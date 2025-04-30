Соглашение США и Украины о полезных ископаемых снова оказалось под угрозой срыва, - FT

В среду США и Украина столкнулись с препятствием в последний момент, когда стороны были на грани подписания соглашения по редкоземельным ресурсам. Вашингтон потребовал, чтобы Киев одновременно подписал рамочное соглашение и детальный документ о создании инвестиционного фонда.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Киев и Вашингтон договаривались создать инвестиционный фонд для развития добывающей отрасли и энергетики Украины.

В то время как украинская делегация летит в Вашингтон, США настаивают, чтобы Украина подписала не только рамочное соглашение, но и детальное соглашение о фонде.

Однако вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что второй документ требует ратификации Верховной Рады, прежде чем его подписывать. Поэтому и нет окончательного согласия между странами.

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Это произошло после того, как Киев добился от администрации Трампа значительной уступки, согласно которой лишь будущая военная помощь будет считаться вкладом США в соглашение.

Команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила Свириденко, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

Один из источников, знакомый с позицией США, заявил в среду, что переговоры не завершились, поскольку Украина попыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных.

По словам этого источника, высокопоставленные американские чиновники опасаются, что это снизит прозрачность и подотчетность, но соглашение все еще может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям.

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"Президент Трамп заявил, что время для этого пришло, и мы движемся к этой цели со всей необходимой скоростью. Соединенные Штаты привержены быстрому заключению этого важного соглашения и обеспечению длительного мира в Украине", - заявил представитель Министерства финансов США.

Один из украинских чиновников, участвовавший в переговорах, выразил разочарование действиями США, заявив, что они опасаются, что "им ничего не понравится".

"Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", - заявил чиновник, добавив, что шансы на это не превышают "50 на 50".

"Мы считаем, что команды провели хорошую работу и соглашение намного лучше для обеих стран", - заявил один из украинских чиновников, знакомый с этим вопросом.

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Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

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