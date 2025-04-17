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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украина и США подпишут меморандум о намерениях относительно экономического соглашения, - Зеленский

Владимир Зеленский

Уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад американская сторона предложила вернться еще к одному шагу, пока юристы работают - это к меморандуму о намерениях. У нас намерения позитивные, мы конструктивные, мы это показываем. Поэтому меморандум о намерениях, а не само соглашение, может быть подписан онлайн сегодня. Я считаю, что меморандум - это важный первый шаг", - отметил президент.

Он добавил, что техническая встреча представителей Украины и США в Вашингтоне относительно соглашения о недрах была "положительная и продуктивная".

Читайте: Соглашение с США: следующий раунд переговоров назначен на 24 апреля

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) соглашение (1314) США (26637)


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Топ комментарии
+9
Плять!!!
Це вже перетворюється на якийсь сратий бразильський серіал!
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17.04.2025 19:25
+8
Вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.
----------------

То нахрена було тоді їхати в США і весь цей цирк влаштовувати коли тебе з білого дому виганяють, якщо ти досі не узгодив усе?
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17.04.2025 19:20
+4
ага...добавьте пунктом к Будапештскому....
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17.04.2025 19:21
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Правила форума Совет форумчан
Вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.
----------------

То нахрена було тоді їхати в США і весь цей цирк влаштовувати коли тебе з білого дому виганяють, якщо ти досі не узгодив усе?
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17.04.2025 19:20 Ответить
Ти читав розповіді Трампа як він вихвалявся ,що рижі навмисно спровокували піаніста? Чи тебе лише писати навчили?А рижий п.дор прагне до своїх 100 днів президентства видати бодай ілюзію результату.
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17.04.2025 19:24 Ответить
Не читав, давай посилання
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17.04.2025 19:28 Ответить
Тебе забанили в гуглі?
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17.04.2025 20:06 Ответить
щоб тебе запросити, проффесора, готуйся.
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17.04.2025 19:25 Ответить
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17.04.2025 19:21 Ответить
ага...добавьте пунктом к Будапештскому....
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17.04.2025 19:21 Ответить
ну, міморандум - це вже другоє дєло. Підписували, знаєм.
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17.04.2025 19:25 Ответить
Плять!!!
Це вже перетворюється на якийсь сратий бразильський серіал!
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17.04.2025 19:25 Ответить
Надрами України, розпоряджається не особа, з кімнати на вул. Банковій!
Бо щось забагато, для одного, і стільки коимінальних статей з ККУкраїни!?!?
Так задав ядерну зброю України, теж один сиділець, без врахуванням думки Українців!
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17.04.2025 19:27 Ответить
)(уйлоТрампа цікавить в Україні щодо рідкоземегьних копалин, як і в Гренландії та Канаді, лише уран, якого на окупованих територіях ніц.
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17.04.2025 19:29 Ответить
Шо, знов меморандум?
Підпис сша під документом не варта і використаного піпіфакса.
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17.04.2025 19:29 Ответить
Онлайн?! Як голосування в "Дії"?!
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17.04.2025 19:30 Ответить
Вовкі!
А окрім "меморандуму" є багацько інших дуже розумних слів. Записуй:
Пандемоніум, мультіверсум, карболінеум, клавіцитеріум, оциллококцинум, партмінімум і автошлагбаум!
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17.04.2025 20:00 Ответить
Меморандум це якраз те що можна сьогодні підписувати з трампістами. В любий момент можна сказати що це тільки договір про наміри. Як нам про Будапешт сказали.
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17.04.2025 20:07 Ответить
Будапештський меморандум показав що він був не вартий паперу, а тут який мемерандум «Про НАМІРИ».
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17.04.2025 20:29 Ответить
Сам замутив цю муйню (вірніше дерьмак з 6-7 манагерами), а тепер і не знає як пропетляти ...
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17.04.2025 20:39 Ответить
ще меморандум
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17.04.2025 22:14 Ответить
Зєлєнскій розродився новим потужно-незламним планом про меморандум про наміри. Це перемога! А хто не бачить, той порохоботська рука Кремля.
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17.04.2025 22:53 Ответить
Вовалисапедный.
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18.04.2025 01:04 Ответить
 
 