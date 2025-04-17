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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

Об этом он сказал во время встречи с премьером Италии Джорджей Мелони, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Что ж, у нас есть соглашение о полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в следующий четверг. И я предполагаю, что они выполнят соглашение, так что увидим. Но мы договорились об этом", - утверждает Трамп

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сказал мне, что будет работать над вопросом продажи Patriot Украине, - Зеленский

Автор: 

соглашение (1314) США (26637) Трамп Дональд (5204) редкоземельные металлы (151)


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Топ комментарии
+6
За це наш борг з 300 млрд скостять до 100 млрд. Або ні. Все одно ми отримаємо собачий хер, брата-близнюка того хера за Будапештський меморандум. Потім Трамп або Вітькофф потужно поцілують Путіна в дупу та віддадуть йому 5 областей. А че такого, какая разніца. Я вам нічего не должен, я сажаю мільон дерев. Це в угоду не входить.
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17.04.2025 21:30
+3
********** нахт шнель з своїми угодами.
Тягнути зпідписанням - чим довше.
Якщо Бздонні Трамп так підтримує *****, і не факт, що як не він, так його представник буде нюхати стрючка в мавзолеї 9 травня.
То нам потрібно зайняти позицію Ходжі Насреддіна - або падишах, або осел здохне.
А ми, якщо будемо розумні - Ходжа.
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17.04.2025 22:07
+2
Дуже сподіваюся, що воно бреше!
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17.04.2025 21:13
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Дуже сподіваюся, що воно бреше!
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17.04.2025 21:13 Ответить
"Чистий четвер" не для таких "грязних угод трампонських багнянських"
Слідуючий четвер підходить ?
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17.04.2025 21:14 Ответить
Якщо знову не вигонять Шашличного.
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17.04.2025 21:17 Ответить
після дощику в четвер нова пісенька тепер
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17.04.2025 21:19 Ответить
Угоду вже заніс собі в актив
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17.04.2025 21:21 Ответить
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17.04.2025 21:26 Ответить
За це наш борг з 300 млрд скостять до 100 млрд. Або ні. Все одно ми отримаємо собачий хер, брата-близнюка того хера за Будапештський меморандум. Потім Трамп або Вітькофф потужно поцілують Путіна в дупу та віддадуть йому 5 областей. А че такого, какая разніца. Я вам нічего не должен, я сажаю мільон дерев. Це в угоду не входить.
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17.04.2025 21:30 Ответить
Ваш прєзідєнт трамп? Всі питання до найвеличнішого і його потужної команди
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17.04.2025 21:35 Ответить
О, холєра, а пацани зєльоного офісу встигають розпиляти 103 млн грн. на проведення консультацій по цій угоді?
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17.04.2025 21:33 Ответить
Биляд, раньше не было интернета, было мало инфы, но таких дегенератов во власть в нормальных странах не выбирали, хотя...гитлер, пол пот...
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17.04.2025 21:38 Ответить
********** нахт шнель з своїми угодами.
Тягнути зпідписанням - чим довше.
Якщо Бздонні Трамп так підтримує *****, і не факт, що як не він, так його представник буде нюхати стрючка в мавзолеї 9 травня.
То нам потрібно зайняти позицію Ходжі Насреддіна - або падишах, або осел здохне.
А ми, якщо будемо розумні - Ходжа.
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17.04.2025 22:07 Ответить
Ті умови що пропонує це руде чмо ніяк не відрізняються від того чого хоче х*йло. Як тількі підпишуть ту муйню то сша віддасть Україну х*йлу офіційно без єдиного пострілу. Зечмо не дуже упирається такому розкладу
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17.04.2025 22:13 Ответить
Схоже, це буде Ротердам три плюси.
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17.04.2025 23:30 Ответить
Підпишеться угода і що, невже перемога? Війна скінчиться, мертві вокреснуть, люди повернуться і території? Ні, просто продамо віддамо і ломаємо те що поки є
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18.04.2025 11:49 Ответить
 
 