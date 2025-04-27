Украина и США договорились, что уже предоставленная помощь не будет учитываться в соглашении о полезных ископаемых, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США договорились, что в соглашении о полезных ископаемых не будет засчитываться помощь, которую Вашингтон предоставил до подписания документа.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства рассказал о встрече с Министром финансов США Скоттом Бессентом в рамках визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.

Во время встречи с Бессентом отдельной темой разговора было соглашение о ресурсах между Украиной и США.

"Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс. Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом", - рассказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина договорилась не засчитывать уже оказанную американскую помощь в соглашении о ископаемых.

"Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная к ее подписанию", - сообщил глава правительства.

Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".

В воскресенье, 27 апреля, советник Трампа Майк Уолтц заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых в скором времени будет заключено.

Читайте также: Трамп полон решимости, - Уолтц заявил, что соглашение о полезных ископаемых вскоре будет заключено