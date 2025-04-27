Трамп сповнений рішучості, - Волц заявив, що угода про корисні копалини невдовзі буде укладена

Угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.

Про це у коментарі телеканалу Fox News, заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Волца, українська та американська команди активно працювали над документом впродовж вихідних.

"Учасники переговорів наполегливо працювали впродовж вихідних. Це в першу чергу стосується як міністра Бессента (глава Мінфіну США, - ред.), так і президента. Вона буде укладена, президент повний рішучості зробити це", - заявив радник Трампа.

Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".

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