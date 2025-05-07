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Новости Фото Соглашение о полезных ископаемых с США
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47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на начало мая 47% граждан Украины имели скорее положительные ожидания от подписания соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

Об этом говорится в опросе КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, о скорее негативных последствиях говорят 22%, а еще 19% ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину. Остальные 12% не смогли определиться с таким мнением.

Социологи отмечают, что таким образом, пока баланс положительных-отрицательных ожиданий составляет +25% (то есть преобладают положительные ожидания).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады снова изменил текст законопроекта о ратификации Соглашения о недрах с США

Соглашение о недрах с США: как оценивают украинцы

В разрезе регионов немного меньше позитивных ожиданий на Востоке и на Западе, хотя в обоих случаях доля тех, кто имеет именно негативные ожидания, не превышает четверти, а также баланс позитивных-негативных ожиданий является положительным (с учетом довольно небольшой выборки в каждом регионе).

Соглашение о недрах с США: как оценивают украинцы

Собственно опрос КМИС проводился со 2 мая методом телефонных интервью по всеукраинской выборке взрослых граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, к которому в последний момент добавили вопрос о восприятии последствий этого соглашения.

Полевой этап опроса должен продолжаться до середины мая 2025 года, но по состоянию на 6 мая было проведено 561 интервью. Этого количества достаточно для понимания предварительных результатов (с учетом погрешности, которая составляет 5,4% при доверительной вероятности 95% и дизайн-эффекте 1,3) и по опыту КМИС окончательные результаты принципиально отличаться не будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В законопроект о ратификации соглашения по ископаемым внесли редакционные изменения, - "слуга народа" Мережко

Напомним, в начале мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления между правительствами Украины и США. Основные его положения Свириденко привела в Facebook, однако их содержание иногда отличалось от положений в тексте самого Соглашения.

В Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, его могут принять 8 мая.

Однако это Соглашение является рамочным, а детальные условия работы фонда будут определяться дополнительными соглашениями, которые подпишут без участия парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэкономики наняло еще одного консультанта для переговоров по соглашению об ископаемых с США

Автор: 

опрос (2835) США (26860) ископаемые (171) КМИС (331)


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Топ комментарии
+19
47% українців угоди не бачили, але підтримують.
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07.05.2025 15:11
+10
Таки да. Грабли - наше все. Необучаемые дебилы. Идеальные избиратели для власти.
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07.05.2025 15:20
+10
Добре хоч не 73 % ,

а про угоду , як можна її оцінювати , якщо левова частина навіть теоретично не уявляє , що гаврики ,або т. зв " слуги народу " напідписували з америкосами ?

Дурень думкою багатіє ? Хоч паржом -2 ? чи 3 ? чи 4.....
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07.05.2025 15:22
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"Блажен, кто вєруєт"".Удачі.
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07.05.2025 15:09 Ответить
Добре хоч не 73 % ,

а про угоду , як можна її оцінювати , якщо левова частина навіть теоретично не уявляє , що гаврики ,або т. зв " слуги народу " напідписували з америкосами ?

Дурень думкою багатіє ? Хоч паржом -2 ? чи 3 ? чи 4.....
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07.05.2025 15:22 Ответить
47% українців угоди не бачили, але підтримують.
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07.05.2025 15:11 Ответить

Не чітав, но асуждаю
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07.05.2025 15:14 Ответить
Таки да. Грабли - наше все. Необучаемые дебилы. Идеальные избиратели для власти.
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07.05.2025 15:20 Ответить
Ви все ще віруєте в проведення опитувань?))) Що сказало, те й намалювала ця грошова пралка за 10% від загальної суми))
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07.05.2025 15:21 Ответить
Кожного разу перепитуюсь:"Людонькі добрі (зебілам не турбувати), хоча б хтось та колись відповідав на якесь опитування???"
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07.05.2025 15:30 Ответить
Было пару раз такое. У дома остановила интервьюер. Сели на лавочку и побеседовали. Только она не сколько хотела узнать мое мнение, сколько хотела навязать свое. И ушла явно не очень довольная. Хотя все было очень вежливо и "щирою українською". Дама явно агитировала за несколько государственных языков и зачем-то приводила в пример Канаду и Швейцарию.

Второй раз по телефону. Но услышав мои первые ответы, сказали "Спасибо, ошиблись, уже такое есть и больше не требуется"
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07.05.2025 15:39 Ответить
пофортунило ж Вам, мусите тепер купувати лоторейні квитки.
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07.05.2025 15:45 Ответить
Не, в такие вещи я не играю.
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07.05.2025 15:46 Ответить
до речі, тільки з Вашого допису зрозуміло, що якщо відповідь не підходить, значить голос не зараховано? «Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика» (англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics) - крилатий вислів, який ми згадали з нагоди всесвітнього Дня статистики, що відзначається 20 жовтня.
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07.05.2025 15:50 Ответить
Понятия не имею про первый раз. Вполне может быть что это была явная заказуха от кого-то типа регионов или ОПЗЖ. И не проверить никак. А во второй раз все закончилось очень быстро, на этапе прелюдии.
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07.05.2025 16:01 Ответить
За всі роки існування цієї фігні - один раз. Кілька місяців тому. Щось про довіру, про зелених..почувши відповіді - кинуло слухавку..
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07.05.2025 16:08 Ответить
Может ваш № телефона нигде не засвечен?
Задрали опросами, и немного курсами английского языка. Они палятся тем что звонят с городского номера 044-...
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07.05.2025 17:42 Ответить
ага, суху мівіну у бункері догризаю. Кожного разу при зверненні до інтернет провайдера чи мобільного оператора (контракт), одразу різна нечисть лізе, але жодного разу із опитуванням. (поки писав 044 шахраї подзвонили.)
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07.05.2025 17:52 Ответить
Все так...10%... існувала практика віддавання десятини - десятої частини прибутків або врожаю - Богу як вияв поклоніння та підтримки левітів і бідних (Левит 27:30-32; Числа 18:26). Цей принцип також згадується в Новому Завіті (Матвія 23:23; Євреїв 7:1-10).
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07.05.2025 15:32 Ответить
а ви також не бачили, але вже обурюєтеся. То чим ви відрізняєтеся?)))
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07.05.2025 15:32 Ответить
Всім.
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07.05.2025 15:34 Ответить
))))
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07.05.2025 15:35 Ответить
Це 100%, а якщо бачили, то не читали , а якщо читали то нічого не зрозумили. Я навіть більше упевнений, що і 90% кабмину та депутатів не зрозуміли, що підписали
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07.05.2025 16:54 Ответить
Якась ×уйня ні про що. Очікування від очікувань від намірів, додатків до яких ніхто з очікуючих не бачив.
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07.05.2025 15:12 Ответить
Віруючих в чудо менше не стає
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07.05.2025 15:13 Ответить
Они в уме деньги считают

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07.05.2025 15:23 Ответить
на шаурму...
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07.05.2025 15:28 Ответить
та річ взагалі не в грошах.
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07.05.2025 15:30 Ответить
А они все считают и считают. И ждут

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07.05.2025 15:42 Ответить
Хай дасть мені дозвіл копати бурштин. Я хоч зараз би все кинув і поїхав
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07.05.2025 15:30 Ответить
Ну і чого до нього чіплятися, він же не казав дитина якої країни
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07.05.2025 16:57 Ответить
А що ми власне втрачаємо? Самі розробляти не будемо, бо нам по-перше не до цього, по друге колосальні гроші потрібні, по-третє коли тут з'являються іноземні інвестори - то це вже гарантії. Наприклад: Кривий ріг обстрілюють безбожно, а на АрселорМітал не прилітає (в добрий час сказати), а тому, що там індуси власники. По друге ну хай підстаркувате дитятко трамп потішиться тією угодою, але дає зброю. Втрачаємо аж НІЧОГО.
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07.05.2025 15:13 Ответить
Ти 2/3 угоди не читав, а вже такий оптимістичний план розвитку в уяві побудував!
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07.05.2025 15:15 Ответить
а ти вже щось небезпечне для нас вичитав )))))) Коли встиг?))
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07.05.2025 15:19 Ответить
"не чітал, но осуждаю" )))
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07.05.2025 15:24 Ответить
История дебилов не учит. Им нужны свои грабли, индивидуальные. А потом "Ну кто же знал?"

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07.05.2025 15:26 Ответить
shokolad -це жінка, соромно не знати такому давньому форумчанину?
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07.05.2025 15:33 Ответить
Прогрес очевидний, 47% це вже не 73%.
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07.05.2025 15:14 Ответить
Скільки же в нас оптимістичних... ЛОХІВ!
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07.05.2025 15:14 Ответить
а скільки ж всепропальщиків.. Взагалі жах))
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07.05.2025 15:20 Ответить
Кажуть шо років через 20 може бути якісь позитивні, або негативні наслідки. Зате українськи ідіоти одабрямс. Отак і живемо - обрали клоуна презедентом, знаємо шо воно гнида, але всеодне ходимо до цирку. Шизофренія, майже повна.
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07.05.2025 15:18 Ответить
"вам шашечки или ехать?" Зброя нам потрібна сьогодні, і навіть вчора!
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07.05.2025 15:21 Ответить
А звідки ви знаєте що у бумажці про наміри що до копалин, є пункт про постачання зброї чи якойсь іншої військової допомоги від американців.
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07.05.2025 15:24 Ответить
тому, що її вже почали постачати. Так, це ще та, яку надала попередня адміністрація США, але ж і вона була заблокована.
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07.05.2025 15:29 Ответить
Заблокована, тому шо гнида вела себе як покидьок на зустрічі і був з тріском вигнаний з овального кабінету і йьму було абсолютно похрін, як і завжди, на Україну та її захисників. А зараз воно шантажує покидську вр візами у США. Геніальний діпломат та презедент.
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07.05.2025 15:54 Ответить
Що за КМІС? Западло розшифрувати? Всі , хто хоч якимось чином стикався з конторами, подібними до КМІС, знають , що це АФЕРИСТИ, які за гроші впарюють народу те , що вимагає від них замовник. Попросту дурять людей на замовлення мерзотників. . В цивілізованій країні таких аферистів притягали б до відповідальності за кримінальні дії, але не в Україні.
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07.05.2025 15:19 Ответить
От нее нам будет не холодно ни жарко,так как Трамп скоро про нее забудет окончательно впав в маразм.
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07.05.2025 15:20 Ответить
Я з тих 76% які очікують на рахунок в банку за корисні копалини. Якщо в сделці є такий пункт - то я за. Слава Ослу!
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07.05.2025 15:27 Ответить
А чому не всі 147%? І яким же треба бути безмозглим (безмозглою), щоб підтримувати те, чого не бачив і про що знаєш лише зі слів зелених шарлатанів?
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07.05.2025 15:29 Ответить
47% українців очікують позитиву від угоди про надра зі США
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07.05.2025 15:33 Ответить
Уменьшение уровня идиотизма в Украине с 73% до 47 дает надежду на будущее.

Только идиот будет верить, что сделка заключенная под принуждением мародёром с предателями может быть в интересах населения Украины.
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07.05.2025 15:34 Ответить
Дивно шо не 73%. Порожні угоди і придумані самі собі обіцянки - це якраз їх парафія.
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07.05.2025 15:37 Ответить
Опитування де проводять?От ніколи не ніхто мене не питав.Можливо опитують в ОП чи якомусь супермаркеті?Де ховаються від мене опитувачі ?Як можно відповісти,якщо не читав тексту угоди?
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07.05.2025 15:40 Ответить
Потрібний черговий піар для двох клоунів ,один хоче продемонструвати як він хоче повернути гроші в Америку, інший який же він "найвеличніший" хоч насправді ця угода ні про що.
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07.05.2025 15:43 Ответить
47% ещё чего-то ожидают. Надежда умирает последней, так что ли?
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07.05.2025 16:03 Ответить
да какой позитив- надра были пинчуко, ахметовых а стали трамповские- ни холодно ни жарко -У НАРОДА НИЧЕГО НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ
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07.05.2025 16:03 Ответить
КМІС---"ЗЕЛЕНІ ОЧІКУЮТЬ"
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07.05.2025 16:52 Ответить
 
 