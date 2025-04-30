РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11164 посетителя онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
644 11

Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки, - Шмыгаль

Шмыгаль о соглашении о полезных ископаемых

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что соглашение о недрах между правительствами Украины и США будет подписано в течение ближайших суток. Сейчас в проекте соглашения согласовывают последние детали.

Об этом глава Кабмина сказал в эфире единого телемарафона, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Автор: 

соглашение (1322) США (26743) ископаемые (140) Шмыгаль Денис (2694)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
текст в студію
показать весь комментарий
30.04.2025 16:39
+2
підписуйте, а потім за це на шконку відправитеся..
показать весь комментарий
30.04.2025 16:40
+2
кабальні умови без жодних гарантій чи допомоги! мудрий нарід залишиться без нічого ще й в ярмі!
показать весь комментарий
30.04.2025 16:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
текст в студію
показать весь комментарий
30.04.2025 16:39 Ответить
АХМЄТОВЧ ТАКИ ВІДДАВ ТРАМПУ свої ліцензізії на землі подаровані СЛУГАМИ НАРОДУ законом, обміняв з Трампом НА ЩО?
показать весь комментарий
30.04.2025 16:51 Ответить
«Пропонувати партнерам нема чого» - Данило Гетманцев ініціює ревізію надр

З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцевhttps://nadra.info/wp-content/uploads/2025/02/Hetmantsev-Danylo.jpg
показать весь комментарий
30.04.2025 16:52 Ответить
підписуйте, а потім за це на шконку відправитеся..
показать весь комментарий
30.04.2025 16:40 Ответить
Как бы кого то не закопали после тех угод про копалины...
показать весь комментарий
30.04.2025 16:43 Ответить
кабальні умови без жодних гарантій чи допомоги! мудрий нарід залишиться без нічого ще й в ярмі!
показать весь комментарий
30.04.2025 16:43 Ответить
Отримай собачій хрін вже сьогодні. В тебе вже є один, за Будапешт, та йому нудно одному.
показать весь комментарий
30.04.2025 16:43 Ответить
Ой, хоч би не херню якусь підписали... Якщо нема гарантій безпеки, нема нових поставок зброї, не фінансової допомоги то ЯКОГО хріна щось підписувати с рудим опудалом.
показать весь комментарий
30.04.2025 16:50 Ответить
Some may ask: what will Ukraine get in return for the minerals deal? The question is not asked correctly. The correctly asked question would be: what will Ukraine avoid by signing the deal? And the answer is Ukraine will avoid incurring the most terrible thing in the world - Donald Trump's wrath. The horror of finding oneself on the receiving end of Trump's anger is so complete that every politician in the free world will not hesitate to say or do anything, anything at all, to please him. Mr. Rutte especially stands out.
показать весь комментарий
30.04.2025 17:04 Ответить
 
 