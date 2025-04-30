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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украина и США сегодня могут подписать соглашение о полезных ископаемых, - Bloomberg

США и Украина завершили второй раунд переговоров

Украина может уже сегодня, 30 апреля, заключить с США стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Подписание документа должно состояться во время визита министра экономики Юлии Свириденко в Вашингтон.

Проект соглашения уже окончательно согласован обеими сторонами. Он предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами в Украине. Речь идет о привлечении инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и технологии, связанные с этими сферами.

Вашингтон также признает стремление Украины сохранить стратегический курс на вступление в Европейский Союз и не вступать в конфликт с соответствующей политикой ЕС. Ожидается, что соглашение станет важным этапом в укреплении экономического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и США сегодня обсудят соглашение об ископаемых, подписать его могут "скоро", - СМИ

Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение об экономическом партнерстве с США стало более равноправным, - Зеленский

Автор: 

США (26743) Украина (44961) редкоземельные металлы (155)


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Топ комментарии
+8
Оприлюдніть угоду!А то на підписуєте!!!
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30.04.2025 14:48
+5
А навіщо нам ця угода, коли сша не будуть надавати Україні військової допомоги?((https://censor.net/ua/news/3549639/volts-oboronna-dopomoga-********-maye-nadavatysya-pid-kerivnytstvom-yevropy
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30.04.2025 14:50
+3
Якщо так, сподіваюся, її повісять після повернення в Україну разом із зелею і всією зекобандою.
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30.04.2025 14:49
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Правила форума Совет форумчан
Оприлюдніть угоду!А то на підписуєте!!!
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30.04.2025 14:48 Ответить
зЄ раділо- оголошувало, що минулі допомоги як борг не увійдуть в нові угоди, а Радник з нацбезпеки Волц швиденько уточнив - А НОВИХ ДОПОМОГ вже не ЧЕКАЙТЕ від США - ТІЛЬКИ ВІД Європи .
То висновок - все що нові поставки від США Україна не можете оплатити - плититме надрами ... Ахмєтов дав згоду відмовитися від ліцензій на землі у нього в кишені? Гетьманцев же казав проще... Все рівно вони вже не народні - зЄ-СЛУГИ проголосували землі для олігархату ще у 2019 му здається...
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30.04.2025 15:14 Ответить
Маємо просто СДЄЛКУ - ТРАМП-АХМЄТОВ через посередників від зЄ-МАРОДЕРАТУ на Банковій ?
Адже просто урядовці "добивали"цю угоду а УРЯД ШМИГАЛЯ=це урядд АХМЄТОВА

ВОВКА потрібен вийти й чесно сказати- ті землі вже все рівно вже були не народні - а Ахмєтов за це стане вʼїзним до своїх підставних відмивальників бабла у США- сім"ї УМЄРОВА...
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30.04.2025 15:19 Ответить
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30.04.2025 14:48 Ответить
Подарунок Тромбу на 100 днів ?
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30.04.2025 14:49 Ответить
скоро Ахмєтова побачимо в гостях у сімейки Умєрова у США
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30.04.2025 15:22 Ответить
«Пропонувати партнерам нема чого» - Данило Гетманцев ініціює ревізію надр

З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцев
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30.04.2025 15:26 Ответить
Якщо так, сподіваюся, її повісять після повернення в Україну разом із зелею і всією зекобандою.
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30.04.2025 14:49 Ответить
тяжкі метали не корисні .по собі знаю ,в мене солі заліза
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30.04.2025 14:49 Ответить
А навіщо нам ця угода, коли сша не будуть надавати Україні військової допомоги?((https://censor.net/ua/news/3549639/volts-oboronna-dopomoga-********-maye-nadavatysya-pid-kerivnytstvom-yevropy
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30.04.2025 14:50 Ответить
ДОПОМОГИ не будуть а за надра щось дадуть
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30.04.2025 15:33 Ответить
й то питання... навіть про гарантії безпеки заглохли... -може Ахмєтова пустять у США роками нев"їзного - домовлявся ж його уряд
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30.04.2025 15:35 Ответить
три дні та три ночі скакав рудий іван-царевич-трамп...
доки скакалку не відібрали...
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30.04.2025 14:50 Ответить
"вже на цьому тижні" - закінчилось

тепер починається - "вже сьогодні"

******* - не мішки кидати
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30.04.2025 14:51 Ответить
Правильно. Собачий хрен за ресурсы нам нужен уже сегодня. Получив хрен, мы безусловно одолеем москалей и бурятов.
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30.04.2025 14:52 Ответить
Такі угоди неможливо укладати під час війни. Це навіть не угода, а оборудка між двома шахраями!Крапка. Це злочин і двічі злочин, бо така брудна оборудка прямо заборонена Конституцією. Звідси Зєлєнскій черговий раз може підтвердити свій статус злочинця за що має бути покараний. Якщо є "громадянський арешт", то є й "громадянський суд" і має бути "громадянський вирок".
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30.04.2025 14:59 Ответить
питання майбутнього -де й коли ЗЄ вимолив собі й Єрмаку безпечне майбутнє - у Ватикані чи цією угодою, котру пообіцяв Трапу за 9 хв на стільчиках у Ватикані.
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30.04.2025 15:42 Ответить
чомусь саме після 9-хвилинної шоу- сдєлкі у Ватикані посипился нові тиски з ООН від Волца на Україну та новина про підпис від зеЄугоди про надра ...
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30.04.2025 15:45 Ответить
Санта-Барбара. Якби мали там шось нормальне підписати, то вже б давно підписали, а так це цирк з серії "європейська підтримка" і "російська мирна угода". Гарно граються всі, як з м'ячиком.
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30.04.2025 15:04 Ответить
Спокійно!
Корисні копалини ні вашими,ні моїми ніколи не були і не будуть. Вони вже поділені олігархами.
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30.04.2025 15:07 Ответить
Это будет катастрофа губительнее чем "Будапештский меморандум" !
США приберут к рукам все что смогут, остальное сдадут кацапсинам.
Китай единственная страна которая могла реально способствовать миру.
Еще 2 года назад Китай предложил свою помощь мирного урегулирования и выдвинул план полностью учитывающий интересы Украины.
Украинское правительство надменно проигнорировало инициативы и мирный план Китая.
В следствием недальновидной, высокомерной политики Украина оказалась заложником шантажистов сша и вассалом недееспособных Евроимпотентов.
В итоге, Украину ожидает утрата оккупированных территорий и кабальная зависимость от алчных стервятников сша .
Альтернативой неминуемой капитуляции, может стать безотлагательный договор с китайцами.
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30.04.2025 15:10 Ответить
Бойтесь данайцев китайцев, дары приносящих!
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30.04.2025 15:23 Ответить
А народ или Раду никто не спросит?!
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30.04.2025 15:18 Ответить
ЗЄмля вже не була народною
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30.04.2025 15:46 Ответить
дивіться вище цитату від Гетьманцева - торгувалися ахмєтівські з трампівськими
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30.04.2025 15:47 Ответить
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30.04.2025 15:22 Ответить
 
 