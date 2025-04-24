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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о полезных ископаемых: США хотят подписать его как можно скорее, - Бессент

Бессент прокомментировал соглашение Украины и США об ископаемых

США хотят быстро подписать с Украиной соглашение о полезных ископаемых. Технические переговоры между странами продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

"Министр Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению прочного, долговременного мира для народа Украины и России", - уточнили в Минфине США.

Также американский министр обратил внимание украинских чиновников на преимущества экономического партнерства между народом США и Украины и отметил, что между двумя сторонами продолжаются высокопроизводительные технические переговоры.

"Секретарь Бессент отметил необходимость скорейшего завершения технических переговоров и подписания соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной", - добавили в ведомстве.

Также читайте: У Трампа был "изысканный план" приблизить Украину к США. Зеленский этому помешал, - Бессент

Соглашение о полезных ископаемых с США

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

Автор: 

соглашение (1316) ископаемые (133) Скотт Бессент (33)


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Топ комментарии
+31
Не давайте цьому ган-дону ні яких копалин! Це не має жодного сенсу!

- Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю в обмін на "гарантії безпеки",
то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншими - ресурси за нові "гарантії безпеки"!!!
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24.04.2025 06:55
+27
Угоди з Трампом не варті паперу на якому вони написані. Останній місяць це довів усьому світові.
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24.04.2025 06:56
+21
А потім можна в москву на день перемоги. Це ж теж перемога над Україною?
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24.04.2025 06:49
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Правила форума Совет форумчан
А потім можна в москву на день перемоги. Це ж теж перемога над Україною?
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24.04.2025 06:49 Ответить
Скотиняка Скот
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24.04.2025 06:51 Ответить
Як найшвидше,ненадо, куда торопиться,торопиться ненадо.9 травня нам небздить не пахне.
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24.04.2025 06:52 Ответить
Дєлай дєньгі, дєлай дєньгі, а астальноє всьо - дрєбєбєдень!
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24.04.2025 06:53 Ответить
Не давайте цьому ган-дону ні яких копалин! Це не має жодного сенсу!

- Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю в обмін на "гарантії безпеки",
то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншими - ресурси за нові "гарантії безпеки"!!!
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24.04.2025 06:55 Ответить
Угоди з Трампом не варті паперу на якому вони написані. Останній місяць це довів усьому світові.
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24.04.2025 06:56 Ответить
Та ви шоооо?! "А так дихав, так дихав!!!"
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24.04.2025 10:43 Ответить
Куди вони спішать? Так нетерпиться роздіти нас догола.
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24.04.2025 07:01 Ответить
За руським кораблем трампони. Цілуйте дупу плєшивому...
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24.04.2025 07:02 Ответить
Слати їх нафуй
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24.04.2025 07:03 Ответить
Слати цю амерську свору нуйух.
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24.04.2025 07:05 Ответить
Які можуть бути угоди з союзниками ***** трампівською наволочью ? В продажі петріотів відмовили, вимагають капітуляції - ПНХ ******.
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24.04.2025 07:05 Ответить
Зеленський відчуває зараз в Трампі таке розчарування, яке відчував народ в Зеленським після виборів.
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24.04.2025 09:35 Ответить
США хочуть підписати її якнайшвидше, - Бессент. Щоб встигнути до того, як трамп самоусуниться, і США більше не будуть приймати жодної участі у підтримці України.
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24.04.2025 07:09 Ответить
Швидко тільки кішки народжуються.
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24.04.2025 07:16 Ответить
угода про копалини тільки в обмін на РЕАЛЬНІ гарантії безпеки

в іншому розповідати як ми поважаємо суверенітет штатів
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24.04.2025 07:20 Ответить
Реальні гарантії безпеки надати можуть тільки власні збройні сили, ніякі папірці і договори нічого нам не дадуть. Вони зараз можуть цільовий депозит створити на 500 млрд дол на три роки для озброєння і переозброєння нашої армії.
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24.04.2025 12:46 Ответить
Треба запропонувати Трампу щоб США своїми військовими відвоювали Донбас та Крим. А за це вже одержать концесію на видобуток корисних копалин у цих районах. Це було б реально справедливо. Але ж зрозуміло, що такого не буде. Це ж не кіно де ,,відважні,, американці визволяють світ. Це війна з кацапами.
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24.04.2025 07:27 Ответить
Насколько понимаю, там ни гарантий, ни новых поставок оружия, так какой смысл в этом договоре
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24.04.2025 07:52 Ответить
Зеленський пропонував США копалини.
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24.04.2025 09:28 Ответить
Сам Зеля затіяв цю фігню без жодних гарантій безпеки, без військової допомоги рудий мародер накинувся на жертву тільки зрадники можуть підписувати щось подібне.
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24.04.2025 07:54 Ответить
Ні в якому разі не підписувати до закінчення перемовин про мир. І викоучувати їм руки. Це чи не єдиний козир.
хоча можливо й не треба підписувати, або пудписати на рік з можливістю пролонгації, і потім послати *****
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24.04.2025 08:53 Ответить
Які перемовини ? Це капітуляція, бо Трампу хочеться торгувати з Московією.
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24.04.2025 09:26 Ответить
який народ США? де він? зараз ми спостерігаємо тільки жалюгідних виплодків з манією величі, яким потрібно багато грошей, більше "як ніколи раніше"
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24.04.2025 09:11 Ответить
"...Министр Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины ..."

есть слова, а есть дела....
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24.04.2025 09:12 Ответить
Піндоси повинні ПНХ!!!! Ядерку вже віддали...і що у результаті? Налетіли стервятники....мерзота!!!
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24.04.2025 09:17 Ответить
Фігу їм ! США навмисно зробило з себе країну 3го світу
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24.04.2025 09:23 Ответить
Никаких договоров с гнидами быть не может, пока Америкой управляет трамп и его шайка,

никаких отношений с ними Украина не должна иметь!
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24.04.2025 09:39 Ответить
Ніяких копалин не вздумайте підписувати з цією тварью. Раніше я ще сумнівався а тепер точно знаю що не можна цього робити. Це буде пастка для України. Тампон заявить що Україна вже не налижить українцям і просто перепродасть її ***** бо для нього це не земля і не люди а ваучери. І мета всього життя полковника Краснова це віддаи всю Україну своєму шефу ***** а не тільки частину. І щоб ви там не підписали Тампон всі документи буде називати по своєму. Так що краще нічого не підписувати
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24.04.2025 10:17 Ответить
"Я поважаю твої громадянські права, але гаманець віддай! І телефон. І чоботи!"
Час підписування папірців "на довірі" минув разом з надією на допомогу. Якщо ще десь у січні у деяких (не в мене) було коливання - може трамп буде хоча б таким, як був у першу каденцію, то вже після сцени у Овальному кабінеті ці мрії розвіялися. А зараз взагалі ясно, що ми маємо справу з банальним мародером, який поспішає обібрати пораненого, поки хтось ще не прийшов, чи поки той поранений не почне пручатися.
Не розумію, навіщо віддавати свої активи? За борги? Немає ніяких боргів! За зброю? Не буде ніякої зброї - це вже ясно! Хіба за "прекрасні очі" Сонцечубого, так на що вони Україні?!
Нах..!!! За кораблем!!!
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24.04.2025 10:58 Ответить
Нафіга з ними підписувати «угоду» якщо вони ні за що не відповідають, нічого не дають, нічого не продають?
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24.04.2025 12:39 Ответить
Поведінка цієї американської наглоти викликає ще більшу огиду аніж поведінка московитів - бо що можна хотіти від ворога, а США гарантували нам безпеку і територіальну цілісність і нібито наші союзники, а ведуть себе, як бандити.
Жодної угоди з цим рудим покидьком!
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24.04.2025 14:13 Ответить
Ага, шоп українці не спригнули, бо ми вам все, а ви нам нічого))
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24.04.2025 14:42 Ответить
Спочатку МИР !!! ,а надра ...належать НАРОДУ УКРАЇНИ !!!, а не олігархам !!!
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24.04.2025 16:16 Ответить
 
 