Макрон поговорив із Трампом: якщо Росія не погодиться не безумовне припинення вогню – будемо діяти рішуче всією Європою

Президент Франції Емманюель Макрон ввечері 8 травня декілька разів говорив із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Макрона у Х.

Очільник Франції привітав чіткий заклик Трампа до встановлення безумовного припинення вогню на 30 днів, як і британські і нордичні партнери. Та підкреслив, що п’ятницю вранці цей заклик також підтримали британські та скандинавські партнери.

"Україна вже погодилася на це припинення вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що Росія зробить те саме. Якщо це не вдасться, ми будемо готові реагувати рішуче, з усіма європейцями та в близьких консультаціях зі США", – зазначив Макрон.

Нагадаємо, Трамп після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що вимагає припинення вогню в Україні "в ідеалі на 30 днів".

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