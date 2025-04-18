Меморандум по соглашению о полезных ископаемых с США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
17 апреля Украина и США подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение о полезных ископаемых.
Документ и его перевод обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Полный текст
МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ФОРМАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
УЧИТЫВАЯ то, что Соединенные Штаты Америки оказали существенную финансовую и материальную поддержку Украине после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;
УЧИТЫВАЯ, что американский народ стремится инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину;
УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся достичь длительного мира в Украине и долгосрочного партнерства между двумя народами и правительствами;
УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина сделала для укрепления международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;
УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина намерены создать инвестиционный фонд восстановления в рамках экономического партнерства между двумя народами и правительствами;
УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина провели чрезвычайно продуктивные технические консультации в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно - 11-12 апреля 2025 года, с целью завершения переговоров по соглашению о создании инвестиционного фонда восстановления;
УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты уважают намерение Украины избегать конфликтов при подготовке соглашения с ее обязательствами в рамках процесса вступления в Европейский Союз или обязательствами перед международными финансовыми институтами и другими официальными кредиторами;
УЧИТЫВАЯ, что, без ущерба для любых политических или юридических процедур, необходимых для завершения договоренности, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года, для встречи с Министром финансов США Бессентом и предоставления высокоуровневой поддержки для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшего подписания соглашения;
Итак, подтверждая подписями ниже, Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают настоящий Меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения необходимой документации для заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Соединенных Штатов Америки и Украины путем создания инвестиционного фонда восстановления.
Настоящий Меморандум о намерениях может быть подписан в двух или более экземплярах, каждый из которых будет считаться оригиналом, а все вместе - одним документом.
Соглашение о полезных ископаемых с США
Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.
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"Революція-конфіскація, гуд бай, Америка"
В кількох країнах вже так робили?
.
Най буде.
квінтесенція, суть та конкретика - згадана у цьому папірці майбутня угода
отоді почнеться...
Зєлєні слуги з їх плиткою і овочерізками - просто діти.
Одне поки що тішить: це лише Меморандум про наміри.
Пройде декілька років ,і ви так само будете говорити, що підписали наші лохи в 2025 році ?
"Меморандум про наміри..."
🔹 Це не юридично зобов'язуючий договір, а лише наміри. Він не гарантує реального фінансування, обсягів допомоги чи умов її надання. Це створює ризик, що в будь-який момент США можуть змінити умови або взагалі не підписати угоду.
2. Відсутність конкретики щодо умов фінансування
"...угоди про створення інвестиційного фонду відбудови..."
🔹 Немає інформації:
який обсяг фінансування отримає Україна,
на яких умовах: гранти, кредити, інвестиції з прибутком для США, чи інше,
хто саме контролюватиме фонд (американські структури, міжнародні донори, чи українська сторона).
🔸 Ризик: якщо фонд буде контролюватися переважно американською стороною, Україна може втратити контроль над тим, куди йдуть гроші, на які проєкти, кому вигідно.
3. Можливий конфлікт із зобов'язаннями перед ЄС та МВФ
"...поважають намір України уникати конфліктів... зобов'язаннями перед ЄС або міжнародними фінансовими інституціями..."
🔹 Формулювання дуже обережне. США не гарантують відсутності конфліктів, а лише "поважають намір". Це може означати, що в майбутньому умови угоди будуть суперечити вимогам ЄС чи МВФ, і Україна буде змушена вибирати між партнерами.
4. Потенційне посилення зовнішнього впливу
"...економічне партнерство між двома народами та урядами..."
🔹 Якщо угода передбачатиме участь американських компаній у відбудові на пріоритетних правах (наприклад, без конкуренції з українськими), то це може:
витіснити український бізнес з важливих секторів,
зробити економіку більш залежною від іноземного капіталу,
призвести до витоку ресурсів та прибутків за кордон.
5. Можливість затримки або зупинки
"...без шкоди для будь-яких політичних чи юридичних процедур..."
🔹 Це означає, що підписання угоди може бути затримане через процедури в США або зміну політичної ситуації. З урахуванням виборчого циклу в США, після зміни адміністрації курс може різко змінитися.
🔍 Загальний висновок
Меморандум демонструє позитивні наміри, але він не захищає інтереси України автоматично. Важливо:
домогтися максимальної прозорості умов майбутньої угоди;
забезпечити участь українських компаній у проєктах відбудови;
не допустити надмірної зовнішньої залежності або втрати суверенітету у стратегічних питаннях;
захистити баланс між співпрацею з США та євроінтеграційними зобов'язаннями.
Ніякого. Навпаки, половину доходів від видобутку українських копалин забиратиме США.
не захищає інтереси України автоматично
цей меморандум ніяк не захищає інтереси України. Навпаки, лише шкодить.
Аве, Зелений Гетьман!
Миморандум це Цедулка. Просто нотатка на пам'ять (меморі) про спільні заяви та наміри
ну і добре!
встигли якусь ***** підписати, трампу на радість, до 20.04.2025.
тепер можна і на нобелівку до швеції.
По перше ОП ніколи не каже правди як вона є
По друге "мимо-рандом" це лише цедулка про наміри сторін ( "меморі"себто нагадування)
Украина отказалась от ядерного оружия, а взамен получила гарантии безопасности от России, США и Великобритании.
В 2014 году одна из подписавших стран (Россия) нарушила его, и никакой военной помощи со стороны других гарантов не последовало, потому что меморандум не был юридически обязывающим договором.
Вывод:
Меморандум может работать, если есть политическая заинтересованность и контроль за выполнением. Но если он не имеет силы международного договора и не содержит механизмов принуждения - это бумага, которую легко игнорировать, как в случае с Будапештским меморандумом.
ОЧЕРЕДНЫЕ ГРАБЛИ НА КОТОРЫЕ МЫ ВНОВЬ НАСТУПАЕМ
😫😫😫
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все в форматі можливо
Зате вигоди конкретні
Якщо США така демократична
Нехай профінасуе ми роздробимо копалини і кампенсуєм витрати з процентами
А то буде так ні копалин ні грошей ще і борги повісять на народ
"[…] внесок, який Україна зробила для зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї […].
Як кожен може бачити, відмова від ядерної зброї нітрохи не зміцнила міжнародного миру та безпеки. Бо наслідком стала війна та небезпека.
https://www.dialog.ua/war/312613_1744985253