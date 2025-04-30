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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна та США сьогодні можуть підписати угоду про корисні копалини, - Bloomberg

США та Україна завершили другий раунд переговорів

Україна може вже сьогодні, 30 квітня, укласти з США стратегічну угоду щодо співпраці у сфері корисних копалин. 

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Підписання документа має відбутися під час візиту міністерки економіки Юлії Свириденко до Вашингтона.

Проєкт угоди вже остаточно узгоджено обома сторонами. Він передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами в Україні. Йдеться про залучення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та технології, пов’язані з цими сферами.

Вашингтон також визнає прагнення України зберегти стратегічний курс на вступ до Європейського Союзу й не вступати в конфлікт із відповідною політикою ЄС. Очікується, що угода стане важливим етапом у зміцненні економічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США сьогодні обговорять угоду про копалини, підписати її можуть "скоро", - ЗМІ

Що передувало?

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

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Автор: 

США (22925) Україна (5909) рідкісноземельні метали (158)


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Топ коментарі
+8
Оприлюдніть угоду!А то на підписуєте!!!
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30.04.2025 14:48
+5
А навіщо нам ця угода, коли сша не будуть надавати Україні військової допомоги?((https://censor.net/ua/news/3549639/volts-oboronna-dopomoga-********-maye-nadavatysya-pid-kerivnytstvom-yevropy
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30.04.2025 14:50
+3
Якщо так, сподіваюся, її повісять після повернення в Україну разом із зелею і всією зекобандою.
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30.04.2025 14:49
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Оприлюдніть угоду!А то на підписуєте!!!
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30.04.2025 14:48 Відповісти
зЄ раділо- оголошувало, що минулі допомоги як борг не увійдуть в нові угоди, а Радник з нацбезпеки Волц швиденько уточнив - А НОВИХ ДОПОМОГ вже не ЧЕКАЙТЕ від США - ТІЛЬКИ ВІД Європи .
То висновок - все що нові поставки від США Україна не можете оплатити - плититме надрами ... Ахмєтов дав згоду відмовитися від ліцензій на землі у нього в кишені? Гетьманцев же казав проще... Все рівно вони вже не народні - зЄ-СЛУГИ проголосували землі для олігархату ще у 2019 му здається...
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30.04.2025 15:14 Відповісти
Маємо просто СДЄЛКУ - ТРАМП-АХМЄТОВ через посередників від зЄ-МАРОДЕРАТУ на Банковій ?
Адже просто урядовці "добивали"цю угоду а УРЯД ШМИГАЛЯ=це урядд АХМЄТОВА

ВОВКА потрібен вийти й чесно сказати- ті землі вже все рівно вже були не народні - а Ахмєтов за це стане вʼїзним до своїх підставних відмивальників бабла у США- сім"ї УМЄРОВА...
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30.04.2025 15:19 Відповісти
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30.04.2025 14:48 Відповісти
Подарунок Тромбу на 100 днів ?
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30.04.2025 14:49 Відповісти
скоро Ахмєтова побачимо в гостях у сімейки Умєрова у США
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30.04.2025 15:22 Відповісти
«Пропонувати партнерам нема чого» - Данило Гетманцев ініціює ревізію надр

З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцев
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30.04.2025 15:26 Відповісти
Якщо так, сподіваюся, її повісять після повернення в Україну разом із зелею і всією зекобандою.
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30.04.2025 14:49 Відповісти
тяжкі метали не корисні .по собі знаю ,в мене солі заліза
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30.04.2025 14:49 Відповісти
А навіщо нам ця угода, коли сша не будуть надавати Україні військової допомоги?((https://censor.net/ua/news/3549639/volts-oboronna-dopomoga-********-maye-nadavatysya-pid-kerivnytstvom-yevropy
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30.04.2025 14:50 Відповісти
ДОПОМОГИ не будуть а за надра щось дадуть
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30.04.2025 15:33 Відповісти
й то питання... навіть про гарантії безпеки заглохли... -може Ахмєтова пустять у США роками нев"їзного - домовлявся ж його уряд
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30.04.2025 15:35 Відповісти
три дні та три ночі скакав рудий іван-царевич-трамп...
доки скакалку не відібрали...
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30.04.2025 14:50 Відповісти
"вже на цьому тижні" - закінчилось

тепер починається - "вже сьогодні"

******* - не мішки кидати
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30.04.2025 14:51 Відповісти
Правильно. Собачий хрен за ресурсы нам нужен уже сегодня. Получив хрен, мы безусловно одолеем москалей и бурятов.
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30.04.2025 14:52 Відповісти
Такі угоди неможливо укладати під час війни. Це навіть не угода, а оборудка між двома шахраями!Крапка. Це злочин і двічі злочин, бо така брудна оборудка прямо заборонена Конституцією. Звідси Зєлєнскій черговий раз може підтвердити свій статус злочинця за що має бути покараний. Якщо є "громадянський арешт", то є й "громадянський суд" і має бути "громадянський вирок".
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30.04.2025 14:59 Відповісти
питання майбутнього -де й коли ЗЄ вимолив собі й Єрмаку безпечне майбутнє - у Ватикані чи цією угодою, котру пообіцяв Трапу за 9 хв на стільчиках у Ватикані.
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30.04.2025 15:42 Відповісти
чомусь саме після 9-хвилинної шоу- сдєлкі у Ватикані посипился нові тиски з ООН від Волца на Україну та новина про підпис від зеЄугоди про надра ...
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30.04.2025 15:45 Відповісти
Санта-Барбара. Якби мали там шось нормальне підписати, то вже б давно підписали, а так це цирк з серії "європейська підтримка" і "російська мирна угода". Гарно граються всі, як з м'ячиком.
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30.04.2025 15:04 Відповісти
Спокійно!
Корисні копалини ні вашими,ні моїми ніколи не були і не будуть. Вони вже поділені олігархами.
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30.04.2025 15:07 Відповісти
Это будет катастрофа губительнее чем "Будапештский меморандум" !
США приберут к рукам все что смогут, остальное сдадут кацапсинам.
Китай единственная страна которая могла реально способствовать миру.
Еще 2 года назад Китай предложил свою помощь мирного урегулирования и выдвинул план полностью учитывающий интересы Украины.
Украинское правительство надменно проигнорировало инициативы и мирный план Китая.
В следствием недальновидной, высокомерной политики Украина оказалась заложником шантажистов сша и вассалом недееспособных Евроимпотентов.
В итоге, Украину ожидает утрата оккупированных территорий и кабальная зависимость от алчных стервятников сша .
Альтернативой неминуемой капитуляции, может стать безотлагательный договор с китайцами.
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30.04.2025 15:10 Відповісти
Бойтесь данайцев китайцев, дары приносящих!
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30.04.2025 15:23 Відповісти
А народ или Раду никто не спросит?!
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30.04.2025 15:18 Відповісти
ЗЄмля вже не була народною
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30.04.2025 15:46 Відповісти
дивіться вище цитату від Гетьманцева - торгувалися ахмєтівські з трампівськими
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30.04.2025 15:47 Відповісти
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30.04.2025 15:22 Відповісти
 
 