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Новости Трамп о войне в Украине Мирное соглашение
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У нас "хороший прогресс" относительно мирного соглашения РФ и Украины, - Трамп

Мирное соглашение Украины и РФ: Трамп заявил о прогрессе

Американский президент Дональд Трамп заявил о "хорошем прогрессе" на пути к мирному соглашению между Россией и Украиной. К переговорному процессу США могут привлечь Китай.

Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, у нас хороший прогресс. Борьба сейчас немного иная, чем раньше. Думаю, если бы мы не были вовлечены, Россия, возможно, пошла бы до конца, чтобы захватить всю Украину. Думаю, мы будем очень активно участвовать в попытках остановить эту кровавую бойню. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы уже близки (к мирному соглашению. – Ред.)… Гибнут еженедельно 5000 солдат. Я видел спутниковые снимки – части тел, разбросанные по полям, головы и руки. Это очень ужасно. Я, честно говоря, никогда раньше ничего подобного не видел", – отметил Трамп.

На вопрос журналиста о возможной помощи Китая в "устранении разрыва между Украиной и Россией", Трамп ответил, что считает это целесообразным и надеется на успех: "Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением".

Президент США также назвал своего посланника Стива Уиткоффа настоящим профессионалом, у которого "замечательные отношения с обеими странами".

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Автор: 

Китай (2991) Трамп Дональд (5403) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+10
Запхай собі цей смердючий "прогрес" у сраку. І поглибше.
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08.05.2025 19:18
+6
А у нас?
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08.05.2025 19:13
+6
Так,чули цей прогрес від путіна і сі.Там трампа і поруч немае.
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08.05.2025 19:14
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А у нас?
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08.05.2025 19:13 Ответить
Тошнить вже від рижого чма.
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08.05.2025 19:24 Ответить
Так,чули цей прогрес від путіна і сі.Там трампа і поруч немае.
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08.05.2025 19:14 Ответить
Тобто, обстрілів українських міст балістикою Трамп не помічає?
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08.05.2025 19:15 Ответить
та він у нас чястково помічятельний.
де хоче помічяє, а де не хочє ні...
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08.05.2025 19:17 Ответить
Діда знову санітари не догледіли.
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08.05.2025 19:17 Ответить
Запхай собі цей смердючий "прогрес" у сраку. І поглибше.
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08.05.2025 19:18 Ответить
Ці монстри видавлять з зеленого лоха все, що їм треба. Пообіцяють залишити його шкурку цілою, а більш його нічого не цікавить.
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08.05.2025 19:22 Ответить
стесняюсь спросить, а 24 чяса ужэ прошли? чи ищо не
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08.05.2025 19:26 Ответить
Ага. Ще й Китай проти України задійте гниди. Китай вже відкрито виступив проти України. Чи може ще північну корею і ********** залучити до переговорів? А хто ж з нашого боку буде?
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08.05.2025 19:26 Ответить
Їпать же ж він нудний!!!
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08.05.2025 19:27 Ответить
Чубчик прекрасно себе почуває в своєму вигаданому світі.
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08.05.2025 19:27 Ответить
Таке враження, що трампу видали готові репліки, які він завчив і як папуга їх повторює:
- є хороший прогрес переговорів у війні
- ми повернемо 350 чи 500 мільярдів
- якби я був президентом, війни б не було

Не здивуюсь, що пройде 3.5 роки, а слова будуть ті самі...
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08.05.2025 19:30 Ответить
навіть якщо на той час його мозок повністю відмовить. ШІ запрограмовано його устами буде теж саме проголошувати
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08.05.2025 19:37 Ответить
"якби ми не були залучені, Росія, можливо, пішла б до кінця, щоб захопити всю Україну"

На этом можно закрывать высер! Шизик продолжает сочинять альтернативную реальность с "окружениями" и "захватами".
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08.05.2025 19:39 Ответить
Ну що його москалі послали з безумовним припиненням вогню , то у нього "хороший прогресс". Ну ок .
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08.05.2025 19:44 Ответить
Рудий, схиблений на своїй псевдо величі імпотент, знов завів затерту платівку про мир вже завтра.
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08.05.2025 19:44 Ответить
Хтось знає, чи навчились робити пересадку мозку? Чи це і є невдалий експеримент?
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08.05.2025 19:48 Ответить
А ні Китай, а ні США не були і не будуть зацікавлені у поразці рашистської пітьми у війні проти України.
Адже Китай - підбурювач ***** до нападу на Україну для завоювання її територій. Після чого йому б перепадали родючі українські чорноземи для прокорму його 1.44 мільярдного населення. Це те, що товаришу Сі пообіцяло ***** віддати на 100 й більше років.
Як відомо, "обіцянку три роки чекають" (с), які вже минули, а війні кінця-краю не видно.
Тож, як вбачається, китайські товариші не бажають далі чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті цієї оборудки, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми.
Що стосується Америки, то вона, як одна із багатонаціональних держав з великою територією, стоїть в одному ряду із Китаєм і пітьмою, які перебувають у перманентній боротьбі із відцентровими силами й загрозою власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми, що може призвести до "ефекту доміно" із сумним фіналом для таких, як вона, світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україні лишається покладатись лише на силу своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання в самісінькому центрі світової турбулентності.
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08.05.2025 19:54 Ответить
Сам придумав.що пуйло може захопити всю Україну.та радіє.що цього не сталося.бо він є.
Не смішно...
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08.05.2025 19:57 Ответить
ну, с такими подходами к обороне - таки, наверное, может. Германия во второй мировой уже на издыхании клепала по 3000+ одних только танков в год (только топлива вроде не сильно было) а еще самолеты, ракеты и подводные лодки. херачила Лондон всякими вундервафлями, баллистикой и т.п. и никаких "агенций закупивель" и порешалов со знакомыми пилильщиками у них почему-то не было. а штаты за три года с нуля и фактически без теоретической базы запилили ядерное оружие в двух видах. у нас - мины бракованные, китайская комплектуха у "бизнесменов" и вера в светлое будущее, да.
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08.05.2025 21:27 Ответить
Американськи ватники вибрали собі найогиднішого із всіх можливих
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08.05.2025 21:02 Ответить
Дебил !!! Настолько "хороший прогресс", что напряг уже Эрдогана, и собирается звонить Си.
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08.05.2025 21:05 Ответить
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08.05.2025 21:25 Ответить
трамподаун иди *****!
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08.05.2025 21:27 Ответить
 
 