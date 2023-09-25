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Новости Война
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Первые танки Abrams уже прибыли в Украину, - NYT

танк,abrams,m1a2

Первые танки "Abrams" американского производства уже прибыли в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица США.

По данным источников, больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы.

Также издание отмечает, что танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президент США Байдена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет использовать танки Abrams для хорошо спланированных прорывных операций, - Буданов

Автор: 

США (26542) танк (2252)


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Топ комментарии
+12
Кто не доволен, что дали 31 танк может предложить свой вариант поставок и профинансировать эти поставки !
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25.09.2023 14:09
+9
нема танків - істєріка "де танки"
почали давати - істєріка "чо так мало?"
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25.09.2023 14:17
+8
Оленевод шойга вже знищив 200 абрамсів
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25.09.2023 14:02
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31 танк прислати за один раз -це х@й та ніх@я. Але й тут зробили цілу епопею. Зараз три...потім півтори....а потім чотири з половиною. Ну пи₴дець якийсь та і все🤦
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25.09.2023 13:59 Ответить
Это конечно не панацея, но это таки танковый батальон. да и опробовать их надо в современном бою на наших грунтах. Назовём это - войсковые (полевые) испытания.
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25.09.2023 14:19 Ответить
Ну так хотя бы уже полным комплектом. Так они и тут умудрились разделить 31 на 62. Идиотизм.
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25.09.2023 16:58 Ответить
і чото так носяться з тими Абрамами - Саудівська Аравія в боях проти слабоозброєних єменських хуситів за короткий час втратила 20 тих танків. Для порівняння ОАЄ в тій війні втратили тільки 2 Льоклєра
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25.09.2023 14:21 Ответить
Ну так сказали ж що війна буде йти роками. А кщо поставити сотні танків, літаків, потужні далекобійні артилерійські та ракетні системи, гелікоптери і таке інше то війна закінчиться дуже швидко і це поламає прогноз.
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25.09.2023 14:32 Ответить
Та й взагалі тут військово-промисловий комплекс тільки почали працювати на повну силу, має купу замовлень на переозброєння європейських країн та не тільки, а завершення бойових дій розвиток цієї галузі пригальмує. Кому це треба? Нікому, окрім нас.
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25.09.2023 15:11 Ответить
НАТО і США не втратили жодного солдата у війні проти комуністів кгбістів ..
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25.09.2023 14:00 Ответить
а на них нападали?
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25.09.2023 14:26 Ответить
ахахахахахахахахахахаха .....оце ти написав..2+2 ? амебо
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25.09.2023 14:34 Ответить
твоей мамы сын амебо? факт!
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25.09.2023 15:40 Ответить
Вʼєтнам і Корея не рахуються?
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25.09.2023 14:45 Ответить
Оленевод шойга вже знищив 200 абрамсів
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25.09.2023 14:02 Ответить
За даними джерел, більше танків буде відправлено в найближчі місяці. Джерело:
**********
Навіть не в найближчі тижні, а в найближчі місяці.
Значить, десь через півроку, може, пришлють ще кілька танків.
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25.09.2023 14:02 Ответить
щоб вбить слона дали 35 комарів називається
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25.09.2023 14:05 Ответить
ракети треба .щоб по москві херачити ..дали танки в білих перчатках
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25.09.2023 14:06 Ответить
там посольства західних країн досі працюють..
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25.09.2023 14:13 Ответить
У нас є мапа, не чіпатимемо
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25.09.2023 14:25 Ответить
Зеленскага за ракеты спросите
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25.09.2023 14:27 Ответить
> "За даними джерел, більше танків буде відправлено в найближчі місяці."

В цьому ділі треба бути обережними, тягнути як можна, бо не дай боже з тими 31 танками дійдемо до москви, і все - ядерка по Вашингтону
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25.09.2023 14:07 Ответить
Здається до початку контрнаступу танки трохи спізнились?! Але F-16 обігнать спромоглись. Як і "Атакамси" . А звізділи "швидка ракета ,швидка ракета"...
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25.09.2023 14:08 Ответить
Саме так. По краплині дають те, що Залужний просив майже рік тому (грудень 22-го) для звільнення Півдня.
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25.09.2023 14:31 Ответить
Кто не доволен, что дали 31 танк может предложить свой вариант поставок и профинансировать эти поставки !
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25.09.2023 14:09 Ответить
не треба нам танків краще готівку що б дали на російський бітум..
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25.09.2023 14:17 Ответить
Якісна руцофобія.
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25.09.2023 14:12 Ответить
нема танків - істєріка "де танки"
почали давати - істєріка "чо так мало?"
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25.09.2023 14:17 Ответить
На справді мало, повинно бути більше 300, а дали менше сотні, а часу скільки минуло????? Ще й підсовують браковані не зроблені, то як реагувати!!! І ще ні якої істерії не було і немає, просто констатація фактів!!!!!!!!!!!!
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25.09.2023 14:25 Ответить
"почали давати - істєріка "чо так мало?" " (C) ))
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25.09.2023 14:43 Ответить
Дійсно, виявляється, ці "Абрамси" були небоєготові, і їх додатково рихтували вже в Німеччині.

До Німеччини вони мають потрапити вже у серпні, де пройдуть остаточний ремонт, Джерело:
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25.09.2023 14:51 Ответить
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25.09.2023 14:28 Ответить
Абсолютно не придатний і дорогий танк! Хто би що не говорив, але горять вони однаково, на рівні зі всіма іншими. Правда в екіпажу більше шансів вижити, а це найголовніше, життя саме головне!
Порції тільки якісь кумедні, чисто попіаритись русні, бо птури їх вибьють швидко, велика малорухома мішень.
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25.09.2023 14:34 Ответить
А хто кого побачить перший ?
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25.09.2023 20:00 Ответить
А тобі яку комплектацію дали? Банку на гуслях?! Отож.
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25.09.2023 20:03 Ответить
Ти в тій банці не був. І як вона працює не бачив.
А ті, хто визначав комплектацію, знають точно більше, ніж ти.
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25.09.2023 20:28 Ответить
А там багато чого познімали з того що ''Абрамс'' робить абрамсом? Чи все таки якісь ''штучки'' залишили?
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25.09.2023 14:43 Ответить
Зняли броню, високошвидкісний link,прилади керування вогнем з більш ранніх серій,тобто даунгрєйд повний...
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25.09.2023 15:03 Ответить
В реальности это будет первая война, в которой абрамсы будут воевать не с овцелюбами. Боюсь чуда мы не увидим, не смотря на то, что воевать будут наши танкисты. Случится то же, что и с Леопардами. Без прикрытого неба никакой танк войну не вытянет.
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25.09.2023 14:58 Ответить
нема танків - істєріка "де танки"
почали давати - істєріка "а де негри для них?"
бо негри на Абрамсах це дуже якiсна русофобiя

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25.09.2023 15:13 Ответить
А нахіба то зараз афішувати? Щоб валили по залізничних вузлах? По складах?
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25.09.2023 15:15 Ответить
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25.09.2023 15:38 Ответить
А з цього обов'язково робити шоу? О,ркестр, проїзд парадним маршем доповідь на плацу... Довбойоби! Маляр звільнили - малярство продовжується
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25.09.2023 15:59 Ответить
Ще падли координати повідомте, дебіли ***....
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25.09.2023 16:30 Ответить
Їх під Т-72 не замаскуєш.
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25.09.2023 20:02 Ответить
 
 