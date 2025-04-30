Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что соглашение о недрах между правительствами Украины и США будет подписано в течение ближайших суток. Сейчас в проекте соглашения согласовывают последние детали.
Об этом глава Кабмина сказал в эфире единого телемарафона, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
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З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцевhttps://nadra.info/wp-content/uploads/2025/02/Hetmantsev-Danylo.jpg