Меморандум по соглашению о полезных ископаемых с США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

17 апреля Украина и США подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение о полезных ископаемых.

Документ и его перевод обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Полный текст

МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ФОРМАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

УЧИТЫВАЯ то, что Соединенные Штаты Америки оказали существенную финансовую и материальную поддержку Украине после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

УЧИТЫВАЯ, что американский народ стремится инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся достичь длительного мира в Украине и долгосрочного партнерства между двумя народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина сделала для укрепления международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина намерены создать инвестиционный фонд восстановления в рамках экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина провели чрезвычайно продуктивные технические консультации в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно - 11-12 апреля 2025 года, с целью завершения переговоров по соглашению о создании инвестиционного фонда восстановления;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты уважают намерение Украины избегать конфликтов при подготовке соглашения с ее обязательствами в рамках процесса вступления в Европейский Союз или обязательствами перед международными финансовыми институтами и другими официальными кредиторами;

УЧИТЫВАЯ, что, без ущерба для любых политических или юридических процедур, необходимых для завершения договоренности, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года, для встречи с Министром финансов США Бессентом и предоставления высокоуровневой поддержки для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшего подписания соглашения;

Итак, подтверждая подписями ниже, Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают настоящий Меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения необходимой документации для заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Соединенных Штатов Америки и Украины путем создания инвестиционного фонда восстановления.

Настоящий Меморандум о намерениях может быть подписан в двух или более экземплярах, каждый из которых будет считаться оригиналом, а все вместе - одним документом.

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Соглашение о полезных ископаемых с США

Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

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