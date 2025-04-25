Марченко щодо угоди про корисні копалини: Був досягнутий прогрес

Україна та США просуваються у перемовинах щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин, але цього тижня підписати угоду вже не вдасться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Reuters заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Було досягнуто прогресу й наші команди тепер дуже тісно співпрацюють. Досі є певні питання, які ми обговорюємо", - сказав Марченко.

Він додав, що домовитися про остаточний текст угоди цього тижня вже не вдасться.

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