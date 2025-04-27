Трамп полон решимости, - Уолтц заявил, что соглашение о полезных ископаемых вскоре будет заключено

Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым вскоре будет заключено.

Об этом в комментарии телеканалу Fox News, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Уолтца, украинская и американская команды активно работали над документом в течение выходных.

"Участники переговоров упорно работали в течение выходных. Это в первую очередь касается как министра Бессента (глава Минфина США, - ред.), так и президента. Оно будет заключено, президент полон решимости сделать это", - заявил советник Трампа.

Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".

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