Шмигаль про ратифікацію угоди зі США: Це крок до відновлення економіки України. ФОТО
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Верховній Раді за ратифікацію угоди між Україною та США щодо створення Інвестиційного фонду відбудови, назвавши це важливим кроком до економічного зростання країни.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую народним депутатам України за ратифікацію угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Разом ми зробили важливий крок до відновлення нашої економіки, до посилення України, до зростання добробуту людей", - написав Шмигаль.
Прем’єр підкреслив, що природні ресурси залишаються у власності України, а держава не бере на себе жодних боргових зобов’язань.
Він також відзначив роль президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, завдяки яким вдалося досягти такого рівня партнерства.
"Це історична подія для наших країн. Розраховуємо вже найближчим часом завершити всю технічну роботу та розпочати новий етап співпраці з нашими американськими партнерами", - зазначив глава уряду.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
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Сьогодні у Верховній Раді обговорюється не проста угода. Це тест на зрілість влади та її спроможність укладати стратегічні союзи відповідально, прозоро, з повагою до національного інтересу і до партнерів.
Мова йде точно не про копалини. Йдеться про довіру - довіру Сполучених Штатів Америки. Держави, яка надає нам зброю, санкції та дипломатичний щит. Вже пʼять місяців, як цю довіру поставлено під загрозу. Недбало, по-дилетантськи, похапцем. Бо перемови провели так, ніби обмінювали не ресурси на безпеку, а суверенітет - на ресурси.
Влада це розуміє, тому президента в залі Верховної Ради сьогодні немає. І тому не він подав цю угоду. На ратифікацію винесено документ не з високими державницькими візіями, а продукт пʼяти-шести знаменитих менеджерів, яких ніхто не знає. Та які так і не спромоглися навіть пояснити ні народу України, ні «Європейській Солідарності», що ми взагалі підписали.
Не буває стратегічного партнерства без стратегічної поваги. Не буває прозорості, якщо існують таємничі додатки. Додатки та таємниці від парламенту, від народу, що воює, та від суспільства, яке одинадцять років захищає суверенітет.
Народ запитує: «Де в угоді слова про безпеку? Коли буде припинення війни? Коли буде мир? Чи хоча б перемир'я?»
Хочу нагадати, що останні півроку ми в «Європейській Солідарності» постійно говорили про стратегічну важливість партнерства зі США, без якого не буде ані перемоги, ані миру. Не ми пропонували надра в обмін на безпеку в «плані перемоги» президента Зеленського. І не «ЄС» розганяла антиамериканську істерію, щоб здобути два міфічних відсотки рейтингу. Ми весь час били на сполох і казали, що це дорога до катастрофи.
І не треба перекладати з хворої голови на здорову замість вибачитися і залучити всіх, об'єднавши для роботи на український інтерес.
Ми - за чесну угоду. Для цього ми пропонуємо: два читання - як того вимагає Регламент. Перше - вже зараз. А друге - після того, як будуть внесені ключові принципи. Або проголосувати їх в нашій заяві до ратифікації зараз: це - посилання на українсько-американську угоду про гарантії безпеки. З Кримською декларацією, яку я ініціював з президентом Трампом. З нормою про спрямування частини прибутків на американську військову допомогу для ЗСУ вже. І, звісно, висновок Конституційного Суду - бо правова чистота ратифікації є умовою її легітимності в очах українців та наших партнерів.
Маємо діяти професійно і патріотично. Бо лише так можна повернути довіру. І лише з довірою - виграти в росії.
Бо я не чула щоб у Меланки Трамп була така машинка
Крок на паличці.