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Новини Зустріч коаліції охочих
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Макрон про засідання "Коаліції охочих" 10 травня: Ми ініціювали цю зустріч і візьмемо в ній участь

Макрон про участь у засіданні Коаліції охочих

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що завтра, 10 травня, відбудеться зустріч "Коаліції охочих", і він має намір взяти в ній участь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Макрон заявив на пресконференції після зустрічі з Туском в Нансі.

"Ми ініціювали цю зустріч на початку року і візьмемо участь у цьому засіданні. Щодо поїздки в Україну - з цілком очевидних причин про неї зазвичай не повідомляють заздалегідь. Але я завжди говорив, що у відповідний час я туди приїду. І можу лише ще раз це підтвердити", - заявив Макрон.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічей у межах "Коаліції охочих", що відбудуться 10 травня. Деталі щодо формату та місця проведення зустрічей наразі не уточнюються.

Автор: 

Макрон Емманюель (1469) Коаліція охочих (4)


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Це вже котре по рахунку засідання "охочих поговорити"?
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09.05.2025 18:42 Відповісти
Calvados там їм за пи#добольство нормально "капає" грошей З/П , й ще банкет там .
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09.05.2025 19:05 Відповісти
коалиция желающих поучаствовать в грабеже украины
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09.05.2025 18:44 Відповісти
Хочуть но не можуть - імпотенти. Скільки не збирайся а якщо сміливості немає то й не буде.....
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09.05.2025 19:03 Відповісти
"Ми ініціювали цю зустріч на початку року і візьмемо участь у цьому засіданні. Щодо поїздки в Україну - з цілком очевидних причин про неї зазвичай не повідомляють заздалегідь. Але я завжди говорив, що у відповідний час я туди приїду. І можу лише ще раз це підтвердити", - заявив Макрон.

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09.05.2025 19:18 Відповісти
 
 