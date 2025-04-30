Україна та США сьогодні можуть підписати угоду про корисні копалини, - Bloomberg
Україна може вже сьогодні, 30 квітня, укласти з США стратегічну угоду щодо співпраці у сфері корисних копалин.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Підписання документа має відбутися під час візиту міністерки економіки Юлії Свириденко до Вашингтона.
Проєкт угоди вже остаточно узгоджено обома сторонами. Він передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами в Україні. Йдеться про залучення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та технології, пов’язані з цими сферами.
Вашингтон також визнає прагнення України зберегти стратегічний курс на вступ до Європейського Союзу й не вступати в конфлікт із відповідною політикою ЄС. Очікується, що угода стане важливим етапом у зміцненні економічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.
Що передувало?
Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.
25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.
Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.
Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).
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То висновок - все що нові поставки від США Україна не можете оплатити - плититме надрами ... Ахмєтов дав згоду відмовитися від ліцензій на землі у нього в кишені? Гетьманцев же казав проще... Все рівно вони вже не народні - зЄ-СЛУГИ проголосували землі для олігархату ще у 2019 му здається...
Адже просто урядовці "добивали"цю угоду а УРЯД ШМИГАЛЯ=це урядд АХМЄТОВА
ВОВКА потрібен вийти й чесно сказати- ті землі вже все рівно вже були не народні - а Ахмєтов за це стане вʼїзним до своїх підставних відмивальників бабла у США- сім"ї УМЄРОВА...
З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцев
доки скакалку не відібрали...
тепер починається - "вже сьогодні"
******* - не мішки кидати
Корисні копалини ні вашими,ні моїми ніколи не були і не будуть. Вони вже поділені олігархами.
США приберут к рукам все что смогут, остальное сдадут кацапсинам.
Китай единственная страна которая могла реально способствовать миру.
Еще 2 года назад Китай предложил свою помощь мирного урегулирования и выдвинул план полностью учитывающий интересы Украины.
Украинское правительство надменно проигнорировало инициативы и мирный план Китая.
В следствием недальновидной, высокомерной политики Украина оказалась заложником шантажистов сша и вассалом недееспособных Евроимпотентов.
В итоге, Украину ожидает утрата оккупированных территорий и кабальная зависимость от алчных стервятников сша .
Альтернативой неминуемой капитуляции, может стать безотлагательный договор с китайцами.
данайцевкитайцев, дары приносящих!