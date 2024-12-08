Танки Abrams, которые США передали Украине, были недоукомплектованы, - Салливан
Американские танки Abrams, предоставленные Украине после полномасштабного вторжения России, были недоукомплектованными и оказались недостаточно эффективными на поле боя.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время форума национальной обороны в США заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
"Когда дело доходит до танков Abrams, мы отправили в Украину танки Abrams. Эти танки Abrams подразделения фактически не используют, потому что это не самая полезная часть оборудования для них в этой борьбе", - сказал Салливан.
Он добавил, что такая оценка полностью сходится с выводами американских военных.
Относительно разрешения США Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ, Салливан отметил, что это "не панацея для этой войны", а лишь еще одна дополнительная возможность для украинской армии.
Напомним, первые танки "Abrams прибыли в Украину в сентябре 2023 года.
В апреле 2024 года издание Associated Press сообщило, что Украина отводит американские танки Abrams M1A1 с линии фронта из-за угрозы российских дронов
В октябре 2024 года правительство Австралии объявило о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн).
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А так про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Хтось Миколая пересвяткував?
+ що цікаво: Коментуючи навчання українських пілотів на винищувачах F-16 радник з національної безпеки президента США заявив, що є обмежена кількість пілотів, які проходять навчання. За словами Саллівана, причина цього не в тому, що США не готові їх навчати, а тому що "українці не мають пілотів, щоб створити повний потенціал F-16 вчасно".
Мі-24 теж вважають що це літающий танк...
штурман - навідник
бортмеханік - заряджаючий
Янкі, фу!
І Бабченко ще не вповні готовий для проїзду по красній площі.
https://www.youtube.com/watch?v=63p_je_jIiM&t=10s
Это вы ещё президента Трампа не слышали
То же самое что нам сейчас обещает Трамп, и на что согласен Зеленский.
Только целая энергетика, и тысяч 300 живых воинов
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Він трохи не так сказав. Точніше, взагалі не те говорив. А до чого тут Повітряні Сили до танків?
Або ще самі не проснулися у вихідний!
Чекаємо на наступний заголовок -
"Літаки F16, які передані Україні, були недоукомплектовані, - ВМС"
Літаки F16, які передані Україні, були недоукомплектовані, - Тернопільський хлібзавод...
Але вже виправили. Добре що хоча і не читают своє перед публікацією, то хочаб коменти читають
Альтернатива.
Или стрелять нельзя, но есть ракеты.
Или стрелять можно, но нет ракет.
дЄрмак призначає своїх людей!
І танки, і літаки -- країни НАТО проводять заміну застарілого
на нове. Леопард-1 -- зразок 1962року, F-16 вийшов у 1975році
а зараз не той час. Треба нового, *********.