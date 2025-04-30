Соглашение США и Украины о полезных ископаемых снова оказалось под угрозой срыва, - FT
В среду США и Украина столкнулись с препятствием в последний момент, когда стороны были на грани подписания соглашения по редкоземельным ресурсам. Вашингтон потребовал, чтобы Киев одновременно подписал рамочное соглашение и детальный документ о создании инвестиционного фонда.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Киев и Вашингтон договаривались создать инвестиционный фонд для развития добывающей отрасли и энергетики Украины.
В то время как украинская делегация летит в Вашингтон, США настаивают, чтобы Украина подписала не только рамочное соглашение, но и детальное соглашение о фонде.
Однако вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что второй документ требует ратификации Верховной Рады, прежде чем его подписывать. Поэтому и нет окончательного согласия между странами.
Это произошло после того, как Киев добился от администрации Трампа значительной уступки, согласно которой лишь будущая военная помощь будет считаться вкладом США в соглашение.
Команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила Свириденко, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".
Один из источников, знакомый с позицией США, заявил в среду, что переговоры не завершились, поскольку Украина попыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных.
По словам этого источника, высокопоставленные американские чиновники опасаются, что это снизит прозрачность и подотчетность, но соглашение все еще может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям.
"Президент Трамп заявил, что время для этого пришло, и мы движемся к этой цели со всей необходимой скоростью. Соединенные Штаты привержены быстрому заключению этого важного соглашения и обеспечению длительного мира в Украине", - заявил представитель Министерства финансов США.
Один из украинских чиновников, участвовавший в переговорах, выразил разочарование действиями США, заявив, что они опасаются, что "им ничего не понравится".
"Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", - заявил чиновник, добавив, что шансы на это не превышают "50 на 50".
"Мы считаем, что команды провели хорошую работу и соглашение намного лучше для обеих стран", - заявил один из украинских чиновников, знакомый с этим вопросом.
Что предшествовало?
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.
25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.
Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).
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навіщо ганьбитись на весь всім? Навіщо було всім *********, що вже все порішали і сьогодні будуть підписи, навіть літак вже вилетів.
Щоб потім FT написали, що українську делегацію розвернули, як школярів?
p.s. Зате поржали у 2019, зараз кухарки і фотографи надипломатять...
Тут інше питання. Копалини в Україні мізерні та не цікавлять тих хто займається цим роками. Якби родовища мали гарну перспективу то в Україні давно б працювали світові гіганти.
В нашому випадку майже не зрозуміло навіщо американцям, якісь копалини України.
Хіба не навпаки? Спочатку договори підписують, а потім їх ратифікують Парламенти. Чи ця Юля Свіріденко вважає американців повними ідіотами?
Война закончится прежде, чем на договоре высохнет подпись Председателя Си !!!!
Подручные Трампло будут пинать его ногами в Оральном кабинете.