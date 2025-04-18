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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Меморандум по соглашению о полезных ископаемых с США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

США и Украина завершили второй раунд переговоров

17 апреля Украина и США подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение о полезных ископаемых.

Документ и его перевод обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Полный текст

МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ФОРМАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

УЧИТЫВАЯ то, что Соединенные Штаты Америки оказали существенную финансовую и материальную поддержку Украине после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

УЧИТЫВАЯ, что американский народ стремится инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся достичь длительного мира в Украине и долгосрочного партнерства между двумя народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина сделала для укрепления международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина намерены создать инвестиционный фонд восстановления в рамках экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина провели чрезвычайно продуктивные технические консультации в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно - 11-12 апреля 2025 года, с целью завершения переговоров по соглашению о создании инвестиционного фонда восстановления;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты уважают намерение Украины избегать конфликтов при подготовке соглашения с ее обязательствами в рамках процесса вступления в Европейский Союз или обязательствами перед международными финансовыми институтами и другими официальными кредиторами;

УЧИТЫВАЯ, что, без ущерба для любых политических или юридических процедур, необходимых для завершения договоренности, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года, для встречи с Министром финансов США Бессентом и предоставления высокоуровневой поддержки для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшего подписания соглашения;

Итак, подтверждая подписями ниже, Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают настоящий Меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения необходимой документации для заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Соединенных Штатов Америки и Украины путем создания инвестиционного фонда восстановления.

Настоящий Меморандум о намерениях может быть подписан в двух или более экземплярах, каждый из которых будет считаться оригиналом, а все вместе - одним документом.

Соглашение об ископаемых. Полный текст меморандума с США

Читайте также: США втрое снизили требования к Украине по возврату помощи во время переговоров по соглашению о недрах

Соглашение о полезных ископаемых с США

Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

Читайте: Украина и США не обсуждают конкретные суммы или долги в соглашении о недрах, - Качка о статье Bloomberg

Автор: 

США (26652) Меморандум (130) ископаемые (131) редкоземельные металлы (151)


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Топ комментарии
+52
схоже на будапештський.. тільки цього разу це ми маємо бути стороною яка не буде виконувати його
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18.04.2025 10:18
+39
Отличный меморандум. Пусть лежит на одной полке с будапештским.
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18.04.2025 10:19
+18
Ото хай цей меморандум поки так і залишається меморандумом. Розглянемо його ратифікацію після перемоги. І не цією Радою
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18.04.2025 10:20
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Правила форума Совет форумчан
схоже на будапештський.. тільки цього разу це ми маємо бути стороною яка не буде виконувати його
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18.04.2025 10:18 Ответить
З пустого в порожнє. Але гамерика не має ніяких зобовьязань.
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18.04.2025 10:21 Ответить
Україна теж:

"Революція-конфіскація, гуд бай, Америка"
В кількох країнах вже так робили?

.
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18.04.2025 11:24 Ответить
Нічого спільного. Це ж МЕМОРАНДУМ між США і Україною про поїздку Шмигаля в Вашингтон. Хіба що командировочні не прописані. І нічого іншого.
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18.04.2025 11:30 Ответить
А що саме тут "не виконувати"? Це просто меморандум про те, що ми будемо продовжувати обговорення. Для чого нам його не виконувати? Можна й виконувати.
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18.04.2025 13:10 Ответить
Нічого шкідливого. І нічого корисного.
Най буде.
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18.04.2025 10:19 Ответить
ні про що
квінтесенція, суть та конкретика - згадана у цьому папірці майбутня угода
отоді почнеться...
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18.04.2025 10:23 Ответить
Отличный меморандум. Пусть лежит на одной полке с будапештским.
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18.04.2025 10:19 Ответить
Оприлюднують те що нікому не потрібне - домовились про відрядження для Шмигаля, а конкретика для власника надр то вже лишнє. Нагадує перемовини про закінчення війни між трампістами і путіністами - шури-мури про Україну без України.
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18.04.2025 16:59 Ответить
інвестиційного фонду відбудови
Зєлєні слуги з їх плиткою і овочерізками - просто діти.
Одне поки що тішить: це лише Меморандум про наміри.
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18.04.2025 10:20 Ответить
Ото хай цей меморандум поки так і залишається меморандумом. Розглянемо його ратифікацію після перемоги. І не цією Радою
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18.04.2025 10:20 Ответить
наші лохи підписали меморандум в 1994 році і все, америкоси, укладуть договір до цього меморандму, вони ж не якісь там лохи(с)
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18.04.2025 10:22 Ответить
А що тоді в 1994 році ,повинні були підписувати ,наші лохи ?
Пройде декілька років ,і ви так само будете говорити, що підписали наші лохи в 2025 році ?
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18.04.2025 11:39 Ответить
Потенційно небезпечні або сумнівні моменти для України 1. Невизначеність юридичного статусу
"Меморандум про наміри..."
🔹 Це не юридично зобов'язуючий договір, а лише наміри. Він не гарантує реального фінансування, обсягів допомоги чи умов її надання. Це створює ризик, що в будь-який момент США можуть змінити умови або взагалі не підписати угоду.

2. Відсутність конкретики щодо умов фінансування
"...угоди про створення інвестиційного фонду відбудови..."
🔹 Немає інформації:
який обсяг фінансування отримає Україна,
на яких умовах: гранти, кредити, інвестиції з прибутком для США, чи інше,
хто саме контролюватиме фонд (американські структури, міжнародні донори, чи українська сторона).
🔸 Ризик: якщо фонд буде контролюватися переважно американською стороною, Україна може втратити контроль над тим, куди йдуть гроші, на які проєкти, кому вигідно.

3. Можливий конфлікт із зобов'язаннями перед ЄС та МВФ
"...поважають намір України уникати конфліктів... зобов'язаннями перед ЄС або міжнародними фінансовими інституціями..."
🔹 Формулювання дуже обережне. США не гарантують відсутності конфліктів, а лише "поважають намір". Це може означати, що в майбутньому умови угоди будуть суперечити вимогам ЄС чи МВФ, і Україна буде змушена вибирати між партнерами.

4. Потенційне посилення зовнішнього впливу
"...економічне партнерство між двома народами та урядами..."
🔹 Якщо угода передбачатиме участь американських компаній у відбудові на пріоритетних правах (наприклад, без конкуренції з українськими), то це може:
витіснити український бізнес з важливих секторів,
зробити економіку більш залежною від іноземного капіталу,
призвести до витоку ресурсів та прибутків за кордон.

5. Можливість затримки або зупинки
"...без шкоди для будь-яких політичних чи юридичних процедур..."
🔹 Це означає, що підписання угоди може бути затримане через процедури в США або зміну політичної ситуації. З урахуванням виборчого циклу в США, після зміни адміністрації курс може різко змінитися.

🔍 Загальний висновок
Меморандум демонструє позитивні наміри, але він не захищає інтереси України автоматично. Важливо:
домогтися максимальної прозорості умов майбутньої угоди;
забезпечити участь українських компаній у проєктах відбудови;
не допустити надмірної зовнішньої залежності або втрати суверенітету у стратегічних питаннях;
захистити баланс між співпрацею з США та євроінтеграційними зобов'язаннями.
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18.04.2025 10:23 Ответить
"який обсяг фінансування отримає Україна"

Ніякого. Навпаки, половину доходів від видобутку українських копалин забиратиме США.

не захищає інтереси України автоматично

цей меморандум ніяк не захищає інтереси України. Навпаки, лише шкодить.
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18.04.2025 10:47 Ответить
Це війде в історію нашого потужного Лідора, як досягнення № 2. Після того, як він не втік.
Аве, Зелений Гетьман!
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18.04.2025 10:24 Ответить
Він общето збиравсь тікати, але подивившись як люди почали захищатись - то вирішив очолити тих людей. Так що то досягнення народу.
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18.04.2025 10:31 Ответить
Не очолити, а примазатись. Очільник з нього ніякий, приносить лише шкоду.
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18.04.2025 10:48 Ответить
.. так біля нього був приставлений свій очільник ще з оману , і без його дозволу нікуди..
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18.04.2025 19:32 Ответить
Взагалі по загалям.
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18.04.2025 10:26 Ответить
Зважаючи на те, зважаючи на це... Хач попоїли гарно, незважаючи на все...
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18.04.2025 10:28 Ответить
Ні про що. А головне - а ні слова про природні копалини
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18.04.2025 10:30 Ответить
Ну а як? Копалини то належать народу. А от фонд - то вже інше.
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18.04.2025 10:32 Ответить
скільки державних коштів витрачено на відрядження дєрмака, шмигалів-умерових заради цього нікчемного папірця
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18.04.2025 10:32 Ответить
Дуже цікава формулювання " між народами" України та США.Коли це народ України погоджувався продовати корисні копалини іншій державі,коли у народу України питали на яких умовах народ хоче це зробити,і яку користь хоче мати з цього.Ригозелена потвора досі не оприлюднила умов цього договору,який вони хочуть підписати,і яка користь від цієї угоди Україні,а не тому лайну що керує Україною.
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18.04.2025 10:33 Ответить
Це і є "за все хороше проти всього поганого".
Миморандум це Цедулка. Просто нотатка на пам'ять (меморі) про спільні заяви та наміри
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18.04.2025 10:52 Ответить
Там умови будуть такі ж, як і в "безпекових угодах", які зелене лайно напідписувало з цілою купою держав. Але які, як тепер зрозуміло, гарантують безпеку інших країн. Україна має лише зобов"язання її забезпечувати.
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18.04.2025 10:53 Ответить
такий же туалетний папірець як і будапештський, як всі "безпекові" угоди які наш потужний Лідер напідписував минулого року. Результат дипломатії - повний нуль, нам ніхто нічого не винен
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18.04.2025 10:38 Ответить
Нужен еще один пункт, по которому Зе с Ермаком будут лично лопатами копать карьеры 10 лет без права переписки.
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18.04.2025 10:38 Ответить
Треба одразу сказати США і Трампу, що це ЧУДОВИЙ меморандум, НАЙКРАЩИЙ, такий же НАДІЙНИЙ, як і Будапештський.
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18.04.2025 10:39 Ответить
жаль, что прямо в этом документе, не связали его выполнение с выполнением Будапештского меморандума ))))
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18.04.2025 10:46 Ответить
і фотиграфію Трампа туди приліпити , в лавровим вінком
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18.04.2025 11:36 Ответить
фхухххх.....
ну і добре!
встигли якусь ***** підписати, трампу на радість, до 20.04.2025.
тепер можна і на нобелівку до швеції.
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18.04.2025 10:41 Ответить
на некоторое время, Трампу будет чем хвастаться перед избирателями....
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18.04.2025 10:44 Ответить
Якщо США виконає Будапештський меморандум і поверне нам території, то ми виконаємо цей
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18.04.2025 10:49 Ответить
ЗЕхйуня!
По перше ОП ніколи не каже правди як вона є
По друге "мимо-рандом" це лише цедулка про наміри сторін ( "меморі"себто нагадування)
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18.04.2025 10:50 Ответить
Дежа вю...
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18.04.2025 10:57 Ответить
вы подтерлись нашим меморандумом...наверно мы сделаем то же самое с вашим.....
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18.04.2025 11:03 Ответить
Чому немає в цьому папірці продажу України , в якому відсутні будь які гарантії безпеки українському народові пункту-"ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ,ЩО УКРАЇНА І ЇЇ НАРОД ЦІНОЮ БАГАТОТИСЯЧНИХ ЖЕРТВ БОРОНИТЬ КРАЇНИ НАТО І ЄС ВІД РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ВСЯ ВІЙСКОВА І ФІНАНСОВО -ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ НАДАЄТЬСЯ НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ,ДЛЯ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЄС І НАТО"""
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18.04.2025 11:13 Ответить
Та там взагалі нічого немає, одне роздування щок.
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18.04.2025 12:24 Ответить
Меморандум це передмова - далі буде угода - там все по дорослому
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18.04.2025 11:16 Ответить
А те що малюсінькими буковами написано, нам теж продемонструють ?
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18.04.2025 11:34 Ответить
Що, шмигаля потім за грати запроторювати будуть? Визначились з цапом-відбувайлом?
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18.04.2025 12:00 Ответить
Будапештский меморандум (1994) - пример меморандума, который не сработал:
Украина отказалась от ядерного оружия, а взамен получила гарантии безопасности от России, США и Великобритании.
В 2014 году одна из подписавших стран (Россия) нарушила его, и никакой военной помощи со стороны других гарантов не последовало, потому что меморандум не был юридически обязывающим договором.

Вывод:
Меморандум может работать, если есть политическая заинтересованность и контроль за выполнением. Но если он не имеет силы международного договора и не содержит механизмов принуждения - это бумага, которую легко игнорировать, как в случае с Будапештским меморандумом.

ОЧЕРЕДНЫЕ ГРАБЛИ НА КОТОРЫЕ МЫ ВНОВЬ НАСТУПАЕМ

😫😫😫
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18.04.2025 12:15 Ответить
Мильна бульбашка, але Трампу буде приємно.
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18.04.2025 12:23 Ответить
А де у ньому про копалини?🧐
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18.04.2025 12:38 Ответить
а почему не договор?дятлы ***.один уже был!и толку -0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.04.2025 12:49 Ответить
Про все і нічого
Все в форматі можливо
Зате вигоди конкретні
Якщо США така демократична
Нехай профінасуе ми роздробимо копалини і кампенсуєм витрати з процентами
А то буде так ні копалин ні грошей ще і борги повісять на народ
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18.04.2025 13:12 Ответить
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Трамп підх*йловник то ні з ним ані з кимось іншим з нинішньої клоаки спермоглотів, з так званого білого дому, не рекомендується щоб Україна та її Премʼєр Міністр Шмаркаль підписували якісь ***** угоди про економічне рабство з цими чмошниками!
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18.04.2025 15:28 Ответить
Брехня:

"[…] внесок, який Україна зробила для зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї […].

Як кожен може бачити, відмова від ядерної зброї нітрохи не зміцнила міжнародного миру та безпеки. Бо наслідком стала війна та небезпека.
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18.04.2025 17:39 Ответить
тaк что выходит, копaлыны отдaй и воюйте дaльше сaми зa теперь уже aмерикaнские копaлыны?
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18.04.2025 17:51 Ответить
Ну асфальтом же воювали,завдяки програмі "презідента",потім будемо копалинами.Тіки ними будуть воювати рибкі гупі,яки посадили у крісло презідента криворізьку мавпу,а разом з ним і кацапську агентуру в офіс.
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18.04.2025 18:26 Ответить
У Трампа задумали смягчить санкции России на фоне ударов по Сумам и Кривому Рогу - Bloomberg

https://www.dialog.ua/war/312613_1744985253
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18.04.2025 18:56 Ответить
Главное запад всерьез не воспринимать, подписать а потом сказать закон поменялся. Они только такой язык понимают и уважают, раша своей войной показала что с себе сша и западная европа представляет. Делать только то что выгодно не зависимой Украине, иначе запрягут и будут командовать
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18.04.2025 19:03 Ответить
Ще одна фількина грамота.
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18.04.2025 19:05 Ответить
Не зважаючи на те ідіть найух покидьки та мародери, влаштували собі пікнік на кладовищі.
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18.04.2025 21:00 Ответить
забовязання України зрозумілі-це віддати свої надра.А які забовязання США?Випотрошити без забовязань надра і заробити на цьому?
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18.04.2025 21:28 Ответить
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18.04.2025 21:34 Ответить
Піндоси кидануть Україну, як киданули з будапештом.
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18.04.2025 23:08 Ответить
 
 