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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Марченко щодо угоди про корисні копалини: Був досягнутий прогрес

Корисні копалини

Україна та США просуваються у перемовинах щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин, але цього тижня підписати угоду вже не вдасться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Reuters заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Було досягнуто прогресу й наші команди тепер дуже тісно співпрацюють. Досі є певні питання, які ми обговорюємо", - сказав Марченко.

Він додав, що домовитися про остаточний текст угоди цього тижня вже не вдасться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий етап переговорів щодо надр стартує у США 24 квітня: готують технічні формулювання для інвестфонду

Автор: 

копалини (187) Марченко Сергій (579) рідкісноземельні метали (156)


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Топ коментарі
+5
Прогрес для кого?Для єрмака?
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25.04.2025 07:13
+5
Як зеленим ********* пече здати надра України рудій мразоті союзнику *****.
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25.04.2025 07:40
+3
Марченко, скільки гайбіць 777 та снарядів до них, скільки Бредлі та Ф16, скільки бк для Хаймарсів тощо отримаю Україна згідно цей угоди?
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25.04.2025 07:23
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Вас самих ці безкінечні балачки про копалини ще не *******?
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25.04.2025 07:05 Відповісти
От жаль, цього тижня не вдастся. А рижому п.дару потрібно до 1 травня. Будуть недобрі українці динаміти цю угоду до кінця каденції трамплюка?
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25.04.2025 07:06 Відповісти
рижий п.дар віддає наші ресурси сша по своїй же ініціативі? так він не рижий
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25.04.2025 07:45 Відповісти
Трамп каже,що поступка,велика поступка путіна в тому,що він не взяв усю Украіну.Так ось,передайте трампу,що путін за дурно,за дурно отримав крим,лугансьну,донецьку,херсонську,маріуполь.Як би ми не відводилі війська,то путін зараз був би на чонгари.Про крим зовсім мовчу.Це отдельна трагедія.Так що путін таки вояка,як і трамп.На словах.Хай закрие трамп свій чорний рот з одамі для путіна..
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25.04.2025 07:06 Відповісти
а навіщо ти відводив війська? щоб розгін набрати перед тим як поженеш орків за урал?
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25.04.2025 07:47 Відповісти
таку угоду, з таким "саюзничком", не треба ні випісювать, ні викакувать.
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25.04.2025 07:07 Відповісти
вірно. угода погана, для народа України, мені вона не вигідна. але ж підпишуть, бо ЄрЗе отримають особисті гарантії безпеки, і невеличкий процент від прибутків.
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25.04.2025 07:49 Відповісти
Прогрес для кого?Для єрмака?
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25.04.2025 07:13 Відповісти
коломойський виторговує свою свободу і збереження багатства
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25.04.2025 07:22 Відповісти
ну звісно ..... Америка теж на Єрмака зараз працює . Весь Світ !
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25.04.2025 07:22 Відповісти
гроші вирішують такі проблеми. ЄрЗе отримають особисті гарантії безпеки, і невеличкий процент від прибутків а сша отримає все.
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25.04.2025 07:50 Відповісти
ну звісно , як я міг про це не здогадатись ? це ж так очевидно .
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25.04.2025 07:59 Відповісти
а як ти ще поясниш таке бажання нашої влади віддати всі ресурси народа ні за що?
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25.04.2025 08:02 Відповісти
саме тільки цим що ви писали . коли потяги підуть за надрами ?
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25.04.2025 08:08 Відповісти
потяги за надрами?

вони гроші з продажу будуть забирати. які потяги?
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25.04.2025 08:14 Відповісти
а хто буде досліджувати , будувати інфраструктуру , обладнання , логістику , наймати спеціалістів , ще дуже великий перелік всього ... і кому продавати ? чекайте , а в договорі так і написано як ви сказали ?
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25.04.2025 08:56 Відповісти
ти будеш досліджувати , будувати інфраструктуру , обладнання , логістику, а гроші йтимуть американцям. а ти отримаєш зарплату.
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25.04.2025 08:58 Відповісти
а ТИ ? на цензорі думи свої розмазувати ?
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25.04.2025 09:13 Відповісти
"а ти отримаєш зарплату" - та Ви оптиміст.
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25.04.2025 10:19 Відповісти
"США готували https://tsn.ua/********/zelenskyy-********-ukaz-pro-novi-sanktsiyi-rnbo-proty-kolyshnikh-posadovtsiv-spysok-2806859.html санкціїпроти найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, включно з керівництвом Офісу глави держави, після словесної суперечки в Овальному кабінеті з американським президентом Дональдом Трампом та його командою. Найімовірніше, йдеться про фінансові обмеження.
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25.04.2025 08:24 Відповісти
на кшталт цього .... не виправдовуючи Єрмака і спостерігаючи тепер за Трампом , то зроблю висновок що Трампон за для отримати бажане , намалює проблему , навіть якщо її там і не було .
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25.04.2025 09:06 Відповісти
Нічого з є я не роблю Він сам підімняв Україну під себе
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25.04.2025 09:23 Відповісти
Про це розповіла українська дипломатка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль у Мосейчук Podcast.

За її словами, розмови про санкції з'явилися ще за президента Джо Байдена.

«Я про це чула у Вашингтоні в Конгресі від конгресменів - що до заступників керівника Офісу президента України вже підготовлені пакети санкцій, що в них є вся інформація про рахунки, про людей, які зберігають кошти, про електронні гаманці тощо. Для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад, що цей перелік вже розширений до понад 230 людей, і що туди виходять всі міністри і всі основні політики від "Слуги народу" і решта», - сказала українська дипломатка.
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25.04.2025 08:25 Відповісти
а чому не вводять ті санкції і чому стільки тягнуть ? чому рахунки не арештовані ? чому і далі рукопожатні ? і чому Спартц мовчить ?
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25.04.2025 09:01 Відповісти
Може тому що єрмак пообіцяв договір про копалини підписати?Або "зупинити війну" на умовах трампа
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25.04.2025 09:05 Відповісти
Марченко, скільки гайбіць 777 та снарядів до них, скільки Бредлі та Ф16, скільки бк для Хаймарсів тощо отримаю Україна згідно цей угоди?
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25.04.2025 07:23 Відповісти
ніякої угоди без РЕАЛЬНИХ гарантій безпеки
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25.04.2025 07:36 Відповісти
Реальні гарантії сша не варті викортстаного піпіфаксу.
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25.04.2025 16:04 Відповісти
Як зеленим ********* пече здати надра України рудій мразоті союзнику *****.
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25.04.2025 07:40 Відповісти
не просто так стараються
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25.04.2025 07:51 Відповісти
Всі, і будь які, угоди з злочинним режимом Трампа будуть денонсовані. Зуйла і його "камаду" будуть судити. Якщо суд по Закону не відбудеться віддам останні гроші на СУД ЛІНЧА. Зло як внутрішнє так і зовнішнє має бути покаране. Український народ не давав цим покидькам права розпоряджатися національним багатством. От взяти Трампа. В 2017 році приняв іудаїзм в віці 71 рік. Тобто оєвреївся остаточно. А нас цілісінький єврей чотирикратний ухилянт, вирощений на гешефтах і совецькій владі". От ми і бачимо тепер на що здатні два всенародно обрані дегенерати поведені на гешефтах...
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25.04.2025 07:48 Відповісти
Америка ворог?Після тої всієї допомоги?
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25.04.2025 09:06 Відповісти
В Америці перемогла диктатура Трампа. Тепер трампівська Америка сама себе проголосила спільником *****. Що не ясно?
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25.04.2025 19:10 Відповісти
Ніхрена,то дипломатія єрмака зробила з союзника воррга
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25.04.2025 20:58 Відповісти
Ідіот в 78 років залишиться ідіотом незалежно від якогось там торгівця бабськими трюселями з України...
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25.04.2025 21:01 Відповісти
Это верно, прогресс последнее время со всех щелей куярит
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25.04.2025 08:07 Відповісти
Чому ти голосував за зЕ? Передай привітання своїм колегам лиш б не Порошенко. Ти реал дятел.
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25.04.2025 10:06 Відповісти
 
 