Украина и США сегодня могут подписать соглашение о полезных ископаемых, - Bloomberg

Украина может уже сегодня, 30 апреля, заключить с США стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Подписание документа должно состояться во время визита министра экономики Юлии Свириденко в Вашингтон.

Проект соглашения уже окончательно согласован обеими сторонами. Он предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами в Украине. Речь идет о привлечении инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и технологии, связанные с этими сферами.

Вашингтон также признает стремление Украины сохранить стратегический курс на вступление в Европейский Союз и не вступать в конфликт с соответствующей политикой ЕС. Ожидается, что соглашение станет важным этапом в укреплении экономического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

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Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении Украины и США о полезных ископаемых не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна "немедленно подписать" соглашение о редкоземельных металлах с США.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум как первый шаг к достижению договоренности о расширении экономического сотрудничества, включая разработку минеральных ресурсов в Украине, которое оказалось недостижимым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг (24 апреля).

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