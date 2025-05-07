47% українців очікують позитиву від угоди про надра зі США, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок травня 47% громадян України мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами.

Про це йдеться в опитуванні КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з такою думкою.

Соціологи зазначають, що таким чином, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування).

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У розрізі регіонів трохи менше позитивних очікувань на Сході та на Заході, хоча в обох випадках частка тих, хто має саме негативні очікування, не перевищує чверті, а також баланс позитивних-негативних очікувань є позитивним (з урахуванням доволі невеликої вибірки в кожному регіоні).

Власне опитування КМІС проводилось з 2 травня методом телефонних інтерв’ю за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території, до якого в останній момент додали запитання про сприйняття наслідків цієї угоди.

Польовий етап опитування має тривати до середини травня 2025 року, але станом на 6 травня було проведено 561 інтерв’ю. Цієї кількості достатньо для розуміння попередніх результатів (з урахуванням похибки, яка становить 5,4% при довірчій імовірності 95% та дизайн-ефекті 1,3) і за досвідом КМІС остаточні результати принципово відрізнятися не будуть.

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Нагадаємо, на початку травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Основні її положення Свириденко навела у Facebook, однак їх зміст подекуди відрізнявся від положень у тексті самої Угоди.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Однак ця Угода є рамковою, а детальні умови роботи фонду визначатимуться додатковими угодами, які підпишуть без участі парламенту.

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