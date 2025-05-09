Трамп заявив, що США вимагають 30-денного перемир’я і пригрозив санкціями за його порушення

Президент США Дональд Трамп після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що вимагає припинення вогню в Україні "в ідеалі на 30 днів".

Про це він написав у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

"США вимагають, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню. Будемо сподіватися, що прийнятне припинення вогню буде дотримане, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримуватися, США та їхні партнери введуть додаткові санкції", - підкреслив Трамп.

Також він знову заявив, що "тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося".

"Як Президент, я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир! Це припинення вогню має в кінцевому підсумку привести до укладення мирної угоди. Все це може бути зроблено дуже швидко, і я буду доступний у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться. Дякую за вашу увагу до цього питання!" - резюмував Трамп.

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Раніше Цензор.НЕТ писав про телефонну розмову між Трампом та Зеленським.