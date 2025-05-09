Макрон о заседании "Коалиции желающих" 10 мая: Мы инициировали эту встречу и примем в ней участие

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что завтра, 10 мая, состоится встреча "Коалиции желающих", и он намерен принять в ней участие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Макрон заявил на пресс-конференции после встречи с Туском в Нанси.

"Мы инициировали эту встречу в начале года и примем участие в этом заседании. Относительно поездки в Украину - по вполне очевидным причинам о ней обычно не сообщают заранее. Но я всегда говорил, что в соответствующее время я туда приеду. И могу лишь еще раз это подтвердить", - заявил Макрон.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встречам в рамках "Коалиции желающих", которые состоятся 10 мая. Детали относительно формата и места проведения встреч пока не уточняются.