УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11102 відвідувача онлайн
Новини Угода про корисні копалини зі США
2 874 62

Україна досі не підписала фінальну угоду щодо копалин зі США. Це має відбутися "негайно", - Трамп

Трамп хоче щоб Україна негайно підписала угоду про копалини

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп сподівається на "негайне" підписання.

"Україна під керівництвом Володимира Зеленського досі не підписала остаточні документи щодо надзвичайно важливої угоди зі США про рідкісноземельні метали. Затримка становить щонайменше три тижні. Сподіваємося, що угоду буде підписано негайно", - написав він. 

Водночас, за словами Трампа, робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною "просувається гладко": "Успіх, схоже, вже не за горами!".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Марченко щодо угоди про корисні копалини: Був досягнутий прогрес

Трамп хоче щоб Україна негайно підписала угоду про копалини

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) США (22879) Трамп Дональд (5678) рідкісноземельні метали (154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
*** тобі в рило, чмо ******.
показати весь коментар
25.04.2025 21:54
+11
Все,трамп просчитан.Никуди він не дінецця.Тема Украіни-головна,е і буде.Спешка потрибна при ловлі блох.Нам немае куди поспишати.А трампа бет теми про Украіну навіть показувати не будуть.Це у нас карта,а не у трампа.Нічого не підпісуваем,нам потрибна перемога.Капітуліровати ми встигнемо.
показати весь коментар
25.04.2025 21:54
+9
До той поры, пока все рашисты не покинут украинскую территорию и не вернут нам все наши

земли, никаких подписаний быть не может!!!
показати весь коментар
25.04.2025 21:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*** тобі в рило, чмо ******.
показати весь коментар
25.04.2025 21:54 Відповісти
Якщо ваші слова не варті паперу, на якому вони написані, ми вже підписали меморандум про наміри, лососни тунця, картьожник, всі карти у нас!
показати весь коментар
25.04.2025 21:57 Відповісти
От УКраїна . Руйнує всі графіки трампла. А плани то в рижого наполеонівські. Думає п.дор що зхопив бога за бороду.
показати весь коментар
25.04.2025 22:01 Відповісти
Отож. Буде диктувати терміни підписання меланією паперів на допуск піхву понюхати, все одно вже не стоїть, от нехай там скумбрій і шукає. Ну дуууууже рідкоземельний елемент.
показати весь коментар
25.04.2025 22:07 Відповісти
Маланка його теж пошле. 😊
показати весь коментар
25.04.2025 22:25 Відповісти
Все,трамп просчитан.Никуди він не дінецця.Тема Украіни-головна,е і буде.Спешка потрибна при ловлі блох.Нам немае куди поспишати.А трампа бет теми про Украіну навіть показувати не будуть.Це у нас карта,а не у трампа.Нічого не підпісуваем,нам потрибна перемога.Капітуліровати ми встигнемо.
показати весь коментар
25.04.2025 21:54 Відповісти
А помаранчевий дідусь запізнюється на кладовище. Варто поквапитись.
показати весь коментар
25.04.2025 21:55 Відповісти
Вони з ****** квапляться встигнути оголосити ≪перемогу≫ на 9 травня.
показати весь коментар
25.04.2025 21:58 Відповісти
Тоді венс стане пріпіздєнтом, це ще гірше
показати весь коментар
25.04.2025 22:20 Відповісти
Не думаю - Венс шавка, йому Конгрес не дасть викобенюватись.
показати весь коментар
25.04.2025 22:33 Відповісти
До той поры, пока все рашисты не покинут украинскую территорию и не вернут нам все наши

земли, никаких подписаний быть не может!!!
показати весь коментар
25.04.2025 21:55 Відповісти
ПІШОВ НА на 3 букви нижче пояса. ХТО ТИ ТАКИЙ? Хто ти такий щоб забрати ресурси всього етносу назавжди?
показати весь коментар
25.04.2025 21:55 Відповісти
А шо таке? Хапай мішки вокзал відходить?
показати весь коментар
25.04.2025 21:56 Відповісти
Аж ти рижа барига, та хай тобі наші ресурси колом в горлі стануть! Тварюка безсоромна!
показати весь коментар
25.04.2025 21:56 Відповісти
Доні запіздун
показати весь коментар
25.04.2025 21:56 Відповісти
Навряд Зе чи й підпише. Відати все - ні защо, за видумані борги, без будь - якої вигоди??? Він де думав(Трампидло) що з цього боку океану можутьь бути такі самі бариги, а той гірше?
показати весь коментар
25.04.2025 21:56 Відповісти
Нахабство бидлоїдного американського пересидента-дикобразоподібного Трумпа переходить всі межі людської пристойності. Справжній дикун з дикунською зачіскою.
показати весь коментар
25.04.2025 21:56 Відповісти
Не зліть Трампа, а ''погоджуйтеся'' з ним, що Крим русскій, х...ло - хороший парень, Канада - 51 штат, Гренландія - 52, Панамський канал-53 і т.п. Не можна знущатись над блаженним...
показати весь коментар
25.04.2025 21:57 Відповісти
є тут математики? якщо взяти майже 100 днів і відняти 24 год обіцяного завершення війни, то наскільки тижнів запізнюється трамп зі своїм геніальним планом?
ну а якщо про 24 год він пожартував, то ми пожартували про копалини.
показати весь коментар
25.04.2025 21:57 Відповісти
де три тижні, там і три місяця. А там і ішак здохне.
показати весь коментар
25.04.2025 21:59 Відповісти
Ви гадаєте, що Трамп до кінця року не доживе? В мене теж такі передчуття.
показати весь коментар
25.04.2025 22:04 Відповісти
він до зими так всіх заїбе, що навкруги нього ціла стая чорних лебедів буде кружляти.
показати весь коментар
25.04.2025 22:08 Відповісти
Трамп підписав наказ про початок великомасштабного видобутку корисних копалин в океанських глибинах, зокрема в міжнародних водах. Так він прагне випередити Китай. Тим часом екоспільнота б'є на сполох.

Як передає RFI з посиланням на AFP, про відповідний наказ президента Сполучених Штатів стало відомо у четвер, 24 квітня.

Ні в Сполучених Штатах, ні в інших країнах комерційний видобуток на морському дні поки що не ведеться. Однак деякі держави вже видали дозволи на розвідувальні роботи у виключно своїх економічних зонах, зокрема Японія та Острови Кука.

За оцінками адміністрації Трампа, глибоководний видобуток може створити 100 000 робочих місць та збільшити валовий внутрішній продукт (ВВП) США на 300 мільярдів доларів протягом 10 років, за словами одного з чиновників. «Ми хочемо, щоб США випередили Китай у цій галузі», - сказало джерело.
показати весь коментар
25.04.2025 22:00 Відповісти
Рішення США кидає виклик Міжнародному органу з морського дна (англ. International Seabed Authority, ISA). Ця організація покликана захищати морське середовище від будь-яких шкідливих впливів, що несе видобувна діяльність.

ISA має юрисдикцію над морським дном у міжнародних водах відповідно до низки угод. Проте США не належить до переліку держав-учасниць цього органу.

Крок Трампа обурив групи із захисту довкілля. Вони попереджають про шкоду, яку подібний видобуток завдасть морським екосистемам.

«Почавши видобуток корисних копалин у міжнародних водах, попри думку решти світу, уряд прокладає шлях до того, щоб інші країни зробили те саме», - йдеться у заяві Джефа Воттерса, віцепрезидента неурядової організації Ocean Conservancy.
показати весь коментар
25.04.2025 22:01 Відповісти
Трампу тисне 100 днів після інавгурації. Нічого, потерпе. Ми півроку чекали, коли він заблокував допомогу.
показати весь коментар
25.04.2025 22:01 Відповісти
Якщо Трамп "не вирішить питання" війни - це питання може вирішити Сі Дзіньпі.
І це буде повний політичний КРАХ США.
А Китай стане світовим "регулювальником" замість США.
І, гадаю, Сі Дзіньпін таку нагоду не упустить.
(не сподівайтесь, Україні від "рішення" Китаю краще не буде)
Але при таких загрозах, сподіваюсь, со-партійці Трампа не дадуть йому кинути питання тренування війни на призволяще, як він погрожує.
показати весь коментар
25.04.2025 22:01 Відповісти
Немаючи, жодних ПОЗИТИВІВ, за 100днів сидіння в ОбВальному кабінеті США, ні від кого, старий банкрот Трамп з оточенням, накинувся на саму слабку ланку, спливаючу КРОВЮ УКРАЇНУ від московської війни, Україну, і почав їй УЛЬТИМАТУМИ виставляти, як НАБОЖНИЙ ХРИСТИЯНИН??
Яка непереборна ПРІРВА, РІЗНИЦЯ, між Величчю Президента США, Рональдом Рейганом (республіканцем), і старим Трампом з дивною купкою осіб під респів, який поставив раком США перед воєнним злочинцем, прутіним=уйілом!
показати весь коментар
25.04.2025 22:04 Відповісти
А чому Україна має віддавати жадібним трампістам всі свої ресурси без жодних безпекових гарантій і пакету військової допомоги? це мародерство до того допомогу надавала адміністрація Байдена на суму 98 мільярда доларів без жодних боргових зобовязань.
показати весь коментар
25.04.2025 22:05 Відповісти
повзи нах..., руда обіссяна собака.
показати весь коментар
25.04.2025 22:05 Відповісти
Не велика то і біда, що ми там з чимось запізнюємося, головне, щоб ти, рудий, не сильно запізд..вся
показати весь коментар
25.04.2025 22:08 Відповісти
Немає гарантій беспеки по Будапештському меморандум згідно якого Україна знищила 1,4 тис. ядерних боєголовок не 5-6 як у Ірана, через що США всралися, звісно є за що, і готові віддати 5 областей України,а 1,4 тис. націлених на США бувшим СРСР,- немає копален.- - є гарантії - отримайте звісно за вирахуванням долі українських захисників і ЄС які згорді туди інвестувати , а не так як хоче Трамп за повернення безоплатної допомоги, так поверніть нам теріторії і вбитих людей по Будапештському меморандума, якщо ти хочеш повернути допомогу- ми згодні.
показати весь коментар
25.04.2025 22:09 Відповісти
То старий Трамп відмовляється від того, що ще вчора казав, на камери ЗМІ, то якісь ТЕРМІНИ собі вигадує!?!?
За зупинку в Україні, московської війни, за 24 години, уже несе привселюдно, якусь нісенітницю…
Йому б, до психолога-лікаря звернутися, щоб з памперсами не мати діла, але ж, то мабуть, уже справи, якоїсь, з трьох його жінок!!??
показати весь коментар
25.04.2025 22:12 Відповісти
От ви всі ржете з цього клінічно хворого, але ж в повітрі передчуття, що зелені додумаються підписати...
показати весь коментар
25.04.2025 22:12 Відповісти
Навіщо ти це написав ?
показати весь коментар
25.04.2025 22:14 Відповісти
Їпанат, ти запізнився з миром на 100 днів
показати весь коментар
25.04.2025 22:13 Відповісти
Задьоргався, як порося на мотузці. Великими літерами хоч написав, як путлєру, чи маленькими?
показати весь коментар
25.04.2025 22:13 Відповісти
Трамп! - яйця не жмуть? - чи зуби?
показати весь коментар
25.04.2025 22:14 Відповісти
Тромб дуже хоче щоб Україна підписала ''мирний договір'',і тоді у Тромба буде можливість потрапити на парад победобесія до х.йла!
показати весь коментар
25.04.2025 22:14 Відповісти
Ти знаєш куди йти.
показати весь коментар
25.04.2025 22:15 Відповісти
Можна сказати, що ми її підписали і все дуже чудово, колосально) отримаєш її після призначення допомоги на 300 млрд доларів)
показати весь коментар
25.04.2025 22:15 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2025 22:16 Відповісти
Шашличний підпише і назве підписання потужною перемогою над ВВХ і братерством з США і Трампом.
показати весь коментар
25.04.2025 22:16 Відповісти
треба Трампу передати якийсь його памятник , це його відволіче на неділю .
показати весь коментар
25.04.2025 22:18 Відповісти
Утром деньги, в обед-стулья, в обед деньги, вечером стулья… а можно наоборот?? Можно! Но деньги вперед!!!
показати весь коментар
25.04.2025 22:20 Відповісти
Це Трамп так шуткує. Гумор рівня 95 кварталу.
показати весь коментар
25.04.2025 22:20 Відповісти
Рашистський агент з 1987 року, на псевдо Краснов, пшло на йух.
показати весь коментар
25.04.2025 22:22 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2025 22:22 Відповісти
Тепер час на нашому боці ...
Піжписвти її можна коли завгодно ... все одно ВР її не ратифікує ...
показати весь коментар
25.04.2025 22:23 Відповісти
Ця угода не дасть можливості Україні відновитись після закінчення війни, а от росія отрима зняття санкцій і економічну співпрацю з Штатами для швидкого відновлення війська. Тому Трамп і не дає ніяких гарантій і навіть не хоче продавати зброю, бо впевнений, що наступного етапу війни Україна не переживе.
показати весь коментар
25.04.2025 22:23 Відповісти
В окно глянь, то не мы там подписываем ...
показати весь коментар
25.04.2025 22:24 Відповісти
Тебе ****** ***** мало заплатил?
показати весь коментар
25.04.2025 22:25 Відповісти
Перестаньте цитувати цього придурка!
Розносять гімно по всіх вентиляторах.
Це був би сильний удар, якби більшість масмедіа зговорились, і просто "забули" про нього.
показати весь коментар
25.04.2025 22:26 Відповісти
)(уйлоТромбозу потрібен уран, який вони будуть збагачувати в Ірані до АЕС-придатності по суті надурняк.
ось тому і такий тиск на "копалини".
показати весь коментар
25.04.2025 22:27 Відповісти
Хєром в лоб тобі!!

Сподіваюсь ту делегацію притравлять або зіб'ють! 🙏 Не можно нічого підписувати, поки гамерика на боці ворога!!
показати весь коментар
25.04.2025 22:27 Відповісти
Хроніка катастрофи.....
показати весь коментар
25.04.2025 22:28 Відповісти
Ось українська відповідь - "Fuck you, clown"!
показати весь коментар
25.04.2025 22:29 Відповісти
Кляньче хоч щось на свої 100 днів, нікчема.
показати весь коментар
25.04.2025 22:31 Відповісти
А *** *** тобі
показати весь коментар
25.04.2025 22:34 Відповісти
Треба підписати!
показати весь коментар
25.04.2025 22:35 Відповісти
Треба підписати!
показати весь коментар
25.04.2025 22:36 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2025 22:38 Відповісти
 
 