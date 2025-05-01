Украина подписала экономическое соглашение с США, - Свириденко

Министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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