Україна та США підписали угоду про надра (оновлено)

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністром фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна, також відому як угода про надра.

Про це українська урядовиця повідомила у Facebook.

"Спільно із США ми створимо Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу", – наголосила вона.

Ключові положення угоди про надра

Повна власність і контроль залишаються за Україною

Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності – це закріплено угодою.

Рівноправне партнерство

Фонд створюється 50/50. Управлятиме цим Фондом Україна спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між країнами.

Національна власність захищена

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" залишаються у власності держави.

Жодних боргів

Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс

Документ узгоджується з національним законодавством України і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням. Угода має стати сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.

Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

Законодавчі зміни – лише точкові

Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме Україні залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій – важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

Угода надає податкові гарантії

Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Як працюватиме Фонд

Зазначається, що США робитимуть внески у Фонд. Крім безпосередньо коштів, внесками може бути й нова військова допомога, наприклад, системи ППО для України.

Водночас Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне.

"Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну. Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", – наголосила Свириденко.

Як пише Європейська правда, яка ознайомилася з підписаним документом, Україна та США вирішили розділити угоду на кілька складових. Угода, підписана 30 квітня, встановлює політичні параметри співпраці двох урядів щодо розробки надр, продажу копалин, а також американської допомоги, у тому числі військової, яку Україна отримуватиме надалі.

Однак чимало деталей, зокрема, які мають політичне значення, будуть прописані у "технічній угоді", яка станом на зараз не готова до підписання.

Проте, у підписаному документі є перелік корисних копалин, видобутку яких вона стосується.

Йдеться про український видобуток алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу, причому йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Цей перелік може бути розширений лише за згодою сторін.

При цьому угода не регулює видобуток та доходи від видобутку інших копалин. Також вона не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США.

Раніше Україна та США підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд, а також намір сторін фіналізувати та укласти угоду про рідкісноземельні метали.