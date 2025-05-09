Трамп запевнив Мерца, що підтримуватиме зусилля Європи в досягненні миру в Україні
Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили мирний процес в Україні.
Про це пише сайт Мерца, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники домовилися тісно співпрацювати заради припинення війни в Україні.
"Росія тепер повинна погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів", - йдеться на сайті.
Трамп запевнив, що рішуче підтримуватиме зусилля Німеччини разом з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами щодо досягнення міцного миру.
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***** зупинятися не хоче, бо баче як розвалюється Західна коаліція, бажає усіх дотиснути.