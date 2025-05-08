Трамп заявив, що незабаром поговорить із Зеленським про угоду щодо копалин

Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером України Володимиром Зеленським про угоду про корисні копалини, ратифіковану Верховною Радою у четвер, 8 травня.

Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що США "щойно уклали угоду про рідкісноземельні ресурси з Україною".

"Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо. І я поговорю з президентом (України - ред.) дещо пізніше", - повідомив він.

За словами американського президента, у США тепер є "доступ до величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів".

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Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду будуть підписані ще два документи, які досі не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.

Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

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