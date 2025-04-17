Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.
Об этом он сказал во время встречи с премьером Италии Джорджей Мелони, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Что ж, у нас есть соглашение о полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в следующий четверг. И я предполагаю, что они выполнят соглашение, так что увидим. Но мы договорились об этом", - утверждает Трамп
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
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+6 Андрій Лавриненко
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грязнихугод трампонськихбагнянських"
Слідуючий четвер підходить ?
Тягнути зпідписанням - чим довше.
Якщо Бздонні Трамп так підтримує *****, і не факт, що як не він, так його представник буде нюхати стрючка в мавзолеї 9 травня.
То нам потрібно зайняти позицію Ходжі Насреддіна - або падишах, або осел здохне.
А ми, якщо будемо розумні - Ходжа.