Свириденко сообщила о подписании меморандума по соглашению о полезных ископаемых с США. ФОТО
Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке сообщила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.
Также готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов - именно с такой целью команды работают над документом.
"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди - финализация текста Соглашения и его подписание. А дальше - ратификация парламентами. Спасибо нашим техническим командам - украинской и американской - за профессиональную, конструктивную и быструю работу", - резюмировала министр.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.
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Розуміння вітькоффа щодо вільної і суверенної України відрізняється від розуміння 99% українських громадян, чи не так?
Іншими словами: щозанах?
Якщо все буде рухатися швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам.
А він часом не забув, що у нас парламентсько-президентська республіка?
В Раді проголосували за цю угоду?
Чи до них потім будуть до кожного приставляти перекладача, чи українцям треба буде вчити купу мов, щоб розуміти цих їзгоїв?
Отаке припреться, наприклад, у поліклініку і почне вимагати, щоб обслужили на його мові?
А не дуже жирно?
Хай вчиться на державній мові, а свої національні чи які там у нього потреби задовільняє на курсах мов.
Не треба створювати у країні балаган.
Вы верите что все депутаты в Киева? Боюсь что проголосуют.
Сколько бабла выброшено в мусор для системы личного голосования.
Собрание налогами, не украденное, но выброшенное
Єдина надія, що трампа посунуть в самих штатах швидше, ніж наша зелена отара це все ратифікує і запише нам на шию боргів на сотні мільярдів $ "допомоги", а від штатів тільки білосніжну посмішку та схвальний помах чубчіка потужному незламному наріду від найкращого угодника Галактики.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституції
Це ота , яка в квітні 2022 року наказала цінам на пальне стояти по 34 грн/літр? І пальне зникло з АЗС !
" ......влада пішла назустріч представникам мереж АЗС , уряд ЗУПИНИВ держрегулювання роздрібних цін, - на засіданні оперативного штабу 17 травня (2022) заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.
За її словами, було досягнуто домовленості, що держава припиняє цінове регулювання для того, щоб "оператори ринку мали можливість наситити ринок необхідним ресурсом".
Трускавецька вища освіта ....
зєля визнає боргом допомогу, яку надавав Байден, а за це трумп дозволить йому намалювати собі другий термін президентства???
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/07/31/7468141/
За нинішніх розкладів Україні годі чого очікувати хорошого від угод і примирювання, яке тягнуть США.
Нинішня американська влада мислить виключно категоріями власної вигоди і готова продати «перемогу» тому, хто більше заплатить і хто може принести дивіденти в майбутньому.
Мінімальна цієї перемоги 300 мільярдів доларів репарацій, які отримають США.
І подачка росії, яку вважають очевиднішим партнером.
При чому «мир» передбачатиме окрім репарацій і колоніального статусу, відмову від територіальної цілісності, суверенітету, права вести незалежну міжнародну політику, фактично повна втрата субʼєктності Україною.
Те, що ми не програли у війні заставлять капітулювати «миром».
Тому щоб вижити - потрібно сказати «ні» і продовжувати битися.
А для того щоб битися, потрібна повна мобілізація нації і держави. В усіх ділянках життя. Здешевлення війни і готовність до участі в ній абсолютно всіх.
Щоб вижити треба битися, а не миритися.
Лише військова поразка росії і розподіл імперії є прийнятним варіантом закінчення війни.
Що таке меморандум? Це протокол про наміри. Не більше і не менше.
Ну хоче Рудий підписати "угоду", ну свербить йому, ну не катуйте дідуся дайте йому папірець.
Потім буде один з варіантів:
- або прийде притомний Президент США і ця маячня буде "по тихому" скасована;
- або США інвестують в створення підприємств, а американцям потрібно поспішати, бо Китай їх скоро пошле назавжди, Раша то взагалі непередбачувана країна, та і копалини знаходяться у чорта на рогах, а Україна це зараз одна з небагатьох країн де є ці метали.
А коли нерухомість буде стояти на українській землі, тут можна і поговорити...
В разі непоступливості американців можна зробити як у Венесуелі з нафтовими компаніями із США - їх просто витурили а обладнання залишилось.
А щодо рейдерства та інших чудових способів надурити інвесторів (американських, європейських - неважливо) - Венесуела, маючи величезний потенціал завдяки покладам ресурсів та близькості до США, не може видряпатися із злиднів та потрясінь, вкрадені активи є, толку з них без належної експлуатації мізер. Так само Афганістан, з якого витурили "клятих піндосів" та опустили країну назад у дрімуче середньовіччя. Тож приклад, прямо скажемо, не дуже вдалий...
Тогда, чому після підписання Будап.меморандуму країна одразу ж стала роздягатися, а не вимагала юрид.закріплених гарантій? Невже ж керманичи були такі тупі і недалекоглядні, що разом зі своїми консультантами/ помічниками не бачили різниці/ загрози поміж тим, що є мемо- ран- дум, чи договір?!
Ок: вже скільки було тих договорів з кремлинами, був навіть Заключний Акт 1975 р в Хельсинки, статут оон, женевскі конвенції... і що?
Висновок простий як двері:
Якщо доста сил для самозахисту, то всі договорняки діють, якщо буде слабинка, то нею тотчас скористується той, хто хоче за чужий рахунок поживитися..
Про що думали керманичи з 90х рр активно, в тій або інший спосіб, розброючи Україну?
Як хвалив себе "перший непрохідний" (пам'ятаєте такого міністра оборони), що вигідно розпродав все, що зміг(
Підзабули, напевно, об'єктивну істину:
Якщо не будешь добре опікуватись і годувати СВОЮ армію, то будешь годувати армію окупанта, якій тебе на додачу ще й використає, як моб.ресурс.
Чи не так?
Зайдуть-зайдуть! Одна за одною! Безперервним потоком! Вже незабаром!
"САНКЦІЇ ПРОТИ ДОПОМОГИ ЗСУТак, перше судове засідання Пʼятого Президента до Шостого по скасуванню санкцій завершилося.Що стало відомо?Кабмін пояснив, що причин для санкцій не має, а санкції щодо Порошенка мають превентивний характер.
Як це?
Це так, що держава вважає, що Порошенко МОЖЕ потенційно скоїти злочин, тому в нього треба забрати всі активи і заборонити всі правочини, та брати участь у виборах.
Не майте сумніву: це ж саме можуть зробити з кожним з нас.
Будь-ким, хто не подобається владі. За тим же превентивно придуманим характером.
Далі. Ми наївно просили пояснити хоч якісь причини. Бо це ж владі треба пояснити свої дії, аби її не звинувачували в політично мотивованих переслідуваннях. Але ні.
Вони так і не дали відповіді фінмоніторингу.
І тепер хочуть зробити судове засідання закритим. Власне, наступне засідання почнеться саме з цього - зі спроби сторони влади його закрити.
Ну ви самі знаєте, хто найбільше боїться світла. І правди… Досі хочу вірити, що ця правда все ще здатна перемагати в моїй рідній країні…
На фото жінка, яка є представником Президента України в суді, зараз заперечила право Петра Порошенка на роботу Фонду Порошенка щодо допомоги ЗСУ.
І навіть щодо сплати податків в бюджет воюючої країни.
Щоправда, заявила вона це не відразу, а лише після того, як порадилася з «керівником».
Не знаю чи можна це трактувати як той факт, що її керівник проти допомоги армії…, але якось інакше в мене не виходить.
Що ж, уряд викопав яму Зеленському.
Бо на першому засіданні в суді по санкціям проти Порошенка уряд і РНБО не просто зіскочили з теми і звалили все на президента. Вони ще й документально підтвердили, що санкції введені ще й ПРЕВЕНТИВНО.
Тобто, визнали, що жодного злочину Порошенко не зробив, але отримав повне обмеження прав.
Знаєте, ми не уявляємо який компромат має бути на суддів, щоб вони не скасували це рішення.
Бо все настільки грубо, непрофесійно і цинічно, що навіть не кожен авторитарний режим на таке б наважився.
Вікторія Сюмар
ТК Прозріваю"
2) хто буде інвестувати лярди в нові проекти, які лише за десяток і більше років зможуть вийти на точку безбитковості?
3) нехай сем забирає і розпоряджується тим, що зараз на окупованих територіях... хахаха, так він це відразу легко лтримає від пу за визнання цих окуп.територій расжйськими...
...хтось второпав, що корисного в цей угоді для неньки?