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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украина подписала экономическое соглашение с США, - Свириденко

Свириденко заменит Шмыгаля

Министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

обновляется

Читайте: Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США, - Шмыгаль назвал ключевые принципы

Автор: 

соглашение (1322) США (26763) Свириденко Юлия (129) Скотт Бессент (34)


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Топ комментарии
+17
Я б почекав відомостей з іншої сторони.
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01.05.2025 00:51
+13
Поздоровляю Америку з прибутком нової території за безцінь та її роботящим населенням. І співчуваю новим рабам які тепер без країни, без землі і без майбутнього. Мабуть за це і вмирали 3 роки. Амери з кацапами і продажними гнидами на банковій таки добили Україну. Добре запамʼятайте обличчя цієї хвойди і всіх хто привів Україну до цього включно з Зе, Єрмаком, Шмигалями і остальними кацапськими агентами
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01.05.2025 00:59
+12
США та Україна підписали угоду про природні ресурси. Цим врятовано незалежність України та покладено край епосі олігархічного панування. Тепер усі ресурси, включно з окупованими територіями і морською економічною зоною України перебувають під спільним володінням України і США. Штати мають право захищати свої інтереси у цьому регіоні планети.
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01.05.2025 00:54
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Я все таки дочекаюсь коли умови угоди почитають на Заході та журналісти розпишуть що це таке. Бо все таки вже гарантіями-стурбованостями українців нагодували досхочу.
Але надій на щось нормальне мало, враховуючи і трампістів і зелених, це або ймовірно або здача державних інтересів України, або чергова фількина грамота з 0 практичним змістом. По здачі інтересів, у нас майстер Зеленський, а по паперах з багатьма безтолковими, пафосними та часто несумісними словами, майстер Трамп. Навіть цікаво, чия ж думка переважає в цій угоді.
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01.05.2025 01:24 Ответить
Покажчик потужнометра, встановленого на річці Оріль показав 73,0 VOVA
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01.05.2025 01:24 Ответить
Я то й тим то не вірю,але цим не вірю більше.Почекаємо європейської думки
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01.05.2025 01:35 Ответить
Труну трампа підпишись кловани зеко-манди
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01.05.2025 01:42 Ответить
краще віддати америкосам даром,чим втратити з кровью з кацапами.я даром готовий амерам свою дачу віддати,щоб тільки вони її прикрили від кацапні
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01.05.2025 01:45 Ответить
Так кацапи твою дачу не будуть чіпати, а сусідні знищать нах. Чудова філософія.
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01.05.2025 07:35 Ответить
Все фігня ! Тепер слово за ВР - бо такі документи потребують ратифікації там
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01.05.2025 01:48 Ответить
Зеленський-найкращий президент! 25% відсотків територій окуповано, 50% відсотків надр віддано! Треба дати йому обов'язково другий шанс !
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01.05.2025 01:50 Ответить
Тебе с этих надр ничего не перепадет без их добычи. А добывать их можно только вкладывая туда деньги. А никто кроме американцев этого делать до сих пор не хотел. А будет добыча - будут деньги в бюджет. Если ты этого не понимаешь, то ты тогда сам избиратель Зеленского с IQ < 50.
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01.05.2025 03:49 Ответить
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01.05.2025 08:59 Ответить
Крим і частину Донбасу окупували до Зеленського.
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01.05.2025 06:52 Ответить
+
не зря торговались и затягивали.
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01.05.2025 02:20 Ответить
Проголосував за Зе, поржав, отримав війну та звалив в Канаду?
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01.05.2025 03:19 Ответить
Так умиляет переживания орков об украинцах. Прям вот до слез. А за что тут дохнут твои парнокопытные земляки? За яхты Сечина? За алкаша Медведева? За педофила *****?
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01.05.2025 04:04 Ответить
Знову наїбть націю. Але цього разу Потужно
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01.05.2025 03:09 Ответить
А казали що не підпишуть.
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01.05.2025 03:24 Ответить
Этот договор нужно было б подписывать еще в 91 году Кравчуку, на всю территориу Украины включая Крым. Тогда у нас было бы гораздо меньше олигархов, которые коррумпируют всех и все и рашка бы не напала. Сделка нормальная - у нас ресурсы, у них деньги и технологии. Одно без другого не работает. 50 на 50. А те кому жаба давит, идите в окоп и отвоювуйте право голоса, а то тут базлать все могут.
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01.05.2025 03:43 Ответить
Если коротко что произошло с 2014 года, Украина поменяла метрополию с раши на сша надеясь на примеры в мире как теже Северная и южная Кореи что мы станем Южной. Может быть и так посмотрим, только по поводу захода американского бизнеса по добыче ископаемых все помнят как наши запросили откат за подключение света на завод байракиара Думаю тут будет также с американскими
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01.05.2025 05:25 Ответить
Типова колоніальна угода. Зі всьома країнами Африки такі підписують.
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01.05.2025 05:31 Ответить
Можна подумати,що до підписання угоди копалини належали народу України і гроші від них ішли на благоустрій держави.В нульових роках землю деяких колгоспів купили чи взяли в аренду іноземці.Так от,в селах «під іноземцями»люди жили в рази краще,ніж коли місцеві керували.
Але більшість із іноземних орендарів поїла місцева влада.
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01.05.2025 05:54 Ответить
Ну да, і тому всі держави в світі так роблять . Ідуть в рабство і віддають всі корисні копалини , за гарантії для своїх диктаторів, щоб не вимагали проводити чесних виборів . Бо з гарантій ,тут тільки озвучена раніше інфа, що видалили положення про вибори в Україні.
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01.05.2025 07:08 Ответить
ХОЧ ОДИН ДОКАЗ про ті "села" навести можеш чи ні?!
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01.05.2025 09:01 Ответить
Усе що говорить шобло не відпрвідає дійсності, чекаєм що скаже Трамп шоблі вірити =шашликів поїсти на 9 травня
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01.05.2025 06:02 Ответить
Чому я не вірю?
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01.05.2025 06:11 Ответить
Трохи шкодую про одне. Все оце стосується нових ліцензій. Тобто комуно-ригівське падло чіпати не будуть. А варто було б позбавити всіх оцих палиць, шуіричів, бойок та інших гівнюків, що вмостилися на надра, цих годівничок.
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01.05.2025 06:38 Ответить
Після виборів
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01.05.2025 07:20 Ответить
Це була така вимога нашої шобли!!!!!!!!! І це зеленський називає більш справедливою
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01.05.2025 07:39 Ответить
Якщо в угоді немає якихось потаємних домовленостей, то це по суті план Маршалла для України.
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01.05.2025 06:46 Ответить
Який ***** план Маршалла? Навіть з коментарів Свириденко зрозуміло що передбачається розподіл прибутків фонду. Тобто з тих грошей що будуть надходити до фонду частина точно буде виводитись з України до США. Розмір частки ще будуть обговорювати. Читайте уважніше.
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01.05.2025 07:03 Ответить
Ну так йди воюй без американської зброї. У європейців зброї обмаль, а здебільшого такої зброї, як треба, нема
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01.05.2025 07:19 Ответить
Так за зброю там мови і немає. Там про створення фонду, який буде розподілятися між США і Україною. Ні за зброю, ні за якісь гарантії там нічого не сказано.
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01.05.2025 07:28 Ответить
Пан тільки анонс статті читав? Почитай текст, там мова про ППО для України
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01.05.2025 08:08 Ответить
Фігєю від коментаторів, які не читають далі заголовків: "За словами Свириденко, США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою - наприклад, системами ППО для України. Джерело: https://censor.net/ua/n3549776". Так, це со слів Свириденко, але...
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01.05.2025 08:25 Ответить
Вам подарувати окуляри? "Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну."
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01.05.2025 08:22 Ответить
стільки простітуток ахметки - кучми в коментах.
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01.05.2025 06:52 Ответить
LIV
План Маршала передбачав фінансування з держбюджету, взагалі-то...
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01.05.2025 06:55 Ответить
Ванюша, що незрозуміло зі слів: Фонд підтримується урядом США через агентство DFC ?
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01.05.2025 08:28 Ответить
Така прекрасна угода, але текст не публікують лише коментарі. Але й з деяких коментарів можна зрозуміти, що вона вигідна лише американцям. Особливо насторожує фраза Україна очікує, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну - у нові проєкти чи відбудову. Тобто угода точно триватиме більше 10 років ( думаю безстроково). І друге те що прибутки будуть розподілятися, тобто грошики для себе та свого оточення все ж таки Трамп качатиме.
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01.05.2025 06:57 Ответить
Дуже гарна угода в поточних умовах. Навіть факт її підписання. А надра як не були народними так і не будуть ніколи. Грощі з видобутку як виводилися так і виводимутся. А так хоч якесь ППО і пару страйкерів з бредлі можливо за надра дадуть
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01.05.2025 06:58 Ответить
Навіть з того , що їй дозволили написати , там нема ніякої військової допомоги, та й фінансової також нема. А коли з'явиться те ,що написано мЄлкім шріфтом, то напишеш тут про гарну угоду.
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01.05.2025 07:11 Ответить
То вже настав кінець епохи бідності? Будуть достойні зарплати і пенсії?
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01.05.2025 07:02 Ответить
нельзя с ними ничего подписывать
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01.05.2025 07:13 Ответить
Ну це зовсім інша справа! Цапи отримають облизня в Україні. І пропозиція пуйла вкладатись у видобуток в Росії залишиться без відповіді
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01.05.2025 07:14 Ответить
А хто сказав, що трампакси не підпишуть угоду з кацапами? Коли рада ратифікує оце, США відразу накажуть своїм рабам визнати захоплені території кацапськими і підпишуть будь-які угоди з " хорошим другом" ******. Ви що останні 100 днів бункер під хатою будували?
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01.05.2025 07:43 Ответить
Обпечений на молоці дує на воду. Згвалтована і окрадена дівчина перестає вірити навіть у своїх друзів. Але справедливість є і за неї треба боротись
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01.05.2025 08:13 Ответить
Боротись, а не віддатися добровільно іншому гвалтівника.
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01.05.2025 08:25 Ответить
І це подаєтся як велика перемога Зе влади ,хоч їм ніхто не дав права розпоряджатись українськими ресурсами .
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01.05.2025 07:40 Ответить
зє-шобла себе і поховала!!!!! сша НЕ отримають копалини України, однозначно!!!!!!!! АЛЕ й зє-покидьку кінець!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.05.2025 07:49 Ответить
що ж так у вас запаребрикових підгорає? ******** Україну не бачити! змирись!
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01.05.2025 08:16 Ответить
Звучить як шанс для України. Добре, що не повелися на попередні кабальні версії. До того ж стільки інформаційного сміття було навколо цієї угоди.
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01.05.2025 07:55 Ответить
Ти так стверджуєш, наче вже прочитав всі пункти угоди на десятках сторінок.
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01.05.2025 08:26 Ответить
Так дешево і оптом Україну не продавав ще ніхто-одне радує-зато по приколу
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01.05.2025 07:58 Ответить
Як красиво назвати продажу надр, якi належать народу? ,, Экономiчною угодою"!
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01.05.2025 08:14 Ответить
Вони і далі продовжать ними користуватись , а тими що залишились будуть користуватись мільярдери з США.
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01.05.2025 08:28 Ответить
Нас здають з потрохами НЕукраїнці біля керма нашої бідної України.
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01.05.2025 08:25 Ответить
Бачу багато російських ботів набігло. Або ж українських ідіотів.
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01.05.2025 08:30 Ответить
для обох категорій сьогодні не їхній день)))))))))
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01.05.2025 08:41 Ответить
З 1991 по 1996 р.-гіперінфляція....! З 1996 по 2014 р -інфляція...! З 2014 по і сьогодняшний день- ІНФЛЯЦІЯ і ВІЙНА! А про що йде мова?Взагалі ,про що?
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01.05.2025 08:38 Ответить
Чому бідний - бо дурний, чому дурний - бо бідний
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01.05.2025 08:40 Ответить
Трамп тільки 4 роки, не панікуйте, угода нам ця більше потрібна ніж їм. Хоче Трамп показати своєму тупорилому електорату, що він осьо приніс в клюві кусок паперу без конкретики, хай покаже. А зброю чи дає чи продає нам - то вже без різниці, нам країну треба зберегти. Підписали, нічого не винні - то і добре.
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01.05.2025 08:58 Ответить
Боже, який *******! Мало того, що більш ніж 20% території окуповано, ще й ЯК МІНІМУМ половину ресурсів віддали амерам за АБСОЛЮТНЕ *****. І якщо угода така хороша, ЯКОГО ХРІНА її текст не показали?! Дуже сподіваюся, що Зе за ВСЕ заплатить разом із всією зекобандою!
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01.05.2025 09:08 Ответить
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