле ,або списане.
І танки, і літаки -- країни НАТО проводять заміну застарілого
на нове. Леопард-1 -- зразок 1962року, F-16 вийшов у 1975році
а зараз не той час. Треба нового, *********.
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08.12.2024 17:27 Ответить
Трамп заявив,що при ньому буде меньше допомоги....Так,що ці танки ще згодяться....з паршивої вівці...,як кажуть....
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08.12.2024 18:13 Ответить
Салліван це ссиклива мразота типу Меркель,яка всі свої поступки і плазування перед рашкою буде виправдовувати дутими аргументами.
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08.12.2024 21:02 Ответить
 
 