Новая военная помощь Украине может быть частью вклада США в фонд по полезным ископаемым, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новая военная помощь Украине от США может быть частью вклада Вашингтона в инвестиционный фонд, создание которого предусмотрено в соглашении о недрах.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Это соглашение о создании инвестиционного фонда в Украине с 50/50 с распределением и долей управления, и долей, которые будут вносить стороны. Соответственно, взносы будут осуществляться в денежной форме. Американская сторона также может засчитывать помощь новую, подчеркну, новую военную помощь для Украины, как вклад в этот фонд", - пояснил Шмыгаль.

На вопрос, потребуются ли новые пакеты военной помощи от США в рамках взноса в фонд, чтобы он начал функционировать, Шмыгаль ответил утвердительно.

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"Совершенно верно вы поняли. Здесь имеется в виду, что взносами в этот фонд могут быть и должны быть денежные средства, как со стороны американских партнеров, так со стороны Украины, но также новая помощь, которая будет предоставляться, выделяться и предоставляться Украине уже после подписания этого соглашения, может сторонами зачисляться как вклад в этот фонд", - отметил министр.

Еще одним важным аспектом этого соглашения является признание Соединенными Штатами вклада Украины в глобальную безопасность, подчеркнув, что это соглашение признает роль Украины в глобальной безопасности, в частности Будапештского меморандума.

Украина сохраняет полный контроль над своими природными ресурсами, недрами и инфраструктурой - это не является частью или условием партнерского фонда.

"Украина только осуществляет взнос с лицензий по новой ренте на полезные ископаемые, это будет наш вклад, 50% мы будем отдавать в этот фонд деньгами", - добавил Шмыгаль.

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Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

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