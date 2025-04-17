Украина и США подпишут меморандум о намерениях относительно экономического соглашения, - Зеленский
Уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько дней назад американская сторона предложила вернться еще к одному шагу, пока юристы работают - это к меморандуму о намерениях. У нас намерения позитивные, мы конструктивные, мы это показываем. Поэтому меморандум о намерениях, а не само соглашение, может быть подписан онлайн сегодня. Я считаю, что меморандум - это важный первый шаг", - отметил президент.
Он добавил, что техническая встреча представителей Украины и США в Вашингтоне относительно соглашения о недрах была "положительная и продуктивная".
Топ комментарии
+9 Алекс Скела
показать весь комментарий17.04.2025 19:25
+8 Dmitry Klaus
показать весь комментарий17.04.2025 19:20
+4 Bander UA
показать весь комментарий17.04.2025 19:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
----------------
То нахрена було тоді їхати в США і весь цей цирк влаштовувати коли тебе з білого дому виганяють, якщо ти досі не узгодив усе?
Це вже перетворюється на якийсь сратий бразильський серіал!
Бо щось забагато, для одного, і стільки коимінальних статей з ККУкраїни!?!?
Так задав ядерну зброю України, теж один сиділець, без врахуванням думки Українців!
Підпис сша під документом не варта і використаного піпіфакса.
А окрім "меморандуму" є багацько інших дуже розумних слів. Записуй:
Пандемоніум, мультіверсум, карболінеум, клавіцитеріум, оциллококцинум, партмінімум і автошлагбаум!