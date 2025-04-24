Угода про корисні копалини: США хочуть підписати її якнайшвидше, - Бессент

США хочуть швидко підписати з Україною угоду про корисні копалини. Технічні переговори між країнами тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

"Міністр Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України і наголосив на прихильності Сполучених Штатів забезпеченню міцного, довготривалого миру для народу України і Росії", - уточнили в Мінфіні США.

Також американський міністр звернув увагу українських урядовців на переваги економічного партнерства між народом США та України і зазначив, що між двома сторонами тривають високопродуктивні технічні переговори.

"Секретар Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною", - додали у відомстві.

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Угода про корисні копалини зі США

Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.