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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Трамп заявив, що США вимагають 30-денного перемир’я і пригрозив санкціями за його порушення

Президент США Дональд Трамп після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що вимагає припинення вогню в Україні "в ідеалі на 30 днів".

Про це він написав у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

"США вимагають, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню. Будемо сподіватися, що прийнятне припинення вогню буде дотримане, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримуватися, США та їхні партнери введуть додаткові санкції", - підкреслив Трамп.

Також він знову заявив, що "тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося".

"Як Президент, я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир! Це припинення вогню має в кінцевому підсумку привести до укладення мирної угоди. Все це може бути зроблено дуже швидко, і я буду доступний у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться. Дякую за вашу увагу до цього питання!" - резюмував Трамп.

Читайте: Трамп запевнив Мерца, що підтримуватиме зусилля Європи в досягненні миру в Україні

Пост Трампа

Раніше Цензор.НЕТ писав про телефонну розмову між Трампом та Зеленським.

Автор: 

Трамп Дональд (5834) припинення вогню (178)


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Топ коментарі
+5
***** не зрозуміло з якої дати він вимагає 30-денного перемир'я, і що буде якщо путін положить на трампа.
Але дуже цікаво, трамп вже добився що ми не хєрачим росіянам нафтопереробку, а тепер видно, що хоче добитись, щоб ми не завдавали ударів і по ВПК.
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09.05.2025 01:14
+4
Гарно Зеленьский здобуває перемогу просячи перемирья
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09.05.2025 00:55
+2
Два довбні знайшли одне одного.
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09.05.2025 01:02
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Ну, це уже, як до хуситів, звернувся старий Трамп, до свого старого прутіна!!??
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09.05.2025 00:52 Відповісти
Гарно Зеленьский здобуває перемогу просячи перемирья
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09.05.2025 00:55 Відповісти
лох
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09.05.2025 01:02 Відповісти
Два довбні знайшли одне одного.
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09.05.2025 01:02 Відповісти
А що це вітерцем війнуло? Та це Пуйло вертить Трампа, як пропеллер, самі знаєте на чому з його 30-денним перемир'ям.
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09.05.2025 01:03 Відповісти
Тепер він лише в Мелан'ї може вимагати ... і то навряд чи
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09.05.2025 01:08 Відповісти
***** не зрозуміло з якої дати він вимагає 30-денного перемир'я, і що буде якщо путін положить на трампа.
Але дуже цікаво, трамп вже добився що ми не хєрачим росіянам нафтопереробку, а тепер видно, що хоче добитись, щоб ми не завдавали ударів і по ВПК.
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09.05.2025 01:14 Відповісти
***** вже поклав на Тампона свого в'ялого і показав що він уже з Сі кохається
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09.05.2025 01:47 Відповісти
Русня скажет что Украина нарушила перемирье и будет снова переть, а ржавый наложит санкции на Украину.
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09.05.2025 02:04 Відповісти
Знов цей балабол виліз та потужно погрожує погрозами.
10500 предупреждение. STOP VLADIMIR! а капсом написав бо це напевно дуже Угрожающее.
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09.05.2025 02:28 Відповісти
 
 