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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Трамп сповнений рішучості, - Волц заявив, що угода про корисні копалини невдовзі буде укладена

Волц про угоду щодо копалин

Угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.

Про це у коментарі телеканалу Fox News, заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Волца, українська та американська команди активно працювали над документом впродовж вихідних.

"Учасники переговорів наполегливо працювали впродовж вихідних. Це в першу чергу стосується як міністра Бессента (глава Мінфіну США, - ред.), так і президента. Вона буде укладена, президент повний рішучості зробити це", - заявив радник Трампа.

Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".

Читайте також: Україна досі не підписала фінальну угоду щодо копалин зі США. Це має відбутися "негайно", - Трамп

Автор: 

угода (649) США (22900) копалини (187) Волц Майк (75)


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Топ коментарі
+20
Взимку 2014-го Бандюкович втік, залишивши державну скарбницю пустою. У червні 2014-го, Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей…А потім прийшли зелені свині….
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27.04.2025 18:40
+14
Дивовижно, але чим довше Зеля президент, тим менше України, і менше українців.
Ще і надра вже американські
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27.04.2025 18:23
+9
От проклятий Зеля! І пуйло ж ні при чому. Ось при попереднику Україна тільки приростала територіями, ага?
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27.04.2025 18:28
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Дивовижно, але чим довше Зеля президент, тим менше України, і менше українців.
Ще і надра вже американські
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27.04.2025 18:23 Відповісти
От проклятий Зеля! І пуйло ж ні при чому. Ось при попереднику Україна тільки приростала територіями, ага?
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27.04.2025 18:28 Відповісти
Пуйло з 14 го року вже був, а те що зараз відбувається то наслідки діяльності клоуна і його ОПГ
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27.04.2025 18:32 Відповісти
Взимку 2014-го Бандюкович втік, залишивши державну скарбницю пустою. У червні 2014-го, Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей…А потім прийшли зелені свині….
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27.04.2025 18:40 Відповісти
шо ти мелеш...???
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27.04.2025 18:48 Відповісти
Борошно... Хіба не видно? ... На поминальні коржики, по "Блазню" та "блазенятам"... Надіюся скоро спекти...
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27.04.2025 18:53 Відповісти
не насипав а вкрав з свинарчуком, шось вви трошки призабули
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27.04.2025 19:04 Відповісти
"Розумако"... То твої "блазенята" "трошки призабули" про "Свинарчуків", бо обісралися так, що за шість років навіть підозру не оголосили - а не те що справу до обвинувального вироку довели... Це ГАНЬБИЩЕ для "зеленосраких" - я тобі кажу, як юрист...
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27.04.2025 19:10 Відповісти
вони мої такі як і твої , а те шо було то було, нажаль я не юрист
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27.04.2025 19:29 Відповісти
Так чого ж ти верзеш дурниці в тому, в чому не тямиш? А те що навіть і "було", чітко вписується у статтю 39 Кримінального Кодексу України - "Крайня необхідність"... Якщо вмієш користуваться Гуглом - набери та почитай... І не ганьбися...
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27.04.2025 19:59 Відповісти
Насипати почав Турчинов... І Гройсмана не забути.
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27.04.2025 19:44 Відповісти
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27.04.2025 19:48 Відповісти
И я о том же, мол, братья и сестры, всем известно, шо все люди - братья, все бабы - сьостры, отже , йеднаймося.
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27.04.2025 19:53 Відповісти
Не зменшувалась точно. А юридично була вся.
Тепер питання відкрите. Скільки областей відійдуть кацапам назавжди.
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27.04.2025 19:09 Відповісти
А кто же дурака за язык тянул в октябре прошлого года вякать-предлагать на весь всесвiт свое редкоземелье?
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27.04.2025 19:49 Відповісти
Це вже анекдот. Десятки разів вот-вот, а віз і нині там. Нехай скоти чекають.
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27.04.2025 18:30 Відповісти
А якби був хтось інший то було б по іншому? Цю війну почав *****, ідея захопити Україну у нього була з моменту приходу до влади. Захопити він намагався різними способами, останнім яким була війна.
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27.04.2025 18:33 Відповісти
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27.04.2025 19:07 Відповісти
Геть усі
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27.04.2025 19:12 Відповісти
Штучний інтелект хоч і штучний, але інтелект має, на відміну від деяких українців
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27.04.2025 19:19 Відповісти
Російсько-американські. Кацапи з США домовилися про спільну розробку родовищ.
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27.04.2025 18:46 Відповісти
IP мы знаем
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27.04.2025 18:52 Відповісти
Для москалей - он наш президент. Мы его выбрали. Какой он ваше собачье дело, кого мы выбрали. Он нам подходит. И все. А ваше ***** вам подходит? И очередное обращение к спецам по Украине. Вы нас ни когда не поймете!!!
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27.04.2025 19:16 Відповісти
От бачиш. Ти вже Зе назвав ******. Молодець. Виправляєшся на очах.
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27.04.2025 19:18 Відповісти
Не "поймём"... Бо ти навіть своєю рідною, кацапською, пишеш безграмотно...
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27.04.2025 19:30 Відповісти
Поки що ні. І українці мають цього не допустити.
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27.04.2025 19:40 Відповісти
Много внимания боту. Украина вернет свои земли Воронежская, Белгородская, Ростовская, Кубань. А вы соситею. Они будуть жить, как люди, а вы как попуасы.
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27.04.2025 19:47 Відповісти
Ой на 9.05.25, у ботов методички нет на это.. Молчат. (Мовчат по украінські). Подарункі вам готуються чекайте. До відома краснючая площа буде краснющою. До по бачення. москалики.
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27.04.2025 20:02 Відповісти
24 години
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27.04.2025 18:24 Відповісти
А навіщо ця угода треба ? штатам навіщо - зрозуміло , вибити 120 чи 350 лярдів, ностальгія по колоніям...а Україна що отримає ?
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27.04.2025 18:26 Відповісти
А мне вот непонятно зачем это Трумпу, рпазве для США что 100 что 300 млрд., это много? да и те нужно минимум лет 10 что бы отбить
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27.04.2025 18:46 Відповісти
Кто про что, а голый про баню.. Рыжий хер выгрызает свой маленький гешефт. Иллюстрация к выражению "на дерьме сметану собирает"
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27.04.2025 18:26 Відповісти
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27.04.2025 19:05 Відповісти
а може краще з Китаїм підписати угоду?
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27.04.2025 18:26 Відповісти
Що там накоів вова у омані,ми знаемо.Знаемо,що Ленка дуже плакала,про це все бачили.Головне,щоб за цього компромату він нічого не здав,бо і так це відомо.Як що виграе війну,то йому все пробачать.
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27.04.2025 18:28 Відповісти
"Відповідь має бути "негайною".
***
Не швиди, а то цеп спаде.
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27.04.2025 18:28 Відповісти
сповнений рішучості... аж слина тече, чи шо там... вже наказав, мабуть, звільнити ємності для бабосів, які потечуть незламною річкою...
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27.04.2025 18:30 Відповісти
Ну так! Рішучість набирається і набирається, набирається і набирається. Головне - виходити нема як тій рішучості - боязно якось. Зате замість рішучості з Трампа чудово виходять продукти життєдіяльності. Особливо твердо-м'які, від страху перед пуциним.
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27.04.2025 19:22 Відповісти
"Сповнений", то хай витрушує ту "рішучость" зі своїх штанів.
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27.04.2025 18:40 Відповісти
Извините за необразованность. А кто такой Уолтц? И почему эту улитку, так часто воспоминают (я не ошибся в последнем слове)?
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27.04.2025 18:43 Відповісти
Радник президента США з національної безпеки.
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27.04.2025 18:46 Відповісти
IP мы знаем
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27.04.2025 18:50 Відповісти
Ну, якщо Волц сказав - то "дело в шляпе...".
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27.04.2025 18:44 Відповісти
Не треба надра віддавати ні за що. Треба гамериканам нагадати що українці вже атомні боєголовки віддали під їхнім тиском за папірець, а той папірець навіть в туалет не годиться.
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27.04.2025 18:45 Відповісти
А с "Украинских", IP мы знаем блогеров, мы чуть позже спросим.
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27.04.2025 18:46 Відповісти
Што ти спросіш?
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27.04.2025 18:50 Відповісти
Опубликовать ващ адрес? город, улица, дом, квартира (типа общяга могу выдать), генеральчика в московии взорвали. СЛЕДУЮЩИЙ .....
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27.04.2025 19:22 Відповісти
Давай, публікуй, хакєр запарєбрікавий.
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27.04.2025 19:33 Відповісти
Ти, спочатку, "общяга", писать грамотно навчися... ІР він вичислять намірився... Якщо хтось і буде "вичислять" - то тільки не ти... Тебе під якою пивнухою, у Южному Бутово, куратор підібрав? Чи ти з пари втік, з ПТУ сантехніків, щоб на пиво з цигарками, заробить?...
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27.04.2025 19:54 Відповісти
Чомусь не вірю всьому, що зєля робить
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27.04.2025 18:47 Відповісти
IP мы знаем
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27.04.2025 18:49 Відповісти
І што?
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27.04.2025 18:51 Відповісти
Дулю скрутить в монітор...
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27.04.2025 19:04 Відповісти
У нас кажуть ЩО. Стратив москалик.
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27.04.2025 19:18 Відповісти
Не зупиняйтеся на досягнутому, я не вiрю ще й брехливiй баб Юльцi.
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27.04.2025 19:58 Відповісти
Ніхто нічого не підпише. Амери можуть іти за корабльом.
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27.04.2025 18:47 Відповісти
если подпишут, есть не слабый шанс на военные переворот,
что несколько батальонов снимутся с фронта и устроят в Киеве можновладцам кровавую баню, до момента ратификации в парламенте.
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27.04.2025 18:51 Відповісти
Плакали наші мінерали - знайшовся хазяїн
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27.04.2025 18:52 Відповісти
Трамп сповнений лайна,- опариш Волц.
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27.04.2025 18:53 Відповісти
у трамбона нема карт . Жодна країна його дупу не поцілувала, черг на перемови нема, покращення у житті пересічних амеріканців теж. Руда бібізяна блефує із останніх сил, хоть щось "продати" спільноті. Через 3 доби 100 днів, він вже каже про наступні 100. Так і спливе термін його препізденства, огидлого і нікчемного
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27.04.2025 18:55 Відповісти
SURE, спiльнiй ритуальнiй компанii "Союз-Аполон" видiлять церемонiальний супутник, в котрому будуть лiтати навколо Землi вiдмороженi мостчi путюнi з рудим пуйлунею в обнiмку.
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27.04.2025 20:08 Відповісти
ну правильно, обобрать слабого это героизм
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27.04.2025 18:55 Відповісти
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27.04.2025 18:57 Відповісти
Зеленський не святий далеко. Але інші не при чому? За безцінь бандюкам приватизували 80% України, просрали ядерку, скоротили -розігнали армію, розстріляли-продали-підірвали **********, допустили в президенти комуняк і бандюків, в міністри оборони рашиків і перелік можна продовжувати. Зеленський лиш наслідок нашого похєристичного ставлення до неньки...
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27.04.2025 18:58 Відповісти
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27.04.2025 18:59 Відповісти
Треба точно порахувати скільки нирок лишилось в українців. Зазвичай їх 2 у кожного! Шалені гроші!!!
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27.04.2025 18:58 Відповісти
Темпи падіння рейтингу Трампа за перші 100 днів побили 80-річний рекорд.
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27.04.2025 18:58 Відповісти
І ось цьому хитродупому баризі віддати надра України ?
Здается мені, ЩО ІДЕЮ ВІДІБРАТИ У УКРАЇНИ НАДРА, розробили у хремлі, також як і ядерну зброю з літаками
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27.04.2025 19:02 Відповісти
Ископаемые могут подождать до полного окончания войны,
а без оружия , как воевать. ? Что дал в помощь Трамп в
этом году ? А ничего !! Делайте выводы . Пусть попросит у
Китая.
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27.04.2025 19:01 Відповісти
Невже американцям не стануть поперек горла українські корисні копалини ??? Де ж ваша честь ? Здається вже було в історії України, як сталін забирав в українців зерно і продавав його на Захід, на виручені гроші купляли західні технології, а ми пухли з голоду.
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27.04.2025 19:06 Відповісти
Хто мені може пояснити - на біса нам та угода? Який для України з цього зиск, якщо навіть захист не пропонують? Може це черговий ляп ОП?
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27.04.2025 19:08 Відповісти
ПРО НАУРУ І ДОБИЧУ ФОСФАТІВ
«Как живёт страна сейчас - не очень понятно, потому что сельским хозяйством заниматься негде, всё перекопали, почти весь лес вырубили. На месте бывших "раскопок" остались только ямы с торчащими из них известняковыми глыбами высотой до 15 метров - между которых, собственно, и скрывался фосфорит.

Пейзажи нынешнего Науру метафорически называют лунным - безжизненные камни и ничего больше.«
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27.04.2025 19:18 Відповісти
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27.04.2025 19:19 Відповісти
«Науру - это яркий пример того, как бездумная эксплуатация природных ресурсов может привести к катастрофе. Остров, который мог быть раем, стал символом разрушения. Его история напоминает: богатство природы не вечно, и его нужно беречь.

80% территории к 1980-м годам стало непригодным для жизни из-за добычи фосфатов.

Вырублено более 90% лесов.

Осталось бесплодные известняковые столбы, напоминающие лунный пейзаж.

Почва уничтожена на 40% территории острова.«
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27.04.2025 19:28 Відповісти
«На месте добычи фосфоритов остались куски голых скал, которые нельзя засадить деревьями. Существовавшие экосистемы разрушены, животные и птицы погибли, и все покрыто мусором, который дорого вывозить.
Из красивейшего острова и одной из богатейших стран мира всего за несколько десятков лет Науру превратился в свалку и одну из беднейших стран. Такова расплата Науру за бездумное использование своих природных ресурсов. Научила ли их история другие страны? Кажется, пока нет.«
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27.04.2025 19:42 Відповісти
Навіть знищення унікальної природи цілого Мдагаскару не спинило жадібності недолюдків.
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27.04.2025 19:54 Відповісти
Але коли фосфати добували то місцеві жителі носили кеш в доларах мішками. Купували дорогі авто які ставили біля будинків бо їздити все одно не було де. Ну і так далі. Хто був розумний купував бізнес закордоном. Але таких одиниці. Наразі так, лунний пейзаж і бідність.
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27.04.2025 19:59 Відповісти
Які в піз@ду надра,там якийсь мир вже узгодили на двох стільцях у Ватикані?.Сьогодні рашисти увірвалися в Суми.
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27.04.2025 19:19 Відповісти
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27.04.2025 19:24 Відповісти
без гарантій безпеки це просто угода про гроші.
але якщо про гроші то можна і обійтися як обходилися без угоди про рідкоземельні 10000 років наші предки.
оптимально було б послати трампа і нічого не підписувати але, схоже, зеленський починає ставати схожим на всіх українських президентів - щось там собі мутить по тихому.
і це не я сказав, це сказав порошенко.
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27.04.2025 19:22 Відповісти
А якщо ні, то шо?
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27.04.2025 19:38 Відповісти
Дурень думкою багатіє.....
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27.04.2025 19:45 Відповісти
Американці вже приготували нам за надра собачій хрін. "Це чудова угода!"
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27.04.2025 19:57 Відповісти
Зепідораси таки здали надра. ******.
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27.04.2025 20:02 Відповісти
 
 