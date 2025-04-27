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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Трамп полон решимости, - Уолтц заявил, что соглашение о полезных ископаемых вскоре будет заключено

Волц о соглашении по полезным ископаемым

Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым вскоре будет заключено.

Об этом в комментарии телеканалу Fox News, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Уолтца, украинская и американская команды активно работали над документом в течение выходных.

"Участники переговоров упорно работали в течение выходных. Это в первую очередь касается как министра Бессента (глава Минфина США, - ред.), так и президента. Оно будет заключено, президент полон решимости сделать это", - заявил советник Трампа.

Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".

Читайте также: Украина до сих пор не подписала финальное соглашение по ископаемым с США. Это должно произойти "немедленно", - Трамп

Автор: 

соглашение (1317) США (26709) ископаемые (134) Майк Уолтц (75)


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Топ комментарии
+10
Взимку 2014-го Бандюкович втік, залишивши державну скарбницю пустою. У червні 2014-го, Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей…А потім прийшли зелені свині….
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27.04.2025 18:40
+8
Дивовижно, але чим довше Зеля президент, тим менше України, і менше українців.
Ще і надра вже американські
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27.04.2025 18:23
+7
От проклятий Зеля! І пуйло ж ні при чому. Ось при попереднику Україна тільки приростала територіями, ага?
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27.04.2025 18:28
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Дивовижно, але чим довше Зеля президент, тим менше України, і менше українців.
Ще і надра вже американські
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27.04.2025 18:23 Ответить
От проклятий Зеля! І пуйло ж ні при чому. Ось при попереднику Україна тільки приростала територіями, ага?
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27.04.2025 18:28 Ответить
Пуйло з 14 го року вже був, а те що зараз відбувається то наслідки діяльності клоуна і його ОПГ
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27.04.2025 18:32 Ответить
Взимку 2014-го Бандюкович втік, залишивши державну скарбницю пустою. У червні 2014-го, Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей…А потім прийшли зелені свині….
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27.04.2025 18:40 Ответить
шо ти мелеш...???
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27.04.2025 18:48 Ответить
Борошно... Хіба не видно? ... На поминальні коржики, по "Блазню" та "блазенятам"... Надіюся скоро спекти...
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27.04.2025 18:53 Ответить
не насипав а вкрав з свинарчуком, шось вви трошки призабули
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27.04.2025 19:04 Ответить
"Розумако"... То твої "блазенята" "трошки призабули" про "Свинарчуків", бо обісралися так, що за шість років навіть підозру не оголосили - а не те що справу до обвинувального вироку довели... Це ГАНЬБИЩЕ для "зеленосраких" - я тобі кажу, як юрист...
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27.04.2025 19:10 Ответить
Не зменшувалась точно. А юридично була вся.
Тепер питання відкрите. Скільки областей відійдуть кацапам назавжди.
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27.04.2025 19:09 Ответить
Це вже анекдот. Десятки разів вот-вот, а віз і нині там. Нехай скоти чекають.
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27.04.2025 18:30 Ответить
А якби був хтось інший то було б по іншому? Цю війну почав *****, ідея захопити Україну у нього була з моменту приходу до влади. Захопити він намагався різними способами, останнім яким була війна.
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27.04.2025 18:33 Ответить
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27.04.2025 19:07 Ответить
Геть усі
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27.04.2025 19:12 Ответить
Штучний інтелект хоч і штучний, але інтелект має, на відміну від деяких українців
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27.04.2025 19:19 Ответить
Російсько-американські. Кацапи з США домовилися про спільну розробку родовищ.
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27.04.2025 18:46 Ответить
IP мы знаем
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27.04.2025 18:52 Ответить
Для москалей - он наш президент. Мы его выбрали. Какой он ваше собачье дело, кого мы выбрали. Он нам подходит. И все. А ваше ***** вам подходит? И очередное обращение к спецам по Украине. Вы нас ни когда не поймете!!!
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27.04.2025 19:16 Ответить
От бачиш. Ти вже Зе назвав ******. Молодець. Виправляєшся на очах.
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27.04.2025 19:18 Ответить
24 години
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27.04.2025 18:24 Ответить
А навіщо ця угода треба ? штатам навіщо - зрозуміло , вибити 120 чи 350 лярдів, ностальгія по колоніям...а Україна що отримає ?
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27.04.2025 18:26 Ответить
А мне вот непонятно зачем это Трумпу, рпазве для США что 100 что 300 млрд., это много? да и те нужно минимум лет 10 что бы отбить
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27.04.2025 18:46 Ответить
Кто про что, а голый про баню.. Рыжий хер выгрызает свой маленький гешефт. Иллюстрация к выражению "на дерьме сметану собирает"
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27.04.2025 18:26 Ответить
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27.04.2025 19:05 Ответить
а може краще з Китаїм підписати угоду?
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27.04.2025 18:26 Ответить
Що там накоів вова у омані,ми знаемо.Знаемо,що Ленка дуже плакала,про це все бачили.Головне,щоб за цього компромату він нічого не здав,бо і так це відомо.Як що виграе війну,то йому все пробачать.
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27.04.2025 18:28 Ответить
"Відповідь має бути "негайною".
***
Не швиди, а то цеп спаде.
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27.04.2025 18:28 Ответить
сповнений рішучості... аж слина тече, чи шо там... вже наказав, мабуть, звільнити ємності для бабосів, які потечуть незламною річкою...
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27.04.2025 18:30 Ответить
Ну так! Рішучість набирається і набирається, набирається і набирається. Головне - виходити нема як тій рішучості - боязно якось. Зате замість рішучості з Трампа чудово виходять продукти життєдіяльності. Особливо твердо-м'які, від страху перед пуциним.
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27.04.2025 19:22 Ответить
"Сповнений", то хай витрушує ту "рішучость" зі своїх штанів.
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27.04.2025 18:40 Ответить
Извините за необразованность. А кто такой Уолтц? И почему эту улитку, так часто воспоминают (я не ошибся в последнем слове)?
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27.04.2025 18:43 Ответить
Радник президента США з національної безпеки.
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27.04.2025 18:46 Ответить
IP мы знаем
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27.04.2025 18:50 Ответить
Ну, якщо Волц сказав - то "дело в шляпе...".
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27.04.2025 18:44 Ответить
Не треба надра віддавати ні за що. Треба гамериканам нагадати що українці вже атомні боєголовки віддали під їхнім тиском за папірець, а той папірець навіть в туалет не годиться.
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27.04.2025 18:45 Ответить
А с "Украинских", IP мы знаем блогеров, мы чуть позже спросим.
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27.04.2025 18:46 Ответить
Што ти спросіш?
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27.04.2025 18:50 Ответить
Опубликовать ващ адрес? город, улица, дом, квартира (типа общяга могу выдать), генеральчика в московии взорвали. СЛЕДУЮЩИЙ .....
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27.04.2025 19:22 Ответить
Чомусь не вірю всьому, що зєля робить
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27.04.2025 18:47 Ответить
IP мы знаем
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27.04.2025 18:49 Ответить
І што?
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27.04.2025 18:51 Ответить
Дулю скрутить в монітор...
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27.04.2025 19:04 Ответить
У нас кажуть ЩО. Стратив москалик.
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27.04.2025 19:18 Ответить
Ніхто нічого не підпише. Амери можуть іти за корабльом.
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27.04.2025 18:47 Ответить
если подпишут, есть не слабый шанс на военные переворот,
что несколько батальонов снимутся с фронта и устроят в Киеве можновладцам кровавую баню, до момента ратификации в парламенте.
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27.04.2025 18:51 Ответить
Плакали наші мінерали - знайшовся хазяїн
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27.04.2025 18:52 Ответить
Трамп сповнений лайна,- опариш Волц.
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27.04.2025 18:53 Ответить
у трамбона нема карт . Жодна країна його дупу не поцілувала, черг на перемови нема, покращення у житті пересічних амеріканців теж. Руда бібізяна блефує із останніх сил, хоть щось "продати" спільноті. Через 3 доби 100 днів, він вже каже про наступні 100. Так і спливе термін його препізденства, огидлого і нікчемного
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27.04.2025 18:55 Ответить
ну правильно, обобрать слабого это героизм
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27.04.2025 18:55 Ответить
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27.04.2025 18:57 Ответить
Зеленський не святий далеко. Але інші не при чому? За безцінь бандюкам приватизували 80% України, просрали ядерку, скоротили -розігнали армію, розстріляли-продали-підірвали **********, допустили в президенти комуняк і бандюків, в міністри оборони рашиків і перелік можна продовжувати. Зеленський лиш наслідок нашого похєристичного ставлення до неньки...
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27.04.2025 18:58 Ответить
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27.04.2025 18:59 Ответить
Треба точно порахувати скільки нирок лишилось в українців. Зазвичай їх 2 у кожного! Шалені гроші!!!
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27.04.2025 18:58 Ответить
Темпи падіння рейтингу Трампа за перші 100 днів побили 80-річний рекорд.
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27.04.2025 18:58 Ответить
І ось цьому хитродупому баризі віддати надра України ?
Здается мені, ЩО ІДЕЮ ВІДІБРАТИ У УКРАЇНИ НАДРА, розробили у хремлі, також як і ядерну зброю з літаками
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27.04.2025 19:02 Ответить
Ископаемые могут подождать до полного окончания войны,
а без оружия , как воевать. ? Что дал в помощь Трамп в
этом году ? А ничего !! Делайте выводы . Пусть попросит у
Китая.
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27.04.2025 19:01 Ответить
Невже американцям не стануть поперек горла українські корисні копалини ??? Де ж ваша честь ? Здається вже було в історії України, як сталін забирав в українців зерно і продавав його на Захід, на виручені гроші купляли західні технології, а ми пухли з голоду.
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27.04.2025 19:06 Ответить
Хто мені може пояснити - на біса нам та угода? Який для України з цього зиск, якщо навіть захист не пропонують? Може це черговий ляп ОП?
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27.04.2025 19:08 Ответить
ПРО НАУРУ І ДОБИЧУ ФОСФАТІВ
«Как живёт страна сейчас - не очень понятно, потому что сельским хозяйством заниматься негде, всё перекопали, почти весь лес вырубили. На месте бывших "раскопок" остались только ямы с торчащими из них известняковыми глыбами высотой до 15 метров - между которых, собственно, и скрывался фосфорит.

Пейзажи нынешнего Науру метафорически называют лунным - безжизненные камни и ничего больше.«
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27.04.2025 19:18 Ответить
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27.04.2025 19:19 Ответить
«Науру - это яркий пример того, как бездумная эксплуатация природных ресурсов может привести к катастрофе. Остров, который мог быть раем, стал символом разрушения. Его история напоминает: богатство природы не вечно, и его нужно беречь.

80% территории к 1980-м годам стало непригодным для жизни из-за добычи фосфатов.

Вырублено более 90% лесов.

Осталось бесплодные известняковые столбы, напоминающие лунный пейзаж.

Почва уничтожена на 40% территории острова.«
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27.04.2025 19:28 Ответить
Які в піз@ду надра,там якийсь мир вже узгодили на двох стільцях у Ватикані?.Сьогодні рашисти увірвалися в Суми.
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27.04.2025 19:19 Ответить
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27.04.2025 19:24 Ответить
без гарантій безпеки це просто угода про гроші.
але якщо про гроші то можна і обійтися як обходилися без угоди про рідкоземельні 10000 років наші предки.
оптимально було б послати трампа і нічого не підписувати але, схоже, зеленський починає ставати схожим на всіх українських президентів - щось там собі мутить по тихому.
і це не я сказав, це сказав порошенко.
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27.04.2025 19:22 Ответить
 
 