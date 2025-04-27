Трамп полон решимости, - Уолтц заявил, что соглашение о полезных ископаемых вскоре будет заключено
Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым вскоре будет заключено.
Об этом в комментарии телеканалу Fox News, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Уолтца, украинская и американская команды активно работали над документом в течение выходных.
"Участники переговоров упорно работали в течение выходных. Это в первую очередь касается как министра Бессента (глава Минфина США, - ред.), так и президента. Оно будет заключено, президент полон решимости сделать это", - заявил советник Трампа.
Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".
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Ще і надра вже американські
Тепер питання відкрите. Скільки областей відійдуть кацапам назавжди.
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Не швиди, а то цеп спаде.
что несколько батальонов снимутся с фронта и устроят в Киеве можновладцам кровавую баню, до момента ратификации в парламенте.
Здается мені, ЩО ІДЕЮ ВІДІБРАТИ У УКРАЇНИ НАДРА, розробили у хремлі, також як і ядерну зброю з літаками
а без оружия , как воевать. ? Что дал в помощь Трамп в
этом году ? А ничего !! Делайте выводы . Пусть попросит у
Китая.
«Как живёт страна сейчас - не очень понятно, потому что сельским хозяйством заниматься негде, всё перекопали, почти весь лес вырубили. На месте бывших "раскопок" остались только ямы с торчащими из них известняковыми глыбами высотой до 15 метров - между которых, собственно, и скрывался фосфорит.
Пейзажи нынешнего Науру метафорически называют лунным - безжизненные камни и ничего больше.«
80% территории к 1980-м годам стало непригодным для жизни из-за добычи фосфатов.
Вырублено более 90% лесов.
Осталось бесплодные известняковые столбы, напоминающие лунный пейзаж.
Почва уничтожена на 40% территории острова.«
але якщо про гроші то можна і обійтися як обходилися без угоди про рідкоземельні 10000 років наші предки.
оптимально було б послати трампа і нічого не підписувати але, схоже, зеленський починає ставати схожим на всіх українських президентів - щось там собі мутить по тихому.
і це не я сказав, це сказав порошенко.