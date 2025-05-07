47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на начало мая 47% граждан Украины имели скорее положительные ожидания от подписания соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.
Об этом говорится в опросе КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, о скорее негативных последствиях говорят 22%, а еще 19% ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину. Остальные 12% не смогли определиться с таким мнением.
Социологи отмечают, что таким образом, пока баланс положительных-отрицательных ожиданий составляет +25% (то есть преобладают положительные ожидания).
В разрезе регионов немного меньше позитивных ожиданий на Востоке и на Западе, хотя в обоих случаях доля тех, кто имеет именно негативные ожидания, не превышает четверти, а также баланс позитивных-негативных ожиданий является положительным (с учетом довольно небольшой выборки в каждом регионе).
Собственно опрос КМИС проводился со 2 мая методом телефонных интервью по всеукраинской выборке взрослых граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, к которому в последний момент добавили вопрос о восприятии последствий этого соглашения.
Полевой этап опроса должен продолжаться до середины мая 2025 года, но по состоянию на 6 мая было проведено 561 интервью. Этого количества достаточно для понимания предварительных результатов (с учетом погрешности, которая составляет 5,4% при доверительной вероятности 95% и дизайн-эффекте 1,3) и по опыту КМИС окончательные результаты принципиально отличаться не будут.
Напомним, в начале мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления между правительствами Украины и США. Основные его положения Свириденко привела в Facebook, однако их содержание иногда отличалось от положений в тексте самого Соглашения.
В Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, его могут принять 8 мая.
Однако это Соглашение является рамочным, а детальные условия работы фонда будут определяться дополнительными соглашениями, которые подпишут без участия парламента.
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а про угоду , як можна її оцінювати , якщо левова частина навіть теоретично не уявляє , що гаврики ,або т. зв " слуги народу " напідписували з америкосами ?
Дурень думкою багатіє ? Хоч паржом -2 ? чи 3 ? чи 4.....
Не чітав, но асуждаю
Второй раз по телефону. Но услышав мои первые ответы, сказали "Спасибо, ошиблись, уже такое есть и больше не требуется"
Задрали опросами, и немного курсами английского языка. Они палятся тем что звонят с городского номера 044-...
Только идиот будет верить, что сделка заключенная под принуждением мародёром с предателями может быть в интересах населения Украины.