Марченко относительно соглашения о полезных ископаемых: Был достигнут прогресс

Украина и США продвигаются в переговорах по подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых, но на этой неделе выписать соглашение уже не удастся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Reuters заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Был достигнут прогресс, и наши команды теперь очень тесно сотрудничают. До сих пор есть определенные вопросы, которые мы обсуждаем", - сказал Марченко.

Он добавил, что договориться об окончательном тексте соглашения на этой неделе уже не удастся.

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