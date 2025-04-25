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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украина на три недели "задерживается" с подписанием соглашения с США о редкоземельных ресурсах, - Трамп

Трамп хочет, чтобы Украина немедленно подписала соглашение о полезных ископаемых

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Трамп надеется на "немедленное" подписание.

"Украина под руководством Владимира Зеленского до сих пор не подписала окончательные документы по чрезвычайно важному соглашению с США о редкоземельных металлах. Задержка составляет не менее трех недель. Надеемся, что соглашение будет подписано немедленно", - написал он.

В то же время, по словам Трампа, работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной "продвигается гладко": "Успех, похоже, уже не за горами!"

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Трамп хочет, чтобы Украина немедленно подписала соглашение о полезных ископаемых

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) США (26701) Трамп Дональд (5260) редкоземельные металлы (151)


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Топ комментарии
+26
*** тобі в рило, чмо ******.
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25.04.2025 21:54
+11
Все,трамп просчитан.Никуди він не дінецця.Тема Украіни-головна,е і буде.Спешка потрибна при ловлі блох.Нам немае куди поспишати.А трампа бет теми про Украіну навіть показувати не будуть.Це у нас карта,а не у трампа.Нічого не підпісуваем,нам потрибна перемога.Капітуліровати ми встигнемо.
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25.04.2025 21:54
+10
До той поры, пока все рашисты не покинут украинскую территорию и не вернут нам все наши

земли, никаких подписаний быть не может!!!
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25.04.2025 21:55
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*** тобі в рило, чмо ******.
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25.04.2025 21:54 Ответить
Якщо ваші слова не варті паперу, на якому вони написані, ми вже підписали меморандум про наміри, лососни тунця, картьожник, всі карти у нас!
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25.04.2025 21:57 Ответить
От УКраїна . Руйнує всі графіки трампла. А плани то в рижого наполеонівські. Думає п.дор що зхопив бога за бороду.
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25.04.2025 22:01 Ответить
Отож. Буде диктувати терміни підписання меланією паперів на допуск піхву понюхати, все одно вже не стоїть, от нехай там скумбрій і шукає. Ну дуууууже рідкоземельний елемент.
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25.04.2025 22:07 Ответить
Маланка його теж пошле. 😊
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25.04.2025 22:25 Ответить
Все,трамп просчитан.Никуди він не дінецця.Тема Украіни-головна,е і буде.Спешка потрибна при ловлі блох.Нам немае куди поспишати.А трампа бет теми про Украіну навіть показувати не будуть.Це у нас карта,а не у трампа.Нічого не підпісуваем,нам потрибна перемога.Капітуліровати ми встигнемо.
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25.04.2025 21:54 Ответить
100%. Цей скунс пнеться для демонстрації тупоголовим, які за нього проголосували, хоч якусь ознаку свого вєлічія вичавити, але обсирається на всіх фронтах, і остання надія в нього це дожати оманського. Не підпишемо нічого і пердун потоне у власному лайні.
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25.04.2025 22:47 Ответить
А помаранчевий дідусь запізнюється на кладовище. Варто поквапитись.
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25.04.2025 21:55 Ответить
Вони з ****** квапляться встигнути оголосити ≪перемогу≫ на 9 травня.
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25.04.2025 21:58 Ответить
Тоді венс стане пріпіздєнтом, це ще гірше
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25.04.2025 22:20 Ответить
Не думаю - Венс шавка, йому Конгрес не дасть викобенюватись.
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25.04.2025 22:33 Ответить
До той поры, пока все рашисты не покинут украинскую территорию и не вернут нам все наши

земли, никаких подписаний быть не может!!!
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25.04.2025 21:55 Ответить
В ідеалі - так. Але Зєлєнскій не сильний у дипломатії, не має стратегічного мислення і замість розумниє радників оточений злодійеуватими дуполизами. Тому він здасть все, що попросять задля утримання при владі.
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25.04.2025 22:43 Ответить
ПІШОВ НА на 3 букви нижче пояса. ХТО ТИ ТАКИЙ? Хто ти такий щоб забрати ресурси всього етносу назавжди?
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25.04.2025 21:55 Ответить
А шо таке? Хапай мішки вокзал відходить?
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25.04.2025 21:56 Ответить
Аж ти рижа барига, та хай тобі наші ресурси колом в горлі стануть! Тварюка безсоромна!
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25.04.2025 21:56 Ответить
Доні запіздун
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25.04.2025 21:56 Ответить
Навряд Зе чи й підпише. Відати все - ні защо, за видумані борги, без будь - якої вигоди??? Він де думав(Трампидло) що з цього боку океану можутьь бути такі самі бариги, а той гірше?
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25.04.2025 21:56 Ответить
Нахабство бидлоїдного американського пересидента-дикобразоподібного Трумпа переходить всі межі людської пристойності. Справжній дикун з дикунською зачіскою.
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25.04.2025 21:56 Ответить
Не зліть Трампа, а ''погоджуйтеся'' з ним, що Крим русскій, х...ло - хороший парень, Канада - 51 штат, Гренландія - 52, Панамський канал-53 і т.п. Не можна знущатись над блаженним...
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25.04.2025 21:57 Ответить
є тут математики? якщо взяти майже 100 днів і відняти 24 год обіцяного завершення війни, то наскільки тижнів запізнюється трамп зі своїм геніальним планом?
ну а якщо про 24 год він пожартував, то ми пожартували про копалини.
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25.04.2025 21:57 Ответить
де три тижні, там і три місяця. А там і ішак здохне.
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25.04.2025 21:59 Ответить
Ви гадаєте, що Трамп до кінця року не доживе? В мене теж такі передчуття.
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25.04.2025 22:04 Ответить
він до зими так всіх заїбе, що навкруги нього ціла стая чорних лебедів буде кружляти.
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25.04.2025 22:08 Ответить
Трамп підписав наказ про початок великомасштабного видобутку корисних копалин в океанських глибинах, зокрема в міжнародних водах. Так він прагне випередити Китай. Тим часом екоспільнота б'є на сполох.

Як передає RFI з посиланням на AFP, про відповідний наказ президента Сполучених Штатів стало відомо у четвер, 24 квітня.

Ні в Сполучених Штатах, ні в інших країнах комерційний видобуток на морському дні поки що не ведеться. Однак деякі держави вже видали дозволи на розвідувальні роботи у виключно своїх економічних зонах, зокрема Японія та Острови Кука.

За оцінками адміністрації Трампа, глибоководний видобуток може створити 100 000 робочих місць та збільшити валовий внутрішній продукт (ВВП) США на 300 мільярдів доларів протягом 10 років, за словами одного з чиновників. «Ми хочемо, щоб США випередили Китай у цій галузі», - сказало джерело.
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25.04.2025 22:00 Ответить
Рішення США кидає виклик Міжнародному органу з морського дна (англ. International Seabed Authority, ISA). Ця організація покликана захищати морське середовище від будь-яких шкідливих впливів, що несе видобувна діяльність.

ISA має юрисдикцію над морським дном у міжнародних водах відповідно до низки угод. Проте США не належить до переліку держав-учасниць цього органу.

Крок Трампа обурив групи із захисту довкілля. Вони попереджають про шкоду, яку подібний видобуток завдасть морським екосистемам.

«Почавши видобуток корисних копалин у міжнародних водах, попри думку решти світу, уряд прокладає шлях до того, щоб інші країни зробили те саме», - йдеться у заяві Джефа Воттерса, віцепрезидента неурядової організації Ocean Conservancy.
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25.04.2025 22:01 Ответить
Трампу тисне 100 днів після інавгурації. Нічого, потерпе. Ми півроку чекали, коли він заблокував допомогу.
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25.04.2025 22:01 Ответить
Якщо Трамп "не вирішить питання" війни - це питання може вирішити Сі Дзіньпі.
І це буде повний політичний КРАХ США.
А Китай стане світовим "регулювальником" замість США.
І, гадаю, Сі Дзіньпін таку нагоду не упустить.
(не сподівайтесь, Україні від "рішення" Китаю краще не буде)
Але при таких загрозах, сподіваюсь, со-партійці Трампа не дадуть йому кинути питання тренування війни на призволяще, як він погрожує.
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25.04.2025 22:01 Ответить
Немаючи, жодних ПОЗИТИВІВ, за 100днів сидіння в ОбВальному кабінеті США, ні від кого, старий банкрот Трамп з оточенням, накинувся на саму слабку ланку, спливаючу КРОВЮ УКРАЇНУ від московської війни, Україну, і почав їй УЛЬТИМАТУМИ виставляти, як НАБОЖНИЙ ХРИСТИЯНИН??
Яка непереборна ПРІРВА, РІЗНИЦЯ, між Величчю Президента США, Рональдом Рейганом (республіканцем), і старим Трампом з дивною купкою осіб під респів, який поставив раком США перед воєнним злочинцем, прутіним=уйілом!
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25.04.2025 22:04 Ответить
А чому Україна має віддавати жадібним трампістам всі свої ресурси без жодних безпекових гарантій і пакету військової допомоги? це мародерство до того допомогу надавала адміністрація Байдена на суму 98 мільярда доларів без жодних боргових зобовязань.
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25.04.2025 22:05 Ответить
повзи нах..., руда обіссяна собака.
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25.04.2025 22:05 Ответить
Не велика то і біда, що ми там з чимось запізнюємося, головне, щоб ти, рудий, не сильно запізд..вся
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25.04.2025 22:08 Ответить
Немає гарантій беспеки по Будапештському меморандум згідно якого Україна знищила 1,4 тис. ядерних боєголовок не 5-6 як у Ірана, через що США всралися, звісно є за що, і готові віддати 5 областей України,а 1,4 тис. націлених на США бувшим СРСР,- немає копален.- - є гарантії - отримайте звісно за вирахуванням долі українських захисників і ЄС які згорді туди інвестувати , а не так як хоче Трамп за повернення безоплатної допомоги, так поверніть нам теріторії і вбитих людей по Будапештському меморандума, якщо ти хочеш повернути допомогу- ми згодні.
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25.04.2025 22:09 Ответить
То старий Трамп відмовляється від того, що ще вчора казав, на камери ЗМІ, то якісь ТЕРМІНИ собі вигадує!?!?
За зупинку в Україні, московської війни, за 24 години, уже несе привселюдно, якусь нісенітницю…
Йому б, до психолога-лікаря звернутися, щоб з памперсами не мати діла, але ж, то мабуть, уже справи, якоїсь, з трьох його жінок!!??
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25.04.2025 22:12 Ответить
От ви всі ржете з цього клінічно хворого, але ж в повітрі передчуття, що зелені додумаються підписати...
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25.04.2025 22:12 Ответить
Навіщо ти це написав ?
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25.04.2025 22:14 Ответить
Їпанат, ти запізнився з миром на 100 днів
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25.04.2025 22:13 Ответить
Задьоргався, як порося на мотузці. Великими літерами хоч написав, як путлєру, чи маленькими?
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25.04.2025 22:13 Ответить
Трамп! - яйця не жмуть? - чи зуби?
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25.04.2025 22:14 Ответить
Тромб дуже хоче щоб Україна підписала ''мирний договір'',і тоді у Тромба буде можливість потрапити на парад победобесія до х.йла!
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25.04.2025 22:14 Ответить
Ти знаєш куди йти.
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25.04.2025 22:15 Ответить
Можна сказати, що ми її підписали і все дуже чудово, колосально) отримаєш її після призначення допомоги на 300 млрд доларів)
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25.04.2025 22:15 Ответить
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25.04.2025 22:16 Ответить
Шашличний підпише і назве підписання потужною перемогою над ВВХ і братерством з США і Трампом.
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25.04.2025 22:16 Ответить
треба Трампу передати якийсь його памятник , це його відволіче на неділю .
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25.04.2025 22:18 Ответить
Утром деньги, в обед-стулья, в обед деньги, вечером стулья… а можно наоборот?? Можно! Но деньги вперед!!!
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25.04.2025 22:20 Ответить
Це Трамп так шуткує. Гумор рівня 95 кварталу.
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25.04.2025 22:20 Ответить
Рашистський агент з 1987 року, на псевдо Краснов, пшло на йух.
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25.04.2025 22:22 Ответить
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25.04.2025 22:22 Ответить
Тепер час на нашому боці ...
Піжписвти її можна коли завгодно ... все одно ВР її не ратифікує ...
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25.04.2025 22:23 Ответить
Ця угода не дасть можливості Україні відновитись після закінчення війни, а от росія отрима зняття санкцій і економічну співпрацю з Штатами для швидкого відновлення війська. Тому Трамп і не дає ніяких гарантій і навіть не хоче продавати зброю, бо впевнений, що наступного етапу війни Україна не переживе.
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25.04.2025 22:23 Ответить
В окно глянь, то не мы там подписываем ...
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25.04.2025 22:24 Ответить
Тебе ****** ***** мало заплатил?
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25.04.2025 22:25 Ответить
Перестаньте цитувати цього придурка!
Розносять гімно по всіх вентиляторах.
Це був би сильний удар, якби більшість масмедіа зговорились, і просто "забули" про нього.
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25.04.2025 22:26 Ответить
)(уйлоТромбозу потрібен уран, який вони будуть збагачувати в Ірані до АЕС-придатності по суті надурняк.
ось тому і такий тиск на "копалини".
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25.04.2025 22:27 Ответить
Хєром в лоб тобі!!

Сподіваюсь ту делегацію притравлять або зіб'ють! 🙏 Не можно нічого підписувати, поки гамерика на боці ворога!!
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25.04.2025 22:27 Ответить
Хроніка катастрофи.....
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25.04.2025 22:28 Ответить
Ось українська відповідь - "Fuck you, clown"!
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25.04.2025 22:29 Ответить
Кляньче хоч щось на свої 100 днів, нікчема.
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25.04.2025 22:31 Ответить
А *** *** тобі
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25.04.2025 22:34 Ответить
Треба підписати!
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25.04.2025 22:35 Ответить
Треба підписати!
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25.04.2025 22:36 Ответить
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25.04.2025 22:38 Ответить
«Десять?» - «Девʼять!!» - «Баба не чує!»
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25.04.2025 22:42 Ответить
Це питання потрібно вирішувати на Всеукраїнському референдумі, й не інакше. Війна закінчиться, будуть вибори, заодно й винести на голосування й це питання. Природні багатства українського народу віддаються за якийсь йух хрін зна кому невідомо, за що. За те, що примусили розброїтися й віддати ядерну зброю в обмін на обіцянку захистити в разі чого. Ну й от, захистили.
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25.04.2025 22:44 Ответить
прутню своєму будеш наказувати.
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25.04.2025 22:48 Ответить
А він пробував до свого живчика казати "ствердни,негайно"?)))))
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25.04.2025 22:52 Ответить
Так меморандум ж є )
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25.04.2025 22:53 Ответить
Зеленскій не може вирішити, чи це "Перемога!!!", чи провал.
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25.04.2025 22:53 Ответить
Ця угода втратила актуальність.
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25.04.2025 22:55 Ответить
 
 