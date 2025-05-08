У нас "хороший прогрес" щодо мирної угоди РФ та України, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив про "хороший прогрес" на шляху до мирної угоди між Росією та Україною. До переговорного процесу США можуть залучити Китай.

Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, у нас хороший прогрес. Боротьба зараз трохи інша, ніж раніше. Думаю, якби ми не були залучені, Росія, можливо, пішла б до кінця, щоб захопити всю Україну. Думаю, ми будемо дуже активно брати участь у спробах зупинити цю криваву бійню. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми вже близькі (до мирної угоди, - ред.)... Гинуть щотижня 5000 солдатів. Я бачив супутникові знімки – частини тіл, розкидані по полях, голови й руки. Це настільки жахливо. Я, чесно кажучи, ніколи раніше нічого подібного не бачив", - зазначив Трамп.

На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в "усуненні розриву між Україною та Росією", Трамп відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх: "Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням".

Президент США також назвав свого посланця Стіва Віткоффа справжнім професіоналом, у якого "чудові стосунки з обома країнами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що незабаром поговорить із Зеленським про угоду щодо копалин