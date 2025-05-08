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Новини Угода про корисні копалини зі США Розмова Трампа і Зеленського
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Трамп заявив, що незабаром поговорить із Зеленським про угоду щодо копалин

Трамп анонсував розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером України Володимиром Зеленським про угоду про корисні копалини, ратифіковану Верховною Радою у четвер, 8 травня.

Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що США "щойно уклали угоду про рідкісноземельні ресурси з Україною".

"Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо. І я поговорю з президентом (України - ред.) дещо пізніше", - повідомив він.

За словами американського президента, у США тепер є "доступ до величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угода про надра із США: Два додаткових договори можуть підписати вже наступного тижня

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду будуть підписані ще два документи, які досі не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.

Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про ратифікацію угоди зі США: Це крок до відновлення економіки України. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) США (23085) Трамп Дональд (5834) надра (66)


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Топ коментарі
+4
Спокойно, у меня в колоде шесть тузов.
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08.05.2025 18:24
+2
у нас все лицензии вже распроданы!!..у тебя нет козырей!!!)))
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08.05.2025 18:23
+1
делай взнос!!!, покерфейс)))
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08.05.2025 18:22
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у нас все лицензии вже распроданы!!..у тебя нет козырей!!!)))
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08.05.2025 18:23 Відповісти
Спокойно, у меня в колоде шесть тузов.
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08.05.2025 18:24 Відповісти
делай взнос!!!, покерфейс)))
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08.05.2025 18:22 Відповісти
Ну нахера, говорити ще щось, що тобі ще треба, ******....
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08.05.2025 18:22 Відповісти
Дональд - Трампло!!!
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08.05.2025 18:23 Відповісти
А ми думали, що він качка. Donald Duck. І каже так і танцює так само.
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08.05.2025 18:38 Відповісти
Бережiть його. Цєнний екземляр для психiатрii! 🇺🇸
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08.05.2025 18:41 Відповісти
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08.05.2025 19:13 Відповісти
Треба наповнювати фонд. Томагавками
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08.05.2025 18:26 Відповісти
Офігеть!
А картку треба вдягати?
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08.05.2025 18:26 Відповісти
Ну ясно що буде вимагати - стоп володьяа!! Війна стоп, мені треба копати метали. А на яких умовах стоп? То до Ердонгана, я його попросив.
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08.05.2025 18:27 Відповісти
Малоземельщик! - зброї підкинь
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08.05.2025 18:28 Відповісти
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08.05.2025 18:32 Відповісти
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08.05.2025 18:37 Відповісти
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08.05.2025 18:39 Відповісти
Рудий триндун працювати не пробував?
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08.05.2025 18:34 Відповісти
хто про що, а вошивий про баню.
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08.05.2025 18:36 Відповісти
А позвонить ху.лу в кремль и сказать что ему 3,14здец слабо ?
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08.05.2025 18:39 Відповісти
Завтра поговорит а послезавтра забудет об этом договоре,главное пропиарился перед избирателями а в остальном кругом пшик вышел..
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08.05.2025 18:41 Відповісти
трампон рветься на бубонакосячиволо 2!
якось же ж треба виправдовувати любов до *****?
а буба поведеться, бо гуппі йому фори дасть по розуму...
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08.05.2025 18:41 Відповісти
оті тупорилі піндоси, такі наївні....
у україни є набагато страшніше зброя, ніж зірка смерті.
це, національна риса, кумівство.
тепер, рудий фрік, ставай у чергу та спробуй хоча б почати копати.
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08.05.2025 18:44 Відповісти
Трамп будет требовать пойти на прямые переговоры с путиным, чтобы война не мешала ему добывать минералы. Причем Зеленский должен идти на полную капитуляцию, потому что у Трампа спешит начать разграбление Украины. И никакого оружия Трамп Украине не продаст, увидите! А тем более санкций против своего друга Володи Трамп точно не введет
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08.05.2025 18:45 Відповісти
давайте так - прогиб раз?
то ти вже прогиблений і можна тиснути далі.
що доня і буде робити...
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08.05.2025 18:56 Відповісти
Насправді психологічно тепер Трамп буде Україну більше захищати, бо типу це ж тепер в його хворій уяві типу територія повʼязана зі інтересами США, хай тепер взноси робить системами ПВО )
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08.05.2025 19:11 Відповісти
Валерій Чалий-

Угода про використання українських природних
ресурсів майже зі 100% вірогідністю буде
ратифікована.

Але також з великою долею вірогідності можна
спрогнозувати, що рано чи пізно знайдеться 45
народних депутатів, які звернуться до
Конституційного суду України з питанням щодо
дотримання визначених Конституцією та
законами України процедур

Якщо притримуватися букви й духу
законодавства України, то такий міжнародний
договір має укладатися Президентом України
від імені України, а не урядом. Це чорним по
ілому записано в Конституції та Законі "Про
міжнародні договори України". До речі там
записано одним виділеним рядком не лише про
особливості укладання договорів прою
використання природних ресурсів, але й
території України
І чому це не можна було зробити спокійно
зразу - потім вам запропонують купу версій,
але вже буде пізно.
Згадаєте цей допис як свідчення того, що все
можна було зробити законно та без
маніпуляцій.
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08.05.2025 19:12 Відповісти
Прикол. Американців спитали, коли Сенат ратифікує. Ті сказали "А нафіга?". Це не міждержавна, а економічна угода про господарювання. При тому рамкова. Ратифікації не потребує. А чому в Україні вирішили розіграти шоу з ратифікацією в Парламенті, то це їхня справа.
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08.05.2025 20:09 Відповісти
 
 