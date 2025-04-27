Україна і США домовилися, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США домовились, що в угоді про корисні копалини не буде зараховуватись допомога, яку Вашингтон надав до підписання документа.
Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник уряду розповів про зустріч із Міністром фінансів США Скоттом Бессентом в межах візиту української делегації до США на Spring Meetings Світового банку та МВФ.
Під час зустрічі з Бессентом окремою темою розмови була угода про ресурси між Україною та США.
"Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом", - розповів Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що Україна домовилася не зараховувати уже надану американську допомогу в угоді про копалини.
"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - повідомив глава уряду.
Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".
У неділю, 27 квітня, радник Трампа Майк Волц заявив, що угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.
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А ще мав би вибачитись за скандал с костюмом Зе. І взагалі приїхати до України в Бучу іна фронт
чомусь Байден і його жінка їздили до України , а Трамп - трусло.
Уряд погодив угоду 26 лютого.
Зеленський в овальному кабінеті влаштував перформанс 28 лютого.
Лохторат їсть неіснуючі досягення.
бо зеленський казав що це червона лінія, це не обговорюється.
а раз шмигаль каже що це ОБГОВОРЮВАЛОСЯ і це на нашу користь склалосЯ то очевидно ж що щось инше склалося не на нашу користь.
по суті, трамп нам продав повітря і ми і купили його як дурники.((
Україна стала однією з тих країн, які самі шикуються в чергу за американськими товарами. Київ запропонував купити зброю американського виробництва на $50 млрд для стримування Росії.
Трамп повинен схвалити угоду в рамках остаточної мирної угоди.
Україна не просить американських платників податків розщедритися на цю зброю. Вона хоче купити його сама.
Угода може бути здійснена в кредит, за ленд-лізом або за рахунок заморожених російських активів.
Продаж зброї Україні допоможе досягти кількох цілей Трампа, від торгівлі до національної безпеки.
Ві там вірите???
Якась іпсо, йпанаврот, якийсь Пройоб заретушували гучним криком перемога""!!