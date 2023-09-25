Первые танки Abrams уже прибыли в Украину, - NYT
Первые танки "Abrams" американского производства уже прибыли в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица США.
По данным источников, больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы.
Также издание отмечает, что танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президент США Байдена.
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показать весь комментарий25.09.2023 14:09
+9 Зэлэный_Змий
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Навіть не в найближчі тижні, а в найближчі місяці.
Значить, десь через півроку, може, пришлють ще кілька танків.
В цьому ділі треба бути обережними, тягнути як можна, бо не дай боже з тими 31 танками дійдемо до москви, і все - ядерка по Вашингтону
почали давати - істєріка "чо так мало?"
До Німеччини вони мають потрапити вже у серпні, де пройдуть остаточний ремонт, Джерело:
Порції тільки якісь кумедні, чисто попіаритись русні, бо птури їх вибьють швидко, велика малорухома мішень.
А ті, хто визначав комплектацію, знають точно більше, ніж ти.
почали давати - істєріка "а де негри для них?"
бо негри на Абрамсах це дуже якiсна русофобiя