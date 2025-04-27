Україна і США домовилися, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США домовились, що в угоді про корисні копалини не буде зараховуватись допомога, яку Вашингтон надав до підписання документа.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник уряду розповів про зустріч із Міністром фінансів США Скоттом Бессентом в межах візиту української делегації до США на Spring Meetings Світового банку та МВФ.

Під час зустрічі з Бессентом окремою темою розмови була угода про ресурси між Україною та США.

"Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом", - розповів Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна домовилася не зараховувати уже надану американську допомогу в угоді про копалини.

"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - повідомив глава уряду.

Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".

У неділю, 27 квітня, радник Трампа Майк Волц заявив, що угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.

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