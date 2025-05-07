В законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых внесли редакционные изменения, - "слуга народа" Мережко
На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.
Об этом сообщил председатель Комитета Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня действительно состоялось заседание комитета, на котором мы вернулись к вопросу рассмотрения проекта по ратификации", - отметил он.
Парламентарий рассказал, что Комитетом было принято решение добавить несколько абзацев в документ, однако они несут "редакционный характер" и не влияют на суть документа.
"Вчера мы непосредственно поддержали вариант, который был наработан вместе с Министерством иностранных дел и Кабинетом министров. По моему мнению, мы вчера проголосовали правильный вариант, но мы поняли наших коллег, прислушались к их мнению, пошли навстречу, в частности, чтобы расширить базу для голосования", - пояснил Мережко.
Так, сказал он, к проекту был добавлен соответствующий текст:
Верховная Рада Украины констатирует, что по состоянию на момент ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, Верховной Радой Украины не был получен текст Соглашения об ограниченном партнерстве, других соглашений, заключение которых обусловлено этим Соглашением.
Верховная Рада Украины отмечает, что ратификация Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения этого Соглашения
Мережко сообщил, что после принятия соответствующих поправок комитет еще раз рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о ратификации соглашения за основу и в целом.
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
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Комітет закордонних справ ВР переголосував своє ж вчорашнє рішення.
Тепер до угоди про створення інвестиційного фонду між Україною і США додалася наступна преамбула :
Верховна Рада України констатує, що станом на момент ратифікації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, Верховною Радою України не було отримано текст Угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією Угодою.
Верховна Рада України зазначає, що ратифікація Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди.
Верховна Рада України заявляє, що будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, не можуть виходити за межі положень цієї Угоди і встановлювати міжнародно-правових зобов'язань для України, які не передбачені нею та не погоджені у встановленому порядку.
Примітно, вчора цю абсолютно логічну і ПРАВИЛЬНУ преамбулу голосували лише ми , Голос і Батьківщина, СН провалили голосування, сьогодні через повну несубʼєктність СН комітет був змушений повернутися до переголосування.
Преамбулу підтримали всі члени комітету, в тому числі представники «ЄС».
Натомість, ми не брали участь в голосуванні за саму ратифікацію, фракція прийме політичне рішення щодо голосування після зустрічі з урядовою командою.
Тим не менше, 11 членів комітету - слуги і Батьківщина - ухвалили рішення рекомендувати ВР ратифікувати угоду про інвестиційний фонд за основу і вцілому.
Кілька раз я задала питання про зустріч з фракцією пані Свириденко. Відповідь була епічна - від заступника керівника фракції СН Мотовиловця: зустрічами уряду з фракціями займається фракція СН, звернеться до нас - обговоримо!
Також під час обговорення угоди на засіданні комітету чомусь були присутні представники посольства США, це вперше на моїй памʼяті.
1. -"Ніколи не підпишемо жодних угод про копалини без гарантій безпеки!
Хто не згоден - той агєнт Путіна!
2. - Лудші в мірє Угоди про копалини без гарантій безпеки треба підписувати!
Хто не згоден - той агєнт Путіна!
/Україна, 1984/"
Та переживати.