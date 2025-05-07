Рада 8 травня має ратифікувати угоду про надра зі США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 8 травня, Верховна Рада має ратифікувати угоду про корисні копалини зі США.

Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання", - наголосив він.

За словами президента, стратегічне бачення Америки – формувати нові економічні партнерства.

"Це працюватиме й на оборону України, й на нашу оборонну взаємодію. Стратегічне бачення України – залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут і розвивати виробництва на нашій землі. Саме це ми й робимо. Важливо, щоб усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди та підтримали перспективи, які угода відкриває", - резюмував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 47% українців очікують позитиву від угоди про надра зі США, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ратифікація Угоди про копалини без ознайомлення з усіма складовими частинами документу неприпустима, - Порошенко