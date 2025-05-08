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Новини Розмова Зеленського і Трампа
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Президент Трамп підтримує необхідність припинення вогню, - Зеленський після розмови з президентом США

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом після ратифікації угоди про спільний інвестиційний фонд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграмі.

"Мав гарну розмову з Президентом Трампом. Привітали наші народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці", - розповів глава держави.

Співрозмовники обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.

"Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню. Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Ми погодили подальші контакти", - зазначив Зеленський.

Читайте: У нас "хороший прогрес" щодо мирної угоди РФ та України, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Трамп Дональд (5834)


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Для припинення вогню - потрібне посилення вогню. Трамбе давай багато зброї і томагавки!!!
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08.05.2025 23:29 Відповісти
оригінально перемогати- постійно требуючи від супротивника о перемирье. якшо чесно зеленський - жалок. він сдувся. несіть іншого
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09.05.2025 00:14 Відповісти
Вуйку, до чого тут Зеленський??? Він і не надувався, щоб здуватися.
ЗСУ - ось хто буде посилювати вогонь задля припинення вогню. Думай-Те!
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09.05.2025 00:21 Відповісти
Як нездало! Адже рудий терміново дзвонив тиснути на нашого щоб примусити завтра не тривожити московського фюрера.Щоб той упивався своїм парадом. Не можна було уступати . Бункерний щур завтра мав боязко оглядатись навкруги і стискати очко.
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08.05.2025 23:47 Відповісти
***** від тих атак не постраждає, а допомогу Штатів втратимо, так що така собі ідея
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09.05.2025 00:08 Відповісти
ми втрачаем віру у перемогу- тому не треба трампу очко лизати. бо це орбан і фіцо твльеи американський
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09.05.2025 00:16 Відповісти
На×ера так себе дурити? Меншовартість через пабєдабєсіє?
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09.05.2025 00:38 Відповісти
Если так страстно желаешь хороших отношений с Трампом лучше становись раком к пуилу и порадуй дядю трапмпа ! Дядя Трамп получит нобелевку мира а ты разоранное очко ))))
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09.05.2025 00:39 Відповісти
Щоб виглядіти розумним, мало натягнути окуляри. Треба ще бути розумним.
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08.05.2025 23:49 Відповісти
Скільки уже було, таких вихилясів, від трампа?!
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09.05.2025 00:55 Відповісти
 
 