Марченко относительно соглашения о полезных ископаемых: Был достигнут прогресс
Украина и США продвигаются в переговорах по подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых, но на этой неделе выписать соглашение уже не удастся.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Reuters заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
"Был достигнут прогресс, и наши команды теперь очень тесно сотрудничают. До сих пор есть определенные вопросы, которые мы обсуждаем", - сказал Марченко.
Он добавил, что договориться об окончательном тексте соглашения на этой неделе уже не удастся.
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+5 Bogdan #603107
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вони гроші з продажу будуть забирати. які потяги?
За її словами, розмови про санкції з'явилися ще за президента Джо Байдена.
«Я про це чула у Вашингтоні в Конгресі від конгресменів - що до заступників керівника Офісу президента України вже підготовлені пакети санкцій, що в них є вся інформація про рахунки, про людей, які зберігають кошти, про електронні гаманці тощо. Для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад, що цей перелік вже розширений до понад 230 людей, і що туди виходять всі міністри і всі основні політики від "Слуги народу" і решта», - сказала українська дипломатка.