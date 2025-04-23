Шмыгаль встретился с главой Минфина США Бессентом: договорились продолжить работу над соглашением о полезных ископаемых

В среду, 23 апреля, во время визита в Вашингтон премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом. Одной из тем разговора стало заключение соглашения относительно полезных ископаемых.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кабмина поблагодарил американский народ за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России. Также он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за продление санкций против России, а также запрета на вход в американские порты судов, которые имеют связи с РФ.

"Необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру. В частности, обсудили усиление санкций в отношении энергетического сектора РФ в связи с оккупацией Запорожской АЭС", - подчеркнул Шмыгаль.

Как рассказал премьер, во время встречи подняли вопрос финансовой помощи на 2026 год.

"Подчеркнул, что правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления. Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль и Бессент также обсудили "важные политические моменты будущего документа". Премьер-министр подчеркнул, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде.

"Договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США. Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог для благосостояния украинского и американского народов", - заявил Шмыгаль.

Читайте также: Меморандум по соглашению о полезных ископаемых с США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Соглашение о полезных ископаемых с США

Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

Читайте также: Совместный фонд Украины и США будет инвестировать в разработку месторождений и инфраструктурные проекты, - заместитель министра экономики Качка