РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8048 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
1 616 39

Марченко относительно соглашения о полезных ископаемых: Был достигнут прогресс

Полезные ископаемые

Украина и США продвигаются в переговорах по подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых, но на этой неделе выписать соглашение уже не удастся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Reuters заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Был достигнут прогресс, и наши команды теперь очень тесно сотрудничают. До сих пор есть определенные вопросы, которые мы обсуждаем", - сказал Марченко.

Он добавил, что договориться об окончательном тексте соглашения на этой неделе уже не удастся.

Также читайте: Соглашение о полезных ископаемых: США хотят подписать его как можно скорее, - Бессент

Автор: 

ископаемые (134) Марченко Сергей (299) редкоземельные металлы (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Прогрес для кого?Для єрмака?
показать весь комментарий
25.04.2025 07:13
+5
Як зеленим ********* пече здати надра України рудій мразоті союзнику *****.
показать весь комментарий
25.04.2025 07:40
+3
Марченко, скільки гайбіць 777 та снарядів до них, скільки Бредлі та Ф16, скільки бк для Хаймарсів тощо отримаю Україна згідно цей угоди?
показать весь комментарий
25.04.2025 07:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вас самих ці безкінечні балачки про копалини ще не *******?
показать весь комментарий
25.04.2025 07:05 Ответить
От жаль, цього тижня не вдастся. А рижому п.дару потрібно до 1 травня. Будуть недобрі українці динаміти цю угоду до кінця каденції трамплюка?
показать весь комментарий
25.04.2025 07:06 Ответить
рижий п.дар віддає наші ресурси сша по своїй же ініціативі? так він не рижий
показать весь комментарий
25.04.2025 07:45 Ответить
Трамп каже,що поступка,велика поступка путіна в тому,що він не взяв усю Украіну.Так ось,передайте трампу,що путін за дурно,за дурно отримав крим,лугансьну,донецьку,херсонську,маріуполь.Як би ми не відводилі війська,то путін зараз був би на чонгари.Про крим зовсім мовчу.Це отдельна трагедія.Так що путін таки вояка,як і трамп.На словах.Хай закрие трамп свій чорний рот з одамі для путіна..
показать весь комментарий
25.04.2025 07:06 Ответить
а навіщо ти відводив війська? щоб розгін набрати перед тим як поженеш орків за урал?
показать весь комментарий
25.04.2025 07:47 Ответить
таку угоду, з таким "саюзничком", не треба ні випісювать, ні викакувать.
показать весь комментарий
25.04.2025 07:07 Ответить
вірно. угода погана, для народа України, мені вона не вигідна. але ж підпишуть, бо ЄрЗе отримають особисті гарантії безпеки, і невеличкий процент від прибутків.
показать весь комментарий
25.04.2025 07:49 Ответить
Прогрес для кого?Для єрмака?
показать весь комментарий
25.04.2025 07:13 Ответить
коломойський виторговує свою свободу і збереження багатства
показать весь комментарий
25.04.2025 07:22 Ответить
ну звісно ..... Америка теж на Єрмака зараз працює . Весь Світ !
показать весь комментарий
25.04.2025 07:22 Ответить
гроші вирішують такі проблеми. ЄрЗе отримають особисті гарантії безпеки, і невеличкий процент від прибутків а сша отримає все.
показать весь комментарий
25.04.2025 07:50 Ответить
ну звісно , як я міг про це не здогадатись ? це ж так очевидно .
показать весь комментарий
25.04.2025 07:59 Ответить
а як ти ще поясниш таке бажання нашої влади віддати всі ресурси народа ні за що?
показать весь комментарий
25.04.2025 08:02 Ответить
саме тільки цим що ви писали . коли потяги підуть за надрами ?
показать весь комментарий
25.04.2025 08:08 Ответить
потяги за надрами?

вони гроші з продажу будуть забирати. які потяги?
показать весь комментарий
25.04.2025 08:14 Ответить
а хто буде досліджувати , будувати інфраструктуру , обладнання , логістику , наймати спеціалістів , ще дуже великий перелік всього ... і кому продавати ? чекайте , а в договорі так і написано як ви сказали ?
показать весь комментарий
25.04.2025 08:56 Ответить
ти будеш досліджувати , будувати інфраструктуру , обладнання , логістику, а гроші йтимуть американцям. а ти отримаєш зарплату.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:58 Ответить
а ТИ ? на цензорі думи свої розмазувати ?
показать весь комментарий
25.04.2025 09:13 Ответить
"а ти отримаєш зарплату" - та Ви оптиміст.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:19 Ответить
"США готували https://tsn.ua/********/zelenskyy-********-ukaz-pro-novi-sanktsiyi-rnbo-proty-kolyshnikh-posadovtsiv-spysok-2806859.html санкціїпроти найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, включно з керівництвом Офісу глави держави, після словесної суперечки в Овальному кабінеті з американським президентом Дональдом Трампом та його командою. Найімовірніше, йдеться про фінансові обмеження.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:24 Ответить
на кшталт цього .... не виправдовуючи Єрмака і спостерігаючи тепер за Трампом , то зроблю висновок що Трампон за для отримати бажане , намалює проблему , навіть якщо її там і не було .
показать весь комментарий
25.04.2025 09:06 Ответить
Нічого з є я не роблю Він сам підімняв Україну під себе
показать весь комментарий
25.04.2025 09:23 Ответить
Про це розповіла українська дипломатка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль у Мосейчук Podcast.

За її словами, розмови про санкції з'явилися ще за президента Джо Байдена.

«Я про це чула у Вашингтоні в Конгресі від конгресменів - що до заступників керівника Офісу президента України вже підготовлені пакети санкцій, що в них є вся інформація про рахунки, про людей, які зберігають кошти, про електронні гаманці тощо. Для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад, що цей перелік вже розширений до понад 230 людей, і що туди виходять всі міністри і всі основні політики від "Слуги народу" і решта», - сказала українська дипломатка.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:25 Ответить
а чому не вводять ті санкції і чому стільки тягнуть ? чому рахунки не арештовані ? чому і далі рукопожатні ? і чому Спартц мовчить ?
показать весь комментарий
25.04.2025 09:01 Ответить
Може тому що єрмак пообіцяв договір про копалини підписати?Або "зупинити війну" на умовах трампа
показать весь комментарий
25.04.2025 09:05 Ответить
Марченко, скільки гайбіць 777 та снарядів до них, скільки Бредлі та Ф16, скільки бк для Хаймарсів тощо отримаю Україна згідно цей угоди?
показать весь комментарий
25.04.2025 07:23 Ответить
ніякої угоди без РЕАЛЬНИХ гарантій безпеки
показать весь комментарий
25.04.2025 07:36 Ответить
Реальні гарантії сша не варті викортстаного піпіфаксу.
показать весь комментарий
25.04.2025 16:04 Ответить
Як зеленим ********* пече здати надра України рудій мразоті союзнику *****.
показать весь комментарий
25.04.2025 07:40 Ответить
не просто так стараються
показать весь комментарий
25.04.2025 07:51 Ответить
Всі, і будь які, угоди з злочинним режимом Трампа будуть денонсовані. Зуйла і його "камаду" будуть судити. Якщо суд по Закону не відбудеться віддам останні гроші на СУД ЛІНЧА. Зло як внутрішнє так і зовнішнє має бути покаране. Український народ не давав цим покидькам права розпоряджатися національним багатством. От взяти Трампа. В 2017 році приняв іудаїзм в віці 71 рік. Тобто оєвреївся остаточно. А нас цілісінький єврей чотирикратний ухилянт, вирощений на гешефтах і совецькій владі". От ми і бачимо тепер на що здатні два всенародно обрані дегенерати поведені на гешефтах...
показать весь комментарий
25.04.2025 07:48 Ответить
Америка ворог?Після тої всієї допомоги?
показать весь комментарий
25.04.2025 09:06 Ответить
В Америці перемогла диктатура Трампа. Тепер трампівська Америка сама себе проголосила спільником *****. Що не ясно?
показать весь комментарий
25.04.2025 19:10 Ответить
Ніхрена,то дипломатія єрмака зробила з союзника воррга
показать весь комментарий
25.04.2025 20:58 Ответить
Ідіот в 78 років залишиться ідіотом незалежно від якогось там торгівця бабськими трюселями з України...
показать весь комментарий
25.04.2025 21:01 Ответить
Это верно, прогресс последнее время со всех щелей куярит
показать весь комментарий
25.04.2025 08:07 Ответить
Чому ти голосував за зЕ? Передай привітання своїм колегам лиш б не Порошенко. Ти реал дятел.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:06 Ответить
 
 