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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода про корисні копалини: США хочуть підписати її якнайшвидше, - Бессент

Бессент прокоментував угоду України та США про копалини

США хочуть швидко підписати з Україною угоду про корисні копалини. Технічні переговори між країнами тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

"Міністр Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України і наголосив на прихильності Сполучених Штатів забезпеченню міцного, довготривалого миру для народу України і Росії", - уточнили в Мінфіні США.

Також американський міністр звернув увагу українських урядовців на переваги економічного партнерства між народом США та України і зазначив, що між двома сторонами тривають високопродуктивні технічні переговори.

"Секретар Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною", - додали у відомстві.

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Угода про корисні копалини зі США

Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.

Автор: 

угода (648) копалини (185) Бессент Скот (36)


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Топ коментарі
+32
Не давайте цьому ган-дону ні яких копалин! Це не має жодного сенсу!

- Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю в обмін на "гарантії безпеки",
то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншими - ресурси за нові "гарантії безпеки"!!!
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24.04.2025 06:55
+28
Угоди з Трампом не варті паперу на якому вони написані. Останній місяць це довів усьому світові.
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24.04.2025 06:56
+22
А потім можна в москву на день перемоги. Це ж теж перемога над Україною?
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24.04.2025 06:49
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А потім можна в москву на день перемоги. Це ж теж перемога над Україною?
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24.04.2025 06:49 Відповісти
Скотиняка Скот
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24.04.2025 06:51 Відповісти
Як найшвидше,ненадо, куда торопиться,торопиться ненадо.9 травня нам небздить не пахне.
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24.04.2025 06:52 Відповісти
Дєлай дєньгі, дєлай дєньгі, а астальноє всьо - дрєбєбєдень!
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24.04.2025 06:53 Відповісти
Не давайте цьому ган-дону ні яких копалин! Це не має жодного сенсу!

- Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю в обмін на "гарантії безпеки",
то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншими - ресурси за нові "гарантії безпеки"!!!
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24.04.2025 06:55 Відповісти
Угоди з Трампом не варті паперу на якому вони написані. Останній місяць це довів усьому світові.
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24.04.2025 06:56 Відповісти
Та ви шоооо?! "А так дихав, так дихав!!!"
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24.04.2025 10:43 Відповісти
Куди вони спішать? Так нетерпиться роздіти нас догола.
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24.04.2025 07:01 Відповісти
За руським кораблем трампони. Цілуйте дупу плєшивому...
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24.04.2025 07:02 Відповісти
Слати їх нафуй
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24.04.2025 07:03 Відповісти
Слати цю амерську свору нуйух.
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24.04.2025 07:05 Відповісти
Які можуть бути угоди з союзниками ***** трампівською наволочью ? В продажі петріотів відмовили, вимагають капітуляції - ПНХ ******.
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24.04.2025 07:05 Відповісти
Зеленський відчуває зараз в Трампі таке розчарування, яке відчував народ в Зеленським після виборів.
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24.04.2025 09:35 Відповісти
США хочуть підписати її якнайшвидше, - Бессент. Щоб встигнути до того, як трамп самоусуниться, і США більше не будуть приймати жодної участі у підтримці України.
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24.04.2025 07:09 Відповісти
Швидко тільки кішки народжуються.
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24.04.2025 07:16 Відповісти
угода про копалини тільки в обмін на РЕАЛЬНІ гарантії безпеки

в іншому розповідати як ми поважаємо суверенітет штатів
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24.04.2025 07:20 Відповісти
Реальні гарантії безпеки надати можуть тільки власні збройні сили, ніякі папірці і договори нічого нам не дадуть. Вони зараз можуть цільовий депозит створити на 500 млрд дол на три роки для озброєння і переозброєння нашої армії.
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24.04.2025 12:46 Відповісти
Треба запропонувати Трампу щоб США своїми військовими відвоювали Донбас та Крим. А за це вже одержать концесію на видобуток корисних копалин у цих районах. Це було б реально справедливо. Але ж зрозуміло, що такого не буде. Це ж не кіно де ,,відважні,, американці визволяють світ. Це війна з кацапами.
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24.04.2025 07:27 Відповісти
Насколько понимаю, там ни гарантий, ни новых поставок оружия, так какой смысл в этом договоре
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24.04.2025 07:52 Відповісти
Зеленський пропонував США копалини.
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24.04.2025 09:28 Відповісти
Сам Зеля затіяв цю фігню без жодних гарантій безпеки, без військової допомоги рудий мародер накинувся на жертву тільки зрадники можуть підписувати щось подібне.
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24.04.2025 07:54 Відповісти
Ні в якому разі не підписувати до закінчення перемовин про мир. І викоучувати їм руки. Це чи не єдиний козир.
хоча можливо й не треба підписувати, або пудписати на рік з можливістю пролонгації, і потім послати *****
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24.04.2025 08:53 Відповісти
Які перемовини ? Це капітуляція, бо Трампу хочеться торгувати з Московією.
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24.04.2025 09:26 Відповісти
який народ США? де він? зараз ми спостерігаємо тільки жалюгідних виплодків з манією величі, яким потрібно багато грошей, більше "як ніколи раніше"
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24.04.2025 09:11 Відповісти
"...Министр Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины ..."

есть слова, а есть дела....
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24.04.2025 09:12 Відповісти
Піндоси повинні ПНХ!!!! Ядерку вже віддали...і що у результаті? Налетіли стервятники....мерзота!!!
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24.04.2025 09:17 Відповісти
Фігу їм ! США навмисно зробило з себе країну 3го світу
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24.04.2025 09:23 Відповісти
Никаких договоров с гнидами быть не может, пока Америкой управляет трамп и его шайка,

никаких отношений с ними Украина не должна иметь!
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24.04.2025 09:39 Відповісти
Ніяких копалин не вздумайте підписувати з цією тварью. Раніше я ще сумнівався а тепер точно знаю що не можна цього робити. Це буде пастка для України. Тампон заявить що Україна вже не налижить українцям і просто перепродасть її ***** бо для нього це не земля і не люди а ваучери. І мета всього життя полковника Краснова це віддаи всю Україну своєму шефу ***** а не тільки частину. І щоб ви там не підписали Тампон всі документи буде називати по своєму. Так що краще нічого не підписувати
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24.04.2025 10:17 Відповісти
"Я поважаю твої громадянські права, але гаманець віддай! І телефон. І чоботи!"
Час підписування папірців "на довірі" минув разом з надією на допомогу. Якщо ще десь у січні у деяких (не в мене) було коливання - може трамп буде хоча б таким, як був у першу каденцію, то вже після сцени у Овальному кабінеті ці мрії розвіялися. А зараз взагалі ясно, що ми маємо справу з банальним мародером, який поспішає обібрати пораненого, поки хтось ще не прийшов, чи поки той поранений не почне пручатися.
Не розумію, навіщо віддавати свої активи? За борги? Немає ніяких боргів! За зброю? Не буде ніякої зброї - це вже ясно! Хіба за "прекрасні очі" Сонцечубого, так на що вони Україні?!
Нах..!!! За кораблем!!!
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24.04.2025 10:58 Відповісти
Нафіга з ними підписувати «угоду» якщо вони ні за що не відповідають, нічого не дають, нічого не продають?
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24.04.2025 12:39 Відповісти
Поведінка цієї американської наглоти викликає ще більшу огиду аніж поведінка московитів - бо що можна хотіти від ворога, а США гарантували нам безпеку і територіальну цілісність і нібито наші союзники, а ведуть себе, як бандити.
Жодної угоди з цим рудим покидьком!
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24.04.2025 14:13 Відповісти
Ага, шоп українці не спригнули, бо ми вам все, а ви нам нічого))
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24.04.2025 14:42 Відповісти
Спочатку МИР !!! ,а надра ...належать НАРОДУ УКРАЇНИ !!!, а не олігархам !!!
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24.04.2025 16:16 Відповісти
 
 