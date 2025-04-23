Шмигаль зустрівся із главою Мінфіну США Бессентом: домовилися продовжити роботу над угодою про корисні копалини

У середу, 23 квітня, під час візиту до Вашингтона премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Однією з тем розмови стало укладення угоди щодо корисних копалин.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Кабміну подякував американському народу за підтримку України в час повномасштабного вторгнення Росії. Також він висловив він висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за продовження санкцій проти Росії, а також заборони на вхід до американських портів суден, які мають зв’язки з РФ.

"Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, аби примусити його до миру. Зокрема, обговорили посилення санкцій щодо енергетичного сектору рф у зв'язку з окупацією Запорізької АЕС", - наголосив Шмигаль.

Як розповів прем'єр, під час зустрічі порушили питання фінансової допомоги на 2026 рік.

"Підкреслив, що уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови. Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", - сказав глава Кабміну.

Шмигаль і Бессент також обговорили "важливі політичні моменти майбутнього документа". Прем'єр-міністр наголосив, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

"Домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США. Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів", - заявив Шмигаль.

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Угода про корисні копалини зі США

Напередодні Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.

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