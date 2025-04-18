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Свириденко сообщила о подписании меморандума по соглашению о полезных ископаемых с США. ФОТО

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке сообщила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Также готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов - именно с такой целью команды работают над документом.

"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди - финализация текста Соглашения и его подписание. А дальше - ратификация парламентами. Спасибо нашим техническим командам - украинской и американской - за профессиональную, конструктивную и быструю работу", - резюмировала министр.

Скот Бессент подписывает меморандум о соглашении о полезных ископаемых с Украиной

Смотрите: Зеленский о соглашении с США: Если все будет двигаться быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам. ВИДЕО

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

Автор: 

соглашение (1314) США (26652) Свириденко Юлия (128) редкоземельные металлы (151)


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Топ комментарии
+46
Підшийте цей меморандум до будапештського, якщо знайдете, у якому сортирі він висить.
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18.04.2025 00:05
+27
Це та вчителька, яка заробляє обіцяних Зеленським 4000 штуки баксів в місяць
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18.04.2025 00:07
+19
Ноунейми вирішують долю Укоаїни на багато поколінь наперед.
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18.04.2025 00:10
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Какие инвестиции!? Кто это Свириденко?
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18.04.2025 00:02 Ответить
Це та вчителька, яка заробляє обіцяних Зеленським 4000 штуки баксів в місяць
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18.04.2025 00:07 Ответить
так, в бурсі дебіла Милованова
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18.04.2025 09:14 Ответить
Какаяразніца?
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18.04.2025 07:10 Ответить
Підшийте цей меморандум до будапештського, якщо знайдете, у якому сортирі він висить.
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18.04.2025 00:05 Ответить
Сподіваюсь він на м'якому папері ...
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18.04.2025 09:30 Ответить
Просто в черговий раз пограбували Неньку-Україну. Надії на те, що ВР не допустить цього і не ратифікує угоду майже немає
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18.04.2025 00:08 Ответить
дурнику, яка угода, це МЕМОРАНДУМ, тобто про "бла, бла, бла", типу може, колись...
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18.04.2025 02:25 Ответить
Меморандум - це пук у воду. Домовились і далі домовлятися. Це так, щоб трампону було про що на стоднівку позвиздіти.
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18.04.2025 07:33 Ответить
ця потужна очкаста сосна Свириденко привезе рулон туалетного паперу під назвою Меморандум для свого керманича-завгоспа, повісять в туалеті ОП
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18.04.2025 09:12 Ответить
Підписали меморандум про наміри підписати угоду - пообіцяли обіцять.
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18.04.2025 10:28 Ответить
>> прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну.

Розуміння вітькоффа щодо вільної і суверенної України відрізняється від розуміння 99% українських громадян, чи не так?

Іншими словами: щозанах?
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18.04.2025 00:08 Ответить
подписали в Будаеште?
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18.04.2025 00:09 Ответить
Ноунейми вирішують долю Укоаїни на багато поколінь наперед.
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18.04.2025 00:10 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ про угоду зі США:

Якщо все буде рухатися швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам.

А він часом не забув, що у нас парламентсько-президентська республіка?
В Раді проголосували за цю угоду?
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18.04.2025 00:13 Ответить
Це покищо тільки меморандум, у якому прописані загальні речі і нічого конкретного. Там зазначено, що угоду має ратифікувати Верховна Рада України.
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18.04.2025 00:26 Ответить
Наче риги з підарами не проголосують за це лайно. Як сьогодні проголосували , що якщо у птушкі збереться 8 кацапогаварящих чи ******************* , то вони можуть послати нах навчання українською мовою і навчатися на своїх недоязиках. І це бл в Україні, під час війни таку хню приймають.
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18.04.2025 00:48 Ответить
Якщо "вони можуть послати нах навчання українською мовою і навчатися на своїх недоязиках," то нафіг вони здалися в Україні?
Чи до них потім будуть до кожного приставляти перекладача, чи українцям треба буде вчити купу мов, щоб розуміти цих їзгоїв?
Отаке припреться, наприклад, у поліклініку і почне вимагати, щоб обслужили на його мові?
А не дуже жирно?
Хай вчиться на державній мові, а свої національні чи які там у нього потреби задовільняє на курсах мов.
Не треба створювати у країні балаган.

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18.04.2025 01:33 Ответить
Як казав Лесь Подерев'янський в 2019: "якщо народ обирає під час війни блазня головнокомандувачем, то він хоче щоб його перемогли, тобто він не хоче існувати, це щось суїцидальне і це =вже не до мене, це вже до психіатра" https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU ... Zеленський прийшов для того, щоб у України не було більше жодної Конституції. Він нашою Конституцією підтирається з дня його обрання мудрим нарідом. Йому пох і на українців і на Україну, та він це і не приховував, казав це прямо зі сцени, поливаючи всіх потоками москальської антиукраїнської пропаганди, замаскованої під "йумор" у виконанні блазня. Обурюватися та дивуватися треба не Zеленським, він частина рускава міра з яким Україна воює, дивуватися треба тим, хто зробив очільником власної держави, вже на той момент воюючої з москалями, людину, яка все своє свідоме життя була популяризатором та шанувальником рускава міра, таким самим за своєю ментальністю, як путін..
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18.04.2025 01:22 Ответить
Подпишут и там ! ! ! .
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18.04.2025 04:04 Ответить
На днях в Раде 360 человек проголосовало за военное положение.
Вы верите что все депутаты в Киева? Боюсь что проголосуют.
Сколько бабла выброшено в мусор для системы личного голосования.
Собрание налогами, не украденное, но выброшенное
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18.04.2025 06:12 Ответить
В Раді проголосують все, що скаже ЗЄрмак, бо вони всі залежні від нього, а мудруватий нарід дав пройдисвітам, підлабузникам, нікчемам та просто ворогам України необмежені повноваження, які в них тепер навіть відібрати неможливо в законний спосіб через воєнний стан.
Єдина надія, що трампа посунуть в самих штатах швидше, ніж наша зелена отара це все ратифікує і запише нам на шию боргів на сотні мільярдів $ "допомоги", а від штатів тільки білосніжну посмішку та схвальний помах чубчіка потужному незламному наріду від найкращого угодника Галактики.
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18.04.2025 09:46 Ответить
Конституція України - Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИСтаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституції
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18.04.2025 00:25 Ответить
Хтось спитав у українського народу, чи він хоче продати свої надра
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18.04.2025 00:29 Ответить
Юлія Свириденко ?
Це ота , яка в квітні 2022 року наказала цінам на пальне стояти по 34 грн/літр? І пальне зникло з АЗС !
" ......влада пішла назустріч представникам мереж АЗС , уряд ЗУПИНИВ держрегулювання роздрібних цін, - на засіданні оперативного штабу 17 травня (2022) заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.
За її словами, було досягнуто домовленості, що держава припиняє цінове регулювання для того, щоб "оператори ринку мали можливість наситити ринок необхідним ресурсом".
Трускавецька вища освіта ....
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18.04.2025 00:30 Ответить
Це та вірна вівчарка ларьочника, що підпише навіть смертний вирок країні, якщо їй пообіцяють амністію за все, що вона вже накоїла
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18.04.2025 00:38 Ответить
Це ота
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18.04.2025 01:34 Ответить
Це ото..
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18.04.2025 10:20 Ответить
На яких умовах???
зєля визнає боргом допомогу, яку надавав Байден, а за це трумп дозволить йому намалювати собі другий термін президентства???
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18.04.2025 00:37 Ответить
Шашликів його наїлися ,нехай надіїться разом с завгоспом і своїми ригами
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18.04.2025 05:00 Ответить
Своя на 100%. Хто така Юлія Свириденко і як вона стала кандидаткою в премьєри

https://www.pravda.com.ua/articles/2024/07/31/7468141/
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18.04.2025 00:48 Ответить
з Конго Штати теж домовляються днями підписали угоду про надра
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18.04.2025 00:49 Ответить
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__[0]=AZWewnK-arf4Yz3RJwiw6YYVHB827HYFqLMg04CNNYSZ9s5hsNSNeJB4Sk2MLc7GfxY7fH3pV8AEko90Oa5_7VCbGU3-oWIAqcBxHnRDpVaCbqeNK_AA6fnjyTp9YywEM-FGCvZ8ZprmUjsmij05P_NeiasUvnM61ciwo5NFl-nFKKpu4XfF43ReOUlegAQx6vQ&__tn__=-UC%2CP-R Yuriy Syrotyuk

За нинішніх розкладів Україні годі чого очікувати хорошого від угод і примирювання, яке тягнуть США.

Нинішня американська влада мислить виключно категоріями власної вигоди і готова продати «перемогу» тому, хто більше заплатить і хто може принести дивіденти в майбутньому.

Мінімальна цієї перемоги 300 мільярдів доларів репарацій, які отримають США.

І подачка росії, яку вважають очевиднішим партнером.

При чому «мир» передбачатиме окрім репарацій і колоніального статусу, відмову від територіальної цілісності, суверенітету, права вести незалежну міжнародну політику, фактично повна втрата субʼєктності Україною.

Те, що ми не програли у війні заставлять капітулювати «миром».

Тому щоб вижити - потрібно сказати «ні» і продовжувати битися.

А для того щоб битися, потрібна повна мобілізація нації і держави. В усіх ділянках життя. Здешевлення війни і готовність до участі в ній абсолютно всіх.

Щоб вижити треба битися, а не миритися.

Лише військова поразка росії і розподіл імперії є прийнятним варіантом закінчення війни.
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18.04.2025 03:04 Ответить
Зеленській і не таке ще підпише. Він підпише усе, що буде потрібно.
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18.04.2025 05:00 Ответить
Панове! Не розганяйте зраду!
Що таке меморандум? Це протокол про наміри. Не більше і не менше.
Ну хоче Рудий підписати "угоду", ну свербить йому, ну не катуйте дідуся дайте йому папірець.
Потім буде один з варіантів:
- або прийде притомний Президент США і ця маячня буде "по тихому" скасована;
- або США інвестують в створення підприємств, а американцям потрібно поспішати, бо Китай їх скоро пошле назавжди, Раша то взагалі непередбачувана країна, та і копалини знаходяться у чорта на рогах, а Україна це зараз одна з небагатьох країн де є ці метали.
А коли нерухомість буде стояти на українській землі, тут можна і поговорити...
В разі непоступливості американців можна зробити як у Венесуелі з нафтовими компаніями із США - їх просто витурили а обладнання залишилось.
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18.04.2025 05:13 Ответить
Вам не здається дивним, що цей "всього лиш меморандум" дуже старанно приховують від суспільства? Що там такого секретного, у "всього-на-всього майбутній економічній угоді"? За лаштунками готується якась дуже велика підлість, і зараз важливо зрозуміти, в чому вона полягає, щоб була хоч якась можливість хоч якось на це зреагувати, доки це все не набуло юридичних наслідків.
А щодо рейдерства та інших чудових способів надурити інвесторів (американських, європейських - неважливо) - Венесуела, маючи величезний потенціал завдяки покладам ресурсів та близькості до США, не може видряпатися із злиднів та потрясінь, вкрадені активи є, толку з них без належної експлуатації мізер. Так само Афганістан, з якого витурили "клятих піндосів" та опустили країну назад у дрімуче середньовіччя. Тож приклад, прямо скажемо, не дуже вдалий...
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18.04.2025 10:00 Ответить
Меморандум - типа тлумачення лише про наміри...
Тогда, чому після підписання Будап.меморандуму країна одразу ж стала роздягатися, а не вимагала юрид.закріплених гарантій? Невже ж керманичи були такі тупі і недалекоглядні, що разом зі своїми консультантами/ помічниками не бачили різниці/ загрози поміж тим, що є мемо- ран- дум, чи договір?!
Ок: вже скільки було тих договорів з кремлинами, був навіть Заключний Акт 1975 р в Хельсинки, статут оон, женевскі конвенції... і що?
Висновок простий як двері:
Якщо доста сил для самозахисту, то всі договорняки діють, якщо буде слабинка, то нею тотчас скористується той, хто хоче за чужий рахунок поживитися..
Про що думали керманичи з 90х рр активно, в тій або інший спосіб, розброючи Україну?
Як хвалив себе "перший непрохідний" (пам'ятаєте такого міністра оборони), що вигідно розпродав все, що зміг(
Підзабули, напевно, об'єктивну істину:
Якщо не будешь добре опікуватись і годувати СВОЮ армію, то будешь годувати армію окупанта, якій тебе на додачу ще й використає, як моб.ресурс.
Чи не так?
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18.04.2025 11:06 Ответить
Хто вам дав право розпоряджатись майном держави без жодних гарантій безпеки країни і жодного продовження військової допомоги.
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18.04.2025 06:49 Ответить
Документ ні про що: обіцяємо намагатись намагаться! Ну-Ну. Намагайтесь.
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18.04.2025 07:03 Ответить
Тепер рудий телепень буде кричати, що Україна його ошукала та пограбувала
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18.04.2025 07:06 Ответить
Ипать тут экономистов собралось... Месторождения на востоке Украины, пусть туда зайдут американские компании и потом посмотрим как путлер этот район обстреливать будет. Жизни украинских детей дороже лития.
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18.04.2025 07:56 Ответить
Гусаченко
Зайдуть-зайдуть! Одна за одною! Безперервним потоком! Вже незабаром!
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18.04.2025 09:36 Ответить
Єрмак (Зеленський) роблять розумно (для себе), щоб не обурювався народ, все роблять послідовно. Спочатку "меморандум"( це тільки наміри), потім "технічні" правки,підписання угоди (не виключено без приховування деяких пунктів для оприлюднення), щоб не було ніяких незадоволених, а потім голосування в ВР- ЗА і підпис Зеленського. Є і інший варіант для влади, тягнути час с цією угодою на невизначений час, а далі діяти по ситуації. Но скоріше за все, їм вигідно підписати цю угоду, бо Трамп другий раз Зеленському не пробачить. Але, яке рішення прийме "солодка парочка", покаже час.
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18.04.2025 08:08 Ответить
З НЕТу:
"САНКЦІЇ ПРОТИ ДОПОМОГИ ЗСУТак, перше судове засідання Пʼятого Президента до Шостого по скасуванню санкцій завершилося.Що стало відомо?Кабмін пояснив, що причин для санкцій не має, а санкції щодо Порошенка мають превентивний характер.

Як це?

Це так, що держава вважає, що Порошенко МОЖЕ потенційно скоїти злочин, тому в нього треба забрати всі активи і заборонити всі правочини, та брати участь у виборах.

Не майте сумніву: це ж саме можуть зробити з кожним з нас.

Будь-ким, хто не подобається владі. За тим же превентивно придуманим характером.

Далі. Ми наївно просили пояснити хоч якісь причини. Бо це ж владі треба пояснити свої дії, аби її не звинувачували в політично мотивованих переслідуваннях. Але ні.

Вони так і не дали відповіді фінмоніторингу.

І тепер хочуть зробити судове засідання закритим. Власне, наступне засідання почнеться саме з цього - зі спроби сторони влади його закрити.

Ну ви самі знаєте, хто найбільше боїться світла. І правди… Досі хочу вірити, що ця правда все ще здатна перемагати в моїй рідній країні…

На фото жінка, яка є представником Президента України в суді, зараз заперечила право Петра Порошенка на роботу Фонду Порошенка щодо допомоги ЗСУ.

І навіть щодо сплати податків в бюджет воюючої країни.

Щоправда, заявила вона це не відразу, а лише після того, як порадилася з «керівником».

Не знаю чи можна це трактувати як той факт, що її керівник проти допомоги армії…, але якось інакше в мене не виходить.

Що ж, уряд викопав яму Зеленському.

Бо на першому засіданні в суді по санкціям проти Порошенка уряд і РНБО не просто зіскочили з теми і звалили все на президента. Вони ще й документально підтвердили, що санкції введені ще й ПРЕВЕНТИВНО.

Тобто, визнали, що жодного злочину Порошенко не зробив, але отримав повне обмеження прав.

Знаєте, ми не уявляємо який компромат має бути на суддів, щоб вони не скасували це рішення.

Бо все настільки грубо, непрофесійно і цинічно, що навіть не кожен авторитарний режим на таке б наважився.

Вікторія Сюмар

ТК Прозріваю"
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18.04.2025 08:11 Ответить
І ЦЕ ....ЗУПИНИТЬ ВІЙНУ І ПОВЕРНЕ УКРАЇНУ ДО КОРДОНІВ 1918 ЧИ 1995 років ???ЩО ЦЕ ДАЕ УКРАЇНЦЯМ ???ЩО ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА? МІЛЬЙОНАМ ВТІКАЧАМ З ВІЙНИ ПОВЕРНЕТЕ ЖИТЛО?ПОВЕРНЕТЕ УСІХ ПОЛОНЕНИХ ТА ВКРАДЕНИХ ДІТОК ???+ВКРАДЕНЕ рашистами РОЗГРАБОВАНЕ З МУЗЕЇВ???ЩО ЦЕ ДАЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ У ЦІЕІ ВІЙНІ ??
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18.04.2025 08:30 Ответить
Походу зе, додавили, всем украинцам, кто потерял родственником близких, жилье имущество, нужно обьединяться в группьі, для коллективного иска .....!!!!!!
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18.04.2025 08:37 Ответить
1) якщо мова йде про визнання "боргу" та отримання семом прибутків зі вже наявних працюючих об'єктів - то це називається репараціями і буде спустошувати держ.бюджет, якій тримається лише завдяки позик друзів;
2) хто буде інвестувати лярди в нові проекти, які лише за десяток і більше років зможуть вийти на точку безбитковості?
3) нехай сем забирає і розпоряджується тим, що зараз на окупованих територіях... хахаха, так він це відразу легко лтримає від пу за визнання цих окуп.територій расжйськими...
...хтось второпав, що корисного в цей угоді для неньки?
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18.04.2025 11:31 Ответить
 
 