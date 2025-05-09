Макрон про засідання "Коаліції охочих" 10 травня: Ми ініціювали цю зустріч і візьмемо в ній участь

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що завтра, 10 травня, відбудеться зустріч "Коаліції охочих", і він має намір взяти в ній участь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Макрон заявив на пресконференції після зустрічі з Туском в Нансі.

"Ми ініціювали цю зустріч на початку року і візьмемо участь у цьому засіданні. Щодо поїздки в Україну - з цілком очевидних причин про неї зазвичай не повідомляють заздалегідь. Але я завжди говорив, що у відповідний час я туди приїду. І можу лише ще раз це підтвердити", - заявив Макрон.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічей у межах "Коаліції охочих", що відбудуться 10 травня. Деталі щодо формату та місця проведення зустрічей наразі не уточнюються.