Угода про корисні копалини: США хочуть підписати її якнайшвидше, - Бессент
США хочуть швидко підписати з Україною угоду про корисні копалини. Технічні переговори між країнами тривають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.
"Міністр Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України і наголосив на прихильності Сполучених Штатів забезпеченню міцного, довготривалого миру для народу України і Росії", - уточнили в Мінфіні США.
Також американський міністр звернув увагу українських урядовців на переваги економічного партнерства між народом США та України і зазначив, що між двома сторонами тривають високопродуктивні технічні переговори.
"Секретар Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною", - додали у відомстві.
Угода про корисні копалини зі США
Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.
В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.
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- Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю в обмін на "гарантії безпеки",
то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншими - ресурси за нові "гарантії безпеки"!!!
в іншому розповідати як ми поважаємо суверенітет штатів
хоча можливо й не треба підписувати, або пудписати на рік з можливістю пролонгації, і потім послати *****
есть слова, а есть дела....
никаких отношений с ними Украина не должна иметь!
Час підписування папірців "на довірі" минув разом з надією на допомогу. Якщо ще десь у січні у деяких (не в мене) було коливання - може трамп буде хоча б таким, як був у першу каденцію, то вже після сцени у Овальному кабінеті ці мрії розвіялися. А зараз взагалі ясно, що ми маємо справу з банальним мародером, який поспішає обібрати пораненого, поки хтось ще не прийшов, чи поки той поранений не почне пручатися.
Не розумію, навіщо віддавати свої активи? За борги? Немає ніяких боргів! За зброю? Не буде ніякої зброї - це вже ясно! Хіба за "прекрасні очі" Сонцечубого, так на що вони Україні?!
Нах..!!! За кораблем!!!
Жодної угоди з цим рудим покидьком!