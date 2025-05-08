У нас "хороший прогрес" щодо мирної угоди РФ та України, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп заявив про "хороший прогрес" на шляху до мирної угоди між Росією та Україною. До переговорного процесу США можуть залучити Китай.
Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, у нас хороший прогрес. Боротьба зараз трохи інша, ніж раніше. Думаю, якби ми не були залучені, Росія, можливо, пішла б до кінця, щоб захопити всю Україну. Думаю, ми будемо дуже активно брати участь у спробах зупинити цю криваву бійню. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми вже близькі (до мирної угоди, - ред.)... Гинуть щотижня 5000 солдатів. Я бачив супутникові знімки – частини тіл, розкидані по полях, голови й руки. Це настільки жахливо. Я, чесно кажучи, ніколи раніше нічого подібного не бачив", - зазначив Трамп.
На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в "усуненні розриву між Україною та Росією", Трамп відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх: "Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням".
Президент США також назвав свого посланця Стіва Віткоффа справжнім професіоналом, у якого "чудові стосунки з обома країнами".
Будь ласка, зачекайте...
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де хоче помічяє, а де не хочє ні...
- є хороший прогрес переговорів у війні
- ми повернемо 350 чи 500 мільярдів
- якби я був президентом, війни б не було
Не здивуюсь, що пройде 3.5 роки, а слова будуть ті самі...
На этом можно закрывать высер! Шизик продолжает сочинять альтернативную реальность с "окружениями" и "захватами".
Адже Китай - підбурювач ***** до нападу на Україну для завоювання її територій. Після чого йому б перепадали родючі українські чорноземи для прокорму його 1.44 мільярдного населення. Це те, що товаришу Сі пообіцяло ***** віддати на 100 й більше років.
Як відомо, "обіцянку три роки чекають" (с), які вже минули, а війні кінця-краю не видно.
Тож, як вбачається, китайські товариші не бажають далі чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті цієї оборудки, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми.
Що стосується Америки, то вона, як одна із багатонаціональних держав з великою територією, стоїть в одному ряду із Китаєм і пітьмою, які перебувають у перманентній боротьбі із відцентровими силами й загрозою власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми, що може призвести до "ефекту доміно" із сумним фіналом для таких, як вона, світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україні лишається покладатись лише на силу своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання в самісінькому центрі світової турбулентності.
Не смішно...