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Новини Трамп про війну в Україні Мирна угода щодо припинення війни
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У нас "хороший прогрес" щодо мирної угоди РФ та України, - Трамп

Мирна угода України та РФ: Трамп заявив про прогрес

Американський президент Дональд Трамп заявив про "хороший прогрес" на шляху до мирної угоди між Росією та Україною. До переговорного процесу США можуть залучити Китай.

Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, у нас хороший прогрес. Боротьба зараз трохи інша, ніж раніше. Думаю, якби ми не були залучені, Росія, можливо, пішла б до кінця, щоб захопити всю Україну. Думаю, ми будемо дуже активно брати участь у спробах зупинити цю криваву бійню. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми вже близькі (до мирної угоди, - ред.)... Гинуть щотижня 5000 солдатів. Я бачив супутникові знімки – частини тіл, розкидані по полях, голови й руки. Це настільки жахливо. Я, чесно кажучи, ніколи раніше нічого подібного не бачив", - зазначив Трамп.

На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в "усуненні розриву між Україною та Росією", Трамп відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх: "Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням".

Президент США також назвав свого посланця Стіва Віткоффа справжнім професіоналом, у якого "чудові стосунки з обома країнами".

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Автор: 

Китай (4630) Трамп Дональд (5834) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+4
А у нас?
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08.05.2025 19:13
+4
Запхай собі цей смердючий "прогрес" у сраку. І поглибше.
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08.05.2025 19:18
+3
Так,чули цей прогрес від путіна і сі.Там трампа і поруч немае.
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08.05.2025 19:14
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А у нас?
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08.05.2025 19:13 Відповісти
Тошнить вже від рижого чма.
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08.05.2025 19:24 Відповісти
Так,чули цей прогрес від путіна і сі.Там трампа і поруч немае.
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08.05.2025 19:14 Відповісти
Тобто, обстрілів українських міст балістикою Трамп не помічає?
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08.05.2025 19:15 Відповісти
та він у нас чястково помічятельний.
де хоче помічяє, а де не хочє ні...
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08.05.2025 19:17 Відповісти
Діда знову санітари не догледіли.
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08.05.2025 19:17 Відповісти
Запхай собі цей смердючий "прогрес" у сраку. І поглибше.
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08.05.2025 19:18 Відповісти
Ці монстри видавлять з зеленого лоха все, що їм треба. Пообіцяють залишити його шкурку цілою, а більш його нічого не цікавить.
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08.05.2025 19:22 Відповісти
стесняюсь спросить, а 24 чяса ужэ прошли? чи ищо не
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08.05.2025 19:26 Відповісти
Ага. Ще й Китай проти України задійте гниди. Китай вже відкрито виступив проти України. Чи може ще північну корею і ********** залучити до переговорів? А хто ж з нашого боку буде?
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08.05.2025 19:26 Відповісти
Їпать же ж він нудний!!!
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08.05.2025 19:27 Відповісти
Чубчик прекрасно себе почуває в своєму вигаданому світі.
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08.05.2025 19:27 Відповісти
Таке враження, що трампу видали готові репліки, які він завчив і як папуга їх повторює:
- є хороший прогрес переговорів у війні
- ми повернемо 350 чи 500 мільярдів
- якби я був президентом, війни б не було

Не здивуюсь, що пройде 3.5 роки, а слова будуть ті самі...
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08.05.2025 19:30 Відповісти
навіть якщо на той час його мозок повністю відмовить. ШІ запрограмовано його устами буде теж саме проголошувати
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08.05.2025 19:37 Відповісти
"якби ми не були залучені, Росія, можливо, пішла б до кінця, щоб захопити всю Україну"

На этом можно закрывать высер! Шизик продолжает сочинять альтернативную реальность с "окружениями" и "захватами".
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08.05.2025 19:39 Відповісти
Ну що його москалі послали з безумовним припиненням вогню , то у нього "хороший прогресс". Ну ок .
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08.05.2025 19:44 Відповісти
Рудий, схиблений на своїй псевдо величі імпотент, знов завів затерту платівку про мир вже завтра.
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08.05.2025 19:44 Відповісти
Хтось знає, чи навчились робити пересадку мозку? Чи це і є невдалий експеримент?
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08.05.2025 19:48 Відповісти
А ні Китай, а ні США не були і не будуть зацікавлені у поразці рашистської пітьми у війні проти України.
Адже Китай - підбурювач ***** до нападу на Україну для завоювання її територій. Після чого йому б перепадали родючі українські чорноземи для прокорму його 1.44 мільярдного населення. Це те, що товаришу Сі пообіцяло ***** віддати на 100 й більше років.
Як відомо, "обіцянку три роки чекають" (с), які вже минули, а війні кінця-краю не видно.
Тож, як вбачається, китайські товариші не бажають далі чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті цієї оборудки, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми.
Що стосується Америки, то вона, як одна із багатонаціональних держав з великою територією, стоїть в одному ряду із Китаєм і пітьмою, які перебувають у перманентній боротьбі із відцентровими силами й загрозою власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми, що може призвести до "ефекту доміно" із сумним фіналом для таких, як вона, світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україні лишається покладатись лише на силу своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання в самісінькому центрі світової турбулентності.
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08.05.2025 19:54 Відповісти
Сам придумав.що пуйло може захопити всю Україну.та радіє.що цього не сталося.бо він є.
Не смішно...
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08.05.2025 19:57 Відповісти
 
 