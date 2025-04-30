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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение США и Украины о полезных ископаемых снова оказалось под угрозой срыва, - FT

Юлия Свириденко подписывает меморандум о соглашении о полезных ископаемых с США

В среду США и Украина столкнулись с препятствием в последний момент, когда стороны были на грани подписания соглашения по редкоземельным ресурсам. Вашингтон потребовал, чтобы Киев одновременно подписал рамочное соглашение и детальный документ о создании инвестиционного фонда.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Киев и Вашингтон договаривались создать инвестиционный фонд для развития добывающей отрасли и энергетики Украины.

В то время как украинская делегация летит в Вашингтон, США настаивают, чтобы Украина подписала не только рамочное соглашение, но и детальное соглашение о фонде.

Однако вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что второй документ требует ратификации Верховной Рады, прежде чем его подписывать. Поэтому и нет окончательного согласия между странами.

Также читайте: Новая военная помощь Украине может быть частью вклада США в фонд по полезным ископаемым, - Шмыгаль

Это произошло после того, как Киев добился от администрации Трампа значительной уступки, согласно которой лишь будущая военная помощь будет считаться вкладом США в соглашение.

Команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила Свириденко, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

Один из источников, знакомый с позицией США, заявил в среду, что переговоры не завершились, поскольку Украина попыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных.

По словам этого источника, высокопоставленные американские чиновники опасаются, что это снизит прозрачность и подотчетность, но соглашение все еще может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Украина могут подписать соглашение об ископаемых уже на этой неделе, - FT

"Президент Трамп заявил, что время для этого пришло, и мы движемся к этой цели со всей необходимой скоростью. Соединенные Штаты привержены быстрому заключению этого важного соглашения и обеспечению длительного мира в Украине", - заявил представитель Министерства финансов США.

Один из украинских чиновников, участвовавший в переговорах, выразил разочарование действиями США, заявив, что они опасаются, что "им ничего не понравится".

"Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", - заявил чиновник, добавив, что шансы на это не превышают "50 на 50".

"Мы считаем, что команды провели хорошую работу и соглашение намного лучше для обеих стран", - заявил один из украинских чиновников, знакомый с этим вопросом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа был "изысканный план" приблизить Украину к США. Зеленский этому помешал, - Бессент

Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение о полезных ископаемых: США хотят подписать его как можно скорее, - Бессент

Автор: 

соглашение (1322) США (26763) ископаемые (140) редкоземельные металлы (155)


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Топ комментарии
+11
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30.04.2025 18:29
+8
Поржали інші, коли України підписала Будапештський меморандум...
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30.04.2025 18:30
+8
У порядних людей за таке по морді бʼють і більше справ не ведуть. Америка в особі трампа показала, що ніяких справ з ними вести не можна. Це просто смертельно небезпечно для держави. Трамп в минулому кидав своїх клієнтів і на тому заробляв гроші. А зараз він ще й під керуванням кремля працює. ВПлаертайте , хлопці літака і більше до *америки ні ногою. Там -араз при владі психопат, йому ніц не варто взяти і просто вас заарештувати бо не слухаєтесь. Ми всі в дурному сні!!!
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30.04.2025 18:38
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30.04.2025 18:19 Ответить
Це називається посадити Трампа на кукан.
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30.04.2025 18:20 Ответить
Його давно вже ху...ло на кукан посадило
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30.04.2025 18:22 Ответить
Багатостраждальна угода. Нагадує потужні папірці потужного рік назад і що пшик.
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30.04.2025 18:20 Ответить
Ну а що трампонутий може зробити якщо, його шеф ху...ло, постійно змінює свої умови
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30.04.2025 18:21 Ответить
А шмигаль був так бадьоренько вишмигнув повний оптимізму. А тепер знову зашмигнув?
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30.04.2025 18:21 Ответить
Трамп в прострації -- рве і мече
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30.04.2025 18:23 Ответить
Тут вже потрібен коментар фахового юриста (не з трускавецьких курсів), адже підписати елемент угоди без ратифікації, це ж просто бінго! Прекрасний варіант викинути її шляхом Будапештського меморандуму, як тільки щось піде не так (а воно піде).
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30.04.2025 18:24 Ответить
Пролетарська відповідь Чемберлену...
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30.04.2025 18:29 Ответить
Угоди спочатку підписують, а потім ратифікують. Привіт Трускавцю.
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30.04.2025 19:17 Ответить
😊😊😊Трамполітика і доніноміка у всій красі!
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30.04.2025 18:24 Ответить
Розвертайте літака додому. Такі питання у повітрі не вирішуються. Перед підписанням трамп має надати довідку про психічне здоров"я.
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30.04.2025 18:26 Ответить
я одного не розумію: чого українська делегація не могла це узгодити завчасно, по телефону.

навіщо ганьбитись на весь всім? Навіщо було всім *********, що вже все порішали і сьогодні будуть підписи, навіть літак вже вилетів.

Щоб потім FT написали, що українську делегацію розвернули, як школярів?

p.s. Зате поржали у 2019, зараз кухарки і фотографи надипломатять...
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30.04.2025 18:26 Ответить
Поржали інші, коли України підписала Будапештський меморандум...
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30.04.2025 18:30 Ответить
Та засуньте той меморандум собі в ухо,носитесь з ним бовдури,заїбали,хоч би один той меморандум прочитав.
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30.04.2025 18:36 Ответить
Власне, ніхто не читав, особливо англійську версію, але умного строять з себе 😂
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30.04.2025 18:48 Ответить
Ти походу, не розумієш політики Трампа: взяти на понт, а потім розвести як лоха. Тому , шо би там наш наполєончік і брігада дєрібану не вигадали, то всерівно Трамп їх виставить ідіотами
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30.04.2025 18:50 Ответить
Мистецтво їпти мізки навіть тим, в кого їх немає. Трампон наївно гадав, що він в цьому неперевершений.
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30.04.2025 18:27 Ответить
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30.04.2025 18:29 Ответить
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30.04.2025 18:33 Ответить
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30.04.2025 18:35 Ответить
набіса ти свою рожу всім демонструєш?
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30.04.2025 18:44 Ответить
дурнику не пались .собі словник. Черговий фсб дегенерат. путін *****?
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30.04.2025 19:07 Ответить
На х*й Трампа та на х*й ту угоду
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30.04.2025 18:31 Ответить
Это же хорошо , пусть побольше и почаще выдвигают в последний момент . Есть законный повод отложить , обсудить , проработать .
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30.04.2025 18:33 Ответить
І хто створив проблему як не "найвеличніший"?,який переживає понад усе за свою дупу а не національні інтереси України ,його ніхто за язика не тягнув.
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30.04.2025 18:34 Ответить
проблему створив трумп. а Зеленський мав бажання зблизитись з трумпом, запропонувавши копалини. Нормальна ситуація бо завжди з можливими кандидатами буль куди хотять налагодити контакти. Але! Навіть ті хто поруч з трумпом не знають що це Опудало буде робити протягом дня.
Тут інше питання. Копалини в Україні мізерні та не цікавлять тих хто займається цим роками. Якби родовища мали гарну перспективу то в Україні давно б працювали світові гіганти.
В нашому випадку майже не зрозуміло навіщо американцям, якісь копалини України.
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30.04.2025 18:53 Ответить
То фсб троль ще й геолог? Мабуть шлюхтар - дамбасянин
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30.04.2025 19:10 Ответить
У порядних людей за таке по морді бʼють і більше справ не ведуть. Америка в особі трампа показала, що ніяких справ з ними вести не можна. Це просто смертельно небезпечно для держави. Трамп в минулому кидав своїх клієнтів і на тому заробляв гроші. А зараз він ще й під керуванням кремля працює. ВПлаертайте , хлопці літака і більше до *америки ні ногою. Там -араз при владі психопат, йому ніц не варто взяти і просто вас заарештувати бо не слухаєтесь. Ми всі в дурному сні!!!
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30.04.2025 18:38 Ответить
Що страшніше - відсутність допомоги від Трампа чи держна зрада - здача надр і ресурсів під час військового часу?
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30.04.2025 18:44 Ответить
Страшніше віддати надра в обмін на відсутність допомоги. І судячи по заявах Трампа, саме такий варіант і буде.
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30.04.2025 18:46 Ответить
Там ніби виторгували, що американцським вкладом у фонд будуть нові поставки допомоги Україні, а не старі.
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30.04.2025 18:49 Ответить
Наголос на "нібито". Поки що все вказує на повну відмову США від нової військової допомоги Україні. Навіть за "живі" гроші.
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30.04.2025 18:55 Ответить
Да шліть того Трампа нах*р, всерівно допомоги не ждіть від них. То назіба віддавати все?
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30.04.2025 18:46 Ответить
"міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що другий документ потребує ратифікації Верховної Ради, перш ніж його підписувати. "

Хіба не навпаки? Спочатку договори підписують, а потім їх ратифікують Парламенти. Чи ця Юля Свіріденко вважає американців повними ідіотами?
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30.04.2025 18:48 Ответить
Ні. У неї просто завдання "вмикати пилипка" і тягнути з "підписанням" з усіх можливих сил.
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30.04.2025 18:51 Ответить
Угода про корисні копалини підлягає ратифікації ВР і тільки з дати ратифікації набуває чинності, після чого можна укладати детальний документ про створення інвестиційного фонду.
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30.04.2025 19:18 Ответить
За підписання другої угоди прямо зараз, наша сторона може підписати собі карну справу і термін. Мда
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30.04.2025 18:51 Ответить
Нема зброї- немає копалин. Крапка.
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30.04.2025 19:09 Ответить
Це фальшива туфта. Невже хтось насправді думає, що американці прийдуть копати в Україні. Трампу треба щось втюхати народу.
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30.04.2025 19:10 Ответить
Але що тут не так? Україна парламентсько-президентська Держава і без ратифікації парламентом, ніяка угода не буде дійсна. Якщо Свіриденко або будь хто підпише угоду це нічого не змінить. Здається в Штатах з угодою працюють фахівці, яким по- барабану чи буде угода дійсною.
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30.04.2025 19:11 Ответить
та й добре
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30.04.2025 19:13 Ответить
Передать завтра китайцам под 50% разработку ископаемых и участие в экономике Украины.
Война закончится прежде, чем на договоре высохнет подпись Председателя Си !!!!
Подручные Трампло будут пинать его ногами в Оральном кабинете.
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30.04.2025 19:36 Ответить
Мало того, що США нам дають великий собачий пеніс, так нам його ще оплатить треба.
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30.04.2025 19:44 Ответить
Слава Богу! ЯКА В БІСА може бути угода, коли США відмовились НАВІТЬ ПРОДАТИ Україні Петріоти?!
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30.04.2025 19:45 Ответить
 
 