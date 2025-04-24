Соглашение о полезных ископаемых: США хотят подписать его как можно скорее, - Бессент

США хотят быстро подписать с Украиной соглашение о полезных ископаемых. Технические переговоры между странами продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

"Министр Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению прочного, долговременного мира для народа Украины и России", - уточнили в Минфине США.

Также американский министр обратил внимание украинских чиновников на преимущества экономического партнерства между народом США и Украины и отметил, что между двумя сторонами продолжаются высокопроизводительные технические переговоры.

"Секретарь Бессент отметил необходимость скорейшего завершения технических переговоров и подписания соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной", - добавили в ведомстве.

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Соглашение о полезных ископаемых с США

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.