В законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых внесли редакционные изменения, - "слуга народа" Мережко

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

Об этом сообщил председатель Комитета Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня действительно состоялось заседание комитета, на котором мы вернулись к вопросу рассмотрения проекта по ратификации", - отметил он.

Парламентарий рассказал, что Комитетом было принято решение добавить несколько абзацев в документ, однако они несут "редакционный характер" и не влияют на суть документа.

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"Вчера мы непосредственно поддержали вариант, который был наработан вместе с Министерством иностранных дел и Кабинетом министров. По моему мнению, мы вчера проголосовали правильный вариант, но мы поняли наших коллег, прислушались к их мнению, пошли навстречу, в частности, чтобы расширить базу для голосования", - пояснил Мережко.

Так, сказал он, к проекту был добавлен соответствующий текст:

Верховная Рада Украины констатирует, что по состоянию на момент ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, Верховной Радой Украины не был получен текст Соглашения об ограниченном партнерстве, других соглашений, заключение которых обусловлено этим Соглашением. Верховная Рада Украины отмечает, что ратификация Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения этого Соглашения

Мережко сообщил, что после принятия соответствующих поправок комитет еще раз рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о ратификации соглашения за основу и в целом.

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Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

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