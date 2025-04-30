Україна та США сьогодні можуть підписати угоду про корисні копалини, - Bloomberg

Україна може вже сьогодні, 30 квітня, укласти з США стратегічну угоду щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Підписання документа має відбутися під час візиту міністерки економіки Юлії Свириденко до Вашингтона.

Проєкт угоди вже остаточно узгоджено обома сторонами. Він передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами в Україні. Йдеться про залучення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та технології, пов’язані з цими сферами.

Вашингтон також визнає прагнення України зберегти стратегічний курс на вступ до Європейського Союзу й не вступати в конфлікт із відповідною політикою ЄС. Очікується, що угода стане важливим етапом у зміцненні економічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.

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Що передувало?

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом повідомив, що в угоді України та США про корисні копалини не буде зарахована американська допомога, надана Україні до її підписання.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має "негайно підписати" угоду про рідкісноземельні метали із США.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга (24 квітня).

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