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Новости Разговор Зеленского и Трампа
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Президент Трамп поддерживает необходимость прекращения огня, - Зеленский после разговора с президентом США

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом после ратификации соглашения о совместном инвестиционном фонде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграмме.

"Имел хороший разговор с Президентом Трампом. Поздравили наши народы с Днем Победы в Европе - победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве - поистине исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества", - рассказал глава государства.

Собеседники обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть предприняты.

"Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня. Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Мы согласовали дальнейшие контакты", - отметил Зеленский.

Читайте: У нас "хороший прогресс" по мирному соглашению РФ и Украины, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Трамп Дональд (5403)


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Для припинення вогню - потрібне посилення вогню. Трамбе давай багато зброї і томагавки!!!
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08.05.2025 23:29 Ответить
оригінально перемогати- постійно требуючи від супротивника о перемирье. якшо чесно зеленський - жалок. він сдувся. несіть іншого
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09.05.2025 00:14 Ответить
Вуйку, до чого тут Зеленський??? Він і не надувався, щоб здуватися.
ЗСУ - ось хто буде посилювати вогонь задля припинення вогню. Думай-Те!
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09.05.2025 00:21 Ответить
Як нездало! Адже рудий терміново дзвонив тиснути на нашого щоб примусити завтра не тривожити московського фюрера.Щоб той упивався своїм парадом. Не можна було уступати . Бункерний щур завтра мав боязко оглядатись навкруги і стискати очко.
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08.05.2025 23:47 Ответить
***** від тих атак не постраждає, а допомогу Штатів втратимо, так що така собі ідея
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09.05.2025 00:08 Ответить
ми втрачаем віру у перемогу- тому не треба трампу очко лизати. бо це орбан і фіцо твльеи американський
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09.05.2025 00:16 Ответить
На×ера так себе дурити? Меншовартість через пабєдабєсіє?
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09.05.2025 00:38 Ответить
Если так страстно желаешь хороших отношений с Трампом лучше становись раком к пуилу и порадуй дядю трапмпа ! Дядя Трамп получит нобелевку мира а ты разоранное очко ))))
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09.05.2025 00:39 Ответить
Щоб виглядіти розумним, мало натягнути окуляри. Треба ще бути розумним.
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08.05.2025 23:49 Ответить
 
 