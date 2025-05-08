Президент Трамп поддерживает необходимость прекращения огня, - Зеленский после разговора с президентом США

Президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом после ратификации соглашения о совместном инвестиционном фонде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграмме.

"Имел хороший разговор с Президентом Трампом. Поздравили наши народы с Днем Победы в Европе - победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве - поистине исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества", - рассказал глава государства.

Собеседники обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть предприняты.

"Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня. Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Мы согласовали дальнейшие контакты", - отметил Зеленский.

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