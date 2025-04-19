Спільний фонд України та США інвестуватиме у розробку родовищ та інфраструктурні проєкти, - заступник міністра економіки Качка
Майбутній спільний інвестиційний фонд Києва та США, створення якого передбачає угода про корисні копалини, матиме право інвестувати як у розробку родовищ надр, так і в інфраструктурні проєкти.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.
Посадовець нагадав, що у межах угоди про корисні копалини Україна та США планують створити спільний інвестиційний фонд.
"Цей фонд як фінансовий інструмент буде мати привілейоване право інвестувати у широке коло об'єктів в Україні, як тільки для цього будуть можливості. У першу чергу йдеться про корисні копалини, але ми зацікавлені й в американських інвестиціях в інфраструктуру: дорожню, портову, енергетичну", - сказав Качка.
Заступник міністра розповів, що потрібно забезпечити максимально ефективну роботу майбутнього фонду, зрозумілу корпоративну структуру та механізм прийняття рішень.
Він також наголосив, що у проєкті угоди про копалини не йдеться про передачу об'єктів інфраструктури безпосередньо у фонд.
"Йдеться лише про те, що ми даємо можливість цьому фонду інвестувати у проєкти та створити умови для заробітку", - пояснив Качка.
Угода про корисні копалини зі США
Напередодні Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд та намір фіналізувати й укласти угоду.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.
В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.
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Питання дуже просте...
Мізки їби своїй жінці.
Ви часом не з 95-го кварталу чи передачки "розсміши смішного"?
А тактика - це "дєнь простоять и ночь продержаться".
якщо ви забули, нагадаю, що план перемоги зе був написаний в 24 році до виборів президента сша. зе їздив з цим планом і особисто в особняку трампа домовлявся з ним про дерибан українських ресурсів. а потім зе намагався кинути трампа, тому трамп і взбісився.
зараз вони трохи заспокоїлись і майже роздерибанили ресурси, найближчим часом договір підпишуть. зебіли отримають частину грошей і захист, бо наш народ мабуть радий не буде.
Тепер, певне, можна буде забути про газ по 8 грн. за куб. А буде 80, якщо не 100.
І вся портова інфраструктура Великої Одеси скоріш за все відійде трансконтинентальним корпораціям, що афілійовані зі спонсорами Тромба. Вони ж і візьмуть під свій контроль весь український експорт. Щоби збанкрутувати сільгоспвиробників і металургів, скупити землю і металургію з кар'єрами і шахтами за безцінь.
Нічого вкладати ці нувориші в Україну не будуть, а їхнє завдання - викачати з неї все, що тільки можна.
Це - камбала на десятиліття.
Тож, якщо зебіли це підпишуть і ратифікують, то це буде ще одне їхнє досягнення на рівні з війною у безкінечному серіалі "української катастрофи".
сейчaс ржaвый зaстaвит зеленых полудурков зaписaть нa себя еще 100 млрд. долгa зa двухлетнюю помощь.
С долгом в $220 млрд. нaдо вaлить курс гривны к доллaров до 1 к 700, 1 к 1000, чтобы зaкрыть социaлку после войны нa остaвшейся экономике + обсулживaть тaкой долг.
я не удилюсь, если зaпaдные облaсти зaхотят выйти из этого обезьянникa и сформировaть ЗУНР.
а как же свободная экономика, прозрачные тендера, соревновательный момент, чтобы государство получило лучшего исполнителя?
взяли местных олигархов сменили на импортных и еще 100 миллиардов долга на шею закинули.
европейцы смотрят на этот цирк и просто в шоке.
Він же ОСОБИСТО, виступив з цим питанням до Трампа??