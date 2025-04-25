Марченко щодо угоди про корисні копалини: Був досягнутий прогрес
Україна та США просуваються у перемовинах щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин, але цього тижня підписати угоду вже не вдасться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Reuters заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Було досягнуто прогресу й наші команди тепер дуже тісно співпрацюють. Досі є певні питання, які ми обговорюємо", - сказав Марченко.
Він додав, що домовитися про остаточний текст угоди цього тижня вже не вдасться.
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+5 Bogdan #603107
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вони гроші з продажу будуть забирати. які потяги?
За її словами, розмови про санкції з'явилися ще за президента Джо Байдена.
«Я про це чула у Вашингтоні в Конгресі від конгресменів - що до заступників керівника Офісу президента України вже підготовлені пакети санкцій, що в них є вся інформація про рахунки, про людей, які зберігають кошти, про електронні гаманці тощо. Для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад, що цей перелік вже розширений до понад 230 людей, і що туди виходять всі міністри і всі основні політики від "Слуги народу" і решта», - сказала українська дипломатка.