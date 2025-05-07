УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6715 відвідувачів онлайн
Новини Угода про корисні копалини зі США
910 17

Рада 8 травня має ратифікувати угоду про надра зі США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 8 травня, Верховна Рада має ратифікувати угоду про корисні копалини зі США.

Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання", - наголосив він. 

За словами президента, стратегічне бачення Америки – формувати нові економічні партнерства.

"Це працюватиме й на оборону України, й на нашу оборонну взаємодію. Стратегічне бачення України – залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут і розвивати виробництва на нашій землі. Саме це ми й робимо. Важливо, щоб усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди та підтримали перспективи, які угода відкриває", - резюмував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 47% українців очікують позитиву від угоди про надра зі США, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ратифікація Угоди про копалини без ознайомлення з усіма складовими частинами документу неприпустима, - Порошенко

Автор: 

ВР (14999) Зеленський Володимир (23978) ратифікація (266) копалини (234)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Що значе має ратифікувати??? тИ єпанько мутиш, а рада має приймати!!! ьИ **** розклади все по полицях а потім буде чекати коли рада прийме!!! тИ забув хто ти???? Рада може тебе і послати на ....уй, на забувай про це, чмо мале!!!
показати весь коментар
07.05.2025 22:30
+8
Це вже перемога , коли за ВР вирішують що їй треба зробити?
показати весь коментар
07.05.2025 22:35
+8
Т.е. ручные депутатишки проголосуют за кота в мешке?
показати весь коментар
07.05.2025 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.05.2025 22:25 Відповісти
Тихо - ша! - козирний ти наш
показати весь коментар
07.05.2025 22:25 Відповісти
А народ має її дезавуювати.
показати весь коментар
07.05.2025 22:27 Відповісти
А якщо не ратифікують ?
показати весь коментар
07.05.2025 22:29 Відповісти
Що значе має ратифікувати??? тИ єпанько мутиш, а рада має приймати!!! ьИ **** розклади все по полицях а потім буде чекати коли рада прийме!!! тИ забув хто ти???? Рада може тебе і послати на ....уй, на забувай про це, чмо мале!!!
показати весь коментар
07.05.2025 22:30 Відповісти
Це вже перемога , коли за ВР вирішують що їй треба зробити?
показати весь коментар
07.05.2025 22:35 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2025 22:37 Відповісти
пика знайома ....
показати весь коментар
07.05.2025 23:04 Відповісти
Дело тут не в его пике, а в том, на чьей башке лежит его рука.
Эта рука лежит на безмозглой башке массового украинского избирателя.
показати весь коментар
07.05.2025 23:18 Відповісти
Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (голова Мережко О. О. ) повторно змінив текст угоди доповнивши її визначенням "На момент голосування депутати не бачили текст двох інших Угод, тому не несуть за них відповідальність".
показати весь коментар
07.05.2025 22:38 Відповісти
Т.е. ручные депутатишки проголосуют за кота в мешке?
показати весь коментар
07.05.2025 22:38 Відповісти
зе гнида намагається цією ратифікацією(яка і не потрібна взагалі, ніхто в США за це й нем каже) уникнути відповідальності, та перекласти її на Раду, за те що обміняв санкції проти себе особисто та зеленої банди 95 кварталу на надра України
показати весь коментар
07.05.2025 22:45 Відповісти
Божечки!
Мені починає здаватися, що я з року в рік читатиму про ту ж саму угоду про надра!!!
показати весь коментар
07.05.2025 22:46 Відповісти
Трамп окончательно сбросил маску миротворца и перешел на сторону Путина. Вот и сказочке с 30-дневном перемирии конец. Никакой угоды по минералам с Трампом ратифицировать нельзя. Они продали всех союзников и перешли на сторону Путина.

Джей Ді Венс також заявив, що США вирішили відмовитися від ідеї 30-денного перемир'я, оскільки Росія відхилила цю пропозицію"Україна заявила, що погодиться на 30-денне перемир'я, і ми це дуже цінуємо. Росія ж сказала - ви не зобов'язані з цим погоджуватися, але важливо

враховувати позицію іншої сторони, - що 30-денне перемир'я не відповідає їхнім стратегічним інтересам []. Тому ми намагаємося відійти від фокусування на ідеї 30-денного перемир'я і розглянути, як виглядатиме довгострокова угода"Це цікаво з огляду на те, що спочатку

сам Трамп підтримав ідею з 30-денним перемир'ям. А коли Путін запропонував "парадне" 3-денне - американці вустами Левітт та Келлога сказали, що пропозиція херня
показати весь коментар
07.05.2025 23:02 Відповісти
Ратифікувати - це означає підняти свої ратиці?
показати весь коментар
07.05.2025 23:10 Відповісти
У нас парламентсько-президентська республіка чи вже Малина з гундосим на чолі???
показати весь коментар
07.05.2025 23:11 Відповісти
 
 