Трамп запевнив Мерца, що підтримуватиме зусилля Європи в досягненні миру в Україні

Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили мирний процес в Україні.

Про це пише сайт Мерца, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники домовилися тісно співпрацювати заради припинення війни в Україні.

"Росія тепер повинна погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів", - йдеться на сайті.

Трамп запевнив, що рішуче підтримуватиме зусилля Німеччини разом з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами щодо досягнення міцного миру.

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