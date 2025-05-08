Поспіх із ратифікацією угоди про копалини може нашкодити, - Ірина Геращенко
"Європейська Солідарність" ініціює ухвалення спеціальної заяви Ради щодо ратифікації Угоди про інвестиційний фонд між Україною і США.
Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, заява має відобразити позицію парламенту і застереження щодо Угоди.
"Сьогодні ВР має ратифікувати Угоду про інвестиційний фонд між Україною і США. Ініціатором ідеї про спільну розробку надр є Зеленський, це його пункт 4 Плану Перемоги, який підтримали всі сільради країни. Правда, потім американські партнери творчо переосмислили ініціативу, і Україні прийшлося наймати міжнародну юридичну компанію за 100 млн грн, аби в Угоді не вимагалося віддати неіснуючі мільярдні борги за отриману військову допомогу.
Україні сьогодні потрібно вижити. Як державі і нації. Без американської допомоги це буде дуже важко. Без американської зброї, а особливо без розвідданих і систем Patriot, які захищають цивільні міста. Щоночі ми бачимо, що нам потрібно набагато більше ППО", - наголосила парламентарка.
Геращенко назвала умови, в яких відбувається ратифікація, є неприпустимими і неприйнятними.
"Спочатку огидний скандал в Овальному кабінеті, публічні заяви Зеленського, що він не підпише угоду, де немає безпекових гарантій, накручування антиамериканської істерії, коли в соцмережах кидалися на кожного політика, хто закликав до здорового глузду і подивитися в очі реальності – ми не вистоїмо без США. Потім Зеленський взагалі самоусунувся від свого дітища і перекинув все на уряд. Шмигаль також самоусунувся, і в результаті ми є свідками кастингу на нову премʼєрку, якою з 99% вірогідністю вже скоро стане пані Свириденко, готова підписувати хоч санкції, хоч угоди. Провалена комунікація з суспільством і парламентом, вимога до ВР голосувати, не читаючи – все це неприпустимі в демократичній країні речі, непристойна неповага до законодавчого органу і народу", - додала нардепка.
За словами Геращенко, на момент ратифікації у ВР не було жодних інших текстів, зокрема, і тексту угоди про обмежене партнерство, яка згадується в угоді про інвестиційний фонд 26 разів.
"Парламент і суспільство повинні мати повну інформацію про хід мирних переговорів і деталі всіх парафованих документів. Всіх! Поспіх із ратифікацією угоди може нашкодити і нашим американським партнерам, якщо раптом зʼясується, що якісь пункти не відповідають Конституції. Саме тому "ЄС" зареєструвала заяву, яку ми пропонуємо ухвалити ВР. Це – про повагу до стратегічного партнерства з США і про самоповагу", - підсумувала вона.
"Розглядаючи питання ратифікації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, Верховна Рада України констатує, що два додаткові документи – Договір про створення обмеженого партнерства та Статут інвестиційного фонду, які згадуються в тексті основної Угоди – не були надані Верховній Раді України для розгляду разом із основною Угодою. Тому Верховна Рада України заявляє, що ці додаткові документи не можуть вважатися ратифікованими, а їх правова дія щодо України не настає до моменту представлення їх Верховній Раді України у встановленому порядку", - йдеться у заяві.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
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Де там взагалі ХОТЬ щось є про "зволікання" чи "блокування"?
Блдь, звикли читати тільки заголовки, а далі - ні тпрууу, ні нууу.
На московії обісралися від підписання угоди, що досі не відтерлися. Так Ви їм ще й підігруєте.
Яка причина необхдності швидкого сліпого прийняття?
ірина г, або голосуй проти, або не голосуй, взагалі, як що щось не подобається!
до чого ці полум'яні промови, та імітація бурхливої діяльності!
у україни нема іншого вибору!
це, як несеш бабусине кільце в ломбард, тому що гроші потрібні зараз. а, що буде потім, буде потім.
україні, сьогодні, потрібна лояльність трампа та зброя! ми несемо в ломбард копалини.
переможемо ворога, будемо дивитися далі!!!
корисними копалинами вони стануть, лише тоді, коли їх знайдуть відкопають, збатять та доставлять на переробку.
зброя, та лояльність трампа нам потрібна зараз!
навіть з того, що виклали на загальний огляд, видно, гроші від комерції з тими копалинами підуть у погашення ленд лізу.
нє, не згодний?
Нові вказівки зайшли від ОПи чи від подоляка ?
вся зброя, що зараз йде, це зброя від байдена.
її об'єм, ось ось закінчиться.
трамп, безкоштовно, нічого надавати не збирався, і не збирається!
у нас є вільні гроші, що б купувати сьогодні зараз?
чи, ти піклуєшся про статки пінчукахметова, шо як собака на сіні?
«Європейська Солідарність» завжди займала послідовну і професійну позицію щодо розбудови стратегічного партнерства зі США як складової збереження української державності і майбутньої Перемоги та миру. Ми залишаємося єдиними, хто захищає субʼєктність Верховної Ради і демократичний розвиток України. Депутати «ЄС» наполягали на зустрічі з Урядом для обговорення Угоди про інвестиційний фонд. (але урядовці відмовились від такої передбаченої Законом зустрічі). Важко уявити собі будь-якого конгресмена США, який голосував би будь-який закон, не вивчивши його текст.
Так само важко уявити собі будь-якого американського чи європейського урядовця, який би відмовився від зустрічі з опозиційною фракцією. Це можливо тільки в Україні часів Зеленського, який заборонив урядовцям зустрічатися з фракцією «ЄС». Сьогодні ми отримали листа від уряду з відмовою від дискусії. Можливо, переговорна команда боїться професійної і фахової розмови, можливо, запитань про позасудові санкції проти лідера опозиції, неможливі в демократичній країні.
«Європейська Солідарність» - єдина з парламентських фракцій, якій уряд відмовив у зустрічі для роз'яснення позицій і обставин підписання угод щодо використання українських корисних копалин.
Відповідно до Конституції України, Верховна Рада України є законодавчим представницьким органом; народні депутати представляють Український народ, тож зухвале порушення урядовцями своїх обов'язків щодо звітування перед парламентом - це зневага до мільйонів українських виборців.
«Європейська Солідарність» послідовно виступає за розвиток стратегічного партнерства і союзних відносин із Сполученими Штатами Америки. Не ставить ці відносини у залежність від політичної кон'юнктури чи гонитви за мінливими рейтингами глядацького схвалення. Ми виходимо з того, що стратегічний союз має базуватися на взаємовигідних відносинах, довірі і дотриманні Конституції і законів.
Обов'язком виконавчої влади є звітувати перед суспільством і парламентом за свої дії, а самі дії повинні чинитися виключно у межах і в спосіб, визначені Конституцією України. Відтак ми публічно ставимо перед владою питання, на які вона відмовилась відповідати у рамках підзвітності Верховній Раді України.
Ми вимагаємо чіткої публічної відповіді на ці питання, і здійснюватимемо контроль діяльності влади у названих сферах з використанням усіх наявних конституційних засобів.
1, Чому Президент України і Прем'єр-міністр України самоусунулися від процесу підготовки, підписання і представлення угоди у Верховній Раді України?
Відповідно до п.3 ст.106 Конституції України, Президент України «представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України».
28 лютого цього року Президент України намагався безпосередньо взяти участь в обговоренні і підписанні угоди щодо корисних копалин - але після зірваних переговорів у Овальному кабінеті Білого дому самоусунувся від цього процесу.
А між тим, предметом угоди є використання території та природних ресурсів України, що відповідно до пп. ґ п.2 статті 3 Закону України «Про міжнародні договори України» означає, що вона має укладатися від імені України, Президентом України. Він же мав би представити проект рішення про надання згоди на ратифікацію цієї угоди в парламенті.
2. Яким чином ця угода визначає терміни закінчення війни і встановлення миру?
Ідея щодо спільного використання природних ресурсів України є п.4 Плану Перемоги, представленого Президентом України у Верховній Раді України 16 жовтня 2024 року. Як з'ясувалося пізніше, цей План також був представлений на той час кандидатам на посаду президента США. Чому з усього Плану Перемоги залишився лише пункт про використання українських природних ресурсів? Де ж Перемога - чи принаймні шлях до неї?
3. Яким чином буде забезпечено парламентський нагляд і контроль за реалізацією угоди?
Як будуть забезпечені ключові положення угоди, зокрема щодо оцінки вартості можливої американської допомоги, здійснення платежів, управління діяльністю фонду, здійсненням ним інвестування (за якими пріоритетами, як забезпечуватиметься пріоритет фінансування ЗСУ) тощо.
4. Як забезпечується відповідність угод Конституції України, зокрема ст.13 та щодо стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію?
Чому попередньо не отримано позицію Конституційного Суду України, яка зняла б усі сумніви щодо конституційності угод, в тому числі трактування всіх аспектів власності (не лише володіння, але й користування та розпорядження) щодо надр?
Як співвідноситься з законодавством України і принципом рівності умов для ведення бізнесу зафіксована в угоді про створення інвестиційного фонду норма про те, що американська сторона не буде сплачувати податки до бюджету України за продаж продукції чи ліцензії, в також матиме пріоритетні преференції щодо експорту та торгівлі продукцією від видобутку надр?
5. Як на ратифікацію виноситься угода, яка містить прямі посилання на інші угоди, тексти яких ще не оприлюднено. Зокрема, в угоді 26 разів згадується угода про обмежене партнерство, текст якої не надходив до ВР і не був наданий народним депутатам. Пропонуємо вилучити згадку про цю угоду з тексту Угоди про створення інвестиційного фонду як таку, якої ще не існує.
Як буде забезпечено дію угоди про створення інвестиційного фонду, згода на обовʼязковість якої надається без урахування змісту домовленостей, на які вона прямо посилається?
6. На яких підставах було підписано «угоду про неразголошення інформації» щодо не комерційних, а міжурядових домовленостей, на зміст яких містяться прямі посилання в угоді, яка виноситься на ратифікацію?
7. Як буде забезпечене «місце угоди як «частини гарантій безпеки» України, що обіцяв Президент України Володимир Зеленський, якщо в Угоді про інвестиційний фонд жодним чином не загадано безпекові гарантії щодо України?
Як буде забезпечено звʼязок і взаємозалежність цієї угоди, зокрема, з Кримською декларацією США щодо невизнання російської «анексії» Криму від 2018 року та Двосторонньою безпековою угодою між Україною та США від 13 червня 2024 року?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_96.html
Вам сюди
"Тобто він вже не вважає Верховну Раду законодавчим органом, приймайте типу усе що вам з гори спустять, навіть не маючи перед очима тексту міжнародного договору ...зеля ти мудак кончений разом зі своїм завгоспом та дебільними манагерами ..."
Є ж преценденти. Наприклад, угода з Євросоюзом про Асоціацію.
І ця угода була би іншою, вигідною Україні.