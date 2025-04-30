Украина и США сегодня могут подписать соглашение о полезных ископаемых, - Bloomberg
Украина может уже сегодня, 30 апреля, заключить с США стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Подписание документа должно состояться во время визита министра экономики Юлии Свириденко в Вашингтон.
Проект соглашения уже окончательно согласован обеими сторонами. Он предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами в Украине. Речь идет о привлечении инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и технологии, связанные с этими сферами.
Вашингтон также признает стремление Украины сохранить стратегический курс на вступление в Европейский Союз и не вступать в конфликт с соответствующей политикой ЕС. Ожидается, что соглашение станет важным этапом в укреплении экономического партнерства между Киевом и Вашингтоном.
Что предшествовало?
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.
25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.
Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).
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То висновок - все що нові поставки від США Україна не можете оплатити - плититме надрами ... Ахмєтов дав згоду відмовитися від ліцензій на землі у нього в кишені? Гетьманцев же казав проще... Все рівно вони вже не народні - зЄ-СЛУГИ проголосували землі для олігархату ще у 2019 му здається...
Адже просто урядовці "добивали"цю угоду а УРЯД ШМИГАЛЯ=це урядд АХМЄТОВА
ВОВКА потрібен вийти й чесно сказати- ті землі вже все рівно вже були не народні - а Ахмєтов за це стане вʼїзним до своїх підставних відмивальників бабла у США- сім"ї УМЄРОВА...
З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцев
доки скакалку не відібрали...
тепер починається - "вже сьогодні"
******* - не мішки кидати
Корисні копалини ні вашими,ні моїми ніколи не були і не будуть. Вони вже поділені олігархами.
США приберут к рукам все что смогут, остальное сдадут кацапсинам.
Китай единственная страна которая могла реально способствовать миру.
Еще 2 года назад Китай предложил свою помощь мирного урегулирования и выдвинул план полностью учитывающий интересы Украины.
Украинское правительство надменно проигнорировало инициативы и мирный план Китая.
В следствием недальновидной, высокомерной политики Украина оказалась заложником шантажистов сша и вассалом недееспособных Евроимпотентов.
В итоге, Украину ожидает утрата оккупированных территорий и кабальная зависимость от алчных стервятников сша .
Альтернативой неминуемой капитуляции, может стать безотлагательный договор с китайцами.
данайцевкитайцев, дары приносящих!