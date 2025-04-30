Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что соглашение о недрах между правительствами Украины и США будет подписано в течение ближайших суток. Сейчас в проекте соглашения согласовывают последние детали.

Об этом глава Кабмина сказал в эфире единого телемарафона, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

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