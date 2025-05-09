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Новини Припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
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Трамп запевнив Мерца, що підтримуватиме зусилля Європи в досягненні миру в Україні

канцлер Німеччини Мерц

Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили мирний процес в Україні.

Про це пише сайт Мерца, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники домовилися тісно співпрацювати заради припинення війни в Україні.

"Росія тепер повинна погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів", - йдеться на сайті.

Трамп запевнив, що рішуче підтримуватиме зусилля Німеччини разом з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами щодо досягнення міцного миру.

Читайте: Президент Трамп підтримує необхідність припинення вогню, - Зеленський після розмови з президентом США

Автор: 

Трамп Дональд (5834) Мерц Фрідріх (87)


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Як можно обговорювати те, чого у природі не існує.
***** зупинятися не хоче, бо баче як розвалюється Західна коаліція, бажає усіх дотиснути.
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09.05.2025 00:10 Відповісти
Фрідріх, не вір, трампу ***** на ваші зусилля, бо він бачить в вас лише загрозу.
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09.05.2025 00:18 Відповісти
Ось так, з обіцянки за 24 години, припинити московську війну проти Мирної України, як тільки його оберуть, старий Трамп, перейшов через 100 днів, ні про що, до ПІДТРИМКУ ЄС взагалі, ну, усього хорошого, проти усього поганого …
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09.05.2025 00:49 Відповісти
Завтра трампон заявить, що нічого не пам'ятає, окрім "боргу" у 350 лярдів.
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09.05.2025 00:50 Відповісти
 
 