Комітет Ради почав розгляд питання ратифікації угоди про надра між Україною та США

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики почав засідання щодо ратифікації угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

На засідання запрошені тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс, команда посольства США в Україні та члени уряду.

Зокрема, міністерка еконміки Юлія Свириденко заявила, що інформація про таємне підписання ще двох інших угод, окрім основної, не відповідає дійсності.

За її словами, вони ще перебувають на стадії фіналізації та будуть підписані між двома агенціями – DFC та Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП). Ці документи не потребуватимуть ратифікації у ВР.

Як повідомлялося, на початку травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Основні її положення Свириденко навела у Facebook, однак їх зміст подекуди відрізнявся від положень у тексті самої Угоди.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Однак ця Угода є рамковою, а детальні умови роботи фонду визначатимуться додатковими угодами, які підпишуть без участі парламенту.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?