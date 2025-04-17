Украина и США подпишут меморандум о намерениях относительно экономического соглашения, - Зеленский

Уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад американская сторона предложила вернться еще к одному шагу, пока юристы работают - это к меморандуму о намерениях. У нас намерения позитивные, мы конструктивные, мы это показываем. Поэтому меморандум о намерениях, а не само соглашение, может быть подписан онлайн сегодня. Я считаю, что меморандум - это важный первый шаг", - отметил президент.

Он добавил, что техническая встреча представителей Украины и США в Вашингтоне относительно соглашения о недрах была "положительная и продуктивная".

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