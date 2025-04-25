Украина на три недели "задерживается" с подписанием соглашения с США о редкоземельных ресурсах, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Трамп надеется на "немедленное" подписание.

"Украина под руководством Владимира Зеленского до сих пор не подписала окончательные документы по чрезвычайно важному соглашению с США о редкоземельных металлах. Задержка составляет не менее трех недель. Надеемся, что соглашение будет подписано немедленно", - написал он.

В то же время, по словам Трампа, работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной "продвигается гладко": "Успех, похоже, уже не за горами!"

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