Спільний фонд України та США інвестуватиме у розробку родовищ та інфраструктурні проєкти, - заступник міністра економіки Качка

Майбутній спільний інвестиційний фонд Києва та США, створення якого передбачає угода про корисні копалини, матиме право інвестувати як у розробку родовищ надр, так і в інфраструктурні проєкти.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець нагадав, що у межах угоди про корисні копалини Україна та США планують створити спільний інвестиційний фонд.

"Цей фонд як фінансовий інструмент буде мати привілейоване право інвестувати у широке коло об'єктів в Україні, як тільки для цього будуть можливості. У першу чергу йдеться про корисні копалини, але ми зацікавлені й в американських інвестиціях в інфраструктуру: дорожню, портову, енергетичну", - сказав Качка.

Заступник міністра розповів, що потрібно забезпечити максимально ефективну роботу майбутнього фонду, зрозумілу корпоративну структуру та механізм прийняття рішень.

Він також наголосив, що у проєкті угоди про копалини не йдеться про передачу об'єктів інфраструктури безпосередньо у фонд.

"Йдеться лише про те, що ми даємо можливість цьому фонду інвестувати у проєкти та створити умови для заробітку", - пояснив Качка.

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Угода про корисні копалини зі США

Напередодні Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.

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