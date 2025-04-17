Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

Об этом он сказал во время встречи с премьером Италии Джорджей Мелони, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Что ж, у нас есть соглашение о полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в следующий четверг. И я предполагаю, что они выполнят соглашение, так что увидим. Но мы договорились об этом", - утверждает Трамп

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

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