"В пути в Киев": Макрон и Мерц объявили о поездке в Украину на встречу "Коалиции желающих" вместе с союзниками. ФОТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили визиты в Киев для участия во встрече "Коалиции желающих", которая состоится в субботу, 10 мая.

Об этом политики сообщили в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"В пути в Киев. Для Украины, для Европы", - подписал фото Макрон.

Вместе с французским лидером в поезде в Украину отправились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц также объявил свой визит в Украину.

"Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Соединенного Королевства, будем вместе в Киеве в знак солидарности с Украиной перед лицом продолжающегося варварского и незаконного вторжения России", - написал он в соцсети Х.

По его словам, лидеры поддерживают призыв президента США Дональда Трампа к мирному соглашению.

"Вместе с Соединенными Штатами мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и длительном мире", - заявил Мерц.

Канцлер Германии Мерц подчеркнул, что "кровопролитие должно закончиться". Россия должна прекратить свою незаконную агрессию, а Украине необходимо предоставить возможность развиваться как суверенное государство в пределах своих международно признанных границ, также для будущих поколений, говорится в заметке.

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"Мы будем продолжать расширять нашу поддержку Украины. Пока Россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем продолжать усиливать давление на российскую военную машину", - сказано в заявлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встречам в рамках "Коалиции желающих", которые состоятся 10 мая. Детали относительно формата и места проведения встреч пока не уточняются.

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