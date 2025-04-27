УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6921 відвідувач онлайн
Новини Угода про корисні копалини зі США допомога Україні від США
2 054 26

Україна і США домовилися, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини, - Шмигаль

Шмигаль про угоду про копалини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США домовились, що в угоді про корисні копалини не буде зараховуватись допомога, яку Вашингтон надав до підписання документа.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник уряду розповів про зустріч із Міністром фінансів США Скоттом Бессентом в межах візиту української делегації до США на Spring Meetings Світового банку та МВФ.

Під час зустрічі з Бессентом окремою темою розмови була угода про ресурси між Україною та США.

"Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом", - розповів Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна домовилася не зараховувати уже надану американську допомогу в угоді про копалини.

"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - повідомив глава уряду. 

Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".

У неділю, 27 квітня, радник Трампа Майк Волц заявив, що угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.

Читайте також: Трамп сповнений рішучості, - Волц заявив, що угода про корисні копалини невдовзі буде укладена

Автор: 

допомога (8359) США (22900) копалини (187) Шмигаль Денис (4581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Не треба це підносити як досягнення. Ми не дурни,і знаемо,що це була допомога.Закон не мае зворотньоі сіли.Дайте ссилку на договір позикі.І все буде ясно.
показати весь коментар
27.04.2025 22:17
+4
Знову - бажане за дійсне?
показати весь коментар
27.04.2025 22:24
+4
Манєнький нюанс: Україна нічого не мала повертати і раніше.
Уряд погодив угоду 26 лютого.
Зеленський в овальному кабінеті влаштував перформанс 28 лютого.

Лохторат їсть неіснуючі досягення.
показати весь коментар
27.04.2025 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп нарахував 350 лярдів
показати весь коментар
27.04.2025 22:07 Відповісти
Цікаво, що це за трампидлівські мільярди, що він їх так леко подарував нам?
показати весь коментар
27.04.2025 22:36 Відповісти
Я дивуюсь - президент США і жене таку пургу
показати весь коментар
27.04.2025 22:46 Відповісти
Блин, А ВИБАЧАТИСЯ ЗА СВОЮ БРЕХНЮ, тромбон збираеттся? Які 300 мільярдів вони Україні дали ? Брехун і рекетир
А ще мав би вибачитись за скандал с костюмом Зе. І взагалі приїхати до України в Бучу іна фронт
чомусь Байден і його жінка їздили до України , а Трамп - трусло.
показати весь коментар
27.04.2025 23:09 Відповісти
тобто у трумпа є можливість заявити про неабияку щедрість та поступки зі своєї сторони в ситуації, коли все і так відбувалось згідно законодавчих норма та доброї волі (з болем і жалем крихтами)...
показати весь коментар
27.04.2025 22:09 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2025 22:37 Відповісти
Типовий шулер
показати весь коментар
27.04.2025 23:10 Відповісти
Чого іздили у ПАР?Чого?Недружня краіна?Що путін передав через ПАР?
показати весь коментар
27.04.2025 22:12 Відповісти
путлєр сам не їздить в ПАР, бо його там заарештують.
показати весь коментар
27.04.2025 22:39 Відповісти
Чому заарештують?
показати весь коментар
27.04.2025 22:41 Відповісти
Тому що він в міжнародному розшуку. Він хотів на саміт БРІКС приїхати, а коли ПАР заявили, що арештують його, то він зассав.
показати весь коментар
27.04.2025 22:44 Відповісти
Він і в Оман ,без рішення суду на арешт,теж не їздив...
показати весь коментар
27.04.2025 22:51 Відповісти
Тому умови "Оманського договорнячка" назавжди залишаться таємницею, покритою пітьмою. Жупєлом для коментарів.
показати весь коментар
27.04.2025 22:53 Відповісти
Не треба це підносити як досягнення. Ми не дурни,і знаемо,що це була допомога.Закон не мае зворотньоі сіли.Дайте ссилку на договір позикі.І все буде ясно.
показати весь коментар
27.04.2025 22:17 Відповісти
Отлично, есть только один вопросик - А Трумп то в курсе? Если да, то еще возникает вопрос - тогда в обмен на что вы рассматриваете подписание этого договора. Ну вообще, вся это история напоминает повышение коммунальных, когда сначала пугают огромными тарифами, а потом оказывается что повышение гораздо меньше, и все с облегчением выдыхают, без особого возмущения принимая очередное повышение. Вполне возможно, что так будет и с т.н. мирным договором.
показати весь коментар
27.04.2025 22:18 Відповісти
Це москворотиків так хитро лякають тарифами?)
показати весь коментар
27.04.2025 22:51 Відповісти
Знову - бажане за дійсне?
показати весь коментар
27.04.2025 22:24 Відповісти
Манєнький нюанс: Україна нічого не мала повертати і раніше.
Уряд погодив угоду 26 лютого.
Зеленський в овальному кабінеті влаштував перформанс 28 лютого.

Лохторат їсть неіснуючі досягення.
показати весь коментар
27.04.2025 22:27 Відповісти
дуже неприємно це чути.
бо зеленський казав що це червона лінія, це не обговорюється.
а раз шмигаль каже що це ОБГОВОРЮВАЛОСЯ і це на нашу користь склалосЯ то очевидно ж що щось инше склалося не на нашу користь.
по суті, трамп нам продав повітря і ми і купили його як дурники.((
показати весь коментар
27.04.2025 22:30 Відповісти
тобто за частину ще не наданої зброї, яку ще виділив Байден, але яка ще не доїхала до України , прийдеться заплатити. Це зменьшить внутрішній борг США.
показати весь коментар
27.04.2025 22:32 Відповісти
Походу світ потихеньку починає розуміти нові правила міжнародної політики постправди. Головне впевнено брякнути - тоді може воно і стане реальністю) а може і ні.
показати весь коментар
27.04.2025 22:41 Відповісти
За даними Білого дому, адміністрація президента Трампа веде переговори щодо торговельних угод із 75 країнами, щоб купувати більше товарів американського виробництва.
Україна стала однією з тих країн, які самі шикуються в чергу за американськими товарами. Київ запропонував купити зброю американського виробництва на $50 млрд для стримування Росії.

Трамп повинен схвалити угоду в рамках остаточної мирної угоди.
Україна не просить американських платників податків розщедритися на цю зброю. Вона хоче купити його сама.

 Угода може бути здійснена в кредит, за ленд-лізом або за рахунок заморожених російських активів.
Продаж зброї Україні допоможе досягти кількох цілей Трампа, від торгівлі до національної безпеки.
показати весь коментар
27.04.2025 22:53 Відповісти
Слухи були, що в 22 чи 23му Козир зірвав Ленд-Ліз, бо це ж треба платити в США а не на асфальт і клумби ... А могли б мати значно більше якісної зброї!!!! І в кредит , тобто лендліз а не одразу виложити все на бочку
показати весь коментар
27.04.2025 23:04 Відповісти
Шось дуже слащаво-приторно стелять!!! 🥺🤔
Ві там вірите???
Якась іпсо, йпанаврот, якийсь Пройоб заретушували гучним криком перемога""!!
показати весь коментар
27.04.2025 23:01 Відповісти
Олигархи начали на ржавого давить, чтобы он не выделывался, а то уже они приготовились добывать редкоземы на оккупированных территориях и так то да сё в Украине.
показати весь коментар
27.04.2025 23:12 Відповісти
це 500 млн млрн млн млр???
показати весь коментар
27.04.2025 23:18 Відповісти
 
 