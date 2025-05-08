Президент Трамп підтримує необхідність припинення вогню, - Зеленський після розмови з президентом США

Президент Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом після ратифікації угоди про спільний інвестиційний фонд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграмі.

"Мав гарну розмову з Президентом Трампом. Привітали наші народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці", - розповів глава держави.

Співрозмовники обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.

"Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню. Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Ми погодили подальші контакти", - зазначив Зеленський.

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