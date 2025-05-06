Мінекономіки найняло ще одного консультанта для переговорів щодо угоди про копалини із США

Міністерство економіки 24 квітня замовило зареєстрованій в ОАЕ компанії Rothschild & Co Middle East Limited консультаційних послуг на 900 тисяч євро (42,79 млн грн).

Послуги радників стосуються міжурядової Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відновлення, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, Мінекономіки залучило Rothschild & Со у якості фінансового радника у зв’язку з проведенням фінансової оцінки потенційної Двосторонньої угоди між Україною та США, котра встановлює умови інвестиційного фонду реконструкції (RIF), яким управлятимуть представники обох урядів. За результатом переговорів Україна і США підписали цю угоду 30 квітня.

Як повідомлялося, 8 квітня Кабмін виділив 113 млн грн з резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги, необхідні для підготовки проєкту угоди про співпрацю з США у сфері корисних копалин.

У тому числі 59 млн грн були передбачені Міністерству економіки, решту 54 млн грн – Міністерству юстиції. За даними Reuters, уряд відразу тоді найняв американську юридичну фірму Hogan Lovells для консультацій.

Еміратський офіс Rothschild найняли для надання таких послуг до 30 вересня 2025 року. Закупівлю провели без торгів через нагальну потребу.

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В обґрунтуванні вказано, що Кабмін 8 квітня доручив Мінекономіки та Мінюсту залучити до 15 квітня консультантів, які мають досвід надання Кабміну консультативних послуг з управління державним боргом та здійснення державних зовнішніх запозичень, а також консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови. Тобто протягом тижня. На відкриті торги знадобилось би не менше 12 днів, що не відповідає розпорядженню Кабміну.

Тому договір уклали з Rothschild & Со як компанією, яка має досвід надання Кабміну консультаційних послуг щодо управління державним боргом та здійснення державних зовнішніх запозичень.

Кінцевою холдинговою компанією Rothschild & Со є французька Rothschild & Со SCA.

За даними "Прозорро", у 2017 році ПАТ "НАК "Нафтогаз України" замовляло Rothschild S.p.A. (Італія) інвестиційно-банківські послуги на 98 млн грн. Вони були пов’язані із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг).