Танки Abrams, которые США передали Украине, были недоукомплектованы, - Салливан

Американские танки Abrams, предоставленные Украине после полномасштабного вторжения России, были недоукомплектованными и оказались недостаточно эффективными на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время форума национальной обороны в США заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Когда дело доходит до танков Abrams, мы отправили в Украину танки Abrams. Эти танки Abrams подразделения фактически не используют, потому что это не самая полезная часть оборудования для них в этой борьбе", - сказал Салливан.

Он добавил, что такая оценка полностью сходится с выводами американских военных.

Относительно разрешения США Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ, Салливан отметил, что это "не панацея для этой войны", а лишь еще одна дополнительная возможность для украинской армии.

Напомним, первые танки "Abrams прибыли в Украину в сентябре 2023 года.

В апреле 2024 года издание Associated Press сообщило, что Украина отводит американские танки Abrams M1A1 с линии фронта из-за угрозы российских дронов

В октябре 2024 года правительство Австралии объявило о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн).

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