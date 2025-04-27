Украина и США договорились, что уже предоставленная помощь не будет учитываться в соглашении о полезных ископаемых, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США договорились, что в соглашении о полезных ископаемых не будет засчитываться помощь, которую Вашингтон предоставил до подписания документа.
Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Глава правительства рассказал о встрече с Министром финансов США Скоттом Бессентом в рамках визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.
Во время встречи с Бессентом отдельной темой разговора было соглашение о ресурсах между Украиной и США.
"Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс. Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом", - рассказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что Украина договорилась не засчитывать уже оказанную американскую помощь в соглашении о ископаемых.
"Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная к ее подписанию", - сообщил глава правительства.
Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".
В воскресенье, 27 апреля, советник Трампа Майк Уолтц заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых в скором времени будет заключено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ще мав би вибачитись за скандал с костюмом Зе. І взагалі приїхати до України в Бучу іна фронт
чомусь Байден і його жінка їздили до України , а Трамп - трусло.
Уряд погодив угоду 26 лютого.
Зеленський в овальному кабінеті влаштував перформанс 28 лютого.
Лохторат їсть неіснуючі досягення.
бо зеленський казав що це червона лінія, це не обговорюється.
а раз шмигаль каже що це ОБГОВОРЮВАЛОСЯ і це на нашу користь склалосЯ то очевидно ж що щось инше склалося не на нашу користь.
по суті, трамп нам продав повітря і ми і купили його як дурники.((
вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини Джерело: https://censor.net/ua/n3549104
Отже, та допомога, яка ще не надана, буде зараховуватись. У рекеті це називається "поставіть на счетчік".
Україна стала однією з тих країн, які самі шикуються в чергу за американськими товарами. Київ запропонував купити зброю американського виробництва на $50 млрд для стримування Росії.
Трамп повинен схвалити угоду в рамках остаточної мирної угоди.
Україна не просить американських платників податків розщедритися на цю зброю. Вона хоче купити його сама.
Угода може бути здійснена в кредит, за ленд-лізом або за рахунок заморожених російських активів.
Продаж зброї Україні допоможе досягти кількох цілей Трампа, від торгівлі до національної безпеки.
Ві там вірите???
Якась іпсо, йпанаврот, якийсь Пройоб заретушували гучним криком перемога""!!