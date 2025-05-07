Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва у середу, 7 травня, провів повторне засідання, на якому розглянув законопроєкт про ратифікацію Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні члени Комітету повторно схвалили законопроєкт, доповнивши його текст на вимогу фракції "Батьківщина" таким реченням: "На момент голосування депутати не бачили текст двох інших Угод, тому не несуть за них відповідальність".

Депутат зауважив, що зміни до тексту законопроєкту про ратифікацію жодним чином не впливають на текст самої Угоди. Тому ці зміни були потрібні, щоб зібрати більше голосів, припустив Железняк.

Як змінився текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США?

В урядовій версії законопроєкт "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови" складався з одного абзацу і виглядав так:

"Верховна Рада постановляє: Угоду між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, вчинену 30 квітня 2025 року у м. Вашингтоні, округ Колумбія, яка набирає чинності з дати більш пізньої ноти при обміні нотами між Сторонами про те, що кожна Сторона завершила свої внутрішні процедури для набрання чинності, ратифікувати".

В остаточній версії Комітету з питань зовнішньої політики, оприлюдненій на сайті Верховної Ради, цей абзац доповнено преамбулою наступного змісту:

"Верховна Рада України констатує, що станом на момент ратифікації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, Верховною Радою України не було отримано текст Угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією Угодою. Верховна Рада України зазначає, що ратифікація Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди. Верховна Рада України заявляє, що будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, не можуть виходити за межі положень цієї Угоди і встановлювати міжнародно-правові зобов’язання для України, які не передбачені нею та не погоджені у встановленому порядку".

Крім того, після абзацу про ратифікацію Угоди додано речення такого змісту:

"Ця Угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з територіальним морем України та деокупованими територіями Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, частин Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей".

Читайте також: Мінекономіки найняло ще одного консультанта для переговорів щодо угоди про копалини із США

Раніше повідомлялося, що міністерка економіки Юлія Свириденко під час першого засідання Комітету заявила, що інформація про таємне підписання ще двох інших угод, окрім основної, не відповідає дійсності. За її словами, вони ще перебувають на стадії фіналізації та будуть підписані між двома агенціями – DFC та Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП). Ці документи не потребуватимуть ратифікації у ВР.

Нагадаємо, на початку травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Основні її положення Свириденко навела у Facebook, однак їх зміст подекуди відрізнявся від положень у тексті самої Угоди.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Однак ця Угода є рамковою, а детальні умови роботи фонду визначатимуться додатковими угодами, які підпишуть без участі парламенту.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?