БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Угода про корисні копалини зі США
635 5

Мінекономіки найняло ще одного консультанта для переговорів щодо угоди про копалини із США

Уряд найняв ще одного консультанта для переговорів про копалини із США

Міністерство економіки 24 квітня замовило зареєстрованій в ОАЕ компанії Rothschild & Co Middle East Limited консультаційних послуг на 900 тисяч євро (42,79 млн грн).

Послуги радників стосуються міжурядової Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відновлення, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, Мінекономіки залучило Rothschild & Со у якості фінансового радника у зв’язку з проведенням фінансової оцінки потенційної Двосторонньої угоди між Україною та США, котра встановлює умови інвестиційного фонду реконструкції (RIF), яким управлятимуть представники обох урядів. За результатом переговорів Україна і США підписали цю угоду 30 квітня.

Як повідомлялося, 8 квітня Кабмін виділив 113 млн грн з резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги, необхідні для підготовки проєкту угоди про співпрацю з США у сфері корисних копалин.

У тому числі 59 млн грн були передбачені Міністерству економіки, решту 54 млн грн – Міністерству юстиції. За даними Reuters, уряд відразу тоді найняв американську юридичну фірму Hogan Lovells для консультацій.

Еміратський офіс Rothschild найняли для надання таких послуг до 30 вересня 2025 року. Закупівлю провели без торгів через нагальну потребу.

Читайте також: Комітет Ради змінив текст законопроєкту про ратифікацію угоди про надра із США (оновлено)

В обґрунтуванні вказано, що Кабмін 8 квітня доручив Мінекономіки та Мінюсту залучити до 15 квітня консультантів, які мають досвід надання Кабміну консультативних послуг з управління державним боргом та здійснення державних зовнішніх запозичень, а також консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови. Тобто протягом тижня. На відкриті торги знадобилось би не менше 12 днів, що не відповідає розпорядженню Кабміну.

Тому договір уклали з Rothschild & Со як компанією, яка має досвід надання Кабміну консультаційних послуг щодо управління державним боргом та здійснення державних зовнішніх запозичень.

Кінцевою холдинговою компанією Rothschild & Со є французька Rothschild & Со SCA.

За даними "Прозорро", у 2017 році ПАТ "НАК "Нафтогаз України" замовляло Rothschild S.p.A. (Італія) інвестиційно-банківські послуги на 98 млн грн. Вони були пов’язані із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг).

Автор: 

США (4916) Мінекономрозвитку (2006) Prozorro (1750) закупівлі (2617) надра (33)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У вас тут "під боком" куча справжніх фахівців, починаючи з Порошенко!
Які можуть реально вести плодотворні перемовини з Трампом, що доказами це на минулому його президентстві.
Але ви згодні витрачати мільйони (не ваших) грошей на якихось мутних шахраїв з ОАЄ, лиш би приховати ВЛАСНІ "маленькі" гешефти у перемовинах та не дати навіть "волоска з лисини" "клятій опозиції".
показати весь коментар
06.05.2025 19:49 Відповісти
Але ви згодні витрачати мільйони

Так у цьому ж весь сенс.
показати весь коментар
06.05.2025 19:55 Відповісти
там ще клоуни потрібні, чи всі місця вже кварталівцями зайняті? )
показати весь коментар
06.05.2025 19:58 Відповісти
а какие "поради" они дали? сказали "подписывайте, вы что, дебилы" что ли? за лям уев то, как-то мало. а потом Трамп через год скажет "мы передумали" - и что - бабло с "фирмы" с процентами назад спросят, или нет? а есть ли там в той фирме знакомые, браты-сваты, дети депутатов\министров\ мама с Америки и другие "эффективные менеджеры" с рыльцем или носом а также персонажи с "убыточных" украинских госпредприятий\шахт\земли\высоток и т.п.? ну, а вдруг, таланты же.
показати весь коментар
06.05.2025 20:11 Відповісти
Крали, крадуть і красти будуть. Різними способами.
показати весь коментар
06.05.2025 21:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 