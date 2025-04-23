Шмыгаль встретился с главой Минфина США Бессентом: договорились продолжить работу над соглашением о полезных ископаемых
В среду, 23 апреля, во время визита в Вашингтон премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом. Одной из тем разговора стало заключение соглашения относительно полезных ископаемых.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Кабмина поблагодарил американский народ за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России. Также он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за продление санкций против России, а также запрета на вход в американские порты судов, которые имеют связи с РФ.
"Необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру. В частности, обсудили усиление санкций в отношении энергетического сектора РФ в связи с оккупацией Запорожской АЭС", - подчеркнул Шмыгаль.
Как рассказал премьер, во время встречи подняли вопрос финансовой помощи на 2026 год.
"Подчеркнул, что правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления. Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", - сказал глава Кабмина.
Шмыгаль и Бессент также обсудили "важные политические моменты будущего документа". Премьер-министр подчеркнул, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде.
"Договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США. Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог для благосостояния украинского и американского народов", - заявил Шмыгаль.
Соглашение о полезных ископаемых с США
Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.
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А згадав, це якийсь кент що іноді за вказівкою з ОПи, стрічки перерізає. Тільки він тут до чого? Це ж питання явно не в його компетенції.
Но оцените высочайший класс американской дипломатии.
Рыжий клоун
****придрался к цвету штанов и в итоге Бессент ездит, зудит, опять уговаривает нашего
Развели у дороги костер
А костру разгораться не хочется
Вот и весь...вот и весь разговор.
І коли закінчиться цей сраний єралаш з перепощуванням висерів у телеграмі, як новин?