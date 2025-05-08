Шмигаль про ратифікацію угоди зі США: Це крок до відновлення економіки України. ФОТО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Верховній Раді за ратифікацію угоди між Україною та США щодо створення Інвестиційного фонду відбудови, назвавши це важливим кроком до економічного зростання країни.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую народним депутатам України за ратифікацію угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Разом ми зробили важливий крок до відновлення нашої економіки, до посилення України, до зростання добробуту людей", - написав Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що природні ресурси залишаються у власності України, а держава не бере на себе жодних боргових зобов’язань.

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Він також відзначив роль президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, завдяки яким вдалося досягти такого рівня партнерства.

"Це історична подія для наших країн. Розраховуємо вже найближчим часом завершити всю технічну роботу та розпочати новий етап співпраці з нашими американськими партнерами", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

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