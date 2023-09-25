Первые танки Abrams уже прибыли в Украину, - NYT

Первые танки "Abrams" американского производства уже прибыли в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица США.

По данным источников, больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы.

Также издание отмечает, что танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президент США Байдена.

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