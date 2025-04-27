Трамп сповнений рішучості, - Волц заявив, що угода про корисні копалини невдовзі буде укладена
Угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.
Про це у коментарі телеканалу Fox News, заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Волца, українська та американська команди активно працювали над документом впродовж вихідних.
"Учасники переговорів наполегливо працювали впродовж вихідних. Це в першу чергу стосується як міністра Бессента (глава Мінфіну США, - ред.), так і президента. Вона буде укладена, президент повний рішучості зробити це", - заявив радник Трампа.
Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще і надра вже американські
Тепер питання відкрите. Скільки областей відійдуть кацапам назавжди.
***
Не швиди, а то цеп спаде.
что несколько батальонов снимутся с фронта и устроят в Киеве можновладцам кровавую баню, до момента ратификации в парламенте.
Здается мені, ЩО ІДЕЮ ВІДІБРАТИ У УКРАЇНИ НАДРА, розробили у хремлі, також як і ядерну зброю з літаками
а без оружия , как воевать. ? Что дал в помощь Трамп в
этом году ? А ничего !! Делайте выводы . Пусть попросит у
Китая.
«Как живёт страна сейчас - не очень понятно, потому что сельским хозяйством заниматься негде, всё перекопали, почти весь лес вырубили. На месте бывших "раскопок" остались только ямы с торчащими из них известняковыми глыбами высотой до 15 метров - между которых, собственно, и скрывался фосфорит.
Пейзажи нынешнего Науру метафорически называют лунным - безжизненные камни и ничего больше.«
80% территории к 1980-м годам стало непригодным для жизни из-за добычи фосфатов.
Вырублено более 90% лесов.
Осталось бесплодные известняковые столбы, напоминающие лунный пейзаж.
Почва уничтожена на 40% территории острова.«
Из красивейшего острова и одной из богатейших стран мира всего за несколько десятков лет Науру превратился в свалку и одну из беднейших стран. Такова расплата Науру за бездумное использование своих природных ресурсов. Научила ли их история другие страны? Кажется, пока нет.«
але якщо про гроші то можна і обійтися як обходилися без угоди про рідкоземельні 10000 років наші предки.
оптимально було б послати трампа і нічого не підписувати але, схоже, зеленський починає ставати схожим на всіх українських президентів - щось там собі мутить по тихому.
і це не я сказав, це сказав порошенко.