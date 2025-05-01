Украина подписала экономическое соглашение с США, - Свириденко
Министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
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Але надій на щось нормальне мало, враховуючи і трампістів і зелених, це або ймовірно або здача державних інтересів України, або чергова фількина грамота з 0 практичним змістом. По здачі інтересів, у нас майстер Зеленський, а по паперах з багатьма безтолковими, пафосними та часто несумісними словами, майстер Трамп. Навіть цікаво, чия ж думка переважає в цій угоді.
не зря торговались и затягивали.
Але більшість із іноземних орендарів поїла місцева влада.
План Маршала передбачав фінансування з держбюджету, взагалі-то...