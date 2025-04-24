Соглашение о полезных ископаемых: США хотят подписать его как можно скорее, - Бессент
США хотят быстро подписать с Украиной соглашение о полезных ископаемых. Технические переговоры между странами продолжаются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.
"Министр Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению прочного, долговременного мира для народа Украины и России", - уточнили в Минфине США.
Также американский министр обратил внимание украинских чиновников на преимущества экономического партнерства между народом США и Украины и отметил, что между двумя сторонами продолжаются высокопроизводительные технические переговоры.
"Секретарь Бессент отметил необходимость скорейшего завершения технических переговоров и подписания соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной", - добавили в ведомстве.
Соглашение о полезных ископаемых с США
Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.
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- Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю в обмін на "гарантії безпеки",
то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншими - ресурси за нові "гарантії безпеки"!!!
в іншому розповідати як ми поважаємо суверенітет штатів
хоча можливо й не треба підписувати, або пудписати на рік з можливістю пролонгації, і потім послати *****
есть слова, а есть дела....
никаких отношений с ними Украина не должна иметь!
Час підписування папірців "на довірі" минув разом з надією на допомогу. Якщо ще десь у січні у деяких (не в мене) було коливання - може трамп буде хоча б таким, як був у першу каденцію, то вже після сцени у Овальному кабінеті ці мрії розвіялися. А зараз взагалі ясно, що ми маємо справу з банальним мародером, який поспішає обібрати пораненого, поки хтось ще не прийшов, чи поки той поранений не почне пручатися.
Не розумію, навіщо віддавати свої активи? За борги? Немає ніяких боргів! За зброю? Не буде ніякої зброї - це вже ясно! Хіба за "прекрасні очі" Сонцечубого, так на що вони Україні?!
Нах..!!! За кораблем!!!
Жодної угоди з цим рудим покидьком!