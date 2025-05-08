У нас "хороший прогресс" относительно мирного соглашения РФ и Украины, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил о "хорошем прогрессе" на пути к мирному соглашению между Россией и Украиной. К переговорному процессу США могут привлечь Китай.
Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, у нас хороший прогресс. Борьба сейчас немного иная, чем раньше. Думаю, если бы мы не были вовлечены, Россия, возможно, пошла бы до конца, чтобы захватить всю Украину. Думаю, мы будем очень активно участвовать в попытках остановить эту кровавую бойню. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы уже близки (к мирному соглашению. – Ред.)… Гибнут еженедельно 5000 солдат. Я видел спутниковые снимки – части тел, разбросанные по полям, головы и руки. Это очень ужасно. Я, честно говоря, никогда раньше ничего подобного не видел", – отметил Трамп.
На вопрос журналиста о возможной помощи Китая в "устранении разрыва между Украиной и Россией", Трамп ответил, что считает это целесообразным и надеется на успех: "Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением".
Президент США также назвал своего посланника Стива Уиткоффа настоящим профессионалом, у которого "замечательные отношения с обеими странами".
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де хоче помічяє, а де не хочє ні...
- є хороший прогрес переговорів у війні
- ми повернемо 350 чи 500 мільярдів
- якби я був президентом, війни б не було
Не здивуюсь, що пройде 3.5 роки, а слова будуть ті самі...
На этом можно закрывать высер! Шизик продолжает сочинять альтернативную реальность с "окружениями" и "захватами".
Адже Китай - підбурювач ***** до нападу на Україну для завоювання її територій. Після чого йому б перепадали родючі українські чорноземи для прокорму його 1.44 мільярдного населення. Це те, що товаришу Сі пообіцяло ***** віддати на 100 й більше років.
Як відомо, "обіцянку три роки чекають" (с), які вже минули, а війні кінця-краю не видно.
Тож, як вбачається, китайські товариші не бажають далі чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті цієї оборудки, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми.
Що стосується Америки, то вона, як одна із багатонаціональних держав з великою територією, стоїть в одному ряду із Китаєм і пітьмою, які перебувають у перманентній боротьбі із відцентровими силами й загрозою власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми, що може призвести до "ефекту доміно" із сумним фіналом для таких, як вона, світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україні лишається покладатись лише на силу своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання в самісінькому центрі світової турбулентності.
Не смішно...