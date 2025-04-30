Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини найближчої доби, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що угода про надра між урядами України та США буде підписана впродовж найближчої доби. Наразі в проєкті угоди узгоджують останні деталі.

Про це глава Кабміну сказав в ефірі єдиного телемарафону, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Шмигаля попросили прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що угода про корисні копалини може бути підписана найближчим часом.

"Сьогодні перша віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко на шляху до Вашингтона. Ми доопрацьовуємо вже остаточні деталі з нашими американськими колегами. Дійсно, це стратегічна угода про створення інвестиційного фонду, партнерського. Це дійсно рівноправна, гарна, міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України між урядом США та урядом України", - сказав очільник уряду.

За його словами, наразі команди допрацьовують остаточні деталі угоди.

"Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь протягом найближчої доби, угода буде підписана. І, відповідно, ми отримаємо перший крок", - заявив Шмигаль.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Україна може вже сьогодні, 30 квітня, укласти з США стратегічну угоду щодо співпраці у сфері корисних копалин.

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Що передувало?

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

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