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Новини Розмова Макрона з Трампом
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Макрон поговорив із Трампом: якщо Росія не погодиться не безумовне припинення вогню – будемо діяти рішуче всією Європою

Макрон закликав вести торговельну війну проти Китаю

Президент Франції Емманюель Макрон ввечері 8 травня декілька разів говорив із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Макрона у Х.

Очільник Франції привітав чіткий заклик Трампа до встановлення безумовного припинення вогню на 30 днів, як і британські і нордичні партнери. Та підкреслив, що п’ятницю вранці цей заклик також підтримали британські та скандинавські партнери.

"Україна вже погодилася на це припинення вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що Росія зробить те саме. Якщо це не вдасться, ми будемо готові реагувати рішуче, з усіма європейцями та в близьких консультаціях зі США", – зазначив Макрон.

Нагадаємо, Трамп після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що вимагає припинення вогню в Україні "в ідеалі на 30 днів".

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Автор: 

Трамп Дональд (5846) Макрон Емманюель (1469)


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Топ коментарі
+8
Невичерпні запаси стурбованості та занепокоєння в Європі.
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09.05.2025 13:42
+3
Будемо, зробимо, поставимо, запобігатимемо, виготовимо, підтримаємо, все у майбутньому часі. Хіба ще не достатньо рашисти наробили злочинів та горя???
Х7йло порушить це 99,9% але чи будете ви щось робити окрім бла...бла...бла то питання.....
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09.05.2025 13:44
+3
Будуть діяти рішуче всією "коаліцією охочих поговорити"
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09.05.2025 13:47
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...ми будемо готові реагувати рішуче, з усіма європейцями.

В десятый раз
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09.05.2025 13:39 Відповісти
Будуть діяти рішуче всією "коаліцією охочих поговорити"
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09.05.2025 13:47 Відповісти
не буде реагувати, бо отримає якесь вЄто або консенсус
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09.05.2025 13:48 Відповісти
Невичерпні запаси стурбованості та занепокоєння в Європі.
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09.05.2025 13:42 Відповісти
Будемо, зробимо, поставимо, запобігатимемо, виготовимо, підтримаємо, все у майбутньому часі. Хіба ще не достатньо рашисти наробили злочинів та горя???
Х7йло порушить це 99,9% але чи будете ви щось робити окрім бла...бла...бла то питання.....
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09.05.2025 13:44 Відповісти
)(уйлу не потрібен ,абсолютно ніякий мир..ні перемир'я адже його влада тримається виключно на війні
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09.05.2025 13:44 Відповісти
За яблучко?
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09.05.2025 13:48 Відповісти
Дай Бог!
Можливо зараз, коли ресурси рф на межі, країна перед початком стагфляції і потенціцним невдоволенням кріпосних.. дійсно час надавити
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09.05.2025 13:52 Відповісти
******* не мішки носити
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09.05.2025 13:56 Відповісти
Надеюсь их неторопливость и осторожность обусловлена (помимо нежелания эскалации) следующим: если уж большой кипишь неизбежен, населению демократических стран, которое в массе своей не интересуется политикой, не хочет идти на сколь ни будь серьезное ухудшение уровня жизни, не говоря уже рисках связанных с более серьезным вовлечением в ненужную как им кажется войну, западным политикам нужно населению преподнести все так, что мол они сделали все возможное, что бы утихомирить агрессора, но он гад такой не хочет мира и если падет Украина после этого может напасть на ЕС, поэтому мы вынуждены будем действовать более решительно со всеми вытекающими отсюда рисками и экономическими издержками. Вот только уже идет четвертый год войны, сколько же им еще нужно времени, что бы перейти наконец к более решительным и действенным мерам. Если бы ***** совершило что то этакое, Буча возведенная в энную степень или пустили бы ракеты как грозятся их пропагандоны, то это, как и во ВМВ войне, после нападения Японии на Перл Харбор развязало бы руки политикам и военным, но ***** вряд ли совершит такой самострел себе в голову.
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09.05.2025 13:58 Відповісти
десяте останнє китайське французьке попередження
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09.05.2025 14:04 Відповісти
 
 