Свириденко сообщила о подписании меморандума по соглашению о полезных ископаемых с США. ФОТО

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке сообщила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Также готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов - именно с такой целью команды работают над документом.

"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди - финализация текста Соглашения и его подписание. А дальше - ратификация парламентами. Спасибо нашим техническим командам - украинской и американской - за профессиональную, конструктивную и быструю работу", - резюмировала министр.

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Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.