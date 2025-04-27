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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США помощь Украине от США
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Украина и США договорились, что уже предоставленная помощь не будет учитываться в соглашении о полезных ископаемых, - Шмыгаль

Шмыгаль о соглашении о полезных ископаемых

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США договорились, что в соглашении о полезных ископаемых не будет засчитываться помощь, которую Вашингтон предоставил до подписания документа.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства рассказал о встрече с Министром финансов США Скоттом Бессентом в рамках визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.

Во время встречи с Бессентом отдельной темой разговора было соглашение о ресурсах между Украиной и США.

"Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс. Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом", - рассказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина договорилась не засчитывать уже оказанную американскую помощь в соглашении о ископаемых.

"Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная к ее подписанию", - сообщил глава правительства.

Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".

В воскресенье, 27 апреля, советник Трампа Майк Уолтц заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых в скором времени будет заключено.

Читайте также: Трамп полон решимости, - Уолтц заявил, что соглашение о полезных ископаемых вскоре будет заключено

Автор: 

помощь (7808) США (26719) ископаемые (134) Шмыгаль Денис (2690)


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Топ комментарии
+5
Манєнький нюанс: Україна нічого не мала повертати і раніше.
Уряд погодив угоду 26 лютого.
Зеленський в овальному кабінеті влаштував перформанс 28 лютого.

Лохторат їсть неіснуючі досягення.
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27.04.2025 22:27
+4
Не треба це підносити як досягнення. Ми не дурни,і знаемо,що це була допомога.Закон не мае зворотньоі сіли.Дайте ссилку на договір позикі.І все буде ясно.
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27.04.2025 22:17
+4
Знову - бажане за дійсне?
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27.04.2025 22:24
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Трамп нарахував 350 лярдів
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27.04.2025 22:07 Ответить
Цікаво, що це за трампидлівські мільярди, що він їх так леко подарував нам?
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27.04.2025 22:36 Ответить
Я дивуюсь - президент США і жене таку пургу
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27.04.2025 22:46 Ответить
Блин, А ВИБАЧАТИСЯ ЗА СВОЮ БРЕХНЮ, тромбон збираеттся? Які 300 мільярдів вони Україні дали ? Брехун і рекетир
А ще мав би вибачитись за скандал с костюмом Зе. І взагалі приїхати до України в Бучу іна фронт
чомусь Байден і його жінка їздили до України , а Трамп - трусло.
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27.04.2025 23:09 Ответить
тобто у трумпа є можливість заявити про неабияку щедрість та поступки зі своєї сторони в ситуації, коли все і так відбувалось згідно законодавчих норма та доброї волі (з болем і жалем крихтами)...
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27.04.2025 22:09 Ответить
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27.04.2025 22:37 Ответить
Типовий шулер
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27.04.2025 23:10 Ответить
Чого іздили у ПАР?Чого?Недружня краіна?Що путін передав через ПАР?
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27.04.2025 22:12 Ответить
путлєр сам не їздить в ПАР, бо його там заарештують.
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27.04.2025 22:39 Ответить
Чому заарештують?
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27.04.2025 22:41 Ответить
Тому що він в міжнародному розшуку. Він хотів на саміт БРІКС приїхати, а коли ПАР заявили, що арештують його, то він зассав.
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27.04.2025 22:44 Ответить
Він і в Оман ,без рішення суду на арешт,теж не їздив...
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27.04.2025 22:51 Ответить
Тому умови "Оманського договорнячка" назавжди залишаться таємницею, покритою пітьмою. Жупєлом для коментарів.
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27.04.2025 22:53 Ответить
Не треба це підносити як досягнення. Ми не дурни,і знаемо,що це була допомога.Закон не мае зворотньоі сіли.Дайте ссилку на договір позикі.І все буде ясно.
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27.04.2025 22:17 Ответить
Отлично, есть только один вопросик - А Трумп то в курсе? Если да, то еще возникает вопрос - тогда в обмен на что вы рассматриваете подписание этого договора. Ну вообще, вся это история напоминает повышение коммунальных, когда сначала пугают огромными тарифами, а потом оказывается что повышение гораздо меньше, и все с облегчением выдыхают, без особого возмущения принимая очередное повышение. Вполне возможно, что так будет и с т.н. мирным договором.
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27.04.2025 22:18 Ответить
Це москворотиків так хитро лякають тарифами?)
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27.04.2025 22:51 Ответить
Знову - бажане за дійсне?
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27.04.2025 22:24 Ответить
Манєнький нюанс: Україна нічого не мала повертати і раніше.
Уряд погодив угоду 26 лютого.
Зеленський в овальному кабінеті влаштував перформанс 28 лютого.

Лохторат їсть неіснуючі досягення.
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27.04.2025 22:27 Ответить
дуже неприємно це чути.
бо зеленський казав що це червона лінія, це не обговорюється.
а раз шмигаль каже що це ОБГОВОРЮВАЛОСЯ і це на нашу користь склалосЯ то очевидно ж що щось инше склалося не на нашу користь.
по суті, трамп нам продав повітря і ми і купили його як дурники.((
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27.04.2025 22:30 Ответить
Саша, ви якийсь ідейний песиміст. Зєльонский всіх вчергове розвів, все чудово, а ви шукаєте якісь приховані підводні камені.
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27.04.2025 23:38 Ответить
тобто за частину ще не наданої зброї, яку ще виділив Байден, але яка ще не доїхала до України , прийдеться заплатити. Це зменьшить внутрішній борг США.
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27.04.2025 22:32 Ответить
З якого дива? Чи вам так хочеться? Бо виходить, що даремно місяць волали, що караул Америка грабує? А виявилось, що це все черговий зєльоний розвод лохотрата від любимого лідора. Хєрню лідор говорить і робить, а рейтинг росте.
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27.04.2025 23:43 Ответить
до чого тут я?
вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини Джерело: https://censor.net/ua/n3549104
Отже, та допомога, яка ще не надана, буде зараховуватись. У рекеті це називається "поставіть на счетчік".
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27.04.2025 23:54 Ответить
Походу світ потихеньку починає розуміти нові правила міжнародної політики постправди. Головне впевнено брякнути - тоді може воно і стане реальністю) а може і ні.
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27.04.2025 22:41 Ответить
За даними Білого дому, адміністрація президента Трампа веде переговори щодо торговельних угод із 75 країнами, щоб купувати більше товарів американського виробництва.
Україна стала однією з тих країн, які самі шикуються в чергу за американськими товарами. Київ запропонував купити зброю американського виробництва на $50 млрд для стримування Росії.

Трамп повинен схвалити угоду в рамках остаточної мирної угоди.
Україна не просить американських платників податків розщедритися на цю зброю. Вона хоче купити його сама.

 Угода може бути здійснена в кредит, за ленд-лізом або за рахунок заморожених російських активів.
Продаж зброї Україні допоможе досягти кількох цілей Трампа, від торгівлі до національної безпеки.
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27.04.2025 22:53 Ответить
Слухи були, що в 22 чи 23му Козир зірвав Ленд-Ліз, бо це ж треба платити в США а не на асфальт і клумби ... А могли б мати значно більше якісної зброї!!!! І в кредит , тобто лендліз а не одразу виложити все на бочку
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27.04.2025 23:04 Ответить
Шось дуже слащаво-приторно стелять!!! 🥺🤔
Ві там вірите???
Якась іпсо, йпанаврот, якийсь Пройоб заретушували гучним криком перемога""!!
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27.04.2025 23:01 Ответить
Олигархи начали на ржавого давить, чтобы он не выделывался, а то уже они приготовились добывать редкоземы на оккупированных территориях и так то да сё в Украине.
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27.04.2025 23:12 Ответить
це 500 млн млрн млн млр???
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27.04.2025 23:18 Ответить
Домовилися, що Трамп не буде відміняти гравітацію.
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27.04.2025 23:49 Ответить
 
 