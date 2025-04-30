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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини найближчої доби, - Шмигаль

Шмигаль про угоду про копалини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що угода про надра між урядами України та США буде підписана впродовж найближчої доби. Наразі в проєкті угоди узгоджують останні деталі.

Про це глава Кабміну сказав  в ефірі єдиного телемарафону, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Шмигаля попросили прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що угода про корисні копалини може бути підписана найближчим часом.

"Сьогодні перша віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко на шляху до Вашингтона. Ми доопрацьовуємо вже остаточні деталі з нашими американськими колегами. Дійсно, це стратегічна угода про створення інвестиційного фонду, партнерського. Це дійсно рівноправна, гарна, міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України між урядом США та урядом України", - сказав очільник уряду.

За його словами, наразі команди допрацьовують остаточні деталі угоди.

"Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь протягом найближчої доби, угода буде підписана. І, відповідно, ми отримаємо перший крок", - заявив Шмигаль.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Україна може вже сьогодні, 30 квітня, укласти з США стратегічну угоду щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Читайте також: Угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною, - Зеленський

Що передувало?

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

Читайте також: Україна та США можуть підписати угоду про мінерали вже сьогодні, – Forbes

Автор: 

угода (654) США (22925) копалини (194) Шмигаль Денис (4589)


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Топ коментарі
+5
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30.04.2025 16:39
+3
Отримай собачій хрін вже сьогодні. В тебе вже є один, за Будапешт, та йому нудно одному.
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30.04.2025 16:43
+2
підписуйте, а потім за це на шконку відправитеся..
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30.04.2025 16:40
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30.04.2025 16:39 Відповісти
АХМЄТОВЧ ТАКИ ВІДДАВ ТРАМПУ свої ліцензізії на землі подаровані СЛУГАМИ НАРОДУ законом, обміняв з Трампом НА ЩО?
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30.04.2025 16:51 Відповісти
«Пропонувати партнерам нема чого» - Данило Гетманцев ініціює ревізію надр

З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцевhttps://nadra.info/wp-content/uploads/2025/02/Hetmantsev-Danylo.jpg
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30.04.2025 16:52 Відповісти
підписуйте, а потім за це на шконку відправитеся..
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30.04.2025 16:40 Відповісти
Как бы кого то не закопали после тех угод про копалины...
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30.04.2025 16:43 Відповісти
кабальні умови без жодних гарантій чи допомоги! мудрий нарід залишиться без нічого ще й в ярмі!
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30.04.2025 16:43 Відповісти
Отримай собачій хрін вже сьогодні. В тебе вже є один, за Будапешт, та йому нудно одному.
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30.04.2025 16:43 Відповісти
Ой, хоч би не херню якусь підписали... Якщо нема гарантій безпеки, нема нових поставок зброї, не фінансової допомоги то ЯКОГО хріна щось підписувати с рудим опудалом.
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30.04.2025 16:50 Відповісти
Some may ask: what will Ukraine get in return for the minerals deal? The question is not asked correctly. The correctly asked question would be: what will Ukraine avoid by signing the deal? And the answer is Ukraine will avoid incurring the most terrible thing in the world - Donald Trump's wrath. The horror of finding oneself on the receiving end of Trump's anger is so complete that every politician in the free world will not hesitate to say or do anything, anything at all, to please him. Mr. Rutte especially stands out.
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30.04.2025 17:04 Відповісти
Trump's wrath causes only laugh among politics of non-free world.
Is seems that ***** even like to poke him, just for lulz.
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30.04.2025 17:33 Відповісти
 
 