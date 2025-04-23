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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Шмигаль зустрівся із главою Мінфіну США Бессентом: домовилися продовжити роботу над угодою про корисні копалини

Бессент, Шмигаль

У середу, 23 квітня, під час візиту до Вашингтона премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Однією з тем розмови стало укладення угоди щодо корисних копалин.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Кабміну подякував американському народу за підтримку України в час повномасштабного вторгнення Росії. Також він висловив він висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за продовження санкцій проти Росії, а також заборони на вхід до американських портів суден, які мають зв’язки з РФ.

"Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, аби примусити його до миру. Зокрема, обговорили посилення санкцій щодо енергетичного сектору рф у зв'язку з окупацією Запорізької АЕС", - наголосив Шмигаль.

Як розповів прем'єр, під час зустрічі порушили питання фінансової допомоги на 2026 рік.

"Підкреслив, що уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови. Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", - сказав глава Кабміну.

Шмигаль і Бессент також обговорили "важливі політичні моменти майбутнього документа". Прем'єр-міністр наголосив, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

"Домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США. Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів", - заявив Шмигаль.

Читайте також: Меморандум щодо угоди про корисні копалини зі США. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Угода про корисні копалини зі США

Напередодні Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.

Читайте також: Спільний фонд України та США інвестуватиме у розробку родовищ та інфраструктурні проєкти, - заступник міністра економіки Качка

Автор: 

США (22861) копалини (185) Шмигаль Денис (4574) Бессент Скот (36)


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Топ коментарі
+4
Переливають із пустого в порожнє....
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23.04.2025 22:38
+4
Наґуя нам та угода? Щоб повісити боргове ярмо в обмін на примус до капітуляції?
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23.04.2025 22:40
+3
Ну тогда всё норм Шмыгаль таких лохов на болту пачками вертел...
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23.04.2025 22:37
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Ну тогда всё норм Шмыгаль таких лохов на болту пачками вертел...
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23.04.2025 22:37 Відповісти
пилите гирю Шура...
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23.04.2025 22:44 Відповісти
Тебе, що, санітари гвалтують?
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23.04.2025 22:45 Відповісти
Ты специально сегодня зарегистрировался на Цензоре, чтобы прогнать этот бред?
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23.04.2025 22:48 Відповісти
Переливають із пустого в порожнє....
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23.04.2025 22:38 Відповісти
пустое и порожнее - нам, все остальное - ахметке
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23.04.2025 22:41 Відповісти
Якісь два різних кіна ми дивимось… Але най буде. Аби сценарій наш)))
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23.04.2025 22:39 Відповісти
все ахметке слил?
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23.04.2025 22:39 Відповісти
Наґуя нам та угода? Щоб повісити боргове ярмо в обмін на примус до капітуляції?
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23.04.2025 22:40 Відповісти
Нах нам рижому щось давати? За те, що примушує території здати? Грає на боці параши.
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23.04.2025 22:40 Відповісти
Якось воно пшиком смердить...
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23.04.2025 22:41 Відповісти
доки там дійдуть до невідомо яких рідкісноземельних копалин, про які вони поняття не мають що то є, штати свою справу потихенько роблять - Адміністрація США офіційно припинила всі спроби розслідування військових злочинів Росії.
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23.04.2025 22:42 Відповісти
А хто такий Шмигаль?
А згадав, це якийсь кент що іноді за вказівкою з ОПи, стрічки перерізає. Тільки він тут до чого? Це ж питання явно не в його компетенції.
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23.04.2025 22:43 Відповісти
Ті що в сша ?
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23.04.2025 22:44 Відповісти
Наша песня хороша, начинай снача-ла
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23.04.2025 22:44 Відповісти
Нехер было песню на полуслове обрывать. Зеленый клоун уже приехал в Вашингтон, спеть свою арию.
Но оцените высочайший класс американской дипломатии.
Рыжий клоун **** придрался к цвету штанов и в итоге Бессент ездит, зудит, опять уговаривает нашего
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24.04.2025 05:40 Відповісти
Проста встретились два одиночества
Развели у дороги костер
А костру разгораться не хочется
Вот и весь...вот и весь разговор.
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23.04.2025 22:44 Відповісти
Американцам мало публично унижать Украину, им надо еще на этом заработать. Мазохизм какой-то.
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23.04.2025 22:56 Відповісти
Хоч попоїли? Чи тіки кофє-брєйк?
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23.04.2025 23:36 Відповісти
НАЗУЙ ШЛІТЬ ШТАТИ! З ЄС і Великобританією треба угоду а не з брехливими підарами!!!
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23.04.2025 23:36 Відповісти
Шмигаль https://t.me/Denys_Smyhal/9977 повідомив у телеграм

І коли закінчиться цей сраний єралаш з перепощуванням висерів у телеграмі, як новин?
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24.04.2025 00:07 Відповісти
молодец..обещанного долго ждать будут америкосы))пока .рак на Кремле не свиснет))
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24.04.2025 00:07 Відповісти
Домовилися домовлятися! Америкоси такі тупуваті і не розуміли шо уже все поділено, а отжать - не дуже проста справа. Тут навіть у залі Зради і туалетах Кабміну стріляти могуть, і не тільки з травматів. А ще й які "стрілки" будуть у Куршавелі і Монако. А за "отжим" титану може розпочатись грамадянська Війна Роз в Австрії - Роза Фірташа проти тьоті Рози з криворозського ДБР.
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24.04.2025 09:17 Відповісти
 
 