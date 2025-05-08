У нас "хороший прогресс" относительно мирного соглашения РФ и Украины, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил о "хорошем прогрессе" на пути к мирному соглашению между Россией и Украиной. К переговорному процессу США могут привлечь Китай.

Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, у нас хороший прогресс. Борьба сейчас немного иная, чем раньше. Думаю, если бы мы не были вовлечены, Россия, возможно, пошла бы до конца, чтобы захватить всю Украину. Думаю, мы будем очень активно участвовать в попытках остановить эту кровавую бойню. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы уже близки (к мирному соглашению. – Ред.)… Гибнут еженедельно 5000 солдат. Я видел спутниковые снимки – части тел, разбросанные по полям, головы и руки. Это очень ужасно. Я, честно говоря, никогда раньше ничего подобного не видел", – отметил Трамп.

На вопрос журналиста о возможной помощи Китая в "устранении разрыва между Украиной и Россией", Трамп ответил, что считает это целесообразным и надеется на успех: "Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением".

Президент США также назвал своего посланника Стива Уиткоффа настоящим профессионалом, у которого "замечательные отношения с обеими странами".

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