Трамп заявив, що незабаром поговорить із Зеленським про угоду щодо копалин
Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером України Володимиром Зеленським про угоду про корисні копалини, ратифіковану Верховною Радою у четвер, 8 травня.
Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп заявив, що США "щойно уклали угоду про рідкісноземельні ресурси з Україною".
"Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо. І я поговорю з президентом (України - ред.) дещо пізніше", - повідомив він.
За словами американського президента, у США тепер є "доступ до величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів".
Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
Окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду будуть підписані ще два документи, які досі не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.
За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".
За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.
Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.
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А картку треба вдягати?
якось же ж треба виправдовувати любов до *****?
а буба поведеться, бо гуппі йому фори дасть по розуму...
у україни є набагато страшніше зброя, ніж зірка смерті.
це, національна риса, кумівство.
тепер, рудий фрік, ставай у чергу та спробуй хоча б почати копати.
то ти вже прогиблений і можна тиснути далі.
що доня і буде робити...
Угода про використання українських природних
ресурсів майже зі 100% вірогідністю буде
ратифікована.
Але також з великою долею вірогідності можна
спрогнозувати, що рано чи пізно знайдеться 45
народних депутатів, які звернуться до
Конституційного суду України з питанням щодо
дотримання визначених Конституцією та
законами України процедур
Якщо притримуватися букви й духу
законодавства України, то такий міжнародний
договір має укладатися Президентом України
від імені України, а не урядом. Це чорним по
ілому записано в Конституції та Законі "Про
міжнародні договори України". До речі там
записано одним виділеним рядком не лише про
особливості укладання договорів прою
використання природних ресурсів, але й
території України
І чому це не можна було зробити спокійно
зразу - потім вам запропонують купу версій,
але вже буде пізно.
Згадаєте цей допис як свідчення того, що все
можна було зробити законно та без
маніпуляцій.