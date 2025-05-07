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Новини Фото Угода про корисні копалини зі США
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47% українців очікують позитиву від угоди про надра зі США, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок травня 47% громадян України мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами.

Про це йдеться в опитуванні КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з такою думкою.

Соціологи зазначають, що таким чином, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США

Угода про надра зі США: як оцінюють українці

У розрізі регіонів трохи менше позитивних очікувань на Сході та на Заході, хоча в обох випадках частка тих, хто має саме негативні очікування, не перевищує чверті, а також баланс позитивних-негативних очікувань є позитивним (з урахуванням доволі невеликої вибірки в кожному регіоні).

Угода про надра зі США: як оцінюють українці

Власне опитування КМІС проводилось з 2 травня методом телефонних інтерв’ю за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території, до якого в останній момент додали запитання про сприйняття наслідків цієї угоди.

Польовий етап опитування має тривати до середини травня 2025 року, але станом на 6 травня було проведено 561 інтерв’ю. Цієї кількості достатньо для розуміння попередніх результатів (з урахуванням похибки, яка становить 5,4% при довірчій імовірності 95% та дизайн-ефекті 1,3) і за досвідом КМІС остаточні результати принципово відрізнятися не будуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У законопроєкт про ратифікацію угоди щодо копалин внесли редакційні зміни, - "слуга народу" Мережко

Нагадаємо, на початку травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Основні її положення Свириденко навела у Facebook, однак їх зміст подекуди відрізнявся від положень у тексті самої Угоди.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Однак ця Угода є рамковою, а детальні умови роботи фонду визначатимуться додатковими угодами, які підпишуть без участі парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономіки найняло ще одного консультанта для переговорів щодо угоди про копалини із США

Автор: 

опитування (1946) США (23065) копалини (234) КМІС (335)


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Топ коментарі
+11
47% українців угоди не бачили, але підтримують.
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07.05.2025 15:11
+6

Не чітав, но асуждаю
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07.05.2025 15:14
+6
Таки да. Грабли - наше все. Необучаемые дебилы. Идеальные избиратели для власти.
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07.05.2025 15:20
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"Блажен, кто вєруєт"".Удачі.
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07.05.2025 15:09 Відповісти
Добре хоч не 73 % ,

а про угоду , як можна її оцінювати , якщо левова частина навіть теоретично не уявляє , що гаврики ,або т. зв " слуги народу " напідписували з америкосами ?

Дурень думкою багатіє ? Хоч паржом -2 ? чи 3 ? чи 4.....
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07.05.2025 15:22 Відповісти
47% українців угоди не бачили, але підтримують.
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07.05.2025 15:11 Відповісти

Не чітав, но асуждаю
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07.05.2025 15:14 Відповісти
Таки да. Грабли - наше все. Необучаемые дебилы. Идеальные избиратели для власти.
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07.05.2025 15:20 Відповісти
Ви все ще віруєте в проведення опитувань?))) Що сказало, те й намалювала ця грошова пралка за 10% від загальної суми))
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07.05.2025 15:21 Відповісти
Кожного разу перепитуюсь:"Людонькі добрі (зебілам не турбувати), хоча б хтось та колись відповідав на якесь опитування???"
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07.05.2025 15:30 Відповісти
Было пару раз такое. У дома остановила интервьюер. Сели на лавочку и побеседовали. Только она не сколько хотела узнать мое мнение, сколько хотела навязать свое. И ушла явно не очень довольная. Хотя все было очень вежливо и "щирою українською". Дама явно агитировала за несколько государственных языков и зачем-то приводила в пример Канаду и Швейцарию.

Второй раз по телефону. Но услышав мои первые ответы, сказали "Спасибо, ошиблись, уже такое есть и больше не требуется"
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07.05.2025 15:39 Відповісти
пофортунило ж Вам, мусите тепер купувати лоторейні квитки.
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07.05.2025 15:45 Відповісти
Не, в такие вещи я не играю.
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07.05.2025 15:46 Відповісти
до речі, тільки з Вашого допису зрозуміло, що якщо відповідь не підходить, значить голос не зараховано? «Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика» (англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics) - крилатий вислів, який ми згадали з нагоди всесвітнього Дня статистики, що відзначається 20 жовтня.
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07.05.2025 15:50 Відповісти
Понятия не имею про первый раз. Вполне может быть что это была явная заказуха от кого-то типа регионов или ОПЗЖ. И не проверить никак. А во второй раз все закончилось очень быстро, на этапе прелюдии.
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07.05.2025 16:01 Відповісти
За всі роки існування цієї фігні - один раз. Кілька місяців тому. Щось про довіру, про зелених..почувши відповіді - кинуло слухавку..
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07.05.2025 16:08 Відповісти
Все так...10%... існувала практика віддавання десятини - десятої частини прибутків або врожаю - Богу як вияв поклоніння та підтримки левітів і бідних (Левит 27:30-32; Числа 18:26). Цей принцип також згадується в Новому Завіті (Матвія 23:23; Євреїв 7:1-10).
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07.05.2025 15:32 Відповісти
а ви також не бачили, але вже обурюєтеся. То чим ви відрізняєтеся?)))
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07.05.2025 15:32 Відповісти
Всім.
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07.05.2025 15:34 Відповісти
))))
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07.05.2025 15:35 Відповісти
Якась ×уйня ні про що. Очікування від очікувань від намірів, додатків до яких ніхто з очікуючих не бачив.
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07.05.2025 15:12 Відповісти
Віруючих в чудо менше не стає
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07.05.2025 15:13 Відповісти
Они в уме деньги считают

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07.05.2025 15:23 Відповісти
на шаурму...
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07.05.2025 15:28 Відповісти
та річ взагалі не в грошах.
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07.05.2025 15:30 Відповісти
А они все считают и считают. И ждут

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07.05.2025 15:42 Відповісти
Хай дасть мені дозвіл копати бурштин. Я хоч зараз би все кинув і поїхав
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07.05.2025 15:30 Відповісти
А що ми власне втрачаємо? Самі розробляти не будемо, бо нам по-перше не до цього, по друге колосальні гроші потрібні, по-третє коли тут з'являються іноземні інвестори - то це вже гарантії. Наприклад: Кривий ріг обстрілюють безбожно, а на АрселорМітал не прилітає (в добрий час сказати), а тому, що там індуси власники. По друге ну хай підстаркувате дитятко трамп потішиться тією угодою, але дає зброю. Втрачаємо аж НІЧОГО.
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07.05.2025 15:13 Відповісти
Ти 2/3 угоди не читав, а вже такий оптимістичний план розвитку в уяві побудував!
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07.05.2025 15:15 Відповісти
а ти вже щось небезпечне для нас вичитав )))))) Коли встиг?))
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07.05.2025 15:19 Відповісти
"не чітал, но осуждаю" )))
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07.05.2025 15:24 Відповісти
История дебилов не учит. Им нужны свои грабли, индивидуальные. А потом "Ну кто же знал?"

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07.05.2025 15:26 Відповісти
shokolad -це жінка, соромно не знати такому давньому форумчанину?
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07.05.2025 15:33 Відповісти
Прогрес очевидний, 47% це вже не 73%.
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07.05.2025 15:14 Відповісти
Скільки же в нас оптимістичних... ЛОХІВ!
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07.05.2025 15:14 Відповісти
а скільки ж всепропальщиків.. Взагалі жах))
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07.05.2025 15:20 Відповісти
Кажуть шо років через 20 може бути якісь позитивні, або негативні наслідки. Зате українськи ідіоти одабрямс. Отак і живемо - обрали клоуна презедентом, знаємо шо воно гнида, але всеодне ходимо до цирку. Шизофренія, майже повна.
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07.05.2025 15:18 Відповісти
"вам шашечки или ехать?" Зброя нам потрібна сьогодні, і навіть вчора!
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07.05.2025 15:21 Відповісти
А звідки ви знаєте що у бумажці про наміри що до копалин, є пункт про постачання зброї чи якойсь іншої військової допомоги від американців.
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07.05.2025 15:24 Відповісти
тому, що її вже почали постачати. Так, це ще та, яку надала попередня адміністрація США, але ж і вона була заблокована.
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07.05.2025 15:29 Відповісти
Заблокована, тому шо гнида вела себе як покидьок на зустрічі і був з тріском вигнаний з овального кабінету і йьму було абсолютно похрін, як і завжди, на Україну та її захисників. А зараз воно шантажує покидську вр візами у США. Геніальний діпломат та презедент.
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07.05.2025 15:54 Відповісти
Що за КМІС? Западло розшифрувати? Всі , хто хоч якимось чином стикався з конторами, подібними до КМІС, знають , що це АФЕРИСТИ, які за гроші впарюють народу те , що вимагає від них замовник. Попросту дурять людей на замовлення мерзотників. . В цивілізованій країні таких аферистів притягали б до відповідальності за кримінальні дії, але не в Україні.
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07.05.2025 15:19 Відповісти
От нее нам будет не холодно ни жарко,так как Трамп скоро про нее забудет окончательно впав в маразм.
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07.05.2025 15:20 Відповісти
Я з тих 76% які очікують на рахунок в банку за корисні копалини. Якщо в сделці є такий пункт - то я за. Слава Ослу!
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07.05.2025 15:27 Відповісти
А чому не всі 147%? І яким же треба бути безмозглим (безмозглою), щоб підтримувати те, чого не бачив і про що знаєш лише зі слів зелених шарлатанів?
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07.05.2025 15:29 Відповісти
47% українців очікують позитиву від угоди про надра зі США
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07.05.2025 15:33 Відповісти
Уменьшение уровня идиотизма в Украине с 73% до 47 дает надежду на будущее.

Только идиот будет верить, что сделка заключенная под принуждением мародёром с предателями может быть в интересах населения Украины.
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07.05.2025 15:34 Відповісти
Дивно шо не 73%. Порожні угоди і придумані самі собі обіцянки - це якраз їх парафія.
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07.05.2025 15:37 Відповісти
Опитування де проводять?От ніколи не ніхто мене не питав.Можливо опитують в ОП чи якомусь супермаркеті?Де ховаються від мене опитувачі ?Як можно відповісти,якщо не читав тексту угоди?
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07.05.2025 15:40 Відповісти
Потрібний черговий піар для двох клоунів ,один хоче продемонструвати як він хоче повернути гроші в Америку, інший який же він "найвеличніший" хоч насправді ця угода ні про що.
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07.05.2025 15:43 Відповісти
47% ещё чего-то ожидают. Надежда умирает последней, так что ли?
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07.05.2025 16:03 Відповісти
да какой позитив- надра были пинчуко, ахметовых а стали трамповские- ни холодно ни жарко -У НАРОДА НИЧЕГО НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ
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07.05.2025 16:03 Відповісти
 
 