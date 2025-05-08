Поспіх із ратифікацією угоди про копалини може нашкодити, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" ініціює ухвалення спеціальної заяви Ради щодо ратифікації Угоди про інвестиційний фонд між Україною і США.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, заява має відобразити позицію парламенту і застереження щодо Угоди.

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"Сьогодні ВР має ратифікувати Угоду про інвестиційний фонд між Україною і США. Ініціатором ідеї про спільну розробку надр є Зеленський, це його пункт 4 Плану Перемоги, який підтримали всі сільради країни. Правда, потім американські партнери творчо переосмислили ініціативу, і Україні прийшлося наймати міжнародну юридичну компанію за 100 млн грн, аби в Угоді не вимагалося віддати неіснуючі мільярдні борги за отриману військову допомогу.

Україні сьогодні потрібно вижити. Як державі і нації. Без американської допомоги це буде дуже важко. Без американської зброї, а особливо без розвідданих і систем Patriot, які захищають цивільні міста. Щоночі ми бачимо, що нам потрібно набагато більше ППО", - наголосила парламентарка.

Геращенко назвала умови, в яких відбувається ратифікація, є неприпустимими і неприйнятними.

"Спочатку огидний скандал в Овальному кабінеті, публічні заяви Зеленського, що він не підпише угоду, де немає безпекових гарантій, накручування антиамериканської істерії, коли в соцмережах кидалися на кожного політика, хто закликав до здорового глузду і подивитися в очі реальності – ми не вистоїмо без США. Потім Зеленський взагалі самоусунувся від свого дітища і перекинув все на уряд. Шмигаль також самоусунувся, і в результаті ми є свідками кастингу на нову премʼєрку, якою з 99% вірогідністю вже скоро стане пані Свириденко, готова підписувати хоч санкції, хоч угоди. Провалена комунікація з суспільством і парламентом, вимога до ВР голосувати, не читаючи – все це неприпустимі в демократичній країні речі, непристойна неповага до законодавчого органу і народу", - додала нардепка.

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За словами Геращенко, на момент ратифікації у ВР не було жодних інших текстів, зокрема, і тексту угоди про обмежене партнерство, яка згадується в угоді про інвестиційний фонд 26 разів.

"Парламент і суспільство повинні мати повну інформацію про хід мирних переговорів і деталі всіх парафованих документів. Всіх! Поспіх із ратифікацією угоди може нашкодити і нашим американським партнерам, якщо раптом зʼясується, що якісь пункти не відповідають Конституції. Саме тому "ЄС" зареєструвала заяву, яку ми пропонуємо ухвалити ВР. Це – про повагу до стратегічного партнерства з США і про самоповагу", - підсумувала вона.

"Розглядаючи питання ратифікації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, Верховна Рада України констатує, що два додаткові документи – Договір про створення обмеженого партнерства та Статут інвестиційного фонду, які згадуються в тексті основної Угоди – не були надані Верховній Раді України для розгляду разом із основною Угодою. Тому Верховна Рада України заявляє, що ці додаткові документи не можуть вважатися ратифікованими, а їх правова дія щодо України не настає до моменту представлення їх Верховній Раді України у встановленому порядку", - йдеться у заяві.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

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