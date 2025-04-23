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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Шмыгаль встретился с главой Минфина США Бессентом: договорились продолжить работу над соглашением о полезных ископаемых

Бессент, Шмыгаль

В среду, 23 апреля, во время визита в Вашингтон премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом. Одной из тем разговора стало заключение соглашения относительно полезных ископаемых.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кабмина поблагодарил американский народ за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России. Также он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за продление санкций против России, а также запрета на вход в американские порты судов, которые имеют связи с РФ.

"Необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру. В частности, обсудили усиление санкций в отношении энергетического сектора РФ в связи с оккупацией Запорожской АЭС", - подчеркнул Шмыгаль.

Как рассказал премьер, во время встречи подняли вопрос финансовой помощи на 2026 год.

"Подчеркнул, что правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления. Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль и Бессент также обсудили "важные политические моменты будущего документа". Премьер-министр подчеркнул, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде.

"Договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США. Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог для благосостояния украинского и американского народов", - заявил Шмыгаль.

Читайте также: Меморандум по соглашению о полезных ископаемых с США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Соглашение о полезных ископаемых с США

Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

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Автор: 

США (26672) ископаемые (133) Шмыгаль Денис (2684) Скотт Бессент (31)


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Топ комментарии
+4
Переливають із пустого в порожнє....
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23.04.2025 22:38
+4
Наґуя нам та угода? Щоб повісити боргове ярмо в обмін на примус до капітуляції?
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23.04.2025 22:40
+3
Ну тогда всё норм Шмыгаль таких лохов на болту пачками вертел...
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23.04.2025 22:37
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Ну тогда всё норм Шмыгаль таких лохов на болту пачками вертел...
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23.04.2025 22:37 Ответить
пилите гирю Шура...
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23.04.2025 22:44 Ответить
Тебе, що, санітари гвалтують?
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23.04.2025 22:45 Ответить
Ты специально сегодня зарегистрировался на Цензоре, чтобы прогнать этот бред?
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23.04.2025 22:48 Ответить
Переливають із пустого в порожнє....
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23.04.2025 22:38 Ответить
пустое и порожнее - нам, все остальное - ахметке
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23.04.2025 22:41 Ответить
Якісь два різних кіна ми дивимось… Але най буде. Аби сценарій наш)))
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23.04.2025 22:39 Ответить
все ахметке слил?
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23.04.2025 22:39 Ответить
Наґуя нам та угода? Щоб повісити боргове ярмо в обмін на примус до капітуляції?
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23.04.2025 22:40 Ответить
Нах нам рижому щось давати? За те, що примушує території здати? Грає на боці параши.
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23.04.2025 22:40 Ответить
Якось воно пшиком смердить...
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23.04.2025 22:41 Ответить
доки там дійдуть до невідомо яких рідкісноземельних копалин, про які вони поняття не мають що то є, штати свою справу потихенько роблять - Адміністрація США офіційно припинила всі спроби розслідування військових злочинів Росії.
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23.04.2025 22:42 Ответить
А хто такий Шмигаль?
А згадав, це якийсь кент що іноді за вказівкою з ОПи, стрічки перерізає. Тільки він тут до чого? Це ж питання явно не в його компетенції.
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23.04.2025 22:43 Ответить
Ті що в сша ?
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23.04.2025 22:44 Ответить
Наша песня хороша, начинай снача-ла
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23.04.2025 22:44 Ответить
Нехер было песню на полуслове обрывать. Зеленый клоун уже приехал в Вашингтон, спеть свою арию.
Но оцените высочайший класс американской дипломатии.
Рыжий клоун **** придрался к цвету штанов и в итоге Бессент ездит, зудит, опять уговаривает нашего
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24.04.2025 05:40 Ответить
Проста встретились два одиночества
Развели у дороги костер
А костру разгораться не хочется
Вот и весь...вот и весь разговор.
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23.04.2025 22:44 Ответить
Американцам мало публично унижать Украину, им надо еще на этом заработать. Мазохизм какой-то.
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23.04.2025 22:56 Ответить
Хоч попоїли? Чи тіки кофє-брєйк?
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23.04.2025 23:36 Ответить
НАЗУЙ ШЛІТЬ ШТАТИ! З ЄС і Великобританією треба угоду а не з брехливими підарами!!!
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23.04.2025 23:36 Ответить
Шмигаль https://t.me/Denys_Smyhal/9977 повідомив у телеграм

І коли закінчиться цей сраний єралаш з перепощуванням висерів у телеграмі, як новин?
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24.04.2025 00:07 Ответить
молодец..обещанного долго ждать будут америкосы))пока .рак на Кремле не свиснет))
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24.04.2025 00:07 Ответить
Домовилися домовлятися! Америкоси такі тупуваті і не розуміли шо уже все поділено, а отжать - не дуже проста справа. Тут навіть у залі Зради і туалетах Кабміну стріляти могуть, і не тільки з травматів. А ще й які "стрілки" будуть у Куршавелі і Монако. А за "отжим" титану може розпочатись грамадянська Війна Роз в Австрії - Роза Фірташа проти тьоті Рози з криворозського ДБР.
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24.04.2025 09:17 Ответить
 
 