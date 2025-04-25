Україна досі не підписала фінальну угоду щодо копалин зі США. Це має відбутися "негайно", - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп сподівається на "негайне" підписання.

"Україна під керівництвом Володимира Зеленського досі не підписала остаточні документи щодо надзвичайно важливої угоди зі США про рідкісноземельні метали. Затримка становить щонайменше три тижні. Сподіваємося, що угоду буде підписано негайно", - написав він.

Водночас, за словами Трампа, робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною "просувається гладко": "Успіх, схоже, вже не за горами!".

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