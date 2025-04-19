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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Спільний фонд України та США інвестуватиме у розробку родовищ та інфраструктурні проєкти, - заступник міністра економіки Качка

Качка розкрив деякі деталі проєкту угоди про копалини

Майбутній спільний інвестиційний фонд Києва та США, створення якого передбачає угода про корисні копалини, матиме право інвестувати як у розробку родовищ надр, так і в інфраструктурні проєкти.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець нагадав, що у межах угоди про корисні копалини Україна та США планують створити спільний інвестиційний фонд.

"Цей фонд як фінансовий інструмент буде мати привілейоване право інвестувати у широке коло об'єктів в Україні, як тільки для цього будуть можливості. У першу чергу йдеться про корисні копалини, але ми зацікавлені й в американських інвестиціях в інфраструктуру: дорожню, портову, енергетичну", - сказав Качка.

Заступник міністра розповів, що потрібно забезпечити максимально ефективну роботу майбутнього фонду, зрозумілу корпоративну структуру та механізм прийняття рішень.

Він також наголосив, що у проєкті угоди про копалини не йдеться про  передачу об'єктів інфраструктури безпосередньо у фонд.

"Йдеться лише про те, що ми даємо можливість цьому фонду інвестувати у проєкти та створити умови для заробітку", - пояснив Качка.

Читайте також: Меморандум щодо угоди про корисні копалини зі США. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Угода про корисні копалини зі США

Напередодні Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.

Читайте також: Новий етап переговорів щодо надр стартує у США 24 квітня: готують технічні формулювання для інвестфонду

Автор: 

угода (646) США (22818) копалини (183) Качка Тарас (126)


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Топ коментарі
+10
ДОВБОЙОБ, *****!!!
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19.04.2025 21:12
+8
Ах ви ж су'ки... Таки продали, повісили 100 ярдів "боргу" на українчиків...
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19.04.2025 21:13
+8
Если США так нужны эти металлы то пусть сами вкладываются. А вообще - к серту их. Они взамен не дают ничего. Какой к черту фонт. Бред.
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19.04.2025 21:34
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ДОВБОЙОБ, *****!!!
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19.04.2025 21:12 Відповісти
Ах ви ж су'ки... Таки продали, повісили 100 ярдів "боргу" на українчиків...
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19.04.2025 21:13 Відповісти
Качка ****… ужи приготовился бабало грести!
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19.04.2025 21:14 Відповісти
Трамп и его гитлерюгенд потужно срет на Украину, видимо пополняет наши совместные ресурсы.
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19.04.2025 21:14 Відповісти
з нашої сторони точно трамп договір підписує?
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19.04.2025 22:06 Відповісти
Одне питання - "фонд" спільний, - тоді яку суму в нього вносять штати? Живих грошей?
Питання дуже просте...
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19.04.2025 21:17 Відповісти
Качка і в Африці качка, запускати качку
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19.04.2025 21:17 Відповісти
Не інвестуватиме.
Мізки їби своїй жінці.
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19.04.2025 21:19 Відповісти
Летять качки, всі до срачки
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19.04.2025 21:21 Відповісти
Если США так нужны эти металлы то пусть сами вкладываются. А вообще - к серту их. Они взамен не дают ничего. Какой к черту фонт. Бред.
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19.04.2025 21:34 Відповісти
коли це млять кацапам дали дозвіл розпоряджатися нашими ресурсами? а, кацапчик?
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19.04.2025 22:08 Відповісти
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19.04.2025 22:16 Відповісти
Оце ж табло в нього, гарно харчується, не мівіною запареною.
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19.04.2025 21:38 Відповісти
Одна сплошна п*здежь. Продали Українців в рабство трампістам які після цього тихенько перепродадуть Українських рабів кацапам.
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19.04.2025 21:45 Відповісти
хто продав?
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19.04.2025 22:09 Відповісти
Дякую за комент з "барабулькою і сомом". Було дуже смішно, аж до сліз.
Ви часом не з 95-го кварталу чи передачки "розсміши смішного"?
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19.04.2025 23:17 Відповісти
ваша "аналітика" зовсім не відповідає на питання, а чому зебілам вигідно таке підписувати? доповніть будь ласка.
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19.04.2025 23:25 Відповісти
Відповідь проста: якнайдовше залишитись у владі. Це стратегія.
А тактика - це "дєнь простоять и ночь продержаться".
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19.04.2025 23:42 Відповісти
слаба аналітика. вибори будуть досить скоро, і зебіли їх не виграють.

якщо ви забули, нагадаю, що план перемоги зе був написаний в 24 році до виборів президента сша. зе їздив з цим планом і особисто в особняку трампа домовлявся з ним про дерибан українських ресурсів. а потім зе намагався кинути трампа, тому трамп і взбісився.
зараз вони трохи заспокоїлись і майже роздерибанили ресурси, найближчим часом договір підпишуть. зебіли отримають частину грошей і захист, бо наш народ мабуть радий не буде.
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20.04.2025 06:55 Відповісти
Вилізло по морді видно скільки воно горя принесло народу України
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19.04.2025 21:49 Відповісти
Так, це брехня в чистому виді. І брехати цей зебіли має змогу, бо хід і результати переговорів корумпованої віцепрем'єрки Свірідєнко з зажерливими трампістами були засекречені.
Тепер, певне, можна буде забути про газ по 8 грн. за куб. А буде 80, якщо не 100.
І вся портова інфраструктура Великої Одеси скоріш за все відійде трансконтинентальним корпораціям, що афілійовані зі спонсорами Тромба. Вони ж і візьмуть під свій контроль весь український експорт. Щоби збанкрутувати сільгоспвиробників і металургів, скупити землю і металургію з кар'єрами і шахтами за безцінь.
Нічого вкладати ці нувориші в Україну не будуть, а їхнє завдання - викачати з неї все, що тільки можна.
Це - камбала на десятиліття.
Тож, якщо зебіли це підпишуть і ратифікують, то це буде ще одне їхнє досягнення на рівні з війною у безкінечному серіалі "української катастрофи".
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19.04.2025 22:07 Відповісти
на 31.12.2024 - 120 млрд доллaров долгa зa всю незaвисимость.

сейчaс ржaвый зaстaвит зеленых полудурков зaписaть нa себя еще 100 млрд. долгa зa двухлетнюю помощь.
С долгом в $220 млрд. нaдо вaлить курс гривны к доллaров до 1 к 700, 1 к 1000, чтобы зaкрыть социaлку после войны нa остaвшейся экономике + обсулживaть тaкой долг.

я не удилюсь, если зaпaдные облaсти зaхотят выйти из этого обезьянникa и сформировaть ЗУНР.
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19.04.2025 23:44 Відповісти
"Цей фонд як фінансовий інструмент буде мати привілейоване право інвестувати у широке коло об'єктів в Україні, як тільки для цього будуть можливості. У першу чергу йдеться про корисні копалини, але ми зацікавлені й в американських інвестиціях в інфраструктуру: дорожню, портову, енергетичну", - сказав Качка.

а как же свободная экономика, прозрачные тендера, соревновательный момент, чтобы государство получило лучшего исполнителя?

взяли местных олигархов сменили на импортных и еще 100 миллиардов долга на шею закинули.

европейцы смотрят на этот цирк и просто в шоке.
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19.04.2025 23:50 Відповісти
Щодо безпеки України, жодного слова від зеленського, як і про власників криптовалюти, з Урядового кварталу!
Він же ОСОБИСТО, виступив з цим питанням до Трампа??
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20.04.2025 00:09 Відповісти
Интересно, а наполнение фонда каким образом будет происходить?
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20.04.2025 00:51 Відповісти
Все дуже просто: американцям насправді не потрібен цей договір як не перспективний і не вигідний, оскільки економічна віддача для американців від нього дорівнює укусу комара навіть при 100% прибутку. До того ж Зеленський намагається продати те, що насправді може і немає в доступності або висока собівартість з великим ризиком втратити інвестиції після зміни політичного вітру на Банковій або агресії зі Сходу. Досить сказати, що у Трампа поряд на столі пропозиція від путіна в сотні разів вигідніша для інвестиції в Росію. Смішно читати, як деякі тут описують Трампа таким жадібним капіталістом, насправді це радше інтереси Банкової, а не Трампа. Американці зараз мають набагато більше проблем, і якісь далекі й туманні перспективи великого майбутнього України їх навряд чи турбують. Вибачте хлопці, трохи зачекайте з панічними криками все пропало або нас грабують. Трамп ще не взяв лопату і пішов копати золото в Карпатах, може він і дурень, але не настільки.
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20.04.2025 07:11 Відповісти
Я бачу інвестиції тільки в його пику
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20.04.2025 11:47 Відповісти
 
 