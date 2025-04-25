Украина на три недели "задерживается" с подписанием соглашения с США о редкоземельных ресурсах, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Трамп надеется на "немедленное" подписание.
"Украина под руководством Владимира Зеленского до сих пор не подписала окончательные документы по чрезвычайно важному соглашению с США о редкоземельных металлах. Задержка составляет не менее трех недель. Надеемся, что соглашение будет подписано немедленно", - написал он.
В то же время, по словам Трампа, работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной "продвигается гладко": "Успех, похоже, уже не за горами!"
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земли, никаких подписаний быть не может!!!
ну а якщо про 24 год він пожартував, то ми пожартували про копалини.
Як передає RFI з посиланням на AFP, про відповідний наказ президента Сполучених Штатів стало відомо у четвер, 24 квітня.
Ні в Сполучених Штатах, ні в інших країнах комерційний видобуток на морському дні поки що не ведеться. Однак деякі держави вже видали дозволи на розвідувальні роботи у виключно своїх економічних зонах, зокрема Японія та Острови Кука.
За оцінками адміністрації Трампа, глибоководний видобуток може створити 100 000 робочих місць та збільшити валовий внутрішній продукт (ВВП) США на 300 мільярдів доларів протягом 10 років, за словами одного з чиновників. «Ми хочемо, щоб США випередили Китай у цій галузі», - сказало джерело.
ISA має юрисдикцію над морським дном у міжнародних водах відповідно до низки угод. Проте США не належить до переліку держав-учасниць цього органу.
Крок Трампа обурив групи із захисту довкілля. Вони попереджають про шкоду, яку подібний видобуток завдасть морським екосистемам.
«Почавши видобуток корисних копалин у міжнародних водах, попри думку решти світу, уряд прокладає шлях до того, щоб інші країни зробили те саме», - йдеться у заяві Джефа Воттерса, віцепрезидента неурядової організації Ocean Conservancy.
І це буде повний політичний КРАХ США.
А Китай стане світовим "регулювальником" замість США.
І, гадаю, Сі Дзіньпін таку нагоду не упустить.
(не сподівайтесь, Україні від "рішення" Китаю краще не буде)
Але при таких загрозах, сподіваюсь, со-партійці Трампа не дадуть йому кинути питання тренування війни на призволяще, як він погрожує.
Яка непереборна ПРІРВА, РІЗНИЦЯ, між Величчю Президента США, Рональдом Рейганом (республіканцем), і старим Трампом з дивною купкою осіб під респів, який поставив раком США перед воєнним злочинцем, прутіним=уйілом!
За зупинку в Україні, московської війни, за 24 години, уже несе привселюдно, якусь нісенітницю…
Йому б, до психолога-лікаря звернутися, щоб з памперсами не мати діла, але ж, то мабуть, уже справи, якоїсь, з трьох його жінок!!??
Піжписвти її можна коли завгодно ... все одно ВР її не ратифікує ...
Розносять гімно по всіх вентиляторах.
Це був би сильний удар, якби більшість масмедіа зговорились, і просто "забули" про нього.
ось тому і такий тиск на "копалини".
Сподіваюсь ту делегацію притравлять або зіб'ють! 🙏 Не можно нічого підписувати, поки гамерика на боці ворога!!